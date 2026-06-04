Inglaterra x Nova Zelândia Palpite – Análise e odds (06/06)

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A seleção da Inglaterra entra em campo no sábado, 6 de junho de 2026, no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida, para o primeiro de dois amistosos preparatórios nos Estados Unidos antes da Copa do Mundo 2026. O adversário é a Nova Zelândia, que também estará no Mundial e busca recuperar a confiança após a goleada de 4 x 0 sofrida para o Haiti na última terça-feira.

Thomas Tuchel comandou uma campanha eliminatória perfeita, com oito vitórias em oito jogos e nenhum gol sofrido, mas os dois amistosos de março acenderam um alerta: empate de 1 x 1 com o Uruguai e derrota histórica por 1 x 0 para o Japão, a primeira de uma seleção asiática sobre a Inglaterra no futebol masculino. O desafio agora é recalibrar o time antes da estreia contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho.

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Análise da partida - Tuchel precisa de respostas antes do Mundial

A Inglaterra chega ao amistoso em Tampa com o elenco quase completo, à exceção do quarteto do Arsenal que disputou a final da Champions League no último sábado. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Noni Madueke ganharam dias extras de descanso após a derrota para o Paris Saint-Germain e não estarão à disposição para este jogo. Dean Henderson, finalista da Conference League pelo Crystal Palace, também se juntará ao grupo mais tarde.

A derrota para o Japão em Wembley, decidida por um gol de Kaoru Mitoma aos 23 minutos, interrompeu uma série de 21 jogos com pelo menos um gol marcado pela Inglaterra. Naquela noite, Tuchel escalou Phil Foden como falso nove na ausência de Harry Kane, que ficou fora com um problema muscular leve no treino. A experiência fracassou, e nem Palmer nem Foden conseguiram levar perigo real à meta japonesa.

Para este sábado, Kane deve voltar ao time titular. O capitão encerrou a temporada pelo Bayern de Munique com números impressionantes: 58 gols em todas as competições, incluindo 36 na Bundesliga, onde foi artilheiro pela terceira vez consecutiva. Kane atingiu a marca de 500 gols na carreira profissional em fevereiro de 2026 e chega à Copa do Mundo em sua melhor fase artilheira.

A Nova Zelândia vive uma realidade oposta. A goleada de 4 x 0 para o Haiti, em Fort Lauderdale, expôs fragilidades defensivas preocupantes a duas semanas da estreia no Mundial contra o Irã. Ruben Providence abriu o placar aos 12 minutos, e Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot e Duke Lacroix completaram o massacre. O goleiro Alex Paulsen não teve uma boa noite e pode perder a posição para Max Crocombe, do Millwall.

Os All Whites, como são conhecidos, classificaram-se para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010 graças à vaga direta garantida à Oceania no formato expandido de 48 seleções. A campanha classificatória contra adversários da OFC foi dominante: 19 gols em três jogos na primeira fase, goleada de 7 x 0 sobre Fiji na semi-final e 3 x 0 na final contra a Nova Caledônia, em março de 2025.

Fora do contexto da Oceania, porém, os resultados são preocupantes. A Nova Zelândia perdeu oito dos últimos dez jogos contra adversários de outras confederações, com derrotas para Colômbia, Equador, Finlândia e, mais recentemente, o Haiti. A exceção foi a vitória de 4 x 1 sobre o Chile, em março de 2026, resultado que deu alguma esperança antes da sequência negativa se instalar novamente.

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Confrontos diretos entre Inglaterra e Nova Zelândia

O duelo de sábado marcará apenas o terceiro encontro entre as duas seleções na história do futebol masculino. Os únicos dois jogos anteriores aconteceram em junho de 1991, quando a Inglaterra de Graham Taylor excursionou pela Nova Zelândia para celebrar o centenário da federação local.

No primeiro jogo, em Auckland, no Mount Smart Stadium, a Inglaterra venceu por 1 x 0 em 3 de junho. Cinco dias depois, a seleção inglesa ampliou o domínio com um 2 x 0 em Wellington, no Athletic Park. Em ambos os confrontos, a Nova Zelândia não conseguiu marcar.

São 35 anos sem que as duas seleções se enfrentem. A Inglaterra mantém 100% de aproveitamento neste confronto direto, com dois triunfos, três gols marcados e nenhum sofrido. O futebol neozelandês evoluiu desde 1991, mas a diferença de patamar entre as duas seleções permanece expressiva.

Notícias de Inglaterra x Nova Zelândia

Inglaterra: desfalques e dúvidas

O quarteto do Arsenal que disputou a final da Champions League contra o PSG não estará disponível. Saka, Rice, Eze e Madueke receberão tempo extra de recuperação e devem se juntar ao grupo nos próximos dias, a tempo do segundo amistoso contra a Costa Rica, em Orlando, no dia 10 de junho.

Nenhum jogador do elenco de 26 convocados apresenta lesão. Tuchel pode optar por escalar algo próximo de seu time titular, ao menos no primeiro tempo, para dar ritmo e entrosamento ao grupo antes da Copa do Mundo.

Jude Bellingham deve ocupar a posição de número dez. O meia do Real Madrid busca consolidar sua titularidade em um meio-campo que conta com Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Kobbie Mainoo, do Manchester United, como opções para a dupla de volantes.

Marcus Rashford, que viveu uma temporada de recomeço no Barcelona após deixar o Manchester United, e Anthony Gordon, do Newcastle, disputam uma vaga no ataque ao lado de Kane. Morgan Rogers, do Aston Villa, também pode ser titular pela ponta direita na ausência de Saka.

O elenco conta ainda com cinco jogadores extras treinando na Flórida fora da lista de 26: Rio Ngumoha, Alex Scott, Ethan Nwaneri, Josh King e Jason Steele. Nenhum deles deve ser titular.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Konsa, Guehi e O'Reilly; Anderson e Mainoo; Rogers, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Nova Zelândia: desfalques e dúvidas

O meia Ryan Thomas segue fora de combate com uma lesão no tendão e não enfrentou o Haiti na terça-feira. Ele é dúvida para o jogo contra a Inglaterra e pode ficar de fora também da estreia na Copa do Mundo contra o Irã, em meados de junho.

Joe Bell, do Viking FK (Noruega), ficou fora do amistoso contra o Haiti por conta de uma lesão na panturrilha. O otimismo da comissão técnica é de que ele consiga se recuperar a tempo do jogo em Tampa, mas a situação será reavaliada nos próximos dias.

Chris Wood, capitão e maior artilheiro da história da seleção com 45 gols em 89 jogos, atuou contra o Haiti e se tornou o jogador com mais partidas pela equipe masculina da Nova Zelândia. O atacante do Nottingham Forest teve uma temporada irregular na Inglaterra, com lesão no joelho que o afastou de outubro a março, mas voltou a campo no trecho final da Premier League.

Darren Bazeley realizou todas as 11 substituições possíveis contra o Haiti, o que indica que teremos um time diferente contra a Inglaterra. O goleiro Max Crocombe, do Millwall, pode assumir a titularidade.

Provável escalação da Nova Zelândia (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon e Cacace; Stamenic e Rufer; Just, McCowatt e Garbett; Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Destaques individuais de Inglaterra x Nova Zelândia

Destaque da Inglaterra Harry Kane 58 Gols em todas as competições pelo Bayern (2025-26) 36 Gols na Bundesliga (artilheiro pelo 3º ano seguido) 8.14 Nota média FotMob na Bundesliga 2025-26 500+ Gols na carreira profissional (marca atingida em fevereiro) Destaque da Nova Zelândia Chris Wood 45 Gols pela seleção da Nova Zelândia (maior artilheiro da história) 89 Jogos pela seleção (recordista de partidas entre os homens) 20 Gols na Premier League 2024-25 (melhor temporada pelo Forest) 2ª Copa do Mundo na carreira (esteve no elenco de 2010 na África do Sul)

Os técnicos - Tuchel testa o plano A enquanto Bazeley busca respostas

Thomas Tuchel

O alemão assumiu a seleção inglesa no início de 2025 e construiu uma campanha eliminatória imaculada: oito vitórias, 22 gols marcados e zero sofridos. Tuchel trouxe uma identidade tática clara, com pressing alto e linha defensiva compacta que lembra seu trabalho no Chelsea campeão da Champions League em 2021.

Os tropeços de março nos amistosos, porém, mostraram que o time ainda não sabe lidar bem com adversários que se propõem a jogar de igual para igual. Este amistoso é a oportunidade de corrigir a falta de criatividade que apareceu contra Japão e Uruguai.

Darren Bazeley

Bazeley comanda a Nova Zelândia desde a campanha classificatória e chega ao seu primeiro grande torneio como técnico. Seu trabalho tem sido voltado para organização defensiva e transições rápidas, modelo que funcionou contra adversários da Oceania, mas foi desmontado por seleções de outros continentes.

A derrota para o Haiti soou como alarme: a defesa sofreu quatro gols de um adversário que nem estará na Copa do Mundo. Bazeley precisa encontrar equilíbrio entre proteger o resultado e criar chances para Chris Wood, sua principal arma ofensiva.

Análise tática de Inglaterra x Nova Zelândia

A Inglaterra deve se posicionar em um 4-2-3-1, sistema que Tuchel utilizou na maioria dos jogos das eliminatórias. A dupla Anderson e Mainoo oferece equilíbrio entre recuperação de bola e saída limpa desde o meio-campo, enquanto Bellingham atua como elo entre a criação e a finalização, aproximando-se de Kane na área.

Sem Saka na ponta direita, Rogers tende a ocupar o espaço com mais dribles e progressão de bola do que triangulações. Gordon, pelo lado esquerdo, é mais direto e busca profundidade pelas costas da linha defensiva adversária.

A Nova Zelândia deve se fechar em um bloco médio-baixo, semelhante ao que tentou contra o Haiti antes de ser desorganizada. Bazeley utiliza uma linha de quatro defensores com Bindon, zagueiro do Nottingham Forest com apenas 23 anos, como referência central. O sistema com dois volantes visa proteger a área, mas deixa Wood isolado no ataque, dependente de bolas longas e escanteios para ameaçar.

A vulnerabilidade defensiva neozelandesa, evidente nos quatro gols sofridos contra o Haiti, será explorada pelas jogadas em velocidade da Inglaterra. A diferença de ritmo entre jogadores que atuam na Premier League e na Bundesliga contra atletas da A-League e das divisões inferiores do futebol inglês tende a ser decisiva.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Nova Zelândia