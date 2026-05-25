Caracas FC x Botafogo Palpite – Análise e odds (27/05)

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O Botafogo encerra sua campanha na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 nesta quarta-feira, no Estadio Olímpico de la UCV, em Caracas, contra o Caracas FC, pela sexta e última rodada do Grupo E.

O Glorioso já garantiu a liderança da chave com 13 pontos e avança diretamente às oitavas de final, enquanto os venezuelanos asseguraram o segundo lugar com nove pontos e vão disputar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores. O cenário de classificações definidas não tira do confronto o valor estratégico: o Botafogo quer manter sua campanha invicta no torneio, e o Caracas, dono de casa e também sem derrotas na competição, busca se despedir do grupo com uma apresentação sólida diante de sua torcida.

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Análise da partida - Duas campanhas invictas se encontram em Caracas

O Botafogo chega à Venezuela com a melhor campanha do Grupo E: quatro vitórias e um empate em cinco jogos, 12 gols marcados e apenas quatro sofridos. O Glorioso é o melhor ataque da Copa Sul-Americana 2026. A goleada por 3 x 0 sobre o Independiente Petrolero, na quinta rodada, estabeleceu recordes estatísticos ofensivos no ano, com 41 finalizações registradas pela Flashscore.

No Brasileirão, porém, a temporada é mais turbulenta: o clube ocupa a metade de tabela da Série A, com oscilação que inclui goleadas aplicadas e derrotas pesadas. A eliminação na Copa do Brasil pela Chapecoense, com derrota por 2 x 0 na Arena Condá, deixou o calendário mais enxuto.

A principal notícia envolvendo o elenco alvinegro é o afastamento do volante Danilo e do zagueiro Alexander Barboza, ambos fora dos relacionados para a Série A por conta de negociações de transferência. Danilo foi decisivo na Sul-Americana, com gols contra o Racing nas duas rodadas e desempenho que o credenciou entre os monitorados pelo Real Madrid. Sua ausência muda a dinâmica do meio-campo e favorece a entrada de nomes como Edenilson ou Victor Hugo.

O Caracas, por sua vez, atravessa uma Sul-Americana consistente. Eliminado na fase preliminar da Libertadores em 2024, o clube voltou ao cenário continental com uma campanha sólida: duas vitórias e três empates, sem derrotas. O destaque é o empate arrancado contra o Racing em Avellaneda, por 2 x 2, resultado que selou a classificação com uma rodada de antecedência.

No Campeonato Venezuelano, o time ocupa a 11ª posição, com 11 pontos em dez jogos, rendimento que levou à saída do técnico Fernando Aristeguieta e à chegada do interino Henry Meléndez em abril.

O atacante Wilfred Correa, de apenas 19 anos, é o principal nome ofensivo do Caracas na competição, com três gols em quatro jogos e média de um gol a cada 114 minutos. No jogo de ida, no Nilton Santos, Correa marcou aos 43 minutos e abriu o placar para os visitantes antes de Arthur Cabral empatar aos 50. O 1 x 1 no Rio mostrou que o Caracas tem capacidade de competir de igual para igual, especialmente quando se fecha bem e sai em transições rápidas.

Outros palpites e odds para Caracas FC x Botafogo

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Confrontos diretos entre Caracas FC e Botafogo

O histórico entre os clubes é curto. Antes desta temporada, o único precedente era a Copa Conmebol de 1993, competição precursora da atual Sul-Americana, na qual o Botafogo venceu as duas partidas.

O jogo mais recente foi justamente pela primeira rodada do Grupo E, em 9 de abril, no Nilton Santos. Wilfred Correa abriu o placar para o Caracas aos 43 minutos do primeiro tempo, e Arthur Cabral igualou aos 50 minutos da etapa final. O empate em 1 x 1 marcou a estreia de Franclim Carvalho no comando do Botafogo na competição continental.

O retrospecto geral, portanto, soma três confrontos: duas vitórias do Botafogo e um empate. O Caracas nunca venceu o clube carioca e agora terá o fator casa ao seu lado pela primeira vez na série.

Notícias de Caracas FC x Botafogo

Caracas FC: desfalques e dúvidas

O Caracas enfrenta o desafio de manter a regularidade com um elenco jovem e em transição. A troca de comando técnico em abril, quando Aristeguieta renunciou e Meléndez assumiu como interino, trouxe instabilidade que o time absorveu razoavelmente bem na Sul-Americana.

O meia Michael Covea e o atacante Robert Hernández são peças fixas no esquema tático, com Hernández atuando como referência criativa no lado esquerdo. Ambos iniciaram o empate com o Racing na quinta rodada.

O zagueiro Francisco La Mantía e o meia Luis Maestre ficaram no banco na última partida e podem ganhar oportunidade nesta rodada, já que a classificação está garantida e o calendário do Torneio Clausura se aproxima.

O goleiro Frankarlos Benítez tem sido titular em toda a campanha e deve manter a posição.

Provável escalação do Caracas FC (4-2-3-1): Benítez; Fereira, Quintero, Del Pino e Yendis; Larotonda e Gudiño; Correa, Covea e Hernández; Fernández. Técnico: Henry Meléndez.

Botafogo: desfalques e dúvidas

O Botafogo viaja a Caracas com mudanças significativas no elenco. Danilo e Alexander Barboza foram afastados das atividades do grupo principal em meio a negociações de transferência, e não atuam desde o início de maio em jogos da Série A.

Na partida contra o São Paulo, no último sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão, Franclim Carvalho escalou o goleiro Neto, o zagueiro Justino ao lado de Ferraresi, e promoveu nomes como Victor Hugo, Huguinho e Kauan Toledo. A tendência é de manutenção dessa base alternativa na Venezuela, preservando titulares como Júnior Santos e Allan para a sequência do Brasileirão.

Arthur Cabral, autor do gol no jogo de ida contra o Caracas, deve iniciar como referência no ataque. O meia Álvaro Montoro, contratação de 50 milhões de reais junto ao Vélez Sarsfield em 2025, ganhou espaço sob o comando de Franclim e pode ser titular.

O lateral Alex Telles, que ficou fora dos últimos jogos da Série A, pode ter minutos na Venezuela para retomar ritmo de jogo.

Provável escalação do Botafogo (4-4-2): Neto; Vitinho, Justino, Ferraresi e Marçal; Huguinho, Santiago Rodríguez, Montoro e Villalba; Kauan Toledo e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Caracas FC x Botafogo

Destaque do Caracas FC Wilfred Correa 3 Gols na Copa Sul-Americana 2026 114' Minutos por gol na competição 4 Jogos disputados (Copa Sudamericana) 1 Gol no Nilton Santos contra o Botafogo (R1) Destaque do Botafogo Arthur Cabral 2 Gols na Copa Sul-Americana 2026 5 Jogos na competição continental 1 Gol vs Caracas no jogo de ida (R1) 1 Gol vs Racing em Avellaneda (R2)

Os técnicos - Interinos com missões distintas

Henry Meléndez

Nascido em Caracas, em 1984, Meléndez assumiu o Caracas como interino em 22 de abril de 2026, após a renúncia de Fernando Aristeguieta. Esta é a segunda passagem dele pelo comando do time principal, pois já havia dirigido a equipe em 2024, também como interino.

A trajetória de Meléndez está ligada às categorias de base venezuelanas, com passagens por Deportivo La Guaira, Atlético Venezuela e Zulia. Sob seu comando nesta temporada, o Caracas garantiu a vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Franclim Carvalho

O português de 39 anos foi anunciado pelo Botafogo em 2 de abril de 2026, substituindo Martín Anselmi. Ex-auxiliar de Artur Jorge na campanha que rendeu a Libertadores e o Brasileirão em 2024, Franclim conhece o elenco e a cultura do clube.

Desde sua chegada, o treinador reintegrou o goleiro Neto, recuperou a produção de Montoro e classificou o Botafogo diretamente às oitavas da Sul-Americana. A eliminação na Copa do Brasil pela Chapecoense foi um revés, mas a campanha continental manteve a confiança do grupo.

Análise tática de Caracas FC x Botafogo

O Caracas atua preferencialmente em um 4-2-3-1, com Larotonda e Gudiño protegendo a dupla de zaga e oferecendo saída de bola curta. A criação se concentra no trio ofensivo atrás do centroavante, com Correa e Hernández como principais criadores nas pontas. Nas últimas rodadas da Sul-Americana, Meléndez alternou para uma linha de três zagueiros em momentos defensivos, buscando compactar o bloco médio e dificultar infiltrações centrais.

O Botafogo sob Franclim tem variado entre o 4-4-2 e o 4-2-3-1, dependendo dos jogadores disponíveis. Com a ausência de Danilo, o meio-campo perde poder de chegada e finalização, pois o volante acumulava gols decisivos na competição. Santiago Rodríguez e Montoro tendem a assumir a responsabilidade criativa.

O confronto tático pode ser definido pela capacidade do Caracas de pressionar a saída de bola do Botafogo, que costuma construir desde o goleiro Neto. Se os donos da casa conseguirem forçar erros na primeira fase de construção, terão chances em transições rápidas com Correa. O Botafogo, mesmo com elenco alternativo, mantém superioridade técnica individual e deve controlar a posse, com risco de falta de objetividade nos últimos 30 metros.

Prognóstico de placar exato para Caracas FC x Botafogo