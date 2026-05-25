Corinthians x Platense Palpite – Análise e odds (27/05)
Veja os principais palpites de Corinthians x Platense pela Copa Libertadores
O Corinthians encerra a fase de grupos da Copa Libertadores 2026 na quarta-feira, 27 de maio, contra o Platense, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Grupo E.
Líder isolado da chave com 11 pontos e classificação antecipada garantida desde a quarta rodada, o Timão joga para consolidar a melhor campanha geral do torneio e assegurar a vantagem de decidir todas as fases eliminatórias em casa.
O Platense, por sua vez, vive situação oposta: segundo colocado com sete pontos, dois à frente do Independiente Santa Fe, o clube argentino precisa ao menos empatar para garantir vaga nas oitavas sem depender do resultado de Peñarol x Santa Fe, que acontece no mesmo horário.
Melhor palpite para Corinthians x Platense pela Copa Libertadores
Análise da partida - Corinthians joga por posição; Platense, pela sobrevivência
A campanha do Corinthians na Libertadores sob Fernando Diniz contrasta com a irregularidade no Brasileirão, onde o time segue na metade inferior da tabela após 17 rodadas, em 15º lugar.
Na competição continental, o cenário é diferente: três vitórias e dois empates, oito gols marcados e apenas dois sofridos em cinco jogos.
A defesa se firmou como ponto forte desde a chegada de Diniz, que estreou com o triunfo por 2 x 0 sobre o próprio Platense em Buenos Aires, na primeira rodada.
Na sequência, bateu o Santa Fe por 2 x 0 e o Peñarol pelo mesmo placar, ambos na Neo Química Arena, antes de empatar por 1 x 1 em Bogotá e por 1 x 1 em Montevidéu.
Na última partida pelo Brasileirão, o Timão venceu o Atlético-MG por 1 x 0 com um golaço de Zakaria Labyad aos 42 minutos do segundo tempo, resultado que manteve o time na zona de classificação da Libertadores para 2027.
O Platense disputa a primeira Libertadores da sua história, classificado após a conquista do Apertura 2025 do campeonato argentino, quando superou Racing, River Plate e San Lorenzo no caminho até o título inédito na elite.
Na fase de grupos, a equipe de Walter Zunino venceu o Peñarol por 2 x 1 fora de casa e o Santa Fe por 2 x 1 como mandante, mas perdeu para o Corinthians na estreia (0 x 2) e para o Santa Fe em Bogotá na quinta rodada (1 x 2), resultado que tirou o time da zona de conforto.
No campeonato argentino, o Platense ocupa a nona posição do Grupo A do Apertura 2026, com 14 pontos em 11 partidas, e não vence uma partida da liga nacional há quatro rodadas.
Outros palpites e odds para Corinthians x Platense
Confrontos diretos entre Corinthians e Platense
O histórico entre as duas equipes é curtíssimo: o único confronto aconteceu em 9 de abril de 2026, pela primeira rodada desta mesma fase de grupos, quando o Corinthians venceu por 2 x 0 no Estádio Ciudad de Vicente López.
Naquele jogo, o Platense começou melhor e criou as principais chances no primeiro tempo, obrigando Hugo Souza a fazer pelo menos uma defesa importante em cabeçada de Gonzalo Lencina.
Na etapa final, Kayke abriu o placar após assistência de Rodrigo Garro, Yuri Alberto ampliou em jogada construída pelo mesmo meia, e o zagueiro Juan Saborido ainda foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, selando a vitória alvinegra.
Notícias de Corinthians x Platense
Corinthians: desfalques e dúvidas
Fernando Diniz escalou força máxima contra o Atlético-MG no último domingo, o que indica que o treinador não pretende poupar o time titular mesmo com a classificação já garantida.
A busca pela melhor campanha geral da Libertadores justifica o uso dos titulares, considerando que a liderança pode garantir mando de campo em todas as fases do mata-mata.
Memphis Depay, que entrou no segundo tempo contra o Atlético-MG, segue como opção de banco e pode ganhar mais minutos se o cenário do jogo permitir.
André Ramalho e Matheus Pereira são alternativas para eventuais rotações pontuais, enquanto Pedro Raul permanece como segundo centroavante do elenco.
Zakaria Labyad, autor do gol da vitória no último jogo e do gol do empate contra o Peñarol em Montevidéu, vive sua melhor fase desde a chegada ao clube e pode ganhar a vaga de titular.
Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André; Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.
Platense: desfalques e dúvidas
Walter Zunino precisa decidir se prioriza a Libertadores ou distribui minutagem com a sequência apertada no Apertura argentino.
O goleiro Matías Borgogno tem sido titular absoluto e não deve perder a posição, assim como Gonzalo Lencina no ataque, principal referência ofensiva da equipe na competição continental.
Franco Zapiola, que marcou na vitória sobre o Santa Fe na terceira rodada, é outro jogador confirmado, assim como o veterano Iván Gómez no meio-campo.
A defesa pode ter alterações em relação ao time que perdeu para o Santa Fe em Bogotá: Agustín Lagos, Mateo Mendia e Ignacio Vázquez disputam posições entre os quatro zagueiros e laterais.
O Platense tem média de apenas um gol por jogo na Libertadores e precisa encontrar mais eficiência ofensiva se quiser surpreender na Neo Química Arena.
Provável escalação do Platense (4-3-3): Borgogno; Lagos, Vázquez, Mendia e Silva; Gómez, Ferreira e Amarfil; Mainero, Zapiola e Lencina. Técnico: Walter Zunino.
Destaques individuais de Corinthians x Platense
Os técnicos - Diniz busca consolidação; Zunino luta pelo feito inédito
Fernando Diniz
Diniz assumiu o Corinthians em abril, no lugar de Dorival Júnior, e transformou a equipe em questão de semanas: de uma sequência de nove jogos sem vitória para a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.
O treinador carrega o título continental de 2023, quando conduziu o Fluminense à conquista inédita da Libertadores sobre o Boca Juniors no Maracanã, e aplica no Timão o mesmo estilo baseado em posse de bola, saídas curtas do goleiro e trocas de passe rápidas pelo meio.
Walter Zunino
Zunino deu ao Platense o título mais importante dos 121 anos de história do clube, vencendo o Apertura 2025 com um time sem grandes investimentos e apoiado em organização tática.
Na Libertadores, o treinador argentino tem mostrado capacidade de adaptação, alternando entre uma postura mais reativa fora de casa e um jogo mais agressivo como mandante, mas a derrota para o Santa Fe na quinta rodada evidenciou limitações do elenco quando a equipe precisa impor ritmo longe de Buenos Aires.
Análise tática de Corinthians x Platense
O Corinthians de Diniz atua predominantemente no 4-2-3-1, com Raniele e André como dupla de volantes e Garro com liberdade para aparecer entre as linhas como condutor ofensivo.
A largura vem dos alas: Lingard pelo lado esquerdo com liberdade para cortar para dentro, e Bidon pelo direito com chegadas constantes à área.
O Platense se organiza num 4-3-3 mais compacto, com Gómez como pivot defensivo e Zapiola e Mainero abertos pelas pontas para explorar transições rápidas.
Na primeira partida entre as equipes, o Platense conseguiu neutralizar a saída de bola do Corinthians no primeiro tempo, mas não sustentou a pressão após sofrer o primeiro gol, e a expulsão de Saborido acelerou o desmoronamento.
Na Neo Química Arena, com a torcida empurrando e mais espaço para desenvolver o jogo, a tendência é que o Corinthians domine a posse e force o Platense a defender em bloco baixo, dependendo de contra-ataques rápidos com Lencina e Mainero para criar perigo.
Prognóstico de placar exato para Corinthians x Platense
