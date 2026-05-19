Peñarol x Corinthians Palpite – Análise e odds (21/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambos Marcam Não – 1,69 na Betsson Placar provável: Peñarol 1 x 0 Corinthians – 4,75 na Betsson Resultado: Vitória do Peñarol – 2,68 na Betsson Aposta de valor: Empate no primeiro tempo – 1,88 na Superbet Aposta com boas chances: Under 2.5 gols – 1,50 na Betano

O Peñarol recebe o Corinthians na quinta-feira, 21 de maio, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores 2026. Os aurinegros somam apenas dois pontos em quatro jogos e precisam vencer para manter qualquer esperança de classificação, enquanto o Timão lidera a chave com dez pontos e já garantiu vaga nas oitavas de final.

O cenário é de contraste absoluto. O Peñarol vive um semestre de crise que culminou na perda do Torneo Apertura para o Racing e numa campanha de dois empates e duas derrotas na Libertadores. Do lado brasileiro, o Corinthians de Fernando Diniz ostenta a melhor campanha do Grupo E, com três vitórias e um empate, mas chega a Montevidéu ferido pela goleada de 3 x 1 sofrida para o Botafogo, no último domingo, pelo Brasileirão.

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Análise da partida - Desespero uruguaio encontra pragmatismo brasileiro

O Peñarol encerrou o Apertura na terceira posição, com 23 pontos em 12 rodadas, sete vitórias, dois empates e três derrotas. Os números não são ruins isoladamente, mas a queda de rendimento no segundo terço do torneio custou caro: o Racing levou o título com duas rodadas de antecedência, após o Carbonero perder para o Wanderers por 1 x 0 na reta final.

Na Libertadores, o retrato é pior. O empate por 1 x 1 com o Santa Fe na estreia, a derrota por 2 x 1 em casa para o Platense, a derrota por 2 x 0 na Neo Química Arena e o empate em 1 x 1 em Buenos Aires contra o Platense deixam o clube na lanterna do grupo, empatado em pontos com o Santa Fe. A diferença de gols é de menos três, com três marcados e seis sofridos. Para seguir matematicamente vivo, não existe outro resultado que não a vitória.

A boa notícia para Diego Aguirre é o início do Torneo Intermedio. No sábado, o Peñarol venceu o Liverpool por 2 x 1 no Campeón del Siglo, mesmo jogando 60 minutos com dez jogadores após a expulsão de Maximiliano Olivera. Jesús Trindade abriu o placar de cabeça logo aos dois minutos e Nicolás Fernández anotou o segundo antes do intervalo. Foi a primeira vitória no estádio em 56 dias e a segunda consecutiva, considerando o 3 x 2 sobre o Cerro Largo na última rodada do Apertura.

O Corinthians, por outro lado, confirmou a classificação antecipada com o empate por 1 x 1 diante do Santa Fe, em Bogotá, na quarta rodada. Gustavo Henrique marcou aos 90+3 minutos para garantir o ponto que matematicamente selou a vaga. No total da competição, são sete gols marcados e apenas um sofrido, números que colocam a defesa liderada por Hugo Souza entre as melhores da fase de grupos.

No Brasileirão, porém, a história é diferente. O Timão ocupa a parte baixa da tabela, com 18 pontos em 16 rodadas, e a derrota por 3 x 1 para o Botafogo no Nilton Santos, com hat-trick de Arthur Cabral, expôs fragilidades que a campanha continental vinha mascarando. Fernando Diniz terá de administrar desgaste físico e emocional para um elenco que disputa três competições simultaneamente.

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Confrontos diretos entre Peñarol e Corinthians

O histórico entre Peñarol e Corinthians antes desta edição da Libertadores registrava seis confrontos diretos, com duas vitórias para cada lado e dois empates. Os duelos mais recentes até 2026 haviam sido pela Copa Sul-Americana de 2021, quando o Peñarol impôs sua força com uma vitória por 2 x 0 na Neo Química Arena e uma goleada de 4 x 0 no Uruguai.

O panorama mudou nesta temporada. Na terceira rodada da Libertadores, em 30 de abril, o Corinthians venceu por 2 x 0 em Itaquera, com gols de Gustavo Henrique aos 11 minutos e de Jesse Lingard no segundo tempo. O Peñarol foi sufocado e quase não levou perigo ao gol de Hugo Souza, encerrando a partida sem nenhuma finalização certa.

O histórico de jogos no Uruguai, entretanto, favorece os donos da casa. Nos três encontros disputados em solo uruguaio, o Peñarol venceu duas vezes e empatou uma. O Corinthians nunca venceu o Carbonero jogando em Montevidéu, dado que pesa na análise desta quinta-feira.

Notícias de Peñarol x Corinthians

Peñarol: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Peñarol continua sendo o meia Leonardo Fernández, fora desde que sofreu uma lesão no joelho ainda no primeiro trimestre da temporada. Sem o principal criador de jogadas do elenco, Aguirre perdeu o motor ofensivo que movimentava a equipe em 2025.

Maximiliano Olivera, expulso contra o Liverpool no sábado, cumpre suspensão automática e está fora. O zagueiro Mauricio Lemos se lesionou recentemente e é dúvida, assim como o colombiano Luis Angulo, que sofreu um desgarro muscular na partida de ida contra o Corinthians, em 30 de abril. Eric Remedi também segue indisponível.

Emanuel Gularte retorna de uma lesão grave sofrida em 21 de março, mas não joga há quase dois meses e sua condição física é incerta. Javier Cabrera e Eduardo Darias podem ficar no banco como opções. Pelo lado positivo, Jesús Trindade, Matías Arezo e Gastón Togni estão em boa fase após os gols contra Liverpool e Cerro Largo.

Provável escalação do Peñarol (3-4-1-2): Washington Aguerre; Franco Escobar, Lucas Ferreira e Facundo Álvez; Kevin Rodriguez, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez e Diego Laxalt; Gastón Togni; Facundo Batista e Matías Arezo. Técnico: Diego Aguirre.

Corinthians: desfalques e dúvidas

A grande expectativa do lado corintiano é o possível retorno de Memphis Depay. O holandês sofreu uma lesão de grau dois na coxa direita em 22 de março, contra o Flamengo, e já soma quase dois meses afastado. A projeção do departamento médico apontava o jogo contra o Peñarol como data alvo para a volta, mas Depay não esteve em campo contra o Botafogo e segue como dúvida.

O zagueiro Gabriel Paulista, que cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos na derrota para o Botafogo, volta a ficar disponível. Zakaria Labyad sentiu dores no joelho direito e ficou em São Paulo para tratamento. Kayke, João Pedro Tchoca, Hugo Farias e Vitinho seguem no departamento médico. Charles, com problemas no calcanhar, está em fase de transição.

Diniz deve escalar força máxima, priorizando jogadores descansados. Os volantes André e Allan cumpriram suspensão na penúltima rodada do Brasileirão e tiveram minutagem reduzida contra o Botafogo, o que pode influenciar a escolha do meio-campo.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André; Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Palmeiras x Cerro Porteño

Jogador destaque · Peñarol Matías Arezo 8 Gols na temporada 2026 3 Gols na Libertadores 2026 14 Jogos disputados em 2026 Artilheiro Maior goleador do Peñarol na temporada Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 3 Assistências na Libertadores 2026 Camisa 10 Principal criador de jogadas do Timão Bola parada Cobrador de escanteios e faltas do Corinthians Decisivo Passe para gol aos 90+3' contra o Santa Fe

Os treinadores – Pressão cruzada

Diego Aguirre

O treinador uruguaio de 59 anos tem vasta experiência no futebol brasileiro, onde dirigiu São Paulo, Internacional, Santos e Atlético-MG. No Peñarol, acumula um aproveitamento histórico de 67% em mais de 90 partidas, mas o momento atual desafia essa marca. A crise dos últimos meses, agravada pela lesão de Leonardo Fernández e pela eliminação precoce que se avizinha na Libertadores, coloca Aguirre sob questionamento. A vitória sobre o Liverpool, mesmo com um a menos, pode ter dado fôlego, mas não resolve os problemas estruturais.

Fernando Diniz

Diniz assumiu o Corinthians em 6 de abril, substituindo Dorival Júnior, demitido após uma sequência irregular no Brasileirão. O técnico campeão da Libertadores 2023 com o Fluminense trouxe organização imediata ao elenco: nos primeiros jogos, o Corinthians não sofreu gols, e a campanha continental de três vitórias e um empate consolidou a classificação antecipada. O desafio no Brasileirão persiste, com o clube na parte inferior da tabela, mas a Libertadores serve como escudo e motivação para o elenco.

Análise tática de Peñarol x Corinthians

Aguirre tem alternado entre um 3-4-1-2 e um 4-3-1-2, dependendo dos jogadores disponíveis. Com Olivera suspenso e Lemos em dúvida, a tendência é manter a linha de três zagueiros que funcionou contra o Liverpool, com Escobar, Lucas Ferreira e Facundo Álvez. A dupla Arezo e Batista opera como referência no ataque, com Togni ou Laxalt como elo entre meio e ataque.

O Corinthians de Diniz se organiza em um 4-2-3-1 com posse de bola, saída construída desde a defesa e Rodrigo Garro como principal articulador entre as linhas. Lingard e Bidon ocupam os corredores, com liberdade para se aproximar de Yuri Alberto. A força defensiva do Timão na Libertadores, com apenas um gol sofrido em quatro jogos, sugere que Diniz vai priorizar o equilíbrio fora de casa, especialmente com a classificação já garantida.

A fragilidade defensiva do Peñarol, que concedeu seis gols em quatro jogos na Libertadores, pode ser explorada nos contra-ataques do Corinthians. Garro, com três assistências no torneio, é a peça que pode desequilibrar nas transições. Pelo lado uruguaio, a pressão alta e os cruzamentos para Arezo, artilheiro da equipe com oito gols na temporada, serão a principal arma para furar o bloqueio brasileiro.

Palpites e dicas de apostas para Peñarol x Corinthians