Vasco x Barracas Central Palpite – Análise e odds (27/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 2,02 na Betsson Placar provável: Vasco 2 x 0 Barracas Central – 5,50 na Betsson Aposta de valor: Gol em ambos os tempos – 1,66 na Betsson Aposta alternativa: Claudio Spinelli marcar a qualquer momento – 2,00 na Betano Dica com boas chances: Vasco não sofrer gols – 1,90 na Br4Bet

O Vasco recebe o Barracas Central nesta quarta-feira (27), em São Januário, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Cruz-Maltino chega pressionado após três derrotas consecutivas e precisa vencer para seguir com chances de classificação direta às oitavas de final. Além do próprio resultado, a equipe carioca ainda depende de um tropeço do Olimpia diante do Audax Italiano, em Assunção.

Do outro lado, o Barracas Central entra em campo já eliminado da competição. A derrota por 2 x 0 para o Audax Italiano, no Chile, encerrou qualquer possibilidade matemática de avanço e confirmou uma campanha sem vitórias na primeira participação internacional da história do clube argentino, fundado há 122 anos. Confira os palpites do Lance para a partida em São Januário e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Vasco x Barracas Central

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Análise da partida - Vasco busca reação em noite decisiva no Grupo G

A situação do Vasco no Grupo G da Copa Sul-Americana se complicou bastante após a derrota por 3 x 1 para o Olimpia, no Defensores del Chaco, pela quinta rodada. O Cruz-Maltino chegou a sair na frente com gol de Cuesta ainda no primeiro tempo, mas a expulsão de João Vitor mudou completamente o panorama da partida. Com um jogador a menos, o time carioca sofreu a virada nos minutos finais e perdeu a liderança do grupo que mantinha desde a terceira rodada.

Com sete pontos, o Vasco inicia a última rodada na segunda colocação e precisa vencer o Barracas Central para seguir vivo na disputa pela liderança. Mesmo sem garantir o primeiro lugar, o segundo posto assegura vaga nos playoffs contra um dos terceiros colocados vindos da Libertadores.

O momento recente do time de Renato Gaúcho, porém, é preocupante. O Vasco vem de três derrotas consecutivas em todas as competições, incluindo a goleada sofrida para o Internacional em Porto Alegre e o 3 x 0 diante do Bragantino em pleno São Januário. A sequência negativa aumentou a pressão sobre o elenco e sobre o treinador, que retorna ao banco na Sul-Americana após cumprir suspensão aplicada pela Conmebol.

Nos últimos três jogos, o Cruz-Maltino sofreu dez gols e marcou apenas uma vez, cenário que empurrou a equipe para perto da zona de rebaixamento no Brasileirão. Ainda assim, o desempenho como mandante sob o comando de Renato oferece algum otimismo: o Vasco venceu partidas importantes em São Januário nesta temporada, incluindo triunfos diante de Palmeiras, Grêmio e Athletico-PR.

Do outro lado, o Barracas Central chega ao Rio de Janeiro já eliminado da competição. A equipe argentina somou apenas três empates em cinco rodadas e encerra sua primeira participação internacional sem vitórias. O único ponto conquistado fora de casa foi o empate sem gols contra o Olimpia, no Paraguai.

A eliminação continental foi confirmada após a derrota para o Audax Italiano, no Chile, resultado que ainda trouxe problemas disciplinares para o elenco após a expulsão de Gonzalo Morales. No cenário doméstico, o Barracas também vive momento instável, tendo ficado fora dos playoffs do Apertura argentino após derrota para o Banfield na rodada decisiva.

O ambiente no clube argentino também não é dos melhores. Além da eliminação nas duas competições, Rubén Insúa demonstrou forte irritação nas entrevistas recentes, criticando arbitragem e organização do futebol local. Sem objetivos esportivos restantes e encarando longa viagem até o Rio de Janeiro, o Barracas Central chega em contexto bastante desfavorável para enfrentar o Vasco em São Januário.

Outros palpites e odds para Vasco x Barracas Central

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Confrontos diretos entre Vasco x Barracas Central

O histórico entre Vasco e Barracas Central conta com apenas um confronto oficial, realizado na estreia desta edição da Copa Sul-Americana. Em abril, as equipes empataram sem gols na Argentina, em partida disputada no Estádio Florencio Sola, casa emprestada do Banfield.

Na ocasião, o Vasco utilizou uma equipe majoritariamente reserva, enquanto Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro, decisão que posteriormente gerou suspensão aplicada pela Conmebol. Mesmo atuando com força máxima, o Barracas Central criou pouco ofensivamente e não conseguiu superar o time alternativo vascaíno.

Além deste duelo pela Sul-Americana de 2026, não há qualquer outro registro de confronto entre os clubes.

Notícias de Vasco x Barracas Central

Vasco: desfalques e dúvidas

A principal novidade do Vasco para o confronto é o retorno de Renato Gaúcho ao banco de reservas pela Copa Sul-Americana. O treinador cumpriu os três jogos de suspensão aplicados pela Conmebol e volta justamente na rodada decisiva da fase de grupos. Durante sua ausência, a equipe foi comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, acumulando duas vitórias e uma derrota na competição continental.

O desfalque mais importante para a partida é João Vitor, expulso diretamente no duelo contra o Olimpia após entrada dura no segundo tempo. Puma Rodríguez deve assumir a lateral direita, enquanto Brenner segue como alternativa ofensiva. Jair e Mateus Carvalho continuam entregues ao departamento médico e permanecem fora da equipe.

Pressionado pela sequência de três derrotas consecutivas, Renato deve utilizar força máxima em São Januário. A tendência é de manutenção da base utilizada diante do Bragantino, com Léo Jardim no gol e Spinelli como principal referência ofensiva. O momento do elenco, porém, segue delicado: o Vasco marcou apenas um gol e sofreu dez nos últimos três compromissos da temporada.

Uma das esperanças de gols é Andrés Gómez, presente na lista final da Colômbia de convocados para a Copa do Mundo 2026.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Jhojan Rojas; Claudio Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

Barracas Central: desfalques e dúvidas

Rubén Insúa chega ao confronto em São Januário pressionado pela eliminação precoce na Copa Sul-Americana e pelo desempenho recente abaixo do esperado no futebol argentino. O atacante Gonzalo Morales, expulso na derrota para o Audax Italiano no Chile, cumpre suspensão automática e desfalca a equipe, reduzindo ainda mais as opções ofensivas do Barracas Central para a última rodada da fase de grupos.

Sem chances de classificação, a tendência é de que o treinador utilize uma formação alternativa, preservando parte dos titulares para a sequência do Campeonato Argentino. Fernando Tobio, experiente zagueiro de 36 anos e capitão da equipe, deve permanecer entre os titulares como principal liderança defensiva, enquanto Norberto Briasco aparece como uma das alternativas ofensivas caso Insúa opte por maior rotação no elenco.

Rodrigo Insúa, lateral-esquerdo e filho do treinador, vive bom momento individual e é o artilheiro da equipe na temporada, com três gols marcados. Mesmo em cenário de possíveis mudanças na escalação, a tendência é de manutenção entre os titulares. No meio-campo, Iván Tapia e Dardo Miloc seguem como os jogadores mais experientes e devem continuar formando a base do setor central argentino.

Provável escalação do Barracas Central (5-3-2): Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rafael Barrios e Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia e Tomás Porra; Jhonatan Candia e Norberto Briasco. Técnico: Rubén Darío Insúa.

Destaques individuais de Vasco x Barracas Central

Jogador destaque · Vasco Claudio Spinelli 5 Gols na temporada 2026, um dos artilheiros do Vasco na temporada 1 Gol na Copa Sul-Americana 2026 (pênalti contra o Audax) 29 Anos de idade, contratado do Del Valle por US$ 2 milhões 1 Assistência na temporada 2026 Jogador destaque · Barracas Central Fernando Tobio 5 Jogos como titular na Sul-Americana 2026 2 Gols marcados pelo Barracas em cinco jogos na Sul-Americana 36 Anos de idade, capitão com passagens por Palmeiras e Boca 0 Vitórias do Barracas na Sul-Americana 2026

Os técnicos - Renato retorna sob pressão, Insúa cumpre tabela

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho assumiu o Vasco em março de 2026 e iniciou o trabalho com resultados bastante positivos, impulsionado principalmente pelo desempenho em São Januário. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, o time venceu adversários importantes como Palmeiras, Fluminense e Grêmio, construindo rapidamente uma reação na tabela. Com o passar das semanas, porém, a irregularidade fora de casa voltou a comprometer a estabilidade da equipe e fez o rendimento cair novamente.

A relação do treinador com a Copa Sul-Americana também foi marcada por turbulências desde o início. Renato optou por não viajar para a estreia contra o Barracas Central na Argentina, decisão que gerou suspensão de três partidas aplicada pela Conmebol. As críticas públicas feitas pelo treinador à arbitragem e à entidade após a derrota para o Audax Italiano agravaram ainda mais o cenário disciplinar. O duelo em São Januário marca justamente seu retorno ao banco na competição continental.

A pressão sobre Renato aumentou significativamente após a derrota por 3 x 0 para o Bragantino dentro de casa, resultado que aproximou o Vasco da zona de rebaixamento no Brasileirão. A sequência de três derrotas consecutivas intensificou os protestos da torcida e colocou o trabalho do treinador sob questionamento antes da rodada decisiva da Sul-Americana.

Rubén Dário Insúa

Do outro lado, Rubén Darío Insúa assumiu o Barracas Central em setembro de 2024 após passagem conturbada pelo San Lorenzo. No clube argentino, encontrou ambiente de maior estabilidade institucional, embora o Barracas siga frequentemente envolvido em debates políticos no futebol argentino pela ligação da diretoria com a presidência da AFA. Rodrigo Insúa, filho do treinador, se consolidou como titular da equipe desde então.

A primeira experiência continental do Barracas Central terminou de forma frustrante, com eliminação precoce e nenhuma vitória na fase de grupos da Sul-Americana. No cenário doméstico, o clube também ficou fora dos playoffs do Apertura por critérios de desempate. Após a eliminação, Insúa voltou a demonstrar forte irritação com a organização do futebol argentino, fazendo críticas públicas ao tratamento recebido pelo clube durante a competição.

Análise tática de Vasco x Barracas Central

O Vasco deve manter o 4-2-3-1 utilizado por Renato Gaúcho, com Hugo Moura e Thiago Mendes protegendo o meio-campo e liberdade para Andrés Gómez e Adson atacarem pelos lados. A principal arma ofensiva tende a passar pelas laterais, com Lucas Piton e Puma Rodríguez avançando constantemente para abastecer Spinelli dentro da área.

O Barracas Central deve repetir o sistema com três zagueiros e linhas baixas, transformando a estrutura em um 5-4-1 defensivo sem a bola. O time argentino aposta em compactação pelo centro e transições rápidas com Candia e Briasco para tentar explorar os espaços deixados pelo Vasco.

O cenário da partida indica domínio territorial do Cruz-Maltino, agora com força máxima e Renato Gaúcho novamente no banco após suspensão. As laterais aparecem como principal fragilidade do Barracas, mas o Vasco precisará controlar a ansiedade após a sequência negativa recente para não facilitar o jogo defensivo da equipe argentina.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Barracas Central