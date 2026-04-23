Remo x Cruzeiro – Palpites, análise e odds (25/04)

Remo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, em Belém, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul disputa sua primeira temporada de volta à elite após 32 anos e já enfrenta dificuldades na luta contra o rebaixamento. Com oito pontos, ocupa a 19ª colocação e precisa somar pontos como mandante para seguir vivo na briga pela permanência.

Do outro lado, a Raposa comandada por Artur Jorge chega embalada por reação recente, mas com obstáculos importantes. A vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio tirou o time do Z-4, levando-o à 16ª posição com 13 pontos, mas a equipe terá desfalques relevantes.

Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva estão suspensos por acúmulo de cartões, o que impacta diretamente a estrutura do time. As ausências obrigam mudanças significativas na escalação e tornam o cenário mais equilibrado para o confronto em Belém.

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Análise da partida

O Mangueirão tem sido o principal trunfo do Remo nesta temporada. Invicto como mandante há quatro rodadas no Brasileirão, o Leão Azul transforma o estádio em um fator determinante para somar pontos. Léo Condé, que assumiu em março após a saída de Juan Carlos Osório, ainda busca consistência, mas reconhece a importância dos jogos em casa.

A goleada sofrida por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino evidenciou fragilidades defensivas recorrentes. Ainda assim, a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia na Copa do Brasil trouxe confiança ao elenco. O desempenho reforça a ideia de que o time cresce quando consegue se organizar melhor e conta com o apoio da torcida.

O Cruzeiro, por sua vez, vive um momento de recuperação após início turbulento na temporada. A saída de Tite abriu caminho para Artur Jorge, que rapidamente mudou o ambiente e os resultados. Em sete jogos, o novo comandante soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas, recolocando a equipe no caminho positivo.

Apesar da melhora, o desafio em Belém é significativo. O desgaste após o empate com o Goiás pela Copa do Brasil, somado à proximidade do duelo contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores, pesa na preparação. Com mudanças forçadas na equipe, o Cruzeiro chega com dúvidas sobre a capacidade de manter intensidade ao longo dos 90 minutos.

Outros palpites para Remo x Cruzeiro

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Confrontos diretos

O retrospecto entre Remo e Cruzeiro chama atenção pelo domínio do time paraense. Em 13 confrontos ao longo da história, o Leão Azul soma sete vitórias, contra apenas duas da Raposa, além de quatro empates. Esse histórico foi construído em diferentes competições e, na maioria das vezes, com as equipes em divisões distintas.

O encontro mais recente aconteceu em 2022, pela Copa do Brasil, quando o Cruzeiro ainda disputava a Série B e passava por um processo de reconstrução. Na ocasião, os jogos foram realizados na Arena Independência, em Belo Horizonte. O duelo atual, portanto, marca um raro reencontro na elite do futebol brasileiro após décadas.

Apesar da vantagem histórica do Remo, o cenário de 2026 apresenta uma realidade diferente. Ainda assim, os números indicam que a Raposa tradicionalmente encontra dificuldades diante do adversário. Com desfalques importantes e desgaste físico, o confronto em Belém surge como um dos testes mais delicados do Cruzeiro na temporada.

Notícias de Remo x Cruzeiro

Remo

No Remo, Léo Condé não poderá contar com Eduardo Melo, David Braga e Freitas, todos no departamento médico. As ausências abrem espaço no meio e no ataque, e a base deve ser a equipe que venceu o Bahia por 3 a 1 na Copa do Brasil. A tendência é a manutenção de Patrick de Paula e Zé Welison na proteção defensiva, com Jaderson e Marcelinho mais avançados, além da dupla Alef Manga e Gabriel Taliari no ataque, enquanto Marcelo Rangel segue como titular e capitão.

Provável escalação do Remo (4-2-2-2): Marcelo Rangel; M. Alexandre, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk; Patrick de Paula e Zé Welison; Jaderson e Marcelinho; Alef Manga e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Cruzeiro

O Cruzeiro, por sua vez, chega com desfalques ainda mais pesados. Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva cumprem suspensão após a vitória sobre o Grêmio, sendo a ausência do camisa 10 a mais impactante taticamente. Além deles, Cássio segue fora por lesão no joelho, e Marquinhos continua indisponível desde a cirurgia no LCA.

Por outro lado, há retornos importantes no elenco. Kaio Jorge volta a ficar à disposição após problema no púbis, e Wanderson também retorna recuperado de lesão muscular. No gol, a disputa segue aberta entre Otávio e Matheus Cunha, com leve favoritismo para o segundo.

Na defesa, Lucas Villalba deve assumir a vaga de Fabrício Bruno, com Jonathan Jesus ajustando a dupla de zaga. Já no meio-campo, Gerson tende a ser adiantado para a função de criação, substituindo Matheus Pereira, enquanto Lucas Romero atua como principal volante de contenção.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Gerson; Keny Arroyo, Christian e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Destaques individuais de Remo x Cruzeiro

Jogador destaque · Remo Alef Manga 2 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Remo na Série A 2 Assistências na temporada, líder do Leão na criação 12 Jogos disputados, presença constante no ataque do Remo 4 Participações diretas em gol no Mangueirão em 2026 Jogador destaque · Cruzeiro Kaio Jorge 9 Gols em todas as competições em 2026, artilheiro celeste 14 Jogos disputados na temporada, retornou de lesão no púbis 3 Jogos consecutivos sem marcar, motivado para encerrar o jejum 0,64 Média de gols por jogo, referência ofensiva da Raposa

Os Técnicos

Léo Condé assumiu o Remo em 4 de março, substituindo Juan Carlos Osório após a eliminação no Campeonato Paraense. O técnico mineiro, de 47 anos, construiu sua carreira com base em pragmatismo e organização defensiva, características que o levaram ao título da Série B de 2023 pelo Vitória e a conquistas estaduais por Sampaio Corrêa, CRB e Ceará. No Leão Azul, encontrou um elenco limitado para a Série A e adotou um modelo compacto, com forte proteção no meio e transições rápidas, tendo como principal trunfo o fortalecimento do ambiente e do mando no Mangueirão.

Já Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em 22 de março com a missão de reorganizar uma temporada que se complicava. Campeão da Libertadores pelo Botafogo em 2024, o treinador português rapidamente mudou o cenário, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas em seu primeiro mês de trabalho. Sua proposta prioriza pressão alta, transições rápidas e versatilidade tática, mas o desafio em Belém será lidar com desfalques importantes em diferentes setores, exigindo ajustes imediatos na equipe.

Análise Tática

A perda de Matheus Pereira é o elemento tático mais decisivo desta partida. O camisa 10 foi o principal jogador do Cruzeiro sob o comando de Artur Jorge e o responsável por transformar as ideias do treinador em situações reais de gol. Com Gerson recuando para o papel de armador, a Raposa perde fluidez na criação, e Kaio Jorge tende a ficar mais isolado no ataque, sem as chegadas do meia pelo corredor central. O Cruzeiro, que normalmente pressiona alto e usa a posse para criar oportunidades, deve adotar um bloco mais conservador do que o habitual.

Na zaga, a entrada de Villalba no lugar de Fabrício Bruno também preocupa. O argentino, canhoto, atua pelo lado esquerdo da defesa, com Jonathan Jesus ajustado à direita. Trata-se de uma dupla com pouca rodagem conjunta, que terá pela frente a pressão física de Alef Manga e Taliari desde o início. O lado direito defensivo da Raposa, com Fagner já em fase mais avançada da carreira e uma zaga reformulada, surge como possível ponto de exploração do Remo.

Os dados indicam que o Remo deve se fechar em bloco médio-baixo e explorar transições rápidas pelos extremos, padrão adotado por Léo Condé nos jogos em casa. As bolas paradas também aparecem como arma relevante: Marllon e Alef Manga oferecem presença aérea, e uma defesa visitante remendada tende a sofrer nesse tipo de lance. O Cruzeiro, por sua vez, ainda conta com Kaio Jorge e a velocidade de Keny Arroyo pelas pontas como principais armas ofensivas. Se Wanderson estiver em boas condições físicas, pode ser o diferencial.

O fator desgaste também pesa. O Cruzeiro entrou em campo na quarta-feira e volta a jogar no sábado, com compromisso pela Libertadores já na terça seguinte. Artur Jorge deve gerenciar o esforço ao longo da partida, sobretudo no segundo tempo, o que pode abrir espaço para o Remo crescer nos minutos finais, especialmente em caso de empate no placar.

Prognóstico de placar exato para Remo x Cruzeiro

🎯 Previsão de Placar Remo 1 x 1 Cruzeiro As três suspensões do Cruzeiro são o principal fator desta análise. Sem Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, a Raposa chega ao Mangueirão com uma formação bem diferente daquela que sustentou os bons resultados recentes. A dupla de zaga formada por Villalba e Jonathan Jesus entra sob pressão, enquanto a ausência do camisa 10 deve exigir mais de Gerson na criação, em um papel que foge ao seu padrão habitual. O Remo, por sua vez, tem no Mangueirão o seu maior trunfo. Invicto em casa há quatro rodadas no Brasileirão, o Leão Azul chega embalado pela vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil e com o apoio da torcida como fator decisivo. O duelo entre Alef Manga e Taliari contra uma defesa visitante reformulada desponta como um dos principais caminhos para a equipe paraense criar perigo. O Remo está invicto há quatro jogos em casa no Brasileirão 2026, com dois empates e duas vitórias no Mangueirão

no Brasileirão 2026, com dois empates e duas vitórias no Mangueirão O Cruzeiro perde três titulares por suspensão : Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva

: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva Sem Matheus Pereira, a Raposa perde o principal meia criativo sob o comando de Artur Jorge — o camisa 10 foi decisivo nos resultados recentes

sob o comando de Artur Jorge — o camisa 10 foi decisivo nos resultados recentes O Cruzeiro foi vazado em três dos últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo o empate com o Goiás na Copa do Brasil

em todas as competições, incluindo o empate com o Goiás na Copa do Brasil O Remo vem de vitória por 3 x 1 sobre o Bahia pela Copa do Brasil, o que eleva a confiança e o moral do grupo

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Cruzeiro