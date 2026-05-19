México x Gana Palpite – Análise e odds (22/05)

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A seleção mexicana faz o primeiro de três amistosos de preparação para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira, 22 de maio, quando recebe Gana no Estadio Cuauhtémoc, em Puebla, em Amistoso Internacional.

O México, 15º no ranking da FIFA, chega embalado por uma sequência de três vitórias nos últimos cinco jogos e aposta na vantagem de jogar em casa, a 20 dias do duelo de abertura do Mundial 2026 contra a África do Sul.

Gana, 74º no ranking, vive momento oposto: sob o comando do recém-nomeado Carlos Queiroz, convocou um elenco alternativo com seis jogadores do futebol local e diversos estreantes, já que a partida está fora da janela Fifa e clubes europeus não precisaram liberar atletas como Thomas Partey, Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Inaki Williams. Confira mais palpites e dicas de apostas de hoje no Lance.

Melhor palpite para México x Gana em Amistoso Internacional

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Análise da partida - México testa o elenco mundialista contra uma Gana alternativa

O El Tri de Javier Aguirre acumula resultados consistentes nos amistosos recentes: vitórias por 1 x 0 contra Panamá e Bolívia, goleada de 4 x 0 sobre a Islândia, além de empates com Portugal (0 x 0) e Bélgica (1 x 1), todos nos últimos 12 meses.

A defesa mexicana permitiu apenas um gol nesses cinco jogos, média de 0,2 por partida, sinal de que a organização defensiva de Aguirre vem sendo o pilar da preparação mundialista.

Para o amistoso contra Gana, o técnico conta com a base de 12 jogadores da Liga MX convocados desde 28 de abril, que já treinam há mais de duas semanas no Centro de Alto Rendimento da FMF, e com as recentes adições de Edson Álvarez, do Fenerbahçe, Mateo Chávez, do AZ Alkmaar, e Jorge Sánchez.

Do lado ganês, o cenário é de transição total. Carlos Queiroz, apresentado como técnico em abril após a saída de Otto Addo, convocou 23 jogadores para o que será sua primeira partida oficial à frente dos Black Stars.

A seleção africana acumula quatro derrotas consecutivas, segundo o Flashscore, e não marcou gol sequer em três desses quatro jogos. Sem seus titulares de clubes europeus, a viagem ao México funciona como audição para jogadores à margem do elenco principal, em busca de uma das 26 vagas na lista final da Copa.

Gana integra o Grupo L do Mundial 2026 ao lado de Inglaterra, Croácia e Panamá, e Queiroz precisa usar cada minuto de preparação para avaliar opções antes da estreia contra o Panamá em 17 de junho, em Toronto.

Outros palpites e odds para México x Gana

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Confrontos diretos entre México e Gana

As duas seleções se enfrentaram três vezes, todas em amistosos, e o México venceu as três.

A estreia do confronto aconteceu em 1º de março de 2006, em Frisco, no Texas: México 1 x 0 Gana, com gol de Guillermo Franco aos 75 minutos. Dois anos depois, em 26 de março de 2008, no Craven Cottage, em Londres, o México venceu de virada por 2 x 1: Michael Essien abriu o placar para Gana, mas Carlos Salcido empatou e Pavel Pardo converteu pênalti aos 88 minutos para selar a virada.

O duelo mais recente aconteceu em 14 de outubro de 2023, no Bank of America Stadium, em Charlotte: México 2 x 0 Gana, com gols de Hirving Lozano aos 57 minutos e Uriel Antuna aos 72.

O placar agregado nos três confrontos é de 5 x 1 para os mexicanos, que sofreram apenas um gol de Gana em quase 20 anos de histórico. O retrospecto, combinado com a disparidade de qualidade entre os elencos neste amistoso, reforça a expectativa de domínio do El Tri.

Notícias de México x Gana

México: desfalques e dúvidas

O goleiro Luis Malagón, que era cotado como titular na Copa, está fora por lesão e não participará dos amistosos preparatórios. Rodrigo Huescas, lateral do Copenhague, sofreu ruptura de ligamentos do joelho direito na temporada passada e também não se recuperou a tempo. O lateral Jesús Orozco é outra ausência confirmada por lesão, de acordo com o FotMob.

A boa notícia para Aguirre é a chegada de Edson Álvarez, que encerrou a temporada no Fenerbahçe e se apresentou à concentração na terça-feira, 19 de maio. Mateo Chávez, campeão holandês com o AZ Alkmaar, e Jorge Sánchez também se juntaram ao grupo e ficam à disposição para sexta-feira.

A tendência é de um misto entre titulares prováveis da Copa e jogadores que disputam vaga, considerando que nomes como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Johan Vásquez e Guillermo Ochoa ainda devem chegar apenas para os amistosos seguintes, contra Austrália e Sérvia.

Provável escalação do México (4-3-3): Carlos Acevedo; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Jesús Gallardo e Luis Rey; Edson Álvarez, Luis Romo e Erik Lira; Roberto Alvarado, Guillermo Martínez e Alexis Vega. Técnico: Javier Aguirre.

Gana: desfalques e dúvidas

A lista de ausências de Gana é extensa e qualitativa. Thomas Partey (Arsenal), Antoine Semenyo (Bournemouth), Jordan Ayew e Inaki Williams (Athletic Bilbao) não foram convocados porque o amistoso está fora da janela FIFA. Mohammed Kudus (West Ham) tampouco viajou, também por estar lesionado.

Queiroz formou o elenco com jogadores de ligas secundárias europeias e do futebol ganês. Entre os destaques, Majeed Ashimeru, meia do La Louvière, retorna após longa ausência por lesão muscular. Felix Afena-Gyan, que não atua pela seleção desde maio de 2025, também foi chamado.

Seis jogadores da Ghana Premier League integram o grupo: o goleiro Solomon Agbasi, do Accra Hearts of Oak; Salim Adams, do líder Medeama SC; Ebenezer Abban, do Heart of Lions; Ebenezer Adade e o goleiro Gidios Aseako, ambos do Dreams FC; e Razak Simpson, capitão do Nations FC.

Provável escalação de Gana (4-2-3-1): Solomon Agbasi; Oscar Oppong, Ebenezer Annan, Nathaniel Adjei e Manu Duah; Abdul Aziz Issa e Emmanuel Edjei; Augustine Boakye, Majeed Ashimeru e Felix Afena-Gyan; Joseph Opoku. Técnico: Carlos Queiroz.

Destaques individuais de México x Gana

Jogador destaque · México Edson Álvarez 70+ Jogos pela seleção mexicana 3ª Copa Terceiro Mundial na carreira Capitão Referência do meio-campo de Aguirre Âncora Primeiro europeu a se apresentar à concentração Jogador destaque · Gana Majeed Ashimeru 91% Passes certos na Liga Europa 3,4 Bolas recuperadas por jogo na Pro League Retorno Volta à seleção após lesão muscular Audição Disputa vaga na lista de 26 para a Copa

Os técnicos - Experiência comprovada contra reinvenção sob pressão

Javier Aguirre

O "Vasco" Aguirre, de 67 anos, está em seu terceiro ciclo à frente da seleção mexicana e acumula 54% de aproveitamento em 28 jogos nesta passagem. Levou o México a duas Copas do Mundo anteriores (2002 e 2010) e comanda um grupo que já conhece sua filosofia de jogo baseada em solidez defensiva e transições rápidas.

A decisão de iniciar a concentração 36 dias antes da estreia no Mundial gerou debate na imprensa mexicana, mas Aguirre se mostrou firme ao afirmar que a atual pré-lista mexicana para a Copa é positiva.

Carlos Queiroz

Queiroz, de 73 anos, chega a Gana com o currículo de quem já comandou Portugal, Irã (em duas Copas do Mundo), Colômbia e Egito, além de ter sido auxiliar de Alex Ferguson no Manchester United. Nomeado em abril de 2026, teve poucas semanas para conhecer o elenco e viajou pela Europa visitando jogadores antes de montar sua primeira convocação.

O amistoso no México será seu cartão de visitas, e a filosofia que Queiroz defende há décadas, organização tática e disciplina sem bola, será testada pela primeira vez com um grupo majoritariamente desconhecido do cenário internacional.

Análise tática de México x Gana

Aguirre deve usar o 4-3-3 que vem sendo o esquema preferencial nos últimos amistosos, com Edson Álvarez como referência no meio-campo e liberdade para os pontas Alvarado e Vega atacarem os corredores. A tendência é de posse de bola prolongada e pressão alta, aproveitando a fragilidade do adversário.

Queiroz, historicamente adepto de blocos defensivos compactos, provavelmente armará Gana em um 4-2-3-1 reativo, com linhas baixas e tentativas de contra-ataque. A falta de entrosamento e de qualidade individual, porém, torna difícil a manutenção de uma estrutura consistente ao longo dos 90 minutos.

O ponto fraco de Gana será a zaga, composta por jogadores sem experiência em partidas internacionais "A", que enfrentarão a movimentação constante de Guillermo Martínez como centroavante e as infiltrações de Brian Gutiérrez e Armando González, peças ofensivas da Liga MX que chegam com ritmo de jogo.

Prognóstico de placar exato para México x Gana