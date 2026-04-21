Operário x Fluminense – Palpites, análise e odds (23/04)
Confira os palpites e informações de Operário x Fluminense pela Copa do Brasil
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O Operário Ferroviário recebe o Fluminense no Estádio Germano Krüger nesta quinta-feira, 23 de abril de 2026, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto marca um encontro inédito entre as equipes em jogos oficiais, adicionando um componente histórico ao duelo. Para o Fantasma, trata-se da melhor campanha de sua trajetória no torneio, enquanto o Tricolor busca estabilidade em meio a uma temporada irregular.
A decisão será concluída em 12 de maio, no Maracanã, na partida de volta que definirá o classificado às oitavas de final. O regulamento prevê confronto em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade no agregado. O Operário tenta alcançar um feito inédito, enquanto o Fluminense vê na competição uma oportunidade concreta de título em 2026.
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Análise da partida
O Operário chega sustentado por uma campanha sólida ao longo da temporada. Bicampeão paranaense, o time comandado por Luizinho Lopes acumulou uma sequência de 19 jogos de invencibilidade antes de ser superado pelo Vila Nova na Série B. Mesmo com o tropeço recente, o desempenho geral mantém a equipe entre as mais consistentes do ano no cenário nacional.
Na Copa do Brasil, o Fantasma construiu sua trajetória com autoridade. Eliminou Betim, Capital-DF e Londrina sem sofrer gols, mostrando organização defensiva e eficiência nos momentos decisivos. O avanço à quinta fase representa um marco para o clube, que nunca havia ido além da terceira fase antes desta edição.
O Fluminense, por sua vez, vive uma temporada de contrastes. No Campeonato Brasileiro Série A, ocupa a vice-liderança e chega embalado por vitória sobre o Santos fora de casa. Já na Copa Libertadores, o desempenho preocupa, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas da fase de grupos.
A competição nacional surge como um caminho estratégico para o clube carioca. O técnico Zubeldía deve escalar uma formação forte, mesclando titulares e jogadores com alta minutagem recente. O retorno de peças importantes como Martinelli, Canobbio, Samuel Xavier e Renê reforça o elenco para o confronto em Ponta Grossa.
O fator casa pode ser decisivo para o Operário. O Germano Krüger é tradicionalmente um ambiente hostil para visitantes, especialmente em jogos de grande importância. A mobilização da torcida tende a elevar o nível competitivo da equipe, que busca levar vantagem para o duelo de volta.
Por outro lado, o Fluminense carrega maior experiência em mata-matas e qualidade técnica superior no elenco. A capacidade de controlar o ritmo do jogo e decidir em momentos-chave pode equilibrar o impacto do mando adversário. O confronto coloca frente a frente organização coletiva e solidez defensiva contra talento individual e vivência em competições decisivas.
Outros palpites para Operário x Fluminense
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Confrontos diretos
O histórico é direto: Operário Ferroviário e Fluminense nunca se enfrentaram antes. Este será o primeiro confronto oficial entre os clubes na história do futebol brasileiro, resultado do sorteio da CBF realizado em 23 de março. O duelo carrega um peso especial, sobretudo para a torcida do Fantasma, diante da disparidade de trajetórias entre as equipes.
Na Copa do Brasil, o Fluminense chega com tradição consolidada. O Tricolor conquistou o título em 2007 e soma outras campanhas de destaque ao longo dos anos, além de contar com Fábio, recordista de jogos na história da competição. Essa bagagem reforça o peso do clube em confrontos eliminatórios.
Já o Operário vive um momento histórico no torneio. Pela primeira vez na quinta fase, o clube construiu uma campanha impecável até aqui, com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido. É, inclusive, o único participante desta fase que ainda não foi vazado na edição de 2026.
Notícias de Operário x Fluminense
Operário
No Operário Ferroviário, Luizinho Lopes deve apostar na base titular para encarar o Fluminense. No último compromisso pela Série B, o treinador já utilizou uma formação próxima da ideal, com Elias Curzel no gol e uma linha defensiva formada por Doka, Miranda e Cuenú, além do trio ofensivo com Berto, Pablo e Aylon. Para a Copa do Brasil, a tendência é o retorno de Vágner ao gol, enquanto Boschilia assume o protagonismo no meio, com a volta do volante Índio após suspensão.
Gabriel Boschilia é o principal nome técnico do Operário. O meia de 30 anos, ex-São Paulo e Internacional, foi destaque do Campeonato Paranaense pelo segundo ano consecutivo, sendo o organizador das ações ofensivas. No ataque, Pablo já deixou sua marca na Copa do Brasil, enquanto Aylon e o colombiano Edwin Torres completam um setor ofensivo móvel e dinâmico.
Escalação provável do Operário (4-2-3-1): Vágner; Mikael Doka, José Cuenú, Miranda e Moraes; Índio e Vinícius Diniz; Edwin Torres, Gabriel Boschilia e Aylon; Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.
Fluminense
Do lado do Fluminense, a lista de desfalques ainda é extensa. Lucho Acosta segue fora por lesão ligamentar no joelho esquerdo, Germán Cano se recupera de problema muscular, e nomes como Nonato, Soteldo e Matheus Reis continuam no departamento médico. Apesar disso, o retorno de Martinelli e Canobbio oferece novas alternativas para o técnico Zubeldía.
Com Paulo Henrique Ganso na função de articulador, o meio-campo ganha organização e controle de ritmo. Hércules e Martinelli completam o setor, enquanto Canobbio reforça o ataque ao lado de Rodrigo Castillo, que vive bom momento após marcar dois gols contra o Santos. Jefferson Savarino, autor de um golaço na última rodada, segue como peça decisiva na criação e finalização das jogadas.
Escalação provável do Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Jefferson Savarino, Canobbio e Rodrigo Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.
Destaques individuais de Operário x Fluminense
Os Técnicos
Luizinho Lopes assumiu o Operário Ferroviário em janeiro de 2026 e rapidamente transformou o cenário da equipe. Antes da derrota para o Vila Nova, acumulava uma sequência invicta de 15 jogos, com oito vitórias e sete empates, desempenho que sustentou a campanha do bicampeonato paranaense. O reconhecimento veio com o prêmio de melhor técnico do estadual, consolidando seu impacto imediato no clube.
Com passagens por equipes como Vila Nova, Paysandu, Brusque e Confiança, o treinador soma quatro títulos estaduais na carreira. No Operário, sua proposta combina organização defensiva, controle de espaços e transições rápidas pelos lados do campo. A gestão do elenco também se destaca, com rotação eficiente sem perda de competitividade.
Do outro lado, Luis Zubeldía lidera o Fluminense desde 2025, implementando um modelo baseado em pressão alta, intensidade e amplitude pelos corredores laterais. Campeão da Copa Libertadores com o São Paulo, o argentino busca repetir o sucesso agora no comando tricolor. O desafio passa por equilibrar desempenho em meio a um calendário exigente e um elenco frequentemente afetado por lesões.
O mês de abril trouxe dificuldades para o Fluminense, que registrava apenas 33% de aproveitamento antes da vitória sobre o Santos. O resultado na Vila Belmiro reduziu a pressão sobre o treinador, mas não resolve as lacunas do time sem Lucho Acosta. Para compensar, Zubeldía tem ajustado o sistema, avançando Paulo Henrique Ganso na criação e dando mais liberdade a Jefferson Savarino pelo lado direito.
Análise Tática
O Operário Ferroviário de Luizinho Lopes se organiza em um 4-2-3-1 compacto, com dois volantes protegendo bem a faixa central e uma linha defensiva sólida. A equipe atua majoritariamente em bloco médio-baixo, priorizando a contenção e explorando transições rápidas pelos lados. Edwin Torres, pela esquerda, e Aylon, com movimentações pela direita, são peças-chave nesse modelo, enquanto as bolas paradas surgem como arma importante, com Boschilia liderando as cobranças.
Já o Fluminense de Luis Zubeldía mantém o 4-3-3 como estrutura base. Savarino e Canobbio dão amplitude pelos corredores, enquanto Rodrigo Castillo atua como referência central. Com Paulo Henrique Ganso na armação, o time busca triangulações e variações de ritmo para desmontar defesas mais fechadas, ganhando equilíbrio com os retornos de Martinelli e Canobbio.
O duelo tático mais sensível está no meio-campo. O Operário pode alternar momentos de pressão mais alta para dificultar a saída de bola tricolor, setor que apresentou instabilidade recente. Nesse contexto, Ganso, atuando mais recuado na construção, pode ser alvo de marcação mais agressiva.
Por outro lado, o Fluminense leva vantagem técnica nos duelos individuais e pode explorar os corredores com maior eficiência. Savarino e Canobbio tendem a encontrar espaços, especialmente pelo lado direito do Operário, onde Edwin Torres costuma avançar e deixar brechas na recomposição. O cenário indica um confronto de estilos claros, com o Tricolor buscando volume ofensivo e o Fantasma apostando na organização e nas transições.
Prognóstico de placar exato para Operário x Fluminense
- O Operário chegou à quinta fase da Copa do Brasil pela primeira vez na história, eliminando Betim, Capital-DF e Londrina sem sofrer gols
- O Fluminense tem apenas uma vitória em cinco jogos como visitante no Brasileirão 2026, com dois empates e duas derrotas fora de casa
- O Fluminense soma 33% de aproveitamento no mês de abril antes da virada sobre o Santos
- O retorno de Martinelli e Canobbio fortalece o Tricolor, mas Lucho Acosta e Germán Cano seguem no departamento médico sem previsão de volta
- O Operário não sofreu nenhum gol em seus três jogos da Copa do Brasil 2026 — a melhor defesa entre os 32 classificados para esta fase
Resumo dos palpites do Lance para Operário x Fluminense
Melhor palpite do jogo: Operário marcar o primeiro gol – Odd 3,10
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,08
Palpite alternativo 2: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,78
Palpite alternativo 3: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,90
Palpite de placar exato: Operário 1 x 1 Fluminense – Odd 6,50
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