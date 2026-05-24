Santos x Deportivo Cuenca Palpite – Análise e odds (26/05)

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O Santos recebe o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro, na terça-feira (26), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026.

O Peixe é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos conquistados em cinco jogos e nenhuma vitória no torneio continental, e enfrenta uma equação matemática desfavorável: precisa vencer os equatorianos e ainda torcer por um tropeço do Recoleta diante do San Lorenzo, em Buenos Aires, no mesmo horário.

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Melhor palpite para Santos x Deportivo Cuenca pela Copa Sul-Americana

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Análise da partida - Santos busca a vitória que não veio em cinco rodadas

O Santos chega à rodada final da fase de grupos como a única equipe brasileira que ainda não venceu nas competições da CONMEBOL em 2026.

Foram três empates (1 x 1 com o Recoleta em casa, 1 x 1 com o San Lorenzo em Buenos Aires, 1 x 1 com o Recoleta fora) e uma derrota (1 x 0 para o Deportivo Cuenca, em Cuenca, com gol olímpico de Mancinelli), antes do frustrante 2 x 2 contra o San Lorenzo na Vila Belmiro, quando o Peixe desperdiçou vantagem de dois gols.

No Brasileirão, o cenário tampouco inspira tranquilidade: o Santos ocupa a 17ª posição com 18 pontos após 17 rodadas, dentro da zona de rebaixamento.

A última partida, derrota por 3 x 2 para o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, no sábado (23), resumiu a temporada de Cuca: Gabigol marcou duas vezes, mas Gustavo Henrique foi expulso e a equipe não sustentou a competitividade nos minutos finais.

Sob o comando de Cuca desde março, o aproveitamento geral do Santos é de quatro vitórias, oito empates e cinco derrotas em 17 partidas, com um padrão recorrente de abrir vantagem e sofrer gols no segundo tempo.

O Deportivo Cuenca, por outro lado, chega ao Brasil em posição confortável no Grupo D: segundo colocado com seis pontos, um a menos que o líder San Lorenzo.

Na prática, um empate pode ser suficiente para os equatorianos garantirem ao menos a segunda colocação e a vaga nos playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Na LigaPro do Equador, o Cuenca é quarto colocado com 24 pontos em 15 jogos e vem de empate em 1 x 1 com a LDU de Quito, em casa, no sábado (23), com gol de Jorge Ordóñez em cobrança de pênalti.

O técnico argentino Jorge Celico tem mantido consistência tática e um grupo sem lesões relevantes, o que dá ao Cuenca uma estabilidade que o Santos não tem neste momento.

Outros palpites e odds para Santos x Deportivo Cuenca

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Confrontos diretos entre Santos x Deportivo Cuenca

Os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez nesta edição da Copa Sul-Americana 2026, na primeira rodada da fase de grupos.

Na partida disputada em 8 de abril, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, a 2.550 metros de altitude, o Deportivo Cuenca venceu por 1 x 0 com um gol olímpico de Lucas Mancinelli aos 15 minutos do segundo tempo, aproveitando um vacilo do goleiro Gabriel Brazão.

O Santos foi superior no início daquela partida, com finalizações de Christian Oliva e Gabriel Bontempo nos primeiros dez minutos, mas o desgaste físico provocado pela altitude reduziu o ritmo da equipe paulista na segunda etapa.

Não há histórico anterior de confrontos entre Santos e Deportivo Cuenca em competições oficiais da CONMEBOL, o que torna a partida da Vila Belmiro apenas o segundo duelo entre os clubes.

Notícias de Santos x Deportivo Cuenca

Santos: desfalques e dúvidas

A principal ausência do Santos é Neymar, que sofreu um edema de dois milímetros na panturrilha direita durante a partida contra o Coritiba, em 17 de maio, e não entra em campo desde então.

O camisa 10 se apresenta à seleção brasileira para a Copa do Mundo na quarta-feira (27), um dia após o duelo com o Cuenca, e a comissão técnica do Santos adota cautela para não agravar o problema.

Rollheiser, um dos jogadores mais regulares no setor ofensivo do Peixe, ainda não se recuperou totalmente de um problema muscular e é dúvida para o banco de reservas.

Thaciano (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Gabriel Menino (lesão na coxa direita) seguem no departamento médico e estão descartados.

Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, é ausência de longa duração.

Gabigol, que marcou dois gols contra o Grêmio no sábado, deve ser titular na Vila Belmiro.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

Deportivo Cuenca: desfalques e dúvidas

O técnico Jorge Celico não tem desfalques confirmados para a viagem ao Brasil.

A principal novidade é o retorno do zagueiro argentino Patricio Boolsen, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões na quinta rodada, contra o Recoleta, e deve reassumir a posição ao lado de Santiago Postel.

A tendência é que o Cuenca repita a formação que venceu o Santos na primeira rodada, em abril, com a dúvida principal no comando de ataque: Jorge Ordóñez e Nicolás Leguizamón disputam a vaga de centroavante.

Ordóñez marcou o gol do Cuenca no empate de 1 x 1 com a LDU de Quito, no último sábado, e chega em boa fase.

O goleiro argentino Facundo Ferrero tem sido um dos destaques do Cuenca na temporada e fez defesas decisivas no primeiro duelo contra o Santos, em Cuenca.

Provável escalação do Deportivo Cuenca (4-5-1): Facundo Ferrero; Ignacio Mosquera, Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Mateo Maccari, Jeremy Chacón, Bryan García, Edison Vega e David González; Jorge Ordóñez. Técnico: Jorge Celico.

Destaques individuais de Santos x Deportivo Cuenca

Destaque do Santos Gabigol 9 Gols em todas as competições (artilheiro do Santos em 2026) 2 Gols vs Grêmio (Brasileirão R17, 23/05) 1 Gol vs San Lorenzo (Sul-Americana R5, Vila Belmiro) 3 Gols nos dois últimos jogos disputados Destaque do Deportivo Cuenca Lucas Mancinelli 1 Gol olímpico marcado vs Santos (Sul-Americana R1) 5/5 Titular em todas as rodadas da Sul-Americana 2026 1 Assistência direta (escanteio-gol) no primeiro duelo 5 Cobranças de escanteio ofensivas vs Santos (R1)

Os técnicos - Cuca sob pressão, Celico com margem de manobra

Cuca

Cuca assumiu o Santos em 19 de março de 2026, com a equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão, e o cenário pouco mudou dois meses depois.

O técnico classificou o Peixe para as oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Coritiba, mas soma apenas quatro vitórias em 17 jogos no comando, com um índice elevado de empates (oito) que reflete a dificuldade de manter resultados.

Jorge Celico

Celico chegou ao Cuenca em dezembro de 2025, após passagens por Emelec e Universidad Católica, e acumula também o cargo de treinador da seleção sub-23 do Equador, função que exerce desde 2019.

O argentino de 64 anos imprimiu organização defensiva ao Cuenca e tem o time entre os quatro primeiros da LigaPro, com seis pontos no Grupo D da Sul-Americana em cinco jogos, sem nenhuma goleada sofrida no torneio continental.

Análise tática de Santos x Deportivo Cuenca

O Santos deve se posicionar em um 4-3-3 com Gabigol como referência central, Barreal aberto pela esquerda e Gabriel Bontempo pela direita, com Miguelito operando como meia criativo por trás.

A tendência é que Cuca priorize a largura no ataque para explorar as costas dos laterais do Cuenca, que jogará fora de casa e sem o fator altitude que o beneficiou no primeiro confronto.

O Deportivo Cuenca deve adotar um 4-5-1 compacto, com cinco homens no meio de campo para congestionar os espaços centrais e dificultar as transições do Santos.

A estratégia é funcional: na primeira rodada, em Cuenca, o Cuenca fechou os espaços centrais e o Santos não conseguiu criar lances de perigo claros na segunda etapa.

O ponto fraco do Santos nesta Sul-Americana é a bola aérea defensiva e a recomposição após perda de bola no terço ofensivo, como ficou evidente nos gols sofridos contra o San Lorenzo.

O Cuenca pode explorar isso nas bolas paradas, recurso que já rendeu o gol olímpico de Mancinelli no primeiro jogo e que será uma arma do time equatoriano na Vila Belmiro.

Prognóstico de placar exato para Santos x Deportivo Cuenca