Bragantino x Carabobo Palpite – Análise e odds (27/05)
Veja os principais palpites de Bragantino x Carabobo pela Copa Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O RB Bragantino recebe o Carabobo nesta quarta-feira, 27 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela sexta e última rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2026.
O cenário é binário para o Massa Bruta: apenas a vitória classifica. Com nove pontos, dois a menos que o Carabobo, qualquer outro resultado elimina os paulistas e garante a vaga dos venezuelanos nos playoffs. A equipe de Vagner Mancini chega embalada pela goleada de 3 x 0 sobre o Vasco em São Januário, no último domingo, com gols de Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando, resultado que projetou o time para a quinta colocação do Brasileirão, com 26 pontos.
Confira outras dicas de apostas de hoje.
Melhor palpite para Bragantino x Carabobo pela Copa Sul-Americana
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h (25/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.
Análise da partida - O Massa Bruta joga por tudo em casa
O RB Bragantino vive uma das melhores fases da temporada 2026.
A goleada de 6 x 0 sobre o Blooming em Santa Cruz de la Sierra, pela quarta rodada da Sul-Americana, recolocou o time na briga pela classificação. Desde então, o Massa Bruta empatou em 1 x 1 com o River Plate no Monumental de Núñez, em jogo no qual saiu na frente com gol de cabeça de Alix Vinícius e sofreu o empate apenas nos acréscimos, e depois atropelou o Vasco por 3 x 0 fora de casa pelo Brasileirão.
No campeonato nacional, o Massa Bruta soma 26 pontos em 17 rodadas. Rodriguinho abriu o placar em São Januário com chute de fora da área aos 45 do primeiro tempo, Pitta ampliou aos 15 do segundo e Fernando fechou a conta aos 32 minutos.
O Carabobo, por sua vez, chega a Bragança Paulista em posição confortável: nove pontos e a segunda colocação garantida caso não perca.
A equipe venezuelana de Daniel Farías venceu o Blooming por 2 x 0 fora de casa na quinta rodada, somando três vitórias na fase de grupos. Todas essas vitórias vieram contra adversários inferiores: duas sobre o Blooming (2 x 0 e 2 x 0) e uma sobre o RB Bragantino na estreia (1 x 0), quando Mancini poupou os titulares.
As duas derrotas do Carabobo na competição vieram contra o River Plate: 0 x 1 em Buenos Aires e 1 x 2 em casa, na Venezuela. Contra adversários de maior calibre, o ataque venezuelano produziu apenas dois gols em quatro jogos (somando os confrontos com River e Bragantino).
Na liga doméstica, os Granates acumulam sete empates no Apertura venezuelano e não demonstram, fora das fronteiras de Valência, o mesmo poder de reação que exibiram ao bater o Bragantino na estreia.
Outros palpites e odds para Bragantino x Carabobo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h12. (25/05) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos entre Bragantino e Carabobo
Esse será apenas o segundo confronto entre RB Bragantino e Carabobo na história.
O único encontro anterior aconteceu em 9 de abril de 2026, pela primeira rodada da fase de grupos, no Estádio Misael Delgado, em Valência. Naquela noite, Ezequiel Neira cabeceou após escanteio aos nove minutos e garantiu a vitória de 1 x 0 para os donos da casa. Mancini havia escalado um time reserva, recheado de jovens, e o Bragantino pagou o preço: apesar de 64% de posse de bola e 16 finalizações, acertou apenas duas no alvo.
O goleiro Lucas Bruera foi decisivo na reta final daquela partida, com defesas importantes contra Rodriguinho e Henry Mosquera. A derrota custou caro ao Massa Bruta, que precisou remontar a campanha nas rodadas seguintes e agora depende da vitória em casa para avançar.
O contexto mudou: o Bragantino de agora escala força máxima e vem de sequência positiva, diferente do time alternativo que esteve na Venezuela.
Notícias de Bragantino x Carabobo
Bragantino: desfalques e dúvidas
Vagner Mancini deve escalar força máxima, como tem feito nos jogos decisivos da Sul-Americana desde a quarta rodada.
Cleiton retoma a meta, já que Tiago Volpi vem sendo usado no Brasileirão e Cleiton é o goleiro titular na competição continental. Na defesa, Andrés Hurtado e Pedro Henrique formam a dupla de zaga titular, com Alix Vinícius na terceira vaga de zagueiro, já consolidado como titular após bom desempenho nos últimos jogos, incluindo o gol de cabeça contra o River Plate pela quinta rodada.
Isidro Pitta é o artilheiro do time na temporada com oito gols em todas as competições, cinco deles no Brasileirão. O paraguaio marcou na goleada contra o Vasco e carrega a confiança de centroavante em forma.
Eduardo Sasha desperdiçou pênaltis contra o River Plate (na terceira rodada, defendido por Santiago Beltrán) e contra o Vasco, mas segue como titular na função de meia-atacante. A principal dúvida é no meio-campo: Matheus Fernandes e Gustavo Neves disputam uma vaga ao lado de Gabriel.
Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Ramires e Gabriel; Herrera, Rodriguinho e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Carabobo: desfalques e dúvidas
Daniel Farías não tem desfalques confirmados de grande impacto para esta partida.
A base do Carabobo segue estável desde o início da fase de grupos: o goleiro Lucas Bruera, destaque na vitória sobre o Bragantino na primeira rodada, comanda a defesa. Alexander González e Ezequiel Neira formam a dupla de zaga, com Jean Fuentes pelo lado esquerdo.
No meio-campo, Edson Castillo e Maurice Cova são os responsáveis pela construção das jogadas. Yohandry Orozco, ex-seleção venezuelana, é a referência técnica do grupo e participa ativamente das jogadas de bola parada.
Edson Tortolero é o artilheiro do time na competição com dois gols, seguido por Neira e Matías Núñez, com um gol cada. Juan Camilo Pérez e Eric Ramírez dividem a função de centroavante.
A principal dúvida é tática: Farías alternou entre o 4-3-3 e o 3-4-3 ao longo do torneio e pode optar por uma formação mais conservadora em Bragança Paulista, priorizando o empate que já basta para a classificação.
Provável escalação do Carabobo (4-3-3): Lucas Bruera; Edson Tortolero, Alexander González, Ezequiel Neira e Jean Fuentes; Edson Castillo, Maurice Cova e Matías Núñez; Juan Camilo Pérez, Eric Ramírez e Wilfred Berríos. Técnico: Daniel Farías.
Destaques individuais de Bragantino x Carabobo
Os técnicos - Experiência brasileira contra resiliência venezuelana
Vagner Mancini
Mancini acumula passagens por Guarani, Vitória, Grêmio, América-MG e Corinthians ao longo de mais de duas décadas como treinador.
No RB Bragantino desde o início de 2026, o técnico enfrentou oscilações no primeiro trimestre, mas encontrou consistência a partir de abril, quando a goleada de 3 x 0 sobre o Flamengo no Nabizão reduziu a pressão. A decisão de poupar titulares na estreia da Sul-Americana contra o Carabobo custou três pontos e comprimiu a margem de erro na tabela. Mancini ajustou a abordagem e passou a priorizar força máxima nos jogos continentais decisivos.
Daniel Farías
Farías comanda o Carabobo com um trabalho de construção que ultrapassou as expectativas.
O técnico venezuelano levou a equipe até a terceira fase da pré-Libertadores, onde o Carabobo foi eliminado nos pênaltis pelo Sporting Cristal, e depois conduziu uma campanha competitiva na Sul-Americana, com três vitórias e nove pontos na fase de grupos. Farías utiliza esquemas táticos variados e adapta a formação conforme o adversário, o que torna o Carabobo difícil de decifrar para times que o enfrentam pela primeira vez em casa.
Análise tática de Bragantino x Carabobo
O Bragantino deve manter o 4-2-3-1 que tem rendido nos últimos jogos, com Pitta centralizado como referência e Mosquera e Lucas Barbosa explorando as laterais. A largura do ataque paulista foi determinante contra o Vasco, com Juninho Capixaba avançando pela esquerda e criando superioridade numérica.
O Carabobo tende a se apresentar em bloco baixo, como fez nos jogos fora de casa na competição. Farías priorizou compactação defensiva e transições rápidas na estreia, quando converteu o primeiro escanteio em gol de Neira e depois se fechou. A expectativa é de postura semelhante em Bragança Paulista, com linhas recuadas e apostando em bolas paradas e contra-ataques de Pérez e Ramírez.
A fragilidade do Carabobo em jogos de maior intensidade ficou evidente nos dois confrontos com o River Plate, quando sofreu três gols. O Bragantino, com Pitta em forma (oito gols na temporada) e um trio ofensivo que acumula nove gols nos últimos dois jogos da Sul-Americana (6 x 0 no Blooming e 1 x 1 no River), tem capacidade de pressionar alto e forçar erros. A bola parada ofensiva do Massa Bruta, liderada por Sasha e Mosquera, é outra arma contra a defesa venezuelana.
Prognóstico de placar exato para Bragantino x Carabobo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias