Grêmio x City Torque Palpite – Análise e odds (26/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Resultado final: Grêmio – 1.55 na Betsson Apostas com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1.72 na Betano Placar previsto: Grêmio 2 x 0 Montevideo City Torque – 7.00 na Betsson Aposta de valor: Grêmio vence sem sofrer gols – 2.30 na Betsson Aposta ousada: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – 1.90 na Superbet

O Grêmio recebe o Montevideo City Torque na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na terça-feira (26), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Tricolor gaúcho ocupa a segunda colocação do Grupo F, com dez pontos, dois atrás do líder uruguaio, que soma 12.

Uma vitória garante ao Grêmio a liderança e a classificação direta às oitavas de final, sem precisar disputar o playoff contra um terceiro colocado vindo da Libertadores.

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Melhor palpite para Grêmio x City Torque pela Copa Sul-Americana

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Análise da partida - Revanche na Arena vale a liderança do grupo

O Grêmio chega para a última rodada do Grupo F em fase ascendente. A vitória de virada por 3 x 2 sobre o Santos, no sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão, encerrou uma sequência de três rodadas sem vencer na Série A e levou o Tricolor aos 21 pontos, na 13ª colocação.

Carlos Vinícius marcou duas vezes e Tetê completou o placar. Na Copa Sul-Americana, o time de Luís Castro mantém aproveitamento de 100% como mandante na Arena, com vitórias sobre o Deportivo Riestra (na segunda rodada) e o Palestino (2 x 0, na quinta rodada, com gols de Braithwaite e Pavón). Os dois triunfos em casa foram conquistados sem sofrer gols, o que reforça a solidez defensiva do Grêmio em Porto Alegre.

A única derrota gremista na competição aconteceu justamente no confronto de ida contra o Torque. No dia 8 de abril, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Eduardo Agüero marcou aos três minutos do segundo tempo, aproveitando falha de Weverton, e garantiu a vitória por 1 x 0 aos uruguaios. O resultado impôs ao Grêmio a necessidade de vencer os quatro jogos restantes para ter chances reais de terminar na liderança.

O Montevideo City Torque é a surpresa positiva do Grupo F. O clube do City Football Group soma quatro vitórias em cinco partidas na fase de grupos e vem de goleada por 4 x 1 sobre o Deportivo Riestra, no dia 19 de maio, no Centenário. Salomón Rodríguez lidera o ataque com seis gols na temporada, e o time uruguaio acumula dez gols marcados na Sul-Americana, média de dois por jogo.

No campeonato uruguaio, o Torque ocupa a sétima colocação, com 20 pontos em 14 rodadas. A sequência recente mostra vitória por 2 x 1 sobre o Progreso (23 de maio), mas também inclui derrota por 2 x 1 para o Nacional (15 de maio). Como visitante na temporada, o rendimento cai: o time de Marcelo Méndez não conseguiu manter a mesma consistência que exibe em casa.

O fator decisivo é a diferença de pressão. O Grêmio precisa dos três pontos para chegar aos 13 e ultrapassar o Torque. Um empate mantém os uruguaios na liderança. Para o City Torque, a classificação às oitavas já está matematicamente garantida com os 12 pontos, e a urgência por resultado é menor.

Outros palpites e odds para Grêmio x City Torque

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Confrontos diretos entre Grêmio e City Torque

Grêmio e Montevideo City Torque se enfrentaram pela primeira vez na história em 8 de abril de 2026, na estreia de ambos neste Grupo F. Antes da Sul-Americana, não havia qualquer registro de duelo entre os dois clubes em competições oficiais. No único confronto disputado até aqui, o Torque venceu por 1 x 0, no Estádio Centenário, com gol de Eduardo Agüero no início do segundo tempo.

O Grêmio dominou a posse de bola, mas não conseguiu converter as oportunidades criadas. A ausência de um histórico mais longo torna a partida na Arena ainda mais imprevisível, embora o Grêmio carregue um retrospecto amplamente favorável contra clubes uruguaios em competições CONMEBOL.

A conquista da Libertadores de 1983, selada com empate no próprio Centenário e vitória no Olímpico Monumental, é o exemplo mais emblemático dessa tradição.

Notícias de Grêmio x City Torque

Grêmio: desfalques e dúvidas

A principal notícia no elenco gremista é a convocação de Weverton para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro de 38 anos foi chamado por Carlo Ancelotti no dia 18 de maio e deve se apresentar à seleção brasileira na Granja Comary no dia 27 de maio. O arqueiro, portanto, está disponível para o jogo de terça-feira e deve ser titular normalmente. Carlos Vinícius vive a melhor fase individual da temporada.

O atacante marcou duas vezes na vitória sobre o Santos e soma nove gols no Brasileirão 2026, sendo o artilheiro isolado da competição. No total, são 13 gols em 2026, contando todas as competições. Luís Castro deve manter a base que venceu o Santos. Braithwaite, Enamorado e Amuzu foram titulares no ataque, e Leonel Pérez e Noriega formaram a dupla de volantes, embora Noriega tenha dado lugar a Arthur Melo no intervalo.

A dúvida está na zaga. Luis Eduardo e Viery foram titulares contra o Santos, mas Kannemann é opção e pode ganhar a vaga dependendo da avaliação de desgaste do elenco.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Luis Eduardo (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez e Arthur Melo; Enamorado, Braithwaite e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

City Torque: desfalques e dúvidas

O City Torque não tem desfalques confirmados para a partida em Porto Alegre. Marcelo Méndez utilizou o que considera o time titular na goleada sobre o Riestra, com Torgnascioli no gol, Kagelmacher e Romero na zaga, Silvera e Agüero nas laterais, Montes, Siles e Pizzichillo no meio, e Obregón, Salomón Rodríguez e Lecchini no ataque.

O técnico pode optar por rotação, considerando que o time já garantiu a classificação. Contra o Progreso, no campeonato uruguaio (23 de maio), Méndez fez ajustes pontuais, e jogadores como Diogo Guzmán e José Tarán entraram no segundo tempo. Salomón Rodríguez é a principal arma ofensiva.

O centroavante de 26 anos é hábil em movimentos de infiltração e tem presença de área. Obregón contribui com assistências e jogadas pelo lado direito.

Provável escalação do City Torque (4-3-3): Torgnascioli; Silvera, Kagelmacher, Romero e Agüero; Siles, Montes e Pizzichillo; Obregón, Salomón Rodríguez e Lecchini. Técnico: Marcelo Méndez.

Destaques individuais de Grêmio x City Torque

Destaque do Grêmio Carlos Vinícius 9 Gols no Brasileirão 2026 13 Gols na temporada (todas as competições) 2 Gols contra o Santos (última partida) 1º Artilheiro do Brasileirão 2026 Destaque do City Torque Salomón Rodríguez 6 Gols na temporada 2026 (todas as competições) 1º Artilheiro do Montevideo City Torque em 2026 5 Jogos como titular na fase de grupos da Sul-Americana 100% Presença como titular na Sul-Americana 2026

Os técnicos - Experiência europeia contra a escola do City Group

Luís Castro

O português de 65 anos assumiu o Grêmio no início de 2026 após passagens por Botafogo, Al-Nassr e Al-Wasl. Logo na chegada, conquistou o Campeonato Gaúcho com dois triunfos sobre o Internacional na decisão, o que lhe deu crédito com a torcida.

No Brasileirão, o aproveitamento acumulado gira em torno de 41% na Série A após 17 rodadas, com dificuldades especialmente como visitante. Castro alterna entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3 e tem priorizado a Sul-Americana como competição estratégica para o semestre.

Marcelo Méndez

O argentino chegou ao Torque em julho de 2025, quando o clube estava ameaçado pelo rebaixamento no campeonato uruguaio. Méndez reorganizou a equipe, garantiu a permanência na primeira divisão e levou o time à fase de grupos da Sul-Americana pela segunda vez na história do clube na competição.

Alinhado à filosofia do City Football Group, o treinador privilegia a construção desde a defesa e a posse de bola. O trabalho com jovens jogadores é a marca registrada do projeto, e a campanha no Grupo F (12 pontos em cinco jogos) superou as expectativas mais otimistas.

Análise tática de Grêmio x City Torque

O Grêmio deve se posicionar no 4-2-3-1, com Braithwaite como meia centralizado atrás de Carlos Vinícius, e Enamorado e Amuzu abertos nas pontas. A amplitude do ataque gremista é o principal mecanismo para quebrar linhas defensivas compactas, especialmente com Pavón avançando pela direita. O Torque joga no 4-3-3 com triângulo invertido no meio-campo: Siles como pivô, Montes e Pizzichillo em posições mais avançadas.

A equipe uruguaia tende a ceder a posse e apostar em transições rápidas, usando Obregón e Lecchini para explorar os espaços deixados pelos laterais gremistas. Na Arena, o Grêmio tende a empurrar as linhas do Torque para trás e dominar o território ofensivo.

Carlos Vinícius, que soma quatro gols de cabeça na temporada, pode explorar a fragilidade dos uruguaios em bolas paradas e cruzamentos, terreno no qual o Grêmio tem sido eficiente em 2026.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x City Torque