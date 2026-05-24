Flamengo x Cusco Palpite – Análise e odds (26/05)

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O Flamengo recebe o Cusco FC na terça-feira, 26 de maio, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

O Rubro-Negro lidera o Grupo A com 13 pontos em quatro partidas disputadas, já que o jogo da Rodada 4 contra o Independiente Medellín, na Colômbia, foi cancelado por questões de segurança no estádio Atanasio Girardot. Mesmo com uma partida a menos, a classificação às oitavas está garantida.

O Cusco FC, por sua vez, acumula apenas um ponto na competição e foi eliminado matematicamente após a derrota por 3 x 2 para o Independiente Medellín na rodada passada. O desequilíbrio entre os dois elencos abre espaço para mercados alternativos com valor no cenário de apostas. Veja outras dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Cusco eliminado, Flamengo calibra o elenco antes das oitavas

O atual campeão continental lidera o Grupo A com folga e chega ao confronto com a vaga garantida. Sob o comando de Leonardo Jardim, que assumiu o time em março após a saída de Filipe Luís, o Flamengo fez campanha sólida na fase de grupos: três vitórias e um empate em quatro jogos, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A partida da Rodada 4, contra o Independiente Medellín, em Barranquilla, foi cancelada por problemas de segurança e ainda não tem nova data definida.

No Brasileirão 2026, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, mas vive fase de oscilação. A goleada por 3 x 0 sofrida diante do Palmeiras no último sábado, no Maracanã, interrompeu uma sequência de três jogos sem derrota no torneio nacional.

Antes disso, o empate por 1 x 1 com o Athletico-PR fora de casa e a eliminação na Copa do Brasil, com derrota por 2 x 0 para o Vitória, já haviam ligado o sinal de alerta. O jogo contra o Cusco serve como oportunidade para o elenco retomar confiança antes das oitavas de final.

O time peruano encerra sua participação na Libertadores 2026 com uma campanha para esquecer: um empate e quatro derrotas em cinco rodadas, apenas um ponto somado e saldo de menos cinco gols. A única pontuação veio no empate por 1 x 1 com o Estudiantes, em casa, na quarta rodada, quando o gol de Iván Colman evitou o que poderia ter sido uma sequência de cinco derrotas consecutivas na fase de grupos.

Na Liga 1 peruana, o Cusco ocupa a sexta colocação com 24 pontos em 16 jogos, 15 atrás do líder Alianza Lima, que soma 39 e segue invicto há 12 partidas. O time de Alejandro Orfila venceu o Atlético Grau por 1 x 0 na última rodada doméstica, mas antes disso perdeu para o Sport Boys fora de casa e empatou com o Los Chankas, ambos pela Liga 1. A irregularidade define a temporada do clube, que perdeu o técnico Miguel Rondelli para o rival Melgar em março.

No Maracanã, sem a vantagem da altitude de Cusco (3.350 metros) que historicamente dificulta a vida de visitantes, o Cusco enfrenta um adversário cujo elenco tem valor de mercado estimado em mais de 20 vezes o plantel peruano. Na derrota da Rodada 5, o time levou dois gols nos acréscimos contra o Medellín e terminou o jogo com 2 x 3, o que ilustra a fragilidade defensiva nos momentos decisivos. Confira toda a cobertura da Copa Libertadores 2026 no Lance.

Outros palpites e odds para Flamengo x Cusco

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Confrontos diretos entre Flamengo e Cusco

O histórico entre as duas equipes se resume a um único confronto, disputado na primeira rodada desta mesma fase de grupos. Em 8 de abril, o Flamengo venceu por 2 x 0 no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, jogando a 3.350 metros de altitude. Bruno Henrique abriu o placar aos 59 minutos com finalização rasteira após jogada pela direita, e Arrascaeta fechou a contagem nos acréscimos do segundo tempo, aos 92 minutos.

O resultado chamou atenção porque o Flamengo controlou o jogo mesmo em condições adversas. O time de Leonardo Jardim administrou o ritmo na primeira etapa, evitando desgaste físico desnecessário na altitude, e acelerou após o intervalo com as entradas de Bruno Henrique e Plata. O Cusco pressionou nos primeiros 20 minutos, mas a diferença técnica ficou evidente quando o Rubro-Negro passou a trocar passes com mais velocidade no segundo tempo.

Sem outros precedentes entre os clubes em competições oficiais, o confronto no Maracanã será apenas o segundo da história. O Flamengo tem a chance de fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento contra o adversário peruano.

Notícias de Flamengo x Cusco

Flamengo: desfalques e dúvidas

O principal desfalque segue sendo Arrascaeta, que fraturou a clavícula e só retorna em meados de junho, já na preparação para as oitavas de final. Éverton trata lesão no quadril e tem volta estimada para o início de junho. Gonzalo Plata, que vinha tratando dores no joelho, é dúvida para o confronto e pode ficar no banco caso seja liberado pelo departamento médico.

Com a classificação já garantida, Leonardo Jardim pode promover rotação no time titular. Emerson Royal, Ayrton Lucas, Vitão, Erick Pulgar e Saúl são opções do banco que podem ganhar minutos. Wallace Yan, jovem atacante da base, também aparece como alternativa para o setor ofensivo.

Bruno Henrique, artilheiro do Flamengo na Libertadores com dois gols e duas assistências, deve começar entre os titulares. Pedro, goleador do time na temporada com 15 gols em todas as competições, é a referência fixa no ataque. Carrascal tende a ocupar a vaga de Arrascaeta na armação, função que já exerceu nas últimas partidas.

A dúvida principal está no meio-campo. Jorginho e Evertton Araújo formaram a dupla de volantes nas últimas escalações, mas Pulgar pode receber uma oportunidade de rodagem. Nicolás de la Cruz, recuperado, é opção para o banco.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Jorginho; Carrascal, Paquetá e Lino; Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Cusco: desfalques e dúvidas

O Cusco não tem jogadores lesionados reportados para esta partida, o que dá ao técnico Alejandro Orfila liberdade para escalar o que considera sua melhor formação disponível. A questão é mais tática do que física: como montar um sistema que resista à pressão do Flamengo no Maracanã.

O goleiro Pedro Díaz deve seguir na meta, protegido por uma linha de quatro com Ruidías e Zevallos nas laterais e a dupla Choi-Ampuero na zaga. Oswaldo Valenzuela funciona como volante de contenção à frente da defesa, tentando cortar as linhas de passe entre o meio e o ataque adversário.

Iván Colman, meia com a melhor nota FotMob do elenco na Liga 1 (7.28), é o jogador de maior capacidade criativa. Lucas Colitto, artilheiro do Cusco na Libertadores com dois gols, pode começar como titular ou entrar no segundo tempo, já que nos últimos jogos atuou vindo do banco.

A expectativa é de um Cusco recuado, com linhas baixas e compactas, apostando em transições rápidas pelo meio com Colman e Soto. Juan Manuel Tévez, aberto pela esquerda, oferece velocidade nos contra-ataques. Nicolás Silva atua como centroavante de referência.

Provável escalação do Cusco FC (4-1-4-1): Díaz; Ruidías, Choi, Ampuero e Zevallos; Valenzuela; Herrera, Soto, Colman e Tévez; Silva. Técnico: Alejandro Orfila.

Destaques individuais de Flamengo x Cusco

Destaque do Flamengo Bruno Henrique 7,54 Nota média FotMob (Libertadores 2026) 2 Gols na Libertadores 2026 2 Assistências na Libertadores 2026 1 Gol no primeiro jogo vs Cusco (R1) Destaque do Cusco FC Lucas Colitto 7,16 Nota média FotMob (Libertadores 2026) 2 Gols na Libertadores 2026 0,84 xG na Libertadores 2026 1 Assistência na Libertadores 2026

Os técnicos - Experiência europeia contra trabalho de reconstrução

Leonardo Jardim

O treinador português chegou ao Flamengo em março de 2026 para substituir Filipe Luís. Jardim traz no currículo a campanha do Monaco em 2016-17, quando levou o time francês à semifinal da Champions League e ao título da Ligue 1, além de passagens por Sporting, Olympiacos e Al-Hilal. Antes do Flamengo, dirigiu o Cruzeiro entre fevereiro e dezembro de 2025, onde conduziu o time ao terceiro lugar no Brasileirão e à semifinal da Copa do Brasil, acumulando 58% de aproveitamento em 55 jogos.

No Flamengo, Jardim manteve o 4-2-3-1 como sistema base e priorizou a posse de bola com saídas construídas desde a defesa. Os resultados na Libertadores validaram a escolha: três vitórias e um empate em quatro jogos. No Brasileirão, a oscilação recente, com a goleada para o Palmeiras, mostra que o processo de ajuste fino do elenco ainda está em andamento.

Alejandro Orfila

O argentino assumiu o Cusco em março de 2026 após a saída de Miguel Rondelli, que trocou o clube pelo rival Melgar. Orfila estreou com vitória por 3 x 1 sobre o próprio Melgar fora de casa pela Liga 1, resultado que gerou expectativa na torcida local.

A Libertadores, porém, expôs as limitações do elenco. Com apenas um ponto em cinco jogos, quatro gols marcados e nove sofridos, o técnico não conseguiu encontrar um sistema defensivo capaz de competir contra adversários de maior investimento. Na Liga 1, o trabalho é mais positivo: o Cusco ocupa a sexta posição com 24 pontos em 16 jogos, mantendo a equipe na metade superior da tabela peruana.

Análise tática de Flamengo x Cusco

O Flamengo deve se impor com o 4-2-3-1 habitual, usando a largura do campo com Lino pela esquerda e Carrascal pela direita, enquanto Paquetá se movimenta entre linhas. O objetivo é atrair a marcação do Cusco para o meio e explorar os espaços que surgem nas costas dos laterais adversários. Pedro, como referência central, funciona tanto como finalizador quanto como pivô para tabelas com os meias.

O Cusco provavelmente se organizará em um 4-1-4-1 compacto, com Valenzuela fechando o espaço entre a zaga e o meio-campo. As duas linhas de quatro tendem a ficar próximas, reduzindo o espaço para infiltrações. O risco dessa abordagem é que, ao ceder a bola por longos períodos, o time peruano fica exposto a cruzamentos e finalizações de meia distância, dois pontos fortes do ataque rubro-negro. Na Rodada 5, o Cusco cedeu dois gols nos acréscimos para o Medellín em situação semelhante de bloco baixo, quando as pernas pesaram e a concentração caiu.

A diferença de qualidade individual é o fator decisivo. Jogadores como Paquetá, Lino e Pedro operam em um nível técnico que o sistema defensivo do Cusco não tem capacidade de neutralizar por 90 minutos. A tendência é que o Flamengo domine a posse e crie volume ofensivo suficiente para converter em gols, especialmente se abrir o placar cedo, o que forçaria o Cusco a se expor e abandonar o bloco baixo.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Cusco