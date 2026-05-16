Roma x Lazio Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Gol em ambos os tempos – 1,75 na Betsson Placar provável: Roma 2 x 0 Lazio – 7,00 na Betsson Resultado: Vitória da Roma – 1,55 na Betsson Aposta de valor: Donyell Malen marcar a qualquer momento – 1,91 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Mais de 5,5 cartões – 1,60 na Br4Bet

O Derby della Capitale chega à edição deste domingo, 17 de maio de 2026, com cenários bastante diferentes para Roma e Lazio. Enquanto a Roma entra pressionada pela disputa por uma vaga na próxima Champions League, a Lazio joga sem grandes objetivos na tabela, mas motivada pelo peso histórico e emocional de enfrentar sua maior rival no Stadio Olimpico.

Faltando apenas duas rodadas para o encerramento da Serie A, os Giallorossi ocupam a quinta colocação com 67 pontos, empatados com o Milan, que leva vantagem no critério de confronto direto. Uma derrota pode complicar seriamente o sonho europeu da equipe, enquanto uma vitória mantém viva a disputa por vaga na Champions até a rodada final, fora de casa, contra o Verona. Confira os palpites do Lance para o duelo em Roma e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: Roma joga a temporada, Lazio joga o orgulho

A temporada da Roma ganhou outro nível desde a chegada de Donyell Malen no meio da campanha. Os Giallorossi chegam ao derby em excelente momento, acumulando cinco partidas de invencibilidade na Serie A, incluindo três vitórias consecutivas. A equipe também marcou gols em cada um dos últimos 15 jogos no campeonato, mostrando consistência ofensiva em uma reta decisiva da temporada. No Stadio Olimpico, o desempenho é ainda mais sólido: apenas uma derrota em 11 partidas, além de sete jogos sem sofrer gols.

A vitória dramática por 3 a 2 sobre o Parma na rodada passada manteve a Roma viva na disputa por uma vaga na próxima Champions League. A equipe buscou o resultado nos minutos finais, com dois gols nos acréscimos, incluindo um pênalti convertido por Malen em meio a muita reclamação dos adversários. O cenário para o derby é de pressão máxima: qualquer tropeço pode comprometer seriamente as chances de classificação europeia antes da rodada final da Serie A.

A Lazio vive um contexto completamente diferente. Na nona colocação, com 51 pontos, os Biancocelesti chegam ao clássico sem chances de classificação europeia e apenas tentando salvar parte da temporada diante da maior rival. A semana anterior ao derby aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco após duas derrotas pesadas para a Inter.

Primeiro, a Lazio sofreu uma derrota por 3 a 0 pela Serie A. Poucos dias depois, voltou a enfrentar os Nerazzurri na final da Copa da Itália, novamente no Stadio Olimpico, e perdeu por 2 a 0 sem conseguir reagir em campo. Os problemas ofensivos resumem bem a crise: a equipe passou em branco em 16 partidas da Serie A nesta temporada, pior marca do clube desde 1989. O momento psicológico, portanto, favorece claramente a Roma para o Derby della Capitale.

Outros palpites para Roma x Lazio

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Confrontos diretos

Roma e Lazio já se enfrentaram 188 vezes ao longo da história, com vantagem geral para os Giallorossi. A Roma soma 72 vitórias, contra 50 triunfos da Lazio, além de 66 empates. Atuando como mandante no Stadio Olimpico, a superioridade romanista é ainda mais evidente: são 41 vitórias em 94 clássicos, enquanto a Lazio venceu apenas 18 vezes nesse cenário.

Na Serie A, o retrospecto histórico mostra maior equilíbrio, com 62 vitórias da Roma, 64 empates e 43 triunfos da Lazio em 169 confrontos. Ainda assim, o momento recente favorece claramente os Giallorossi. A Roma venceu três dos últimos quatro derbies disputados em todas as competições e sofreu apenas um gol nesse período, refletindo uma superioridade tanto tática quanto emocional nos confrontos mais recentes.

O duelo do primeiro turno, disputado em setembro de 2025, reforçou essa tendência. A Roma venceu por 1 a 0 em uma atuação controlada e segura, mantendo o domínio sobre o rival ao longo da partida. O desempenho consolidou ainda mais a confiança da equipe nos clássicos recentes.

Uma nova vitória neste domingo também pode colocar Gian Piero Gasperini em um grupo seleto da história do clube. Caso volte a derrotar a Lazio, o treinador se tornará apenas o sétimo técnico da Roma a vencer seus dois primeiros Derby della Capitale na Serie A.

Notícias de Roma x Lazio

Roma: desfalques e dúvidas

A Roma chega para o Derby della Capitale com duas baixas confirmadas no elenco. Evan Ferguson está fora após sofrer uma lesão muscular na coxa que encerrou sua temporada, enquanto Bryan Zaragoza segue afastado por conta de um problema no joelho.

Por outro lado, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk voltaram a treinar normalmente com o grupo e podem aparecer como opções no banco de reservas. Pellegrini, especialmente, carrega um peso emocional importante por sua ligação com o clube e pelo protagonismo recente em clássicos contra a Lazio.

A tendência é que Paulo Dybala atue ao lado de Matías Soulé na linha de criação ofensiva atrás de Donyell Malen. Já Niccolò Pisilli surge como alternativa caso Gian Piero Gasperini opte por fortalecer o meio-campo e aumentar o controle de posse.

O sistema defensivo com três zagueiros se consolidou como uma das grandes forças da Roma nesta reta final de temporada. Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso formam a base da solidez defensiva dos Giallorossi, enquanto Zeki Çelik e Wesley cumprem papel fundamental como alas, oferecendo profundidade e apoio constante ao ataque.

Provável escalação da Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka e Hermoso; Çelik, Cristante, Koné e Wesley; Soulé e Dybala; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Lazio: desfalques e dúvidas

O cenário da Lazio para o Derby della Capitale é consideravelmente mais complicado em relação ao rival. O goleiro titular Ivan Provedel está fora da partida, obrigando Maurizio Sarri a utilizar o jovem Edoardo Motta, que ainda possui pouca experiência em confrontos de grande pressão e intensidade.

Outro desfalque pesado é o de Alessio Romagnoli. Capitão e principal liderança defensiva da equipe, o zagueiro cumpre suspensão após a expulsão na final da Copa da Itália e deixa uma lacuna importante justamente no jogo mais emocional da temporada para os Biancocelesti. Sem ele, o dinamarquês Oliver Provstgaard deve formar a dupla de zaga ao lado de Mario Gila.

A Lazio também monitora a situação física de Mattia Zaccagni e Patric, ambos tratados como dúvidas para o clássico. O cenário reduz ainda mais as opções de Sarri em um momento já delicado da temporada. Entre os jogadores mais experientes do elenco, Pedro surge como peça importante para o setor ofensivo. Ex-jogador da Roma, o espanhol pode disputar um de seus últimos derbies e segue reconhecido pela capacidade de decidir partidas importantes.

No comando do ataque, Tijjani Noslin deve atuar como centroavante. A posição se tornou um problema constante para a Lazio desde a saída de Castellanos em janeiro, e a equipe ainda busca encontrar uma referência ofensiva capaz de oferecer regularidade ao setor.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard e Pellegrini; Basic, Rovella e Taylor; Isaksen, Noslin e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Destaques individuais de Roma x Lazio

Jogador destaque · Roma Donyell Malen 13 Gols na Serie A desde a chegada à Roma 16 Jogos disputados no campeonato italiano 0,81 Média de gols por partida na Serie A 2 Assistências na Serie A em apenas 16 jogos pela Roma Jogador destaque · Lazio Gustav Isaksen 5 Gols na Serie A nesta temporada 29 Jogos disputados no campeonato italiano 34 Finalizações certas em 77 tentativas na Serie A 1 Assistência na Serie A e gol decisivo na vitória por 1 x 0 sobre o Milan

Os Técnicos:

Gian Piero Gasperini rapidamente conseguiu deixar sua identidade na Roma. O treinador, responsável por transformar a Atalanta em presença frequente na Champions League nos últimos anos, trouxe maior organização defensiva e um sistema de pressão mais agressivo e coordenado, características que faltavam ao time romano nas temporadas recentes. O impacto do trabalho aparece diretamente na evolução da equipe nesta reta final da Serie A.

O histórico de Gasperini contra a Lazio também mostra equilíbrio competitivo. Em 34 confrontos ao longo da carreira, o treinador soma 13 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Já no duelo particular contra Maurizio Sarri, o equilíbrio é absoluto: sete vitórias para cada lado e oito empates em 22 partidas disputadas entre os dois técnicos.

Sarri, por outro lado, chega pressionado para este Derby della Capitale. Reconhecido historicamente pelo estilo baseado em posse de bola intensa e circulação rápida, o treinador não conseguiu fazer sua proposta funcionar de maneira consistente ao longo da temporada com o elenco da Lazio. O desempenho irregular da equipe aumentou as críticas internas e externas durante os últimos meses.

O retrospecto de Sarri contra a Roma também reforça o equilíbrio histórico do clássico. Em 19 confrontos na carreira diante dos Giallorossi, o técnico soma oito vitórias, três empates e oito derrotas. Ainda assim, o ambiente atual é bastante desfavorável após a derrota na final da Copa da Itália e a sequência negativa recente, fatores que aumentaram ainda mais a pressão em torno do comando da Lazio.

Análise Tática

Gian Piero Gasperini deve manter o tradicional 3-4-2-1 da Roma, com Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso formando a linha defensiva de três zagueiros. Pelos lados, Zeki Çelik e Wesley terão papel fundamental na construção ofensiva, utilizando profundidade e cruzamentos em velocidade para pressionar a defesa rival. Mais à frente, Paulo Dybala e Matías Soulé devem atuar com liberdade total de movimentação atrás de Donyell Malen, principal referência ofensiva da equipe.

O principal problema da Lazio está justamente no setor defensivo. Sem Alessio Romagnoli, a dupla formada por Mario Gila e Oliver Provstgaard chega sem experiência conjunta em jogos de alta pressão como o Derby della Capitale. A tendência é que Maurizio Sarri adote um 4-3-3 mais cauteloso, tentando compactar o meio-campo e reduzir os espaços entre linhas para limitar a criatividade romanista.

No ataque, a Lazio deve apostar principalmente na velocidade de Pedro e Gustav Isaksen para explorar os espaços deixados pelos alas da Roma quando avançam ao ataque. O time Biancoceleste tende a buscar transições rápidas e jogadas verticais como principal alternativa ofensiva diante de uma equipe que normalmente controla territorialmente as partidas no Olimpico.

A disputa no meio-campo também pode definir o rumo do clássico. Manu Koné e Bryan Cristante devem travar um duelo físico e intenso contra Nicolò Rovella e Toma Basic, com Taylor oferecendo suporte à Lazio na recomposição. A Roma precisa manter a intensidade da pressão durante toda a partida, já que as bolas paradas aparecem como uma das poucas armas ofensivas realmente perigosas da Lazio nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para Roma x Lazio