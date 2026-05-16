Atlético de Madrid x Girona Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Atlético de Madrid vencer sem sofrer gols – 3,60 na Betsson Placar provável: Atlético de Madrid 2 x 0 Girona – 10,00 na Betsson Resultado: Vitória do Atlético de Madrid – 1,85 na Superbet Aposta de valor: Lookman marca a qualquer momento – 2,20 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Abaixo de 2,5 gols – 2,07 na Betsson

O Atlético de Madrid recebe o Girona no Riyadh Air Metropolitano neste domingo, 17 de maio de 2026, pela 37ª rodada da La Liga. Os Colchoneros, que já garantiram a quarta colocação e a vaga na Champions League 2026/27, buscam encerrar a campanha em casa com uma vitória diante da torcida. A partida também marca a penúltima vez que Antoine Griezmann atuará no Metropolitano antes de sua transferência para o Orlando City no meio do ano.

Do outro lado, o Girona chega na 15ª posição, com 40 pontos em 36 rodadas, e a permanência na primeira divisão ainda não está garantida. A equipe de Michel precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o que torna a viagem a Madri ainda mais decisiva. Confira os palpites do Lance! para o duelo na capital espanhola e também outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Atlético de Madrid x Girona pelo Campeonato Espanhol

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Análise da partida - Temporada de quase lá para o Atlético

Diego Simeone iniciou a temporada 2025/26 com um elenco reformulado, pensado para disputar títulos em múltiplas frentes. As contratações de David Hancko, Alex Baena, Johnny Cardoso e Thiago Almada reforçaram o grupo, e a chegada de Ademola Lookman na janela de janeiro de 2026 elevou as expectativas. A ideia era dar o passo definitivo rumo às conquistas, mas os troféus escaparam em todas as competições.

Na Copa do Rei, a final contra a Real Sociedad, em 18 de abril, terminou em 2 a 2 após a prorrogação, com Lookman marcando o gol de empate antes de ser substituído por desconforto muscular. A derrota nos pênaltis encerrou o sonho do título nacional. Na Champions League, a semifinal contra o Arsenal produziu um empate por 1 a 1 no Metropolitano antes de a eliminação ser selada por 1 a 0 em Londres, com placar agregado de 2 a 1 para os Gunners.

Na La Liga, a quarta posição está assegurada e a classificação continental confirmada, mas a distância para o terceiro colocado Villarreal se mostrou intransponível. Com 20 vitórias, seis empates e dez derrotas, o retrospecto na liga conta a história de uma campanha que prometeu mais do que entregou. O domingo carrega peso emocional especial com Griezmann, autor de sete gols no campeonato, vivendo um dos seus últimos jogos diante da torcida antes da despedida.

A temporada do Girona é marcada pelo contraste com a campanha histórica de 2023/24, quando a equipe terminou em terceiro na La Liga e se classificou pela primeira vez para a Champions League. Neste ano, a realidade de recursos limitados e falta de profundidade no elenco cobrou seu preço. Na 15ª colocação com 40 pontos em 36 jogos, a luta contra o rebaixamento é uma preocupação real.

Uma longa lista de lesões, que incluiu Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Abel Ruiz e Portu em diferentes momentos da temporada, tornou a tarefa ainda mais difícil. Michel precisou reformular suas intenções ofensivas diversas vezes, adaptando o time de acordo com a disponibilidade do elenco, e não com a preferência tática.

A sequência recente de resultados reforça as dificuldades do Girona: nos últimos cinco jogos da La Liga, a equipe acumulou três derrotas e dois empates, sem conseguir vencer. A viagem ao Metropolitano representa mais um desafio de altíssima dificuldade para um time que precisa urgentemente de pontos.

Outros palpites e odds para Atlético de Madrid x Girona

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Confrontos diretos entre Atlético de Madrid e Girona

O retrospecto entre Atlético de Madrid e Girona na La Liga é um dos mais desequilibrados da era atual da competição. Em 13 confrontos em todas as competições, o Atlético soma sete vitórias contra apenas uma do Girona, com cinco empates. A única vitória catalã, uma virada dramática por 4 a 3 em casa, em janeiro de 2024, segue como a exceção solitária em um histórico de amplo domínio colchonero.

Desde aquele resultado, o Atlético venceu o Girona em três jogos consecutivos na La Liga sem sofrer gol. Os placares dos últimos três duelos no campeonato — 3 a 0, 4 a 0 e 3 a 0 — evidenciam a superioridade absoluta do time de Simeone neste confronto recente.

O cenário não favorece o Girona para o duelo de domingo. O time catalão enfrenta um adversário que historicamente domina este confronto, em um estádio onde o mando de campo pesa, e sem conseguir furar a defesa colchonera nos últimos três encontros pela liga espanhola.

Notícias de Atlético de Madrid x Girona

Atlético de Madrid: desfalques e dúvidas

A notícia mais positiva para o Atlético de Madrid é a confirmação de que Ademola Lookman está apto e deve ser titular contra o Girona. O atacante nigeriano, contratado junto à Atalanta em janeiro de 2026, soma oito gols e quatro assistências em todas as competições na temporada.

Por outro lado, Simeone enfrenta uma extensa lista de desfalques. Pablo Barrios está fora por semanas devido a um problema muscular, enquanto José Giménez sofreu uma lesão no tornozelo contra o Celta de Vigo que pode ter encerrado sua temporada — e possivelmente sua passagem pelo clube.

Nahuel Molina sofreu uma pequena lesão muscular na coxa na derrota para o Celta e não jogará mais nesta temporada. Julián Álvarez segue indisponível por conta de uma lesão no tornozelo sofrida na semifinal da Champions League, e Johnny Cardoso também está no departamento médico com problema no tornozelo.

Rodrigo Mendoza deixou o campo aos 18 minutos da partida contra o Osasuna com uma distensão muscular e é dúvida. Marcos Llorente recebeu o segundo cartão amarelo aos 79 minutos contra o Osasuna e está suspenso.

Provável escalação do Atlético de Madrid (4-2-3-1): Musso; Pubill, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Vargas e Koke; Baena, Griezmann e Lookman; Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Girona: desfalques e dúvidas

O Girona chega a Madri com seis jogadores fora de combate por lesão, o que limita consideravelmente as opções de Michel para a partida no Metropolitano. O extenso departamento médico tem sido uma constante ao longo de toda a temporada e é um dos principais fatores para a campanha abaixo do esperado.

Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Abel Ruiz, Portu, Vladyslav Vanat e Juan Carlos seguem indisponíveis. A ausência de nomes como ter Stegen e van de Beek, em particular, privou o time de qualidade técnica em momentos decisivos do campeonato.

Paulo Gazzaniga assume a titularidade no gol e tem sido um dos jogadores mais consistentes do Girona ao longo da difícil temporada, com 33 partidas na La Liga e uma série de intervenções cruciais que mantiveram a equipe fora da zona de rebaixamento nos períodos mais complicados.

Na linha de frente, Viktor Tsygankov é o principal nome ofensivo, com seis gols e cinco assistências na La Liga. Bryan Gil e Roca completam o setor ofensivo, enquanto o meio-campo conta com a experiência de Axel Witsel ao lado de Ouahi e Ivan Martín.

Provável escalação do Girona (4-3-3): Gazzaniga; Martínez, Francés, Reis e Moreno; Witsel, Ouahi e Ivan Martín; Bryan Gil, Roca e Tsygankov. Técnico: Michel.

Destaques individuais de Atlético de Madrid e Girona

Jogador destaque · Atlético de Madrid Ademola Lookman 8 Gols em todas as competições na temporada 2025/26 3 Gols na La Liga em apenas dez partidas disputadas 6,74 Nota média no FotMob na La Liga Hat-trick Três gols na final da Europa League de 2024 pela Atalanta

Jogador destaque · Girona Viktor Tsygankov 6 Gols na La Liga 2025/26, artilheiro da equipe 5 Assistências na La Liga, principal criador do Girona 26 Jogos disputados na La Liga na temporada 6,90 Nota média no FotMob na La Liga, a mais alta do elenco

Os técnicos - Simeone busca encerrar em casa com vitória

Diego Simeone

Diego Simeone segue no comando do Atlético de Madrid com a mesma intensidade que o caracteriza desde 2011. Nesta temporada, o técnico argentino reconstruiu o elenco com contratações de peso, mas viu os títulos escaparem na Copa do Rei, nos pênaltis contra a Real Sociedad, e na Champions League, eliminado pelo Arsenal na semifinal.

Apesar das frustrações, o Atlético garantiu a quarta posição na La Liga e a vaga na Champions League 2026/27. Simeone agora busca dar à torcida do Metropolitano uma despedida digna nesta reta final, especialmente com a saída iminente de Griezmann, um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Michel

Michel comandou o Girona na histórica terceira colocação da La Liga em 2023/24, campanha que levou o clube catalão à sua primeira Champions League. Repetir ou se aproximar daquele feito, porém, se mostrou impossível diante das limitações de elenco e de uma temporada marcada por lesões.

O treinador tem mostrado resiliência ao longo do ano, adaptando a equipe constantemente diante das baixas no departamento médico. Com seis jogadores fora por lesão para a partida de domingo, Michel segue dependendo de soluções criativas e da entrega coletiva para manter o Girona na primeira divisão.

Análise tática de Atlético de Madrid x Girona

O Atlético de Madrid deve atuar no 4-2-3-1 habitual de Simeone, com Sorloth como referência no ataque, Griezmann centralizado atrás do centroavante e Lookman e Baena abertos pelos lados. No meio-campo, Koke e Vargas formam a dupla de contenção, oferecendo equilíbrio entre marcação e saída de bola. Apesar do número elevado de desfalques, o time mantém qualidade individual suficiente para controlar o ritmo da partida no Metropolitano.

O Girona de Michel deve se posicionar no 4-3-3, com Tsygankov como principal ameaça ofensiva ao lado de Bryan Gil e Roca. O meio-campo formado por Witsel, Ouahi e Ivan Martín prioriza compactação e disciplina posicional, buscando dificultar as transições do Atlético. A experiência de Witsel será fundamental para organizar a equipe nos momentos de pressão.

O principal ponto de confronto tático está nas alas. Os avanços de Pubill e Ruggeri pelas laterais do Atlético podem criar superioridade numérica contra a defesa do Girona, que já demonstrou fragilidades ao longo da temporada. Por outro lado, se o Girona conseguir suportar a pressão inicial e sair em transições rápidas, Tsygankov e Bryan Gil têm velocidade para explorar os espaços deixados pela defesa colchonera, especialmente com a ausência de Molina e Llorente no lado direito.

Prognóstico de placar exato para Atlético de Madrid x Girona