Corinthians x Platense Palpite – Análise e odds (27/05)

Veja os principais palpites de Corinthians x Platense pela Copa Libertadores

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 25/05/2026
16:31
O Corinthians encerra a fase de grupos da Copa Libertadores 2026 na quarta-feira, 27 de maio, contra o Platense, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Grupo E.

Líder isolado da chave com 11 pontos e classificação antecipada garantida desde a quarta rodada, o Timão joga para consolidar a melhor campanha geral do torneio e assegurar a vantagem de decidir todas as fases eliminatórias em casa.

O Platense, por sua vez, vive situação oposta: segundo colocado com sete pontos, dois à frente do Independiente Santa Fe, o clube argentino precisa ao menos empatar para garantir vaga nas oitavas sem depender do resultado de Peñarol x Santa Fe, que acontece no mesmo horário.

Melhor palpite para Corinthians x Platense pela Copa Libertadores

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h55 (25/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - Corinthians joga por posição; Platense, pela sobrevivência

A campanha do Corinthians na Libertadores sob Fernando Diniz contrasta com a irregularidade no Brasileirão, onde o time segue na metade inferior da tabela após 17 rodadas, em 15º lugar.

Na competição continental, o cenário é diferente: três vitórias e dois empates, oito gols marcados e apenas dois sofridos em cinco jogos.

A defesa se firmou como ponto forte desde a chegada de Diniz, que estreou com o triunfo por 2 x 0 sobre o próprio Platense em Buenos Aires, na primeira rodada.

Na sequência, bateu o Santa Fe por 2 x 0 e o Peñarol pelo mesmo placar, ambos na Neo Química Arena, antes de empatar por 1 x 1 em Bogotá e por 1 x 1 em Montevidéu.

Na última partida pelo Brasileirão, o Timão venceu o Atlético-MG por 1 x 0 com um golaço de Zakaria Labyad aos 42 minutos do segundo tempo, resultado que manteve o time na zona de classificação da Libertadores para 2027.

O Platense disputa a primeira Libertadores da sua história, classificado após a conquista do Apertura 2025 do campeonato argentino, quando superou Racing, River Plate e San Lorenzo no caminho até o título inédito na elite.

Na fase de grupos, a equipe de Walter Zunino venceu o Peñarol por 2 x 1 fora de casa e o Santa Fe por 2 x 1 como mandante, mas perdeu para o Corinthians na estreia (0 x 2) e para o Santa Fe em Bogotá na quinta rodada (1 x 2), resultado que tirou o time da zona de conforto.

No campeonato argentino, o Platense ocupa a nona posição do Grupo A do Apertura 2026, com 14 pontos em 11 partidas, e não vence uma partida da liga nacional há quatro rodadas.

Outros palpites e odds para Corinthians x Platense

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h59. (25/05) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Corinthians e Platense

O histórico entre as duas equipes é curtíssimo: o único confronto aconteceu em 9 de abril de 2026, pela primeira rodada desta mesma fase de grupos, quando o Corinthians venceu por 2 x 0 no Estádio Ciudad de Vicente López.

Naquele jogo, o Platense começou melhor e criou as principais chances no primeiro tempo, obrigando Hugo Souza a fazer pelo menos uma defesa importante em cabeçada de Gonzalo Lencina.

Na etapa final, Kayke abriu o placar após assistência de Rodrigo Garro, Yuri Alberto ampliou em jogada construída pelo mesmo meia, e o zagueiro Juan Saborido ainda foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, selando a vitória alvinegra.

Notícias de Corinthians x Platense

Corinthians: desfalques e dúvidas

Fernando Diniz escalou força máxima contra o Atlético-MG no último domingo, o que indica que o treinador não pretende poupar o time titular mesmo com a classificação já garantida.

A busca pela melhor campanha geral da Libertadores justifica o uso dos titulares, considerando que a liderança pode garantir mando de campo em todas as fases do mata-mata.

Memphis Depay, que entrou no segundo tempo contra o Atlético-MG, segue como opção de banco e pode ganhar mais minutos se o cenário do jogo permitir.

André Ramalho e Matheus Pereira são alternativas para eventuais rotações pontuais, enquanto Pedro Raul permanece como segundo centroavante do elenco.

Zakaria Labyad, autor do gol da vitória no último jogo e do gol do empate contra o Peñarol em Montevidéu, vive sua melhor fase desde a chegada ao clube e pode ganhar a vaga de titular.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André; Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Platense: desfalques e dúvidas

Walter Zunino precisa decidir se prioriza a Libertadores ou distribui minutagem com a sequência apertada no Apertura argentino.

O goleiro Matías Borgogno tem sido titular absoluto e não deve perder a posição, assim como Gonzalo Lencina no ataque, principal referência ofensiva da equipe na competição continental.

Franco Zapiola, que marcou na vitória sobre o Santa Fe na terceira rodada, é outro jogador confirmado, assim como o veterano Iván Gómez no meio-campo.

A defesa pode ter alterações em relação ao time que perdeu para o Santa Fe em Bogotá: Agustín Lagos, Mateo Mendia e Ignacio Vázquez disputam posições entre os quatro zagueiros e laterais.

O Platense tem média de apenas um gol por jogo na Libertadores e precisa encontrar mais eficiência ofensiva se quiser surpreender na Neo Química Arena.

Provável escalação do Platense (4-3-3): Borgogno; Lagos, Vázquez, Mendia e Silva; Gómez, Ferreira e Amarfil; Mainero, Zapiola e Lencina. Técnico: Walter Zunino.

Destaques individuais de Corinthians x Platense

Destaque do Corinthians
Rodrigo Garro
Meia · 27 anos · Camisa 8
2
Assistências na vitória por 2 x 0 sobre o Platense (R1)
5
Jogos como titular na fase de grupos da Libertadores
0
Derrotas do Corinthians na Libertadores 2026 (em 5 jogos)
8
Gols do Corinthians na fase de grupos com Garro titular
Destaque do Platense
Gonzalo Lencina
Atacante · Camisa 99
5
Jogos como titular na Libertadores 2026
6
Gols do Platense na fase de grupos (em 5 jogos)
1
Cabeçada perigosa que exigiu defesa de Hugo Souza na R1
2
Vitórias do Platense com Lencina titular na fase de grupos

Os técnicos - Diniz busca consolidação; Zunino luta pelo feito inédito

Fernando Diniz

Diniz assumiu o Corinthians em abril, no lugar de Dorival Júnior, e transformou a equipe em questão de semanas: de uma sequência de nove jogos sem vitória para a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

O treinador carrega o título continental de 2023, quando conduziu o Fluminense à conquista inédita da Libertadores sobre o Boca Juniors no Maracanã, e aplica no Timão o mesmo estilo baseado em posse de bola, saídas curtas do goleiro e trocas de passe rápidas pelo meio.

Walter Zunino

Zunino deu ao Platense o título mais importante dos 121 anos de história do clube, vencendo o Apertura 2025 com um time sem grandes investimentos e apoiado em organização tática.

Na Libertadores, o treinador argentino tem mostrado capacidade de adaptação, alternando entre uma postura mais reativa fora de casa e um jogo mais agressivo como mandante, mas a derrota para o Santa Fe na quinta rodada evidenciou limitações do elenco quando a equipe precisa impor ritmo longe de Buenos Aires.

Análise tática de Corinthians x Platense

O Corinthians de Diniz atua predominantemente no 4-2-3-1, com Raniele e André como dupla de volantes e Garro com liberdade para aparecer entre as linhas como condutor ofensivo.

A largura vem dos alas: Lingard pelo lado esquerdo com liberdade para cortar para dentro, e Bidon pelo direito com chegadas constantes à área.

O Platense se organiza num 4-3-3 mais compacto, com Gómez como pivot defensivo e Zapiola e Mainero abertos pelas pontas para explorar transições rápidas.

Na primeira partida entre as equipes, o Platense conseguiu neutralizar a saída de bola do Corinthians no primeiro tempo, mas não sustentou a pressão após sofrer o primeiro gol, e a expulsão de Saborido acelerou o desmoronamento.

Na Neo Química Arena, com a torcida empurrando e mais espaço para desenvolver o jogo, a tendência é que o Corinthians domine a posse e force o Platense a defender em bloco baixo, dependendo de contra-ataques rápidos com Lencina e Mainero para criar perigo.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Platense

Previsão de placar
Corinthians 2 x 0 Platense
O Corinthians repetiu o placar de 2 x 0 do primeiro turno nos dois jogos seguintes como mandante na Libertadores (contra Santa Fe e Peñarol). O padrão de domínio territorial com eficiência nos momentos decisivos se aplica ao confronto com um Platense que sofreu gol em quatro dos cinco jogos da fase de grupos e carrega limitações ofensivas evidentes, com média de pouco mais de um gol por jogo na competição.
O Corinthians sofreu apenas dois gols em cinco jogos na fase de grupos da Libertadores 2026
Na Neo Química Arena, o Timão venceu os dois jogos como mandante na fase de grupos, ambos por 2 x 0
Rodrigo Garro deu duas assistências na vitória sobre o Platense em Buenos Aires, na primeira rodada
O Platense perdeu o primeiro confronto entre as equipes por 0 x 2 e vem de derrota por 1 x 2 para o Santa Fe na última rodada
Zakaria Labyad marcou nas duas últimas partidas do Corinthians (contra Peñarol e Atlético-MG) e pode aparecer como opção ofensiva

