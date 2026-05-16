Manchester United x Nottm Forest Palpite – Análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Bruno Fernandes dar uma assistência – 2,25 na Betsson Placar provável: Manchester United 2 x 1 Nottingham Forest – 7,60 na Betsson Aposta de valor: Casemiro marca a qualquer momento – 3,20 na Betsson Aposta alternativa: Vitória do Manchester United – 1,65 na Betano Aposta com boas chances de acontecer: Ambas as equipes marcam – 1,64 na Br4Bet

Manchester United e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo, 17 de maio de 2026, em Old Trafford, pela penúltima rodada da Premier League 2025/26. A partida marca o último compromisso do United como mandante na temporada e promete um clima especial diante da torcida, mesmo com os dois clubes já tendo alcançado seus principais objetivos na competição.

Os Red Devils ocupam a terceira colocação, com 65 pontos, e garantiram vaga na próxima Champions League após a vitória dramática por 3 a 2 sobre o Liverpool na rodada passada. Já o Nottingham Forest aparece em 16º lugar, com 43 pontos, e confirmou sua permanência na Premier League depois do empate em 1 a 1 contra o Newcastle, graças ao gol decisivo de Elliot Anderson nos minutos finais.

O confronto também carrega um peso simbólico importante para o torcedor do Manchester United. Casemiro fará sua despedida de Old Trafford, naquela que será sua última partida em casa com a camisa do clube inglês. Além disso, Bruno Fernandes segue na disputa por um recorde histórico de assistências em uma única edição da Premier League, aumentando ainda mais a expectativa em torno do duelo. Confira os palpites do Lance para o duelo em Manchester e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida: Despedidas e recordes em Old Trafford

O trabalho de Michael Carrick no comando interino do Manchester United tem sido um dos principais destaques da reta final da temporada. Desde que assumiu a equipe no lugar de Ruben Amorim, em janeiro, o ex-volante somou 33 pontos em 15 rodadas da Premier League, melhor desempenho da competição no período, conduzindo o United da sétima para a terceira colocação em apenas quatro meses. Em Old Trafford, o rendimento também impressiona: sete vitórias em oito partidas sob seu comando.

A vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, decidida por Kobbie Mainoo, foi o grande momento da campanha recente dos Red Devils. Já o empate sem gols contra o Sunderland na rodada passada teve desempenho abaixo do esperado ofensivamente, com apenas uma finalização no alvo. Para o último jogo em casa da temporada, Carrick deve promover mudanças na equipe para recuperar intensidade e oferecer uma atuação mais convincente diante da torcida.

O Nottingham Forest, por sua vez, viveu uma temporada marcada por instabilidade nos bastidores e recuperação dentro de campo. Vítor Pereira assumiu o clube em fevereiro como o quarto treinador da temporada, após as passagens de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche. O técnico português conseguiu afastar o Forest da zona de rebaixamento e ainda levou a equipe até as semifinais da Europa League.

O momento recente do Forest na Premier League é bastante positivo. A equipe venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo a goleada por 5 a 0 sobre o Sunderland e o triunfo por 3 a 1 fora de casa contra o Chelsea. Além disso, o clube acumula oito partidas de invencibilidade na liga, sequência que reforça a confiança do elenco, embora a eliminação para o Aston Villa na Europa League ainda tenha deixado impactos emocionais na reta final da temporada.

Outros palpites para Manchester United x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

O Nottingham Forest se transformou em um adversário extremamente incômodo para o Manchester United nas últimas temporadas. Os Red Devils não vencem o Forest pela Premier League há quatro confrontos consecutivos, sequência que começou após a vitória por 3 a 2 em Old Trafford, em agosto de 2023, ainda sob o comando de Erik ten Hag. Desde então, o Forest soma três vitórias e um empate no duelo, incluindo o triunfo por 3 a 2 em Old Trafford, em dezembro de 2024, e a vitória por 1 a 0 no City Ground, em abril de 2025, resultado que garantiu ao clube sua primeira "dobradinha" sobre o United desde a temporada 1991/92.

O confronto do primeiro turno desta edição terminou empatado em 2 a 2 no City Ground. Casemiro abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, mas Morgan Gibbs-White e Nicolo Savona viraram para o Forest no segundo tempo. Nos minutos finais, Amad Diallo garantiu o empate para o United com um belo voleio.

No retrospecto geral, porém, o Manchester United ainda possui ampla vantagem histórica. Em 115 confrontos oficiais entre os clubes, os Red Devils venceram 54 vezes, contra 36 vitórias do Forest, além de 25 empates. Pela Premier League, especificamente, o United ganhou 15 dos 21 encontros disputados, incluindo a histórica goleada por 8 a 1 no City Ground, em fevereiro de 1999. Ainda assim, o momento recente dá ao Nottingham Forest confiança real para voltar a competir em alto nível em Old Trafford.

Notícias de Manchester United x Nottingham Forest

Manchester United: desfalques e dúvidas

A principal novidade no Manchester United é o retorno esperado de Casemiro. O volante brasileiro desfalcou a equipe no empate contra o Sunderland por conta de um problema físico leve, mas já voltou a treinar normalmente com o grupo e deve ficar à disposição para o duelo diante do Nottingham Forest. Em reta final de passagem pelo clube, Casemiro deve fazer sua despedida de Old Trafford e segue sendo uma das figuras mais respeitadas internamente no elenco dos Red Devils.

Benjamin Sesko também ficou fora da última rodada após sofrer uma lesão na canela durante a vitória sobre o Liverpool, mas a expectativa é de que o atacante retorne ao grupo para este fim de semana. Já Manuel Ugarte se recuperou de dores nas costas e voltou aos treinamentos normalmente, devendo novamente aparecer entre os relacionados. Outra boa notícia para Michael Carrick é o retorno de Lisandro Martínez, liberado após cumprir suspensão de três jogos na Premier League.

O departamento médico ainda segue monitorando a situação de Matthijs de Ligt. O zagueiro holandês continua afastado desde novembro, quando atuou pela última vez na vitória sobre o Crystal Palace, acumulando 23 partidas consecutivas fora por conta de uma lesão persistente nas costas. Apesar disso, o Manchester United não possui jogadores suspensos para o confronto em Old Trafford.

Por se tratar da última partida em casa na temporada, Carrick também pode aproveitar a ocasião para distribuir minutos a alguns jogadores menos utilizados ao longo da campanha. Nomes como Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu e Mason Mount aparecem como opções para ganhar espaço diante da torcida dos Red Devils.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Casemiro e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

Vítor Pereira chega para o duelo em Old Trafford convivendo com dúvidas importantes na escalação do Nottingham Forest. A principal delas envolve Morgan Gibbs-White, que desfalcou a equipe nos dois últimos compromissos após sofrer uma grave laceração no rosto durante a vitória sobre o Chelsea, em lance de choque com o goleiro Robert Sánchez. O meia voltou aos treinamentos utilizando uma máscara protetora e não apresentou problemas nas atividades recentes, mas sua presença será definida apenas momentos antes da partida.

Outra preocupação do Forest é a situação de Ola Aina. O lateral-direito sofreu uma contusão na semifinal da Europa League contra o Aston Villa e dificilmente será utilizado neste fim de semana. Com a permanência na Premier League já garantida, a tendência é que Pereira evite riscos físicos desnecessários. Caso a ausência seja confirmada, Eric da Silva Moreira deve assumir a vaga no setor defensivo.

No ataque, Taiwo Awoniyi deve continuar entre os titulares. O atacante vive uma trajetória de recuperação marcante após a grave lesão abdominal sofrida em maio de 2025, que chegou a deixá-lo em coma induzido. Mesmo com minutagem reduzida nesta temporada, Awoniyi já contribuiu com quatro gols e uma assistência na Premier League, além de ganhar espaço nas últimas rodadas.

O departamento médico do Nottingham Forest segue movimentado. Dan Ndoye, Ibrahim Sangaré e Zach Abbott ainda são dúvidas por questões físicas, enquanto Murillo também segue sendo monitorado após sentir uma lesão muscular na coxa. Já Callum Hudson-Odoi, John Victor, Willy Boly e Nicolo Savona estão confirmados como desfalques para a partida.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Jair Cunha, Milenkovic, Morato e Williams; Anderson e Domínguez; Hutchinson, Gibbs-White e Netz; Awoniyi. Técnico: Vitor Pereira.

Destaques individuais de Manchester United x Nottingham Forest

Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 19 Assistências na Premier League 2025-26 98 Chances criadas na temporada, líder da liga 8 Gols marcados em 33 jogos disputados 27 Participações diretas em gols na temporada Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 13 Gols na Premier League em 35 jogos 10 Gols marcados em 2026, mais que qualquer outro jogador do clube Hat-trick Três gols contra o Burnley 5 Participações em gols nos últimos cinco jogos contra o United (3 Gols, 2 Assistências)

Os Técnicos:

Michael Carrick vive um momento de enorme valorização no comando do Manchester United. Segundo a imprensa inglesa, a diretoria dos Red Devils já considera efetivá-lo no cargo após a sequência positiva construída desde janeiro. Além disso, Carrick foi indicado ao prêmio de Treinador do Ano da Premier League ao lado de nomes como Mikel Arteta e Andoni Iraola. Seu retrospecto de dez vitórias, três empates e apenas duas derrotas em 15 partidas de liga representa um aproveitamento que poucos técnicos recentes do United conseguiram alcançar.

A principal virtude de Carrick tem sido a capacidade de reorganizar o time após o período turbulento da gestão Ruben Amorim. Com serenidade e maior flexibilidade tática, o ex-volante conseguiu transformar o talento ofensivo do elenco em uma equipe mais equilibrada e competitiva, especialmente dentro de Old Trafford.

Vítor Pereira, por outro lado, encontrou um desafio completamente diferente no Nottingham Forest. Ao assumir como o quarto treinador da temporada, recebeu a missão prioritária de evitar o rebaixamento e conseguiu estabilizar rapidamente a equipe. Além de garantir a permanência na Premier League, levou o Forest até as semifinais da Europa League e potencializou o rendimento de jogadores importantes como Morgan Gibbs-White e Elliot Anderson.

Mesmo com os resultados positivos, o futuro de Vítor Pereira no City Ground ainda não está totalmente definido. A situação do comando técnico segue sendo tema de debate interno no clube, especialmente diante das cobranças envolvendo o proprietário Evangelos Marinakis e o planejamento para a próxima temporada.

Análise Tática

O Manchester United se consolidou no 4-2-3-1 desde a chegada de Michael Carrick. Bruno Fernandes atua como principal articulador atrás do centroavante, cercado por pontas que buscam constantemente infiltrações para dentro do campo. A dupla formada por Casemiro e Kobbie Mainoo oferece equilíbrio entre experiência, intensidade e qualidade na circulação de bola, enquanto Diogo Dalot se destaca pelas projeções ofensivas pelo lado direito. O United de Carrick mantém média elevada de posse de bola e também apresenta força nas jogadas aéreas, especialmente em bolas paradas ofensivas.

O Nottingham Forest ganhou organização e competitividade após Vítor Pereira implementar o 4-4-2 como estrutura principal. O sistema permitiu maior liberdade para Morgan Gibbs-White circular por dentro e participar mais da criação ofensiva, enquanto Omari Hutchinson oferece profundidade pela direita. Pela esquerda, Neco Williams avança com frequência para gerar superioridade numérica e acelerar as transições ofensivas. O Forest se sente confortável jogando em bloco compacto e explorando contra-ataques rápidos, um dos pontos fortes da equipe na Premier League.

A principal batalha tática da partida deve acontecer no meio-campo. A intensidade e a capacidade de recuperação de bola de Elliot Anderson podem ser fundamentais para quebrar o ritmo de circulação do Manchester United. Caso o Forest consiga reduzir os espaços de Bruno Fernandes e forçar o United a ataques mais previsíveis, a equipe de Vítor Pereira terá velocidade suficiente para explorar os contra-ataques, especialmente considerando o retrospecto recente positivo em Old Trafford.

Prognóstico de placar exato para Manchester United x Nottingham Forest