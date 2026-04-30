Palmeiras x Santos – Palpites, análise e odds (02/05)

O líder do Brasileirão 2026 recebe o rival mais antigo num clássico com cenários diametralmente opostos: Palmeiras com 32 pontos, invicto há 12 partidas e com campanha perfeita no Allianz Parque; Santos na 17ª colocação, com 14 pontos, cinco jogos seguidos sem vencer e ainda sem uma sequer vitória como visitante no Nacional. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente dois times que vivem momentos absolutamente distintos em 2026.

O contexto da semana adiciona uma camada interessante para ambos os lados. O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, em Assunção, na quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, com Jhon Arias abrindo o placar aos 33 minutos e Carlos Miguel sofrendo um gol contra aos 72, após remate de Iturbe que rebateu no segundo pau e nas suas costas. O Santos, por sua vez, também esteve na América do Sul no meio da semana: empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana. As duas equipes chegam ao clássico com desgaste de viagem, mas o Verdão tem profundidade de elenco para absorver a sequência.

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Análise da partida

O Palmeiras de Abel Ferreira é, neste momento, o time mais consistente do Brasileirão 2026. Os dados deixam pouca margem para dúvida: dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 13 rodadas, com 23 gols marcados (segundo melhor ataque) e somente dez sofridos. A única derrota no torneio aconteceu fora de casa, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Em casa, o retrospecto é ainda mais categórico. O Verdão soma seis vitórias em seis jogos no Allianz Parque neste Brasileirão, sem sequer um empate na arena. A média de gols marcados como mandante sustenta o argumento ofensivo: o time não tem apenas resultado, tem volume e controle.

O Santos vive situação oposta. Com 14 pontos em 13 rodadas (três vitórias, cinco empates e cinco derrotas), o Peixe voltou à zona de rebaixamento após o empate em 2 a 2 com o Bahia, em Salvador, no sábado (25). A série de cinco jogos sem vencer perpassa três competições: empate com o Fluminense virou derrota por 2 a 3 (19/04), empate sem gols com o Coritiba pela Copa do Brasil (22/04), empate 2 a 2 com o Bahia pelo Brasileirão (25/04) e empate 1 a 1 com o San Lorenzo pela Sul-Americana (28/04).

Como visitante no Brasileirão 2026, o Santos tem número que resume o problema: zero vitórias em seis partidas como visitante, com três empates e três derrotas. O time de Cuca ainda busca o primeiro triunfo fora de casa no torneio.

Palpites para Palmeiras x Santos

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Confrontos diretos

Em 355 jogos históricos entre as duas equipes, o Palmeiras contabiliza 154 vitórias, contra 109 do Santos e 92 empates. No Allianz Parque, o retrospecto é ainda mais desfavorável para o Peixe: desde a inauguração do estádio, em novembro de 2014, o Santos visitou o rival em 17 oportunidades e venceu apenas uma, em setembro de 2017, quando Ricardo Oliveira marcou o único gol da partida na 26ª rodada do Brasileirão. Foram 13 derrotas e três empates nas demais ocasiões.

Na década atual, o domínio alviverde está documentado: desde 2020, são 13 vitórias do Palmeiras, três empates e apenas duas derrotas nos 18 confrontos entre os clubes, com 28 gols marcados e 13 sofridos. No Brasileirão especificamente, o Santos não derrota o rival em dez oportunidades seguidas.

O encontro mais recente entre os clubes em 2026 ocorreu pelo Campeonato Paulista, em 14 de janeiro, no próprio Allianz Parque: vitória do Palmeiras por 1 a 0. O Santos não vence o rival na arena paulistana há quase nove anos, um dado que, somado ao atual momento dos dois times, estabelece com clareza quem parte na condição de favorito no sábado (02).

Notícias do Palmeiras e Santos

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira cumpre suspensão imposta pelo STJD no Campeonato Brasileiro, punição que não se estende a outras competições, por isso pôde comandar o Verdão contra o Cerro Porteño na Libertadores. Para o confronto de sábado, os desfalques por lesão seguem os mesmos: Paulinho continua em processo de recondicionamento físico após cirurgia na perna direita, Piquerez foi submetido a cirurgia no ligamento do tornozelo direito e está fora por meses, e Vitor Roque sofreu nova lesão no tornozelo esquerdo e precisará de cirurgia, devendo retornar apenas após a Copa do Mundo.

Para a lateral esquerda, Jefté é a opção natural na ausência de Piquerez. O elenco segue robusto nas demais posições, e a provável escalação para o clássico repete a base da vitória sobre o RB Bragantino (26/04) com possíveis ajustes após a sequência de jogos na semana.

Escalação provável do Palmeiras (4-3-3): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Jefté; Andreas Pereira, Marlon Freitas, Allan; Ramón Sosa, Flaco López, Jhon Arias. Técnico: João Martins (Abel Ferreira suspenso).

Santos: desfalques e dúvidas

Cuca admitiu publicamente que Neymar e Gabigol são dúvidas para o clássico por conta do gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 9, porém, rebateu o técnico nas entrevistas pré-jogo: «No começo do ano eu estava com uma dor, todo mundo sabe, como era o segundo jogo do ano, eles preferiram não forçar, mas eu estou à disposição», declarou Gabigol. A situação criou um clima entre jogador e treinador que o clube terá de gerenciar antes de sábado.

O dado que reforça a importância da dupla é direto: em 2026, o Santos disputou cinco partidas sem Neymar e Gabigol juntos e não venceu nenhuma (dois empates e três derrotas). Gabriel Menino segue em transição física. Gabriel Brazão, liberado para tratar da perda do pai antes do jogo com o Bahia, retornou e foi titular na Sul-Americana contra o San Lorenzo.

Escalação provável do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, João Schmidt; Thaciano, Neymar, Rollheiser; Gabigol. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Palmeiras x Santos

Jogador destaque · Palmeiras Flaco Lopez 4 Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do Palmeiras) 1 Gol decisivo vs RB Bragantino (26/04) 12 Jogos seguidos sem derrota no elenco alviverde 6/6 Vitórias do Palmeiras como mandante no Brasileirão Jogador destaque · Santos Gabigol 9 Gols na temporada 2026 (artilheiro do Santos) 1 Gol no empate com o San Lorenzo (28/04) 0 Vitórias do Santos sem a dupla Neymar-Gabigol em 2026 (5 jogos) Dúvida Status para o clássico por causa do gramado sintético

Os técnicos

Abel Ferreira é um capítulo à parte na história recente do Palmeiras. Desde que assumiu o comando em novembro de 2020, o técnico português contabiliza 424 partidas, 250 vitórias, 97 empates e 77 derrotas, com 718 gols marcados e 341 sofridos. O currículo inclui duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileirões (2022 e 2023), quatro Paulistões, Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana. No sábado, João Martins assume a beira do gramado no Nacional devido à suspensão de Abel pelo STJD.

Cuca tem história própria com o Santos. Foi ele quem conduziu o clube ao título da Libertadores em 2011, feito que permanece como o maior da era moderna do Peixe. O treinador acumula passagens por Atletico-MG (campeão da Libertadores em 2013), São Paulo, Grêmio, Corinthians e seleção brasileira. No retorno à Vila Belmiro, enfrenta o desafio de estabilizar um time que oscila entre a criatividade da dupla Neymar-Gabigol e a fragilidade defensiva que define sua campanha no Brasileirão.

Análise tática

O Palmeiras opera num 4-3-3 de pressing alto sob Abel Ferreira, com Marlon Freitas como pivô defensivo e Andreas Pereira e Allan com liberdade para adiantar o jogo. Os três atacantes, Ramón Sosa, Flaco López e Jhon Arias, variam posição constantemente e criam sobrecarga nos corredores. A força no campo deles é a transição rápida da marcação para o ataque: quando recuperam a bola no meio-campo adversário, chegam na área com muita gente.

O Santos de Cuca tende a um 4-2-3-1 com Neymar atuando como meia-atacante centralizado, com liberdade para criar entre as linhas, e Gabigol como referência na área. A dupla Willian Arão e João Schmidt protege a defesa, mas ambos foram expostos em transições rápidas ao longo da temporada: o gol do San Lorenzo no Gasómetro nasceu exatamente de um erro de Arão no meio-campo defensivo.

O gramado sintético do Allianz Parque pode reduzir o espaço para dribles de Neymar no terço ofensivo, onde o camisa 10 geralmente cria seus melhores lances em superfície natural. Para o Palmeiras, a velocidade de Jhon Arias na diagonal e os movimentos de ruptura de Flaco López tendem a criar problemas para a linha defensiva santista, que concedeu cinco derrotas em 13 jogos no Brasileirão.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Santos

🎯 Palpite do Lance! Palmeiras 2 x 0 Santos O Palmeiras controla o clássico no Allianz Parque desde o primeiro apito. O Santos chega sem vitória fora de casa no Brasileirão 2026 e com a dupla Neymar-Gabigol em situação indefinida. O histórico de 13 derrotas em 17 visitas do Peixe ao estádio alviverde desde 2014 não é coincidência. O Palmeiras tem seis vitórias em seis jogos como mandante no Brasileirão 2026

como mandante no Brasileirão 2026 O Santos não venceu nenhum dos seis jogos como visitante no torneio nesta temporada

como visitante no torneio nesta temporada O Verdão marcou em oito dos últimos oito jogos em casa em todas as competições

jogos em casa em todas as competições O Peixe sofreu gols em cinco das últimas seis partidas como visitante no Brasileirão

partidas como visitante no Brasileirão Flaco Lopez é artilheiro do Palmeiras no torneio com quatro gols e vem de gol decisivo na rodada anterior

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Santos