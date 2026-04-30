Wolverhampton x Sunderland – Palpites, análise e odds (02/05)

Para o Wolverhampton Wanderers, o jogo de sábado no Estádio Molineux não tem mais nada em jogo: o rebaixamento para o Championship foi confirmado em 20 de abril, quando o empate de Crystal Palace com West Ham selou matematicamente o fim de oito anos consecutivos na elite inglesa. Para o Sunderland, a equação é completamente diferente: os Black Cats precisam de pontos para sustentar qualquer ambição europeia numa temporada que representa o retorno ao topo depois de oito anos ausentes.

A derrota por 5 a 0 em casa diante do Nottingham Forest na sexta-feira, 24 de abril, foi o pior resultado desta temporada para o Sunderland: quatro gols sofridos nos primeiros 37 minutos, uma blitz que tirou o time de campo taticamente e emocionalmente. Com 46 pontos em 12.º lugar e quatro rodadas restantes, Régis Le Bris leva o time a Wolverhampton obrigado a reagir.

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Análise da partida

A campanha do Wolverhampton em 2025-26 vai para os anais como a pior de qualquer clube na era moderna da Premier League. Os Wolves registraram apenas três pontos nas primeiras 19 rodadas, superando o recorde histórico de pior início de temporada sem deduções de pontos no torneio. Vítor Pereira foi demitido em 2 de novembro de 2025, com o time em último lugar após perder oito dos dez primeiros jogos e empatar dois.

Rob Edwards, convocado do Middlesbrough em 12 de novembro, construiu uma identidade defensiva que produziu sequências incomuns. Em 27 de fevereiro, os Wolves venceram o Aston Villa por 2 a 0 em casa e, quatro dias depois, bateram o Liverpool por 2 a 1 com o gol de André aos 94 minutos, tornando-se o primeiro clube em posição de rebaixamento a vencer dois adversários do top-cinco consecutivamente na Premier League. Foram as primeiras duas vitórias seguidas pelo clube desde abril de 2024.

O problema é que esse ímpeto durou pouco. Os Wolves não balançaram as redes nos três últimos jogos da Premier League, foram goleados pelo Leeds United por 3 a 0 em Elland Road no dia 18 de abril e cederam por 1 a 0 para o Tottenham no Molineux no dia 25 de abril. Com 23 derrotas em 34 partidas, o clube igualou a marca registrada em 2011-12 como a campanha com mais derrotas numa temporada de 38 jogos na história do torneio. Os 17 pontos acumulados traduzem três vitórias, oito empates e 23 derrotas.

O Sunderland protagonizou um dos retornos mais interessantes da temporada. Le Bris construiu uma equipe organizada que bateu o Newcastle por 2 a 1 e o Tottenham por 1 a 0 em abril, chegando a quatro pontos do sexto lugar na tabela antes do confronto com o Forest. O clube retornou à Premier League depois de ser rebaixado na temporada 2016-17 e esteve, durante boa parte desta edição, acima de qualquer projeção realista para um recém-chegado.

O colapso defensivo recente, porém, é preocupante. O Sunderland concedeu 27 gols entre 1.º de janeiro e 27 de abril, número superado no período apenas por Burnley (31) e Tottenham (30). A defesa que chegou ao Natal com apenas 18 gols sofridos na temporada perdeu completamente a solidez: o 4 a 3 para o Aston Villa no último minuto de Tammy Abraham e o 5 a 0 para o Forest, ambos em abril, deixaram a Europa distante com quatro jogos restantes.

Palpites para Wolverhampton x Sunderland

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Confrontos diretos

O jogo de ida desta temporada, disputado no Stadium of Light em 18 de outubro de 2025, terminou com vitória do Sunderland por 2 a 0, com os Black Cats dominando o confronto do início ao fim. Era o primeiro encontro entre os dois clubes na Premier League desde a temporada 2012-13, e o resultado do primeiro turno reforçou a vantagem histórica dos visitantes no campeonato desta edição.

No Molineux, no entanto, o historial pesa diferente. Em 11 partidas jogadas neste estádio em todas as competições, os Wolves venceram cinco, empataram cinco e perderam apenas uma. O saldo de gols é de 15 a 9 em favor dos mandantes, e o resultado mais frequente neste campo é o empate por 1 a 1, que ocorreu quatro vezes. O WhoScored aponta que o Sunderland não ganhou em nenhum dos últimos sete deslocamentos a Wolverhampton (quatro empates e três derrotas), com todas as três derrotas acontecendo justamente na Premier League.

No panorama geral, os dois clubes se enfrentaram 13 vezes desde 2004, com o Sunderland levemente à frente: cinco vitórias contra quatro dos Wolves e quatro empates. O Sunderland, por outro lado, manteve a baliza sem sofrer nos últimos quatro confrontos diretos entre os clubes em todas as competições, dado relevante diante dos Wolves que não marcam há três jogos seguidos.

Notícias do Wolverhampton e do Sunderland

Wolverhampton: desfalques e dúvidas

O goleiro reserva Sam Johnstone foi descartado para o resto da temporada após uma lesão no ombro, o que mantém José Sá como único arqueiro disponível no elenco principal. Ladislav Krejci, zagueiro eslovaco cedido pelo Girona, é dúvida com uma lesão nas costas. Se o tcheco não se recuperar a tempo, o paraguaio Yerson Mosquera deve assumir a posição após cumprir suspensão nos últimos dois jogos.

O retorno de Mosquera é a única boa notícia do técnico Rob Edwards para o fim de semana. O plantel segue depauperado: Jørgen Strand Larsen foi vendido ao Crystal Palace por 43 milhões de libras em fevereiro; Jhon Arias partiu para o Palmeiras; e o plantel que resta é jovem e com pouca experiência de gols na Premier League. Rodrigo Gomes, com três gols no campeonato, lidera a artilharia do clube numa temporada que encerra com 24 gols marcados em 34 partidas.

Provável escalação do Wolverhampton (3-4-2-1): José Sá; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Hugo Bueno; Jackson Tchatchoua, João Gomes, André, Matt Doherty; Angel Gomes, Mateus Mané; Rodrigo Gomes. Técnico: Rob Edwards.

Sunderland: desfalques e dúvidas

O setor ofensivo de flanco dos Black Cats está severamente comprometido. Bertrand Traoré (joelho) tem retorno previsto para 12 de maio, Romaine Mundle e Nilson Angulo estão com lesões musculares, e Jocelin Ta Bi (tornozelo) voltou ao treinamento recentemente, mas é descartado para sábado. Com Simon Moore (punho) também indisponível, Le Bris não tem opções de substituição no banco no setor externo.

A dúvida mais sensível é a do goleiro Robin Roefs: o holandês, que cometeu o erro que levou ao segundo gol de Chris Wood no jogo contra o Forest, apresentou uma lesão muscular e estará em avaliação ao longo da semana. Se não se recuperar, o Sunderland estará sem o porteiro principal e sem o substituto imediato (Moore está fora), o que forçaria uma solução improvável dentro do elenco. Le Bris sinalizou que não pretende alterar a escalação nos outros setores.

Provável escalação do Sunderland (4-3-3): Robin Roefs; Trai Hume, Daniel Ballard, Omar Alderete, Nordi Mukiele; Habib Diarra, Granit Xhaka, Noah Sadiki; Chris Rigg, Brian Brobbey, Enzo Le Fée. Técnico: Régis Le Bris.

Destaques individuais de Wolverhampton x Sunderland

Jogador destaque · Wolverhampton Rodrigo Gomes 3 Gols na Premier League 2025-26 Artilheiro Líder de gols do Wolves nesta temporada 2 Gols em fevereiro e março Consistente Titular em 28 das últimas 30 rodadas Jogador destaque · Sunderland Chris Rigg 18 anos e 305 dias ao marcar vs Aston Villa 3.º Mais jovem marcador do Sunderland na PL 10 Titularidades na PL como teenager Academy Formado no Sunderland desde os 7 anos

Os técnicos

Rob Edwards assumiu o Wolverhampton em 12 de novembro com o time em último lugar e um mandato claro: organizar defensivamente uma equipe que havia concedido 40 gols em apenas 19 rodadas. O galês, que construiu sua reputação no Watford e no Luton Town com promoções no Championship, conseguiu resultados pontuais marcantes: a vitória sobre o Aston Villa e a sobre o Liverpool em sequência mostraram que o plantel tinha capacidade de concentração e saída rápida. Não foi suficiente para escapar do rebaixamento, mas Edwards provou que é possível trabalhar com jogadores motivados mesmo num coletivo já condenado.

Régis Le Bris chegou ao Sunderland vindo do Lorient, onde levou o clube bretão à Ligue 1, e reproduziu no nordeste inglês o mesmo modelo de trabalho: foco no desenvolvimento jovem, organização coletiva e identidade ofensiva clara. A conquista da promoção pelo Championship e a campanha consistente no retorno à Premier League colocaram o francês entre os nomes mais elogiados da temporada inglesa. O que preocupa na reta final é a incapacidade de segurar vantagens na fase ofensiva: o Sunderland cedeu quatro gols na segunda metade da partida contra o Aston Villa e sofreu quatro antes do intervalo contra o Forest.

Análise tática

Rob Edwards opera com um bloco em 3-4-2-1 que cede a posse ao adversário e busca explorar transições rápidas pelos corredores. O Wolverhampton tem a menor média de posse de bola da temporada, em torno de 34%, e constrói o jogo a partir de recuperações de bola no meio-campo, com André e João Gomes como dupla de volante compacta. O problema estrutural é a dependência de situações de bola parada para criar perigo: sem o incentivo competitivo e com um ataque que não balançou as redes nos últimos três jogos, a ofensividade do time está comprometida.

O Sunderland chegará em 4-3-3, com Granit Xhaka e Noah Sadiki como âncoras do meio, Habib Diarra como meia-caixa e Enzo Le Fée e Chris Rigg nos flancos apoiando Brian Brobbey no ataque. A fragilidade dos visitantes está justamente nas transições defensivas: contra o Forest, a intensidade da pressão alta adversária causou erros de saída de bola que custaram quatro gols. Edwards pode escalar os Wolves para replicar esse estilo de pressão nas costas da defesa do Sunderland.

A principal vantagem tática dos Black Cats é a qualidade individual do meio-campo: Xhaka (cinco assistências na temporada) e Le Fée (cinco assistências) são capazes de construir o jogo com qualidade superior ao que Wolverhampton pode oferecer. Com a ausência dos extremos habituais por lesão, o Sunderland vai buscar mais jogo pelo corredor central, o que estreita os espaços e reduz a profundidade criativa da equipe. O placar, se acontecer, provavelmente virá de uma situação de bola parada ou de contra-ataque individual.

Prognóstico de placar exato para Wolverhampton x Sunderland

🎯 Palpite do Lance! Wolverhampton 0 x 1 Sunderland O Sunderland tem motivo real para vencer; o Wolverhampton, nenhum. O histórico ofensivo dos Wolves nos últimos três jogos sem marcar, combinado com a qualidade individual do meio-campo dos Black Cats, aponta para um resultado estreito em favor dos visitantes. Os Wolves não marcaram em três jogos consecutivos na Premier League

jogos consecutivos na Premier League O Sunderland manteve a baliza sem sofrer nos últimos quatro confrontos diretos com os Wolves

confrontos diretos com os Wolves Os Wolves venceram apenas três jogos em toda a temporada, num total de 34 disputados

jogos em toda a temporada, num total de disputados Xhaka e Le Fée somam dez assistências combinadas, criatividade acima de qualquer jogador dos mandantes

Resumo dos palpites do Lance para Wolverhampton x Sunderland