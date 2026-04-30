Vitória x Coritiba – Palpites, análise e odds (02/05)

O Barradão recebe neste sábado um duelo importante na tabela. Pela 14ª rodada do Brasileirão, o Vitória, 13º colocado com 15 pontos em 12 jogos disputados, recebe o Coritiba, que figura em sétimo lugar com 19 pontos.

Do lado baiano, o contexto não é menos turbulento. O Vitória foi derrotado por 3 a 1 pelo Athletico-PR na mesma rodada, emendou um empate por 2 a 2 com o Confiança na quarta-feira pela Copa do Nordeste em Aracaju. Já o Coxa tenta um bom resultado como visitante para subir posições.

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Análise da partida

O Vitória vive em 2026 uma temporada de altos e baixos que reflete bem sua posição na tabela. Com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas em 12 jogos, o Leão da Barra tem o 13º aproveitamento geral da competição, mas apresenta desempenho consideravelmente mais sólido dentro do Barradão: a média de 2.17 pontos por jogo em casa coloca o mandante entre os mais produtivos no fator local do campeonato até aqui.

O contexto da semana, porém, é desfavorável. Jair Ventura adotou força máxima no jogo da Copa do Nordeste em Aracaju, por conta de a classificação às quartas de final não estar assegurada. A delegação viajou à Bahia apenas na quarta-feira à noite, com menos de 72 horas para preparar o encontro com o Coritiba.

O atacante Renê, que sofreu um trauma direto na perna esquerda após uma entrada forte no jogo com o Athletico, iniciou tratamento durante a semana e é dúvida. O Vitória encerrou a fase de grupos do Nordestão em primeiro lugar no Grupo A com dez pontos e enfrenta o Ceará nas quartas no dia 6 de maio, o que adiciona uma camada de controle de elenco à gestão de Ventura.

O Coritiba, por sua vez, constrói uma das campanhas mais surpreendentes do campeonato. A sétima colocação com 19 pontos representa o time na zona da Sul-Americana e a apenas quatro pontos do G4. Fernando Seabra mantém uma proposta bem estruturada, com o menor número médio de faltas por jogo de toda a Série A (11.2 por partida), combinação de posse organizada e transições rápidas.

O problema, no entanto, é que a equipe acumula mais expulsões do que qualquer outra do campeonato: Josué, Maicon, Renato Marques, Bruno Melo e Jacy já saíram antes do apito final por cartão vermelho direto neste Brasileirão.

A derrota para o Grêmio na 13ª rodada foi especialmente dolorosa. Com Bruno Melo expulso aos 30 minutos do primeiro tempo depois de levantar o pé e acertar a perna de Enamorado, o Coritiba jogou mais de uma hora em inferioridade numérica, ainda assim produziu chances e saiu batido apenas por um gol de Gabriel Mec aos 42 do primeiro tempo. Jacy recebeu o segundo vermelho do jogo já nos acréscimos, após um carrinho forte em Amuzu. Os dois seriam julgados pelo STJD na quinta-feira, com risco de pena de até seis partidas cada.

No quadro geral, o Vitória tem a obrigação de defender o mando de campo. A equipe registra média de 2.17 pontos por jogo em casa na Série A, enquanto o Coritiba tem média de 1.57 como visitante antes desta rodada. O Leão vem de duas derrotas consecutivas (Athletico-PR no Brasileirão e, antes disso, uma série que terminou com os dois reveses recentes) e precisa de um resultado para não escorregar ainda mais na tabela, já que Santos, Internacional e Atlético-MG têm 14 pontos cada e a zona de rebaixamento começa em distância confortável mas não tranquilizadora.

Para o Coritiba, vencer seria o equivalente a saltar provisoriamente para o quinto lugar, encostando de vez na briga pelas vagas continentais. A missão é grande: jogar longe do Couto Pereira, em um estádio de caldeirão como o Barradão, com dois titulares a menos na defesa. Seabra provavelmente optará por compactar linhas, apostar na saída rápida de bola e explorar a qualidade de Lucas Ronier no espaço.

Outros palpites para Vitória x Coritiba

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Confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes no período rastreado pelas plataformas de estatísticas aponta para equilíbrio: em 14 confrontos registrados, cada time venceu cinco vezes, com quatro empates. A média de gols nessas partidas fica em 1.86 por jogo, uma das mais baixas entre os duelos recorrentes da Série A 2026. Em linhas gerais, o registro histórico de longa data favorece ligeiramente o Coritiba, clube que acumula maiores saldos positivos nas disputas nacionais ao longo das décadas.

No turno anterior desta edição do Brasileirão, o Coritiba venceu em casa por 1 a 0. Agora, o mando se inverte: o Vitória receberá o Coxa no Barradão e tentará reverter o placar do primeiro encontro da temporada. A sequência recente dos últimos cinco duelos mostra o Coritiba com duas vitórias, o Vitória com uma e dois empates, sendo o mais recente resultado desse período justamente a vitória alviverde no turno.

Notícias de Vitória x Coritiba

Vitória

O Vitória tem Renê como baixa provável, após o atacante ter sofrido trauma na perna esquerda na derrota para o Athletico-PR. O jogador iniciou tratamento durante a semana, mas o prazo curto de recuperação torna sua participação improvável. Renato Kayzer ou Renzo López, que marcou pelo Nordestão na quarta-feira, devem disputar a vaga no ataque

Jair Ventura foi absorvido de julgamento por declarações contra arbitragem, enquanto Erick foi punido em dois jogos pelo STJD por reclamações pelo mesmo motivos. O atacante só atua caso consiga efeito suspensivo.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon; Caíque, Zé Vitor, Emmanuel Martínez; Marinho, Renê, Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Coritiba

No Coritiba, o lateral-esquerdo Bruno Melo cumpre suspensão automática depois do cartão vermelho contra o Grêmio. Felipe Jonatan assume a lateral esquerda. O zagueiro Jacy também está fora, com Tiago Cóser sendo o substituto natural ao lado de Maicon na dupla de zaga. Este, aliás, completa 50 jogos com a camisa do Coritiba caso entre em campo no Barradão, tendo contribuído com limpeza defensiva em mais de 50% das suas partidas pelo clube desde que chegou, em 2025.

O volante Sebastián Gómez, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos no jogo anterior, deve retornar ao time. Além das lesões já conhecidas de Pedro Morisco, Fabinho, Keno e Rodrigo Rodrigues, o Coritiba ainda aguardava a definição do STJD sobre eventuais penas adicionais para Bruno Melo e Jacy no momento da publicação deste texto.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser, Felipe Jonatan; Thiago Santos, Josué; Lucas Ronier, Sebastián Gómez, Vini Paulista; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Vitória x Coritiba

Jogador destaque · Vitória Lucas Arcanjo 59 Defesas na temporada 2026 80% Aproveitamento nas defesas 6 Jogos sem sofrer gols 1º Em defesas entre goleiros da Série A Jogador destaque · Coritiba Lucas Ronier 1 Gols no Brasileirão 2026 3 Assistências no Brasileirão 2026 44% Dos gols do Coritiba no Brasileirão com participação direta 15 Dribles certos na competição

Os técnicos

Jair Ventura comanda o Vitória desde meados de 2025, tendo protagonizado um dos finais de temporada mais emocionantes da Série A ao garantir a permanência do clube baiano com uma vitória na última rodada. Formado como treinador nos anos 2010, passou por clubes como Botafogo, Santos e Corinthians antes de chegar ao Barradão. Sua filosofia prioriza um jogo vertical e intenso, com ampla participação dos laterais no ataque.

Fernando Seabra assumiu o Coritiba durante a Série B de 2025 e conduziu o time ao acesso. No início da carreira, trabalhou com categorias de base no Cruzeiro antes de assumir cargos no futebol profissional. No Coxa, construiu um estilo pautado na organização sem bola e na fluidez ofensiva. Seus 4-2-3-1 e variantes do 4-1-4-1 dependem de jogadores como Lucas Ronier e Josué para dar ritmo ao jogo. O número elevado de expulsões no Brasileirão é um sinal de alerta que o próprio treinador reconheceu publicamente, embora afirme não ver "problema grave de disciplina" no grupo.

Análise tática

O Vitória de Jair Ventura opera em 4-3-3, com os laterais Nathan Mendes e Ramon subindo consideravelmente pelo lado para criar sobrecargas. Sem Erick, Marinho deve se tornar a principal arma ofensiva pela lado direito.

Com uma defesa do Coritiba remendada pela ausência de Jacy e Bruno Melo, o corredor esquerdo adversário pode ser o ponto preferencial de ataque do Leão.

O Coritiba chega com uma reestruturação defensiva obrigatória. A dupla Maicon e Tiago Cóser é menos testada do que a formação titular, e Felipe Jonatan, que substitui Bruno Melo na lateral esquerda, ainda não consolidou a titularidade.

Para compensar, Seabra deve compactar o bloco defensivo e confiar na saída limpa de bola de Josué e Thiago Santos para lançar Lucas Ronier nos espaços. Ronier, que teve participação direta em 44% dos gols do Coritiba no Brasileirão e lidera o elenco em dribles certos na competição, será o ponto de referência ofensivo no contra-ataque. A pergunta central é se a defesa reconstruída aguenta o peso do estádio cheio e da pressão inicial do Vitória em casa.

Prognóstico de placar exato para Vitória x Coritiba

🎯 Palpites e Previsão de Placar Vitória 2 x 1 Coritiba O Vitória tem vantagem de mando, motivação extra antes da Copa do Nordeste e um Coritiba desfalcado no setor defensivo. A visita paranaense tem qualidade para marcar, mas não para segurar o resultado. O Leão tem média de 2.17 pontos por jogo em casa nesta Série A e enfrenta um Coritiba com dois titulares da zaga fora por suspensão.

A defesa do Coritiba chega remendada, com Felipe Jonatan e Tiago Cóser improvisados nas vagas de Bruno Melo e Jacy. O Vitória, por sua vez, tem concedido gols em sequência.

O Coxa marcou dez dos 15 gols na competição em partidas como visitante.

Quatro dos últimos cinco jogos do Vitória tiveram mais de 2,5 gols.

Resumo do palpites do Lance para Vitória x Coritiba