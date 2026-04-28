RB Bragantino x River Plate – Palpites, análise e odds (30/04)

A terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana coloca frente a frente RB Bragantino e River Plate, que se enfrentam pela primeira vez na história. O duelo acontece no Estádio Cícero de Souza Marques e vale a liderança isolada do grupo, com impacto direto na briga pela vaga às oitavas.

Os argentinos lideram com quatro pontos, mas chegam desgastados após uma sequência intensa de jogos e a derrota no Superclásico para o Boca Juniors, além de três desfalques importantes. Já o Bragantino, com três pontos, aposta no fator casa para assumir a ponta e ganhar vantagem no restante da fase de grupos.

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Análise da partida

No Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino ocupa a oitava posição com 17 pontos em 13 rodadas, um desempenho ainda distante da zona de classificação continental, mas que indica relativa estabilidade. Na Copa Sul-Americana, porém, a equipe de Vagner Mancini apresenta uma identidade mais agressiva. A virada por 3 a 2 sobre o Blooming na segunda rodada, com dois gols de Isidro Pitta mesmo com um jogador a menos, simboliza bem esse perfil competitivo.

Pitta, aliás, vive grande fase: soma sete gols em 18 jogos na temporada 2026, incluindo um hat-trick contra o Remo e dois gols decisivos diante do Blooming. A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, em 26 de abril, não muda a leitura sobre o time, já que foi definida por um lance isolado, e não por uma queda coletiva de desempenho.

O River Plate chega à Sul-Americana em meio a um processo de transição após a saída de Marcelo Gallardo e a chegada de Eduardo Coudet. Antes da derrota no Superclásico para o Boca Juniors, a equipe acumulava 13 jogos de invencibilidade. A resposta veio rapidamente com a vitória por 3 a 1 sobre o Aldosivi, no Más Monumental.

Na Sul-Americana, o River venceu o Carabobo com time alternativo, preservando titulares antes do clássico. Agora, porém, as ausências de peças importantes reduzem a margem de rotação de Coudet. O cenário do Grupo H é claro: uma vitória do Bragantino coloca o time brasileiro na liderança, enquanto um empate mantém o River na ponta, favorecido pelo saldo de gols.

Outros palpites para RB Bragantino x River Plate

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Confrontos diretos

Não há histórico a ser considerado: o RB Bragantino e o River Plate se enfrentam pela primeira vez em caráter oficial. Desde a entrada do clube paulista na estrutura da Red Bull, em 2019, suas participações continentais não proporcionaram um duelo contra os argentinos.

Nesta edição da Copa Sul-Americana, os caminhos das equipes foram praticamente espelhados. O River empatou com o Blooming na estreia e venceu o Carabobo na sequência, enquanto o Bragantino perdeu para o Carabobo fora de casa e reagiu com vitória sobre o Blooming em Bragança Paulista.

O melhor desempenho histórico do Bragantino na competição segue sendo o vice-campeonato de 2021, enquanto o River ainda busca seu primeiro título da Sul-Americana, uma lacuna em um currículo que já inclui múltiplas conquistas da Copa Libertadores.

Notícias de RB Bragantino x River Plate

RB Bragantino

Vagner Mancini deve repetir uma escalação muito próxima da utilizada contra o Palmeiras. Os desfalques de longa data permanecem: Davi Gomes (ruptura do ligamento cruzado), Fabrício (tornozelo), Guzmán Rodríguez (lesão ligamentar) e Vanderlan (pós-cirurgia) seguem fora, sem previsão de retorno.

Por outro lado, Henry Mosquera e Eduardo Sasha, que enfrentaram problemas musculares recentemente, voltaram a ser relacionados e atuaram na última partida, indicando que estão novamente à disposição.

Provável escalação do RB Bragantino (4-3-3): Thiago Volpi; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.

River Plate

No River Plate, as ausências são mais significativas. Sebastian Driussi, principal referência ofensiva da equipe na temporada, sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral durante o Superclásico contra o Boca Juniors e deve ficar fora por três a quatro semanas.

Fausto Vera também é baixa, após entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, enquanto Juan Fernando Quintero segue sem previsão de retorno. Com isso, Maximiliano Salas, que entrou no lugar de Driussi no clássico, deve assumir a função de referência no ataque.

Provável escalação do River Plate (4-2-3-1): Santiago Beltran; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuna; Anibal Moreno e Juan Cruz Meza; Ian Subiabre, Julian Galoppo e Facundo Colidio; Maximiliano Salas. Técnico: Eduardo Coudet.

Destaques individuais de RB Bragantino x River Plate

Jogador destaque · RB Bragantino Isidro Pitta 7 Gols na temporada 2026 em 18 jogos — artilheiro do Bragantino 9,0 Nota Sofascore vs. Blooming — 2 gols em 30 minutos saindo do banco 3 Hat-trick na goleada 4 x 2 sobre o Remo — 12ª rodada do Brasileirão 2 Gols pela Copa Sul-Americana 2026 — ambos de cabeça vs. Blooming Jogador destaque · River Plate Facundo Colidio 2 Gols no Torneo Apertura 2026 — vs. Racing (12/04) e vs. Aldosivi (25/04) 1 Assistência no Torneo Apertura 2026 6,64 Nota média FotMob no Torneo Apertura 2026 3 Ausências importantes no ataque: Driussi, Quintero e Fausto Vera todos fora por lesão

Os Técnicos

Vagner Mancini, de 59 anos, assumiu o RB Bragantino em outubro de 2025, substituindo Fernando Seabra com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento. Com quatro vitórias e quatro derrotas em oito jogos, cumpriu o objetivo ao garantir a permanência na Série A e uma vaga em competição continental.

A renovação de contrato até dezembro de 2026 reforça a confiança da diretoria em seu trabalho. Mancini também tem ligação histórica com o clube, onde atuou como jogador no início dos anos 1990, período em que o Bragantino foi vice-campeão brasileiro. Em sua carreira como técnico, soma passagens por mais de 20 clubes e tem como principal conquista a Copa do Brasil de 2005, vencida com o Paulista de Jundiaí.

Já Eduardo Coudet, conhecido como "Chacho", chegou ao River Plate em março de 2026, após passagem pelo Alavés, da Espanha. Aos 51 anos, acumula experiência no futebol brasileiro por Internacional e Atlético-MG, onde conquistou o Campeonato Mineiro de 2023. No River, iniciou o trabalho com uma sequência de 13 jogos de invencibilidade antes da derrota no Superclásico.

Sua proposta privilegia pressão alta e transições verticais no 4-2-3-1, geralmente com Juan Fernando Quintero como principal articulador, função que precisará ser redistribuída enquanto o meia se recupera de lesão. O treinador tem contrato até dezembro de 2027.

Análise Tática

Vagner Mancini tem utilizado o 4-3-3 no RB Bragantino, com Lucas Barbosa, Gabriel e Matheus Fernandes no meio-campo. A proposta prioriza transições rápidas e uso da velocidade pelos lados para gerar profundidade e acionar Isidro Pitta como referência central.

O principal ponto vulnerável do River Plate nesta partida está na exposição dos laterais. Marcos Acuña e Gonzalo Montiel avançam com frequência, abrindo espaços nas costas. Sem Juan Fernando Quintero para cadenciar o jogo e sem Sebastian Driussi para sustentar o ataque, a equipe argentina tende a ficar mais vulnerável aos contra-ataques, cenário que favorece jogadores velozes como Mosquera e Vinicinho.

A entrada de Giuliano Galoppo no lugar de Quintero altera o perfil do meio-campo, trazendo mais intensidade física e jogo de primeira, mas menos criatividade. Já Maximiliano Salas atua mais como finalizador de área do que como peça associativa. Essas ausências reduzem as alternativas ofensivas de Eduardo Coudet para quebrar linhas defensivas.

Os números reforçam o cenário favorável ao Bragantino como mandante. No Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a equipe apresenta média superior a dois gols por jogo nas últimas partidas. Somado ao desgaste do River, que acumulou sete jogos em abril e chega com baixas importantes, o contexto indica espaços que o time paulista tem condições reais de explorar.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x River Plate