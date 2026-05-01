São Paulo x Bahia – Palpites, análise e odds (03/05)

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, 03 de maio de 2026, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi transferida do MorumBIS por conta dos shows de The Weeknd, e o São Paulo chega em quarto lugar, com 23 pontos, buscando abrir vantagem sobre o Bahia, sexto colocado com 21, na disputa pelo G-4.

O duelo também tem uma carga emocional muito particular. Rogério Ceni enfrenta o ex-clube pela primeira vez como visitante após cumprir suspensão, enquanto Roger Machado reencontra o Bahia. Além disso, Cauly, emprestado pelo clube baiano ao São Paulo, pode atuar normalmente, sem necessidade de pagamento de multa.

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Análise da partida

Roger Machado assumiu o São Paulo em 10 de março de 2026, substituindo Hernán Crespo, e encontrou nos jogos como mandante o principal pilar para sustentar seu trabalho. Em seis partidas em casa pelo Brasileirão, o Tricolor somou 15 dos 18 pontos possíveis, com vitórias sobre Grêmio (2 x 0), Chapecoense (2 x 0), Flamengo (2 x 1), Cruzeiro (4 x 1) e Mirassol (1 x 0), além de uma única derrota para o Palmeiras por 1 x 0. O desempenho coloca a equipe entre os quatro melhores mandantes da competição.

A consistência defensiva é o argumento mais sólido a favor do São Paulo. Com apenas 11 gols sofridos em 13 rodadas, o time figura entre os sistemas mais eficientes do torneio, com três jogos sem sofrer gols atuando em casa. No ataque, Calleri lidera a artilharia do elenco no Brasileirão com seis gols enquanto Luciano vive seu melhor momento na temporada, com quatro gols nas últimas quatro partidas. Juntos, são responsáveis por 54% dos gols do clube em 2026.

O Bahia, por sua vez, iniciou o campeonato como um dos melhores visitantes, alcançando 80% de aproveitamento fora de casa após 11 jogos. No entanto, os resultados recentes indicam perda de consistência, com derrotas para Palmeiras e Flamengo no Brasileirão e para o Remo na Copa do Brasil. Na rodada mais recente, o empate em 2 x 2 com o Santos, mesmo após reação nos minutos finais, foi recebido com vaias da torcida.

Os números ofensivos do Bahia também revelam limitações. Com apenas 21 grandes chances criadas nos primeiros 12 jogos, a equipe figura entre as que menos produzem oportunidades claras na parte superior da tabela. Após o empate com o Santos, Rogério Ceni reconheceu a dificuldade: a equipe precisa transformar melhor seus momentos de controle em gols para evitar se expor excessivamente ao buscar o resultado.

Outros palpites para São Paulo x Bahia

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Confrontos diretos

Em 27 confrontos disputados entre os dois clubes desde 2011, o São Paulo leva vantagem: são 13 vitórias contra oito do Bahia, além de seis empates. O encontro mais recente ocorreu na 30ª rodada do Brasileirão 2025, com empate em 1 x 1 no Morumbis. Ainda assim, o recorte recente favorece o Bahia, vencedor de três dos últimos cinco duelos, contra dois triunfos do São Paulo.

A média de 1,91 gol por partida nos confrontos recentes indica jogos equilibrados e de baixo volume ofensivo. O histórico também mostra predominância de placares mínimos, com muitos jogos decididos por margem curta. Em seis das últimas dez partidas, pelo menos uma das equipes marcou apenas um gol, reforçando a tendência de duelos mais fechados.

Notícias de São Paulo x Bahia

São Paulo

Roger Machado tem quatro desfalques confirmados: Marcos Antonio (lesão na coxa), Pablo Maia (nariz fraturado), Lucas Moura (costela fraturada) e Ryan Francisco (ligamento cruzado do joelho). Em contrapartida, os sete titulares poupados para o jogo em Bogotá — Calleri, Luciano, Artur, Danielzinho, Enzo Díaz, Lucas Ramon e Cauly — voltam a ficar disponíveis. Ferreirinha e Paulinho, recuperados de lesões, também ampliam as opções no banco.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla e Danielzinho; Artur, Cauly e Luciano; Calleri. Técnico: Roger Machado.

Bahia

O Bahia chega a Bragança Paulista com baixas pontuais, mas sem a onda de lesões que se temia. Os desfalques confirmados são o goleiro Ronaldo, com luxação no cotovelo direito, e o atacante Ruan Pablo, ainda em recuperação. João Paulo retorna ao gol após ausência por questões contratuais, David Duarte volta de suspensão e Everton Ribeiro, que treinava à parte, é a principal dúvida para a partida.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): João Paulo; Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Michel Araújo; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Destaques individuais de São Paulo x Bahia

Jogador destaque · São Paulo Luciano 4 Gols nas últimas 4 rodadas do Brasileirão — melhor fase da temporada 8 Gols em 2026 em todas as competições, com 3 assistências — vice-artilheiro do elenco 66 Gols no Brasileirão pelo São Paulo desde 2020 — 2° maior artilheiro do período no campeonato 110 Gols em todas as competições pelo São Paulo — marca atingida em 2026 Jogador destaque · Bahia Luciano Juba 5 Gols no Brasileirão 2026 — artilheiro do Bahia e lateral com mais gols na Série A 7 Participações em gols em 2026 em todas as competições — líder entre laterais do Brasil 7,53 Nota média FotMob no Brasileirão — 2° jogador mais bem avaliado do elenco tricolor 1.080 Minutos jogados no Brasileirão

Os Técnicos

Roger Machado, 51 anos, gaúcho de Porto Alegre e ex-lateral-esquerdo com mais de 400 jogos pelo Grêmio, assumiu o São Paulo em 10 de março de 2026 após a demissão de Hernán Crespo. O passado do treinador com o Bahia é um detalhe relevante: entre abril de 2019 e setembro de 2020, comandou justamente o adversário deste domingo, conquistando o Campeonato Baiano em duas ocasiões.

Sua última passagem foi pelo Internacional, entre julho de 2024 e setembro de 2025, período em que venceu o Campeonato Gaúcho de 2025 antes de deixar o clube após derrota para o Grêmio. No São Paulo, encontrou alguma estabilidade defensiva, mas ainda convive com pressão crescente nos bastidores.

Rogério Ceni dispensa apresentações. Ídolo histórico do São Paulo, onde atuou por 22 anos (1992–2015) e marcou 131 gols, recorde mundial para goleiros, retorna agora ao clube como adversário. Como técnico, conquistou a Série B e a Copa do Nordeste pelo Fortaleza (2018 e 2019), além do Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Flamengo.

Desde que assumiu o Bahia, em setembro de 2023, após a saída de Renato Paiva, evitou o rebaixamento, classificou a equipe para a Libertadores 2025 e venceu a Copa do Nordeste em 2025, com um expressivo 9 a 1 no agregado sobre o Confiança. Após cumprir suspensão na rodada anterior, retorna ao banco de reservas neste confronto.

Análise Tática

Roger Machado organiza o São Paulo em um 4-2-3-1, com Bobadilla e Danielzinho protegendo a defesa e liberando o quarteto ofensivo para circular. Cauly e Artur atuam pelos lados, garantindo amplitude e conectando o jogo com Luciano entre as linhas. A movimentação de Luciano como segundo atacante é o principal diferencial do sistema: sem posição fixa, ele explora o espaço entre meio e ataque e tem sido cada vez mais eficiente nas finalizações. Calleri, por sua vez, funciona como referência na área.

O ponto mais vulnerável do São Paulo aparece nas transições defensivas, especialmente quando Cauly e Artur avançam simultaneamente. Se o Bahia conseguir acelerar pelos lados, sobretudo com Luciano Juba, que costuma subir com frequência, pode explorar o espaço nas costas da defesa. Nesse cenário, Willian José surge como peça-chave para atacar a área e aproveitar esses momentos de desorganização.

Rogério Ceni deve estruturar o Bahia em um 4-3-3 compacto, com Jean Lucas como volante mais recuado e Caio Alexandre responsável pela distribuição pelo centro. Sem Everton Ribeiro, a criação perde fluidez e passa a depender mais de Michel Araújo e das investidas de Luciano Juba pelos lados. A proposta é acelerar as transições após a recuperação da bola, utilizando Kike Olivera na construção e Willian José na finalização. Ainda assim, os números mostram dificuldade na criação, apenas 21 grandes chances em 12 jogos, e, se o São Paulo conseguir fechar os espaços centrais, tende a controlar o ritmo da partida.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Bahia

Previsao de Placar São Paulo 2 x 0 Bahia O São Paulo reúne argumentos consistentes para controlar o jogo em Bragança Paulista. Luciano vive fase artilheira, Calleri retorna descansado e o sistema defensivo se fortalece com as voltas de Alan Franco e Enzo Díaz, sustentando um alto aproveitamento como mandante. O Bahia chega pressionado, com desfalques importantes e instabilidade recente, além de dificuldades na criação ofensiva. Diante de um São Paulo sólido defensivamente e de confrontos diretos historicamente equilibrados e de poucos gols, a tendência é vitória tricolor. O São Paulo somou 15 pontos em 6 jogos em casa no Brasileirão, com três jogos sem sofrer gols e uma única derrota para o Palmeiras

no Brasileirão, com três jogos sem sofrer gols e uma única derrota para o Palmeiras Luciano marcou quatro gols nas últimas quatro rodadas — a melhor fase do atacante nesta temporada

— a melhor fase do atacante nesta temporada O Bahia chega sem goleiro titular (Ronaldo, luxação no cotovelo) e com Everton Ribeiro como dúvida para o jogo

(Ronaldo, luxação no cotovelo) e com Everton Ribeiro como dúvida para o jogo Nos últimos cinco confrontos diretos, nenhum jogo registrou mais de três gols totais

Resumo dos palpites do Lance para São Paulo x Bahia