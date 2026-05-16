Marseille x Rennes Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Mais de 10,5 Escanteios – 1,78 na Betsson Placar provável: Olympique de Marseille 2 x 1 Stade Rennais – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Mason Greenwood marca a qualquer momento – 1,95 na Betano Aposta alternativa: Vitória do Marseille + ambas as equipes marcam – 3,50 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Acima de 2,5 gols – 1,60 na Superbet

A última rodada da Ligue 1 2025-2026 reserva um confronto carregado de tensão e significado neste domingo (17/05), quando o Olympique de Marseille recebe o Stade Rennais no Stade Vélodrome, em Marselha, pela 34ª rodada do campeonato francês. Os donos da casa ocupam a sexta colocação, com 56 pontos, e dependem da vitória para ultrapassar os bretões e garantir a vaga direta na fase de classificação da Europa League.

Do lado visitante, o Stade Rennais chega em situação mais confortável: quinto colocado com 59 pontos, três a mais que o rival, os comandados de Franck Haise podem até empatar para assegurar a posição no torneio continental. No entanto, a equipe terá de lidar com desfalques importantes, especialmente a ausência do goleiro titular Brice Samba, suspenso por acúmulo de cartões amarelos — um fator que pode pesar decisivamente em uma das atmosferas mais hostis do futebol francês.

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Melhor palpite para Marseille x Rennes pela Ligue 1

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Análise da partida - Vélodrome em ebulição: tudo em jogo na última rodada

A temporada 2025-2026 da Ligue 1 foi marcada pelo domínio absoluto do PSG, campeão com 76 pontos. Atrás do gigante parisiense, Lens (67), Lille (61) e Lyon (60) carimbaram suas vagas nas competições europeias, restando apenas um bilhete direto para a Europa League em disputa entre Rennes e Marseille nesta rodada final.

O Olympique de Marseille reagiu na reta final ao vencer o Le Havre por 1 x 0 fora de casa na 33ª rodada, quebrando uma sequência de duas derrotas consecutivas (Lorient e Nantes). Em casa, o OM ostenta números impressionantes: 14 gols marcados nos sete primeiros jogos como mandante, segundo dados do Betinf, para nove sofridos. O grande momento ofensivo da temporada remonta a outubro de 2025, quando Greenwood marcou quatro gols na goleada de 6 x 2 sobre o Le Havre — tornando-se o primeiro jogador do Marseille a conseguir tal feito desde Jean-Pierre Papin, em 1991.

Jogando no Vélodrome, a equipe de Habib Beye aposta no fator casa para reverter a desvantagem de três pontos. Com 38 gols marcados em Marselha nesta temporada, o poder ofensivo é real e diversificado, com Greenwood, Gouiri e Igor Paixão como principais armas.

O Stade Rennais conquistou três pontos importantes ao bater o Paris FC por 2 x 1 na 33ª rodada, mas carrega a lembrança recente da goleada sofrida por 4 x 2 diante do Lyon na semana anterior — um resultado que expôs as fragilidades defensivas da equipe fora de casa.

Apesar do tropeço em Lyon, a dinâmica é amplamente positiva: os bretões somam cinco vitórias nos últimos seis jogos e chegam à rodada decisiva com a vantagem de três pontos sobre o Marseille.

Matematicamente, o Rennes precisa apenas de um empate para assegurar a quinta posição e a vaga na Europa League. Porém, a equipe de Franck Haise não costuma se contentar com o mínimo, e a mentalidade competitiva do grupo pode levá-lo a buscar o resultado positivo mesmo no Vélodrome.

Outros palpites e odds para Marseille x Rennes

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Confrontos diretos entre Marseille e Rennes

O retrospecto geral entre Marseille e Rennes é amplamente favorável ao clube olympien. Em aproximadamente 132 confrontos em todas as competições desde 1933, o OM acumula cerca de 58 vitórias contra 37 dos bretões, com 37 empates. No Vélodrome especificamente, o Rennes venceu apenas sete vezes em 51 visitas pelo campeonato — um dado que evidencia a dificuldade histórica de pontuar na casa do rival.

No jogo do primeiro turno desta temporada, o Rennes levou a melhor ao vencer por 1 x 0 no Roazhon Park, com gol de Ludovic Blas aos 90+1 minutos, na primeira rodada disputada em 15 de agosto de 2025. Esse resultado é decisivo no contexto da última rodada: em caso de igualdade de pontos após o confronto de volta, o critério de desempate será o saldo nos confrontos diretos, e o Rennes teria vantagem caso o Marseille não vença de forma convincente.

Nas cinco últimas partidas entre os dois clubes pela Ligue 1, o Marseille venceu três e o Rennes levou duas, sem nenhum empate. Na temporada anterior (2024-2025), o OM goleou os bretões por 4 x 2 no Vélodrome, com dois gols de Greenwood e dois de Rabiot — um precedente animador para os torcedores do Olympique.

Notícias de Marseille x Rennes

Marseille: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Marseille apresenta baixas significativas para este confronto decisivo. Nayef Aguerd e Hamed Junior Traoré estão fora da temporada em razão de lesões nos adutores e não estarão à disposição de Habib Beye.

CJ Egan-Riley e Geoffrey Kondogbia, que seguem em tratamento neste final de semana, também devem ficar de fora do duelo.

No campo extracampo, Himad Abdelli e Pierre-Emerick Aubameyang foram afastados do grupo nas últimas semanas, e a participação de ambos permanece indefinida.

Apesar dos desfalques, Beye conta com um grupo competitivo. Rulli segue firme no gol; Emerson, Medina e Pavard garantem solidez na defesa; Hojbjerg e Nnadi formam o duplo pivô; e o trio ofensivo Igor Paixão, Greenwood e Gouiri oferece velocidade e poder de finalização.

A dúvida principal recai sobre Balerdi e Timber, que precisam passar por avaliação física de última hora para serem confirmados entre os titulares.

Provável escalação do Olympique de Marseille (4-2-3-1): Rulli; Emerson, Medina, Balerdi (se apto) e Pavard; Højbjerg e Nnadi; Igor Paixão, Timber (se apto) e Greenwood; Gouiri. Técnico: Habib Beye.

Rennes: desfalques e dúvidas

O Stade Rennais chega ao Vélodrome com uma ausência de peso entre as traves: Brice Samba está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e não viaja com a delegação. Trata-se de um desfalque crucial — o goleiro congolês foi um dos pilares da campanha bretã e sua ausência coloca uma pressão enorme sobre o reserva Silistrie em um dos estádios mais difíceis da França.

Na defesa, Jérémy Jacquet é desfalque confirmado até o fim da temporada após lesão no ombro.

Przemyslaw Frankowski (panturrilha) também está fora, o que obriga Franck Haise a redesenhar consideravelmente o onze titular, especialmente no setor direito.

Do lado positivo, o técnico pode contar com o poder ofensivo de Ludovic Blas, Erwan Lepaul e Breel Embolo — trio capaz de criar perigo em qualquer cenário tático.

Provável escalação do Stade Rennais (4-3-3): Silistrie; Merlin, Aït Boudlal, Nagida e [a definir]; Camara, Rongier e Szymanski; Blas, Lepaul e Embolo. Técnico: Franck Haise.

Destaques individuais de Marseille e Rennes

Jogador destaque · Olympique de Marseille Mason Greenwood 16 Gols na Ligue 1 2025-2026, artilheiro do Marseille na temporada 19 Gols em todas as competições, incluindo o histórico quadrupleto contra o Le Havre 7,6 Nota média no WhoScored, a mais alta do elenco olympien 6 Assistências na Ligue 1, decisivo também na criação de jogadas Jogador destaque · Stade Rennais Erwan Lepaul 19 Gols na Ligue 1, um dos maiores artilheiros do campeonato francês 12 Gols marcados fora de casa, letal mesmo longe do Roazhon Park 12 Gols em 2026, crescimento impressionante na segunda metade da temporada 5 Assistências na Ligue 1, contribuindo também na construção ofensiva

Os técnicos - Beye reencontra o passado; Haise busca coroar a virada bretã

Habib Beye

Este Olympique de Marseille x Stade Rennais carrega um ingrediente extra de dramaticidade para Habib Beye. O ex-zagueiro senegalês foi nomeado treinador do Rennes no inverno de 2024-2025, substituindo Jorge Sampaoli, e comandou os Rouge et Noir por cerca de um ano antes de ser demitido em fevereiro de 2026, após quatro derrotas consecutivas. Poucos dias depois do desligamento, Beye aterrissou justamente onde construiu sua maior história como jogador: Marselha, onde vestiu a braçadeira de capitão e criou uma relação visceral com a torcida do Vélodrome.

Nomeado em 19 de fevereiro de 2026 para substituir Roberto De Zerbi, Beye ainda não conseguiu convencer com o nível de jogo apresentado. As atuações têm sido irregulares e o discurso motivacional parece não surtir o efeito esperado. Mesmo assim, a obrigação de resultado nesta última rodada pode ser o combustível que faltava para tirar o melhor de um elenco talentoso.

Franck Haise

Do lado do Stade Rennais, Franck Haise assumiu o comando no mesmo mês de fevereiro de 2026, herdando uma equipe que vivia momento delicado. Conhecido por ter levado o Lens à Champions League há algumas temporadas, Haise trouxe para Rennes uma filosofia de jogo direta e vertical, com ênfase em transições rápidas e pressing alto.

Em três meses de trabalho, Haise devolveu fôlego a um time que patinava antes de sua chegada. A quinta posição atual já é um resultado expressivo para sua primeira passagem pela Bretanha, e uma classificação para a Europa League coroaria de forma brilhante o início de projeto em Rennes.

Análise tática de Marseille x Rennes

O Marseille deve manter o 4-2-3-1 utilizado por Beye contra o Le Havre na 33ª rodada. O duplo pivô formado por Hojbjerg e Nnadi garante equilíbrio no meio-campo, liberando Greenwood para suas características arrancadas pelo corredor direito e infiltrações na área. Igor Paixão, pela esquerda, oferece velocidade e capacidade de drible no um contra um, enquanto Gouiri atua como referência na frente, alternando entre o jogo de costas para o gol e as finalizações de área.

A principal brecha a ser explorada pelo Marseille é a ausência de Samba: um goleiro reserva menos experimentado sob a pressão do Vélodrome abre margem para tentativas de longa distância e cruzamentos rasteiros desde o início do jogo.

O Rennes, por sua vez, deve se apresentar no 4-3-3 que Haise tem utilizado. A ideia é bloquear os espaços centrais com Camara, Rongier e Szymanski, apostando em uma recuperação alta e transições rápidas na direção de Lepaul, Blas e Embolo — três jogadores capazes de criar perigo em uma ou duas trocas de passe. A fragilidade bretã está no meio-campo, que pode ser superado numericamente caso o Marseille acelere as combinações entre as linhas.

O cenário mais provável aponta para o Marseille impondo o ritmo na primeira etapa, buscando abrir o placar cedo para colocar pressão sobre o Rennes, que tentará resistir e explorar os espaços nas costas da defesa olympienne — frequentemente adiantada — nas transições rápidas. Um erro na saída de bola do Marseille pode rapidamente se converter em chance de gol para Blas ou Lepaul.

Prognóstico de placar exato para Marseille x Rennes