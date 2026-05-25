Bragantino x Carabobo Palpite – Análise e odds (27/05)

Veja os principais palpites de Bragantino x Carabobo pela Copa Sul-Americana

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 25/05/2026
16:14
Atualizado há 0 minutos
O RB Bragantino recebe o Carabobo nesta quarta-feira, 27 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela sexta e última rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2026.

O cenário é binário para o Massa Bruta: apenas a vitória classifica. Com nove pontos, dois a menos que o Carabobo, qualquer outro resultado elimina os paulistas e garante a vaga dos venezuelanos nos playoffs. A equipe de Vagner Mancini chega embalada pela goleada de 3 x 0 sobre o Vasco em São Januário, no último domingo, com gols de Rodriguinho, Isidro Pitta e Fernando, resultado que projetou o time para a quinta colocação do Brasileirão, com 26 pontos.

Melhor palpite para Bragantino x Carabobo pela Copa Sul-Americana

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h (25/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - O Massa Bruta joga por tudo em casa

O RB Bragantino vive uma das melhores fases da temporada 2026.

A goleada de 6 x 0 sobre o Blooming em Santa Cruz de la Sierra, pela quarta rodada da Sul-Americana, recolocou o time na briga pela classificação. Desde então, o Massa Bruta empatou em 1 x 1 com o River Plate no Monumental de Núñez, em jogo no qual saiu na frente com gol de cabeça de Alix Vinícius e sofreu o empate apenas nos acréscimos, e depois atropelou o Vasco por 3 x 0 fora de casa pelo Brasileirão.

No campeonato nacional, o Massa Bruta soma 26 pontos em 17 rodadas. Rodriguinho abriu o placar em São Januário com chute de fora da área aos 45 do primeiro tempo, Pitta ampliou aos 15 do segundo e Fernando fechou a conta aos 32 minutos.

O Carabobo, por sua vez, chega a Bragança Paulista em posição confortável: nove pontos e a segunda colocação garantida caso não perca.

A equipe venezuelana de Daniel Farías venceu o Blooming por 2 x 0 fora de casa na quinta rodada, somando três vitórias na fase de grupos. Todas essas vitórias vieram contra adversários inferiores: duas sobre o Blooming (2 x 0 e 2 x 0) e uma sobre o RB Bragantino na estreia (1 x 0), quando Mancini poupou os titulares.

As duas derrotas do Carabobo na competição vieram contra o River Plate: 0 x 1 em Buenos Aires e 1 x 2 em casa, na Venezuela. Contra adversários de maior calibre, o ataque venezuelano produziu apenas dois gols em quatro jogos (somando os confrontos com River e Bragantino).

Na liga doméstica, os Granates acumulam sete empates no Apertura venezuelano e não demonstram, fora das fronteiras de Valência, o mesmo poder de reação que exibiram ao bater o Bragantino na estreia.

Outros palpites e odds para Bragantino x Carabobo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h12. (25/05) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Bragantino e Carabobo

Esse será apenas o segundo confronto entre RB Bragantino e Carabobo na história.

O único encontro anterior aconteceu em 9 de abril de 2026, pela primeira rodada da fase de grupos, no Estádio Misael Delgado, em Valência. Naquela noite, Ezequiel Neira cabeceou após escanteio aos nove minutos e garantiu a vitória de 1 x 0 para os donos da casa. Mancini havia escalado um time reserva, recheado de jovens, e o Bragantino pagou o preço: apesar de 64% de posse de bola e 16 finalizações, acertou apenas duas no alvo.

O goleiro Lucas Bruera foi decisivo na reta final daquela partida, com defesas importantes contra Rodriguinho e Henry Mosquera. A derrota custou caro ao Massa Bruta, que precisou remontar a campanha nas rodadas seguintes e agora depende da vitória em casa para avançar.

O contexto mudou: o Bragantino de agora escala força máxima e vem de sequência positiva, diferente do time alternativo que esteve na Venezuela.

Notícias de Bragantino x Carabobo

Bragantino: desfalques e dúvidas

Vagner Mancini deve escalar força máxima, como tem feito nos jogos decisivos da Sul-Americana desde a quarta rodada.

Cleiton retoma a meta, já que Tiago Volpi vem sendo usado no Brasileirão e Cleiton é o goleiro titular na competição continental. Na defesa, Andrés Hurtado e Pedro Henrique formam a dupla de zaga titular, com Alix Vinícius na terceira vaga de zagueiro, já consolidado como titular após bom desempenho nos últimos jogos, incluindo o gol de cabeça contra o River Plate pela quinta rodada.

Isidro Pitta é o artilheiro do time na temporada com oito gols em todas as competições, cinco deles no Brasileirão. O paraguaio marcou na goleada contra o Vasco e carrega a confiança de centroavante em forma.

Eduardo Sasha desperdiçou pênaltis contra o River Plate (na terceira rodada, defendido por Santiago Beltrán) e contra o Vasco, mas segue como titular na função de meia-atacante. A principal dúvida é no meio-campo: Matheus Fernandes e Gustavo Neves disputam uma vaga ao lado de Gabriel.

Provável escalação do RB Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Ramires e Gabriel; Herrera, Rodriguinho e Henry Mosquera; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Carabobo: desfalques e dúvidas

Daniel Farías não tem desfalques confirmados de grande impacto para esta partida.

A base do Carabobo segue estável desde o início da fase de grupos: o goleiro Lucas Bruera, destaque na vitória sobre o Bragantino na primeira rodada, comanda a defesa. Alexander González e Ezequiel Neira formam a dupla de zaga, com Jean Fuentes pelo lado esquerdo.

No meio-campo, Edson Castillo e Maurice Cova são os responsáveis pela construção das jogadas. Yohandry Orozco, ex-seleção venezuelana, é a referência técnica do grupo e participa ativamente das jogadas de bola parada.

Edson Tortolero é o artilheiro do time na competição com dois gols, seguido por Neira e Matías Núñez, com um gol cada. Juan Camilo Pérez e Eric Ramírez dividem a função de centroavante.

A principal dúvida é tática: Farías alternou entre o 4-3-3 e o 3-4-3 ao longo do torneio e pode optar por uma formação mais conservadora em Bragança Paulista, priorizando o empate que já basta para a classificação.

Provável escalação do Carabobo (4-3-3): Lucas Bruera; Edson Tortolero, Alexander González, Ezequiel Neira e Jean Fuentes; Edson Castillo, Maurice Cova e Matías Núñez; Juan Camilo Pérez, Eric Ramírez e Wilfred Berríos. Técnico: Daniel Farías.

Destaques individuais de Bragantino x Carabobo

Destaque do RB Bragantino
Isidro Pitta
Centroavante · Camisa 9
8
Gols na temporada 2026 (todas as competições)
5
Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do time)
3
Gols nos últimos jogos (Vasco 3x0, Blooming 6x0)
1
Assistência no 6 x 0 sobre o Blooming (Sul-Americana R4)
Destaque do Carabobo
Lucas Bruera
Goleiro · Camisa 1
3
Vitórias na fase de grupos da Sul-Americana 2026
3
Gols sofridos em cinco jogos na competição
3
Clean sheets na Sul-Americana (R1, R2 e R5)
1
Defesa decisiva vs Rodriguinho na R1 (dentro da pequena área)

Os técnicos - Experiência brasileira contra resiliência venezuelana

Vagner Mancini

Mancini acumula passagens por Guarani, Vitória, Grêmio, América-MG e Corinthians ao longo de mais de duas décadas como treinador.

No RB Bragantino desde o início de 2026, o técnico enfrentou oscilações no primeiro trimestre, mas encontrou consistência a partir de abril, quando a goleada de 3 x 0 sobre o Flamengo no Nabizão reduziu a pressão. A decisão de poupar titulares na estreia da Sul-Americana contra o Carabobo custou três pontos e comprimiu a margem de erro na tabela. Mancini ajustou a abordagem e passou a priorizar força máxima nos jogos continentais decisivos.

Daniel Farías

Farías comanda o Carabobo com um trabalho de construção que ultrapassou as expectativas.

O técnico venezuelano levou a equipe até a terceira fase da pré-Libertadores, onde o Carabobo foi eliminado nos pênaltis pelo Sporting Cristal, e depois conduziu uma campanha competitiva na Sul-Americana, com três vitórias e nove pontos na fase de grupos. Farías utiliza esquemas táticos variados e adapta a formação conforme o adversário, o que torna o Carabobo difícil de decifrar para times que o enfrentam pela primeira vez em casa.

Análise tática de Bragantino x Carabobo

O Bragantino deve manter o 4-2-3-1 que tem rendido nos últimos jogos, com Pitta centralizado como referência e Mosquera e Lucas Barbosa explorando as laterais. A largura do ataque paulista foi determinante contra o Vasco, com Juninho Capixaba avançando pela esquerda e criando superioridade numérica.

O Carabobo tende a se apresentar em bloco baixo, como fez nos jogos fora de casa na competição. Farías priorizou compactação defensiva e transições rápidas na estreia, quando converteu o primeiro escanteio em gol de Neira e depois se fechou. A expectativa é de postura semelhante em Bragança Paulista, com linhas recuadas e apostando em bolas paradas e contra-ataques de Pérez e Ramírez.

A fragilidade do Carabobo em jogos de maior intensidade ficou evidente nos dois confrontos com o River Plate, quando sofreu três gols. O Bragantino, com Pitta em forma (oito gols na temporada) e um trio ofensivo que acumula nove gols nos últimos dois jogos da Sul-Americana (6 x 0 no Blooming e 1 x 1 no River), tem capacidade de pressionar alto e forçar erros. A bola parada ofensiva do Massa Bruta, liderada por Sasha e Mosquera, é outra arma contra a defesa venezuelana.

Prognóstico de placar exato para Bragantino x Carabobo

Previsão de placar
RB Bragantino 2 x 0 Carabobo
O Bragantino joga em casa, com força máxima, embalado pela goleada de 3 x 0 sobre o Vasco e pela boa sequência recente. O Carabobo, que só precisa de um empate, tende a se fechar e apostar no contra-ataque, mas a pressão ofensiva do Massa Bruta e a qualidade individual de Pitta e Mosquera devem furar o bloqueio venezuelano.
O Bragantino marcou três gols ou mais nas duas últimas partidas em que escalou força máxima (6 x 0 no Blooming pela Sul-Americana e 3 x 0 no Vasco pelo Brasileirão)
O Carabobo marcou apenas dois gols contra adversários de nível superior na Sul-Americana (Bragantino e River Plate) em quatro jogos
Na estreia da Sul-Americana, o Bragantino jogou com time reserva; agora, Mancini escala força máxima com Pitta, Sasha e Mosquera
O Carabobo sofreu três gols nos dois confrontos contra o River Plate, indicando vulnerabilidade contra ataques de alto volume
Isidro Pitta soma oito gols na temporada e marcou na última partida do Bragantino, contra o Vasco em São Januário

