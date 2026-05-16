Strasbourg x Monaco Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Acima de 2,5 gols – 1,44 na Betsson Placar provável: Strasbourg 1 x 2 Monaco – 8,50 na Betsson Aposta de valor: Folarin Balogun marca primeiro – 4,75 na Betsson Aposta alternativa: Vitória do Monaco – 2,15 na Superbet Aposta com boas chances de acontecer: Ambas as equipes marcam – 1,50 na Betano

A Meinau nunca é um estádio silencioso em fim de temporada, e neste domingo (17/05) não será diferente. Pela 34ª e última rodada da Ligue 1, o RC Strasbourg recebe o AS Monaco em um confronto que resume bem as expectativas frustradas dos dois lados nesta campanha. Os alsacianos, eliminados na semifinal da Conference League pelo Rayo Vallecano (0 a 1 na ida e 0 a 1 na volta), encerram a temporada sem grande objetivo na tabela, ocupando a oitava colocação com 50 pontos.

Do outro lado, o Monaco desembarca na Alsácia com a obrigação de vencer para manter viva a esperança de classificação europeia na próxima temporada. Os monegascos ocupam a sétima posição com 54 pontos, a dois do Olympique de Marseille (6º, 56 pontos) e cinco do Stade Rennais (5º, 59 pontos). A ironia é que as ambições iniciais do clube do Principado eram muito superiores — o pódio e até a Champions League estavam no horizonte em agosto.

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Análise da partida - Duas temporadas em velocidades bem diferentes

O Strasbourg chega a esta última rodada com um sentimento agridoce. Os 50 pontos e a oitava colocação na Ligue 1 não seriam desprezados por ninguém no início da temporada, mas o encerramento foi amargo. Três derrotas consecutivas no campeonato entre o fim de abril e o início de maio, seguidas de um empate arrancado aos 45 do segundo tempo contra o Angers (1 a 1) graças a Julio Enciso, resumem semanas difíceis na Alsácia.

A vitória sobre o Brest na quarta-feira (2 a 1) devolveu um pouco de ânimo ao Racing, embora o resultado já não tivesse peso na classificação. O desgaste de disputar Conference League e Copa da França simultaneamente cobrou seu preço, e o próprio Gary O'Neil reconheceu que o mercado de janeiro não trouxe os reforços necessários.

A grande força do Strasbourg nesta temporada foi sua capacidade de surpreender dentro de casa. A Meinau segue sendo uma fortaleza, e os alsacianos souberam aproveitar o apoio da torcida para incomodar e derrubar adversários da parte de cima da tabela.

Pelo lado monegasco, o balanço é igualmente irregular. O Monaco alternou sequências convincentes com quedas inexplicáveis de rendimento, terminando com 16 vitórias, seis empates e 11 derrotas no campeonato. A goleada sofrida diante do Paris FC (1 a 4) em abril deixou marcas, e a derrota para o Lille (0 a 1) no dia dez de maio comprometeu ainda mais as chances de terminar entre os seis primeiros.

Para sonhar com a sexta colocação e a repescagem da Conference League, o Monaco precisa vencer neste domingo e torcer por um tropeço do Marseille contra o Rennes. Um cenário apertado, mas não impossível.

Sébastien Pocognoli, que chegou ao Rocher em outubro de 2025 após a demissão de Adi Hütter, trouxe estabilidade a um elenco em crise, mas não conseguiu transformar o potencial do grupo em regularidade. A partida em Estrasburgo tem cara de exame final para o treinador belga, cujo futuro no comando do Monaco é cada vez mais incerto.

Outros palpites e odds para Strasbourg x Monaco

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Confrontos diretos entre Strasbourg e Monaco

Este será o 100º confronto entre os dois clubes na elite do futebol francês — um número simbólico que o Monaco certamente desejará marcar com uma vitória. O retrospecto geral é amplamente favorável aos monegascos: 51 vitórias, 23 empates e 25 derrotas em 99 partidas na primeira divisão, com larga vantagem no saldo de gols.

Nesta temporada, Strasbourg e Monaco já se enfrentaram duas vezes. No jogo do primeiro turno pela Ligue 1 (31 de agosto de 2025), o Monaco arrancou a vitória por 3 a 2 no Stade Louis-II em uma partida eletrizante. Já na Copa da França (cinco de fevereiro de 2026), os alsacianos devolveram a derrota ao eliminar os monegascos nas oitavas de final por 3 a 1.

A última vitória do Strasbourg sobre o Monaco neste estádio em jogos de campeonato remonta a 13 de março de 2022 (1 a 0). Desde então, os monegascos dominaram cada confronto, incluindo um espetacular 4 a 3 em abril de 2023 e uma goleada de 3 a 0 em agosto do mesmo ano. Nos cinco últimos duelos em todas as competições, o Monaco acumula quatro vitórias e um empate, com um saldo de dez gols marcados contra três sofridos. O histórico recente fala claramente a favor dos visitantes.

Notícias de Strasbourg x Monaco

Strasbourg: desfalques e dúvidas

Gary O'Neil terá de lidar com um setor ofensivo severamente desfalcado para o último jogo da temporada. Emmanuel Emegha, com lesão nos isquiotibiais, está fora do restante da campanha. Joaquín Panichelli, vítima de uma ruptura dos ligamentos cruzados em março, não entra mais em campo em 2025-2026.

Aaron Anselmino também é desfalque confirmado, assim como Ismaël Doukouré. A situação obriga o treinador inglês a improvisar no ataque com os recursos disponíveis.

Julio Enciso e Samuel Amo-Ameyaw devem responder pela maior parte da criação ofensiva, com Diego Moreira atuando por uma das pontas. A missão será gerar perigo suficiente para que o Monaco não domine a partida sem resistência.

O jovem Godo deverá atuar como referência na frente, encarregado de brigar contra uma defesa monegasca remodelada, porém experiente.

Provável escalação do Strasbourg (4-2-3-1): Penders; Ouattara, Doué, Hogsberg e Doukouré; Diarra e Oyedele; Amo-Ameyaw, Enciso e Diego Moreira; Godo. Técnico: Gary O'Neil.

Monaco: desfalques e dúvidas

A situação do Monaco não é muito mais confortável. Sébastien Pocognoli terá de montar o time sem nada menos que seis jogadores lesionados: Takumi Minamino, Caio Henrique, Mohammed Salisu, Vanderson, Kassoum Ouattara e Stanis Idumbo.

Uma verdadeira hecatombe que redistribui as cartas na organização da equipe. Lamine Camara, recuperado de lesão nas últimas semanas, deve assumir o papel de armador. Denis Zakaria pode ser improvisado na zaga central, função que já exerceu sob o comando de Pocognoli.

Folarin Balogun e Ansu Fati formam a dupla de maior perigo no ataque, com Maghnes Akliouche em papel mais avançado pelo lado direito. A linha ofensiva, mesmo com os desfalques, segue sendo capaz de causar estragos.

Thilo Kehrer e Wout Faes completam o trio de zaga ao lado de Zakaria, enquanto Krepin Diatta e Aleksandr Golovin devem dar conta das funções no meio-campo e nas alas.

Provável escalação do Monaco (3-4-3): Kohn; Kehrer, Faes e Zakaria; Teze, Camara, Golovin e Diatta; Akliouche, Balogun e Fati. Técnico: Sébastien Pocognoli.

Destaques individuais de Strasbourg x Monaco

Jogador destaque · Strasbourg Julio Enciso ~3 Gols na Ligue 1 nesta temporada, principal referência ofensiva 2,1 Finalizações por jogo, o mais ativo do ataque alsaciano 1 Gol nos últimos cinco jogos, incluindo o empate salvador contra o Angers Cérebro Único sobrevivente ofensivo diante da crise de desfalques do Racing Jogador destaque · Monaco Folarin Balogun 4 Gols nos últimos seis jogos, artilheiro em grande fase ~13 Gols na Ligue 1 nesta temporada, principal goleador do Monaco 2,6 Finalizações por jogo, perigo constante dentro da área Camisa 9 Referência do ataque no 3-4-3 de Pocognoli, titular absoluto

Os técnicos - Pressões de naturezas muito distintas

Gary O'Neil

Gary O'Neil (42 anos) chegou ao Strasbourg em janeiro de 2026, substituindo Liam Rosenior, que partiu para o Chelsea no meio da temporada. O inglês, com passagens por Bournemouth e Wolverhampton na Premier League, rapidamente impôs sua identidade tática à equipe: marcação alta, agressividade sem a bola e transições rápidas. Ele havia prometido um time "muito expressivo e muito agressivo", e a campanha até a semifinal da Conference League mostrou que a química funcionou.

A gestão de rotações para poupar jogadores antes dos compromissos europeus custou pontos na Ligue 1, mas o objetivo era claro. O futuro de O'Neil em Estrasburgo parece garantido, e o último jogo da temporada será a oportunidade de começar a planejar uma reconstrução de verão que promete ser ambiciosa, com um elenco a ser reequilibrado.

Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli (38 anos) vive uma realidade bem diferente. Nomeado em outubro de 2025 no banco monegasco após a demissão de Adi Hütter, o treinador belga havia impressionado no Union Saint-Gilloise, onde conquistou o primeiro título do Campeonato Belga do clube em 90 anos. No Rocher, a missão se revelou mais árdua.

O Monaco almejava o pódio, quiçá a Champions League. A realidade é uma sétima colocação e um futuro europeu muito incerto. Relatos da imprensa francesa indicam que o futuro de Pocognoli está "em suspenso", e este deslocamento a Estrasburgo parece um exame de passagem. Uma vitória talvez não mude as grandes decisões do verão, mas uma derrota tornaria a situação ainda mais difícil de justificar.

Análise tática de Strasbourg x Monaco

O'Neil deve escalar seu habitual 4-2-3-1, com Penders no gol e a dupla de volantes Diarra-Oyedele encarregada de fechar os espaços na primeira linha de pressão. A chave para o Strasbourg será não se deixar dominar no meio-campo, onde o Monaco possui jogadores capazes de desequilibrar. Enciso terá a responsabilidade de provocar, buscar espaços e alimentar os dois pontas nas transições. A falha evidente dos alsacianos é a falta de profundidade ofensiva diante dos vários desfalques no setor — O'Neil improvisa, e Godo na referência será cobrado em uma luta desigual contra uma defesa monegasca remodelada, porém experiente.

O Monaco deve optar por um 3-4-3 motivado pelas ausências no corredor direito (Vanderson) e no eixo defensivo. Zakaria reposicionado na zaga libera Camara em seu papel de sentinela, o que dá aos monegascos um controle interessante do meio-campo. Balogun centralizado, ladeado por Fati pela esquerda e Akliouche pela direita, representa uma linha ofensiva capaz de causar danos mesmo contra defesas organizadas.

A brecha a ser explorada pelo Strasbourg pode estar nas bolas paradas: o Monaco cedeu gols com frequência nesse tipo de lance ao longo da temporada, e Enciso possui um pé esquerdo capaz de criar problemas. No entanto, o Monaco precisará evitar a armadilha de uma equipe alsaciana que tem tudo a ganhar ao se impor neste jogo e nada a perder ao jogar com liberdade. Um Strasbourg que abre o placar cedo pode complicar seriamente a noite dos visitantes.

Prognóstico de placar exato para Strasbourg x Monaco