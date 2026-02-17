O Lance! traz os palpites e análise do duelo João Fonseca x Thiago Monteiro, válido pela fase 16 avos da chave de simples do Rio Open, principal torneio do circuito ATP no país. O confronto está programado para as 19h (horário de Brasília) na quadra Guga Kuerten, no Jockey Club da capital carioca.

Palpite do Lance para João Fonseca x Thiago Monteiro (17/02)

Baseados nas estatísticas de 2025 e no momento atual dos jogadores, selecionamos quatro mercados com bom valor para este duelo brasileiro:

João Fonseca vence por 2 sets a 1 (Odd 3,60 na Betsson)

Apenas observando a posição de cada tenista no ranking atual da ATP podemos atribuir um ligeiro favoritismo a Fonseca, apesar das derrotas recentes no Australian Open. Ontem (16), o jovem de 19 anos teve bom desempenho na parceria com o também brasileiro Marcelo Melo nas duplas.

Apesar disso, Thiago Monteiro é o brasileiro com melhor retrospecto no Rio Open e isso não pode ser desconsiderado. Além disso, o experiente tenista de 31 anos chega para a sua décima participação na chave principal do torneio, tendo obtido dez vitórias nas nove edições anteriores.

Em sua última partida (duplas), João Fonseca atingiu a marca de 60 pontos

Fonseca tem 71% de pontos ganhos no 1º saque

Monteiro tem apenas 35% de aproveitamento em retorno de pontos em saibro

Outros mercados para apostar em João Fonseca x Thiago Monteiro

Mais de 9,5 games no primeiro set (Odd 1,83 na Betsson)

Além do já citado possível equilibrio entre os compatriotas, acreditamos que Monteiro possa fazer um jogo mais duro, sobretudo no início da partida. A queda de rendimento fisico deve se acentuar apenas do segundo para o terceiro set.

Dois dos últimos três sets disputados por Monteiro tiveram nove ou mais games

Os últimos cinco sets disputados por João Fonseca tiveram mais de 9,5 games

Quatro ou mais duplas faltas (Odd 1,62 na Betano)

Beaseado nas médias de cada jogador no ano passado, acreditamos que uma boa cotação com nível razoável de probabilidade esteja na quantidade de duplas faltas, sobretudo no segundo e eventual terceiro set.

Em 2025, Monteiro teve uma média de 2,7 duplas faltas por partida

No mesmo período, Fonseca teve uma média de dupla penalidade em 1,8 por jogo

Para a partida ter 10 ou mais aces (Odd 1,83 na Bet 365)

Outra dica com potencial está no mercado de saques, com os brasileiros apresentando bons números em 2025, com tendência de manutenção para a atual temporada. vale destacar que João Fonseca é candidato a ter mais aces no duelo, sendo também uma boa opção de aposta.

Em 2025, Fonseca teve média de 6,8 aces por partida

No mesmo período, Monteiro teve média de cinco aces por jogo

Onde assistir e transmissão ao vivo de João Fonseca x Thiago Monteiro

O duelo dos brasileiros nesta terça-feira (17) tem transmissão ao vivo no canal fechado SporTV 3, pela ge TV no Youtube (confira abaixo) e no portal ge:

Análise dos Jogadores

João Fonseca — Momento e Estilo

Em apenas uma temporada, Fonseca saltou do 145º para o 24º do ranking ATP — uma das evoluções mais rápidas da história recente. Atualmente 38º, após eliminações precoces no Australian Open e em Buenos Aires, o brasileiro vive uma leve oscilação, muito em função de uma lesão na lombar que o afastou dos primeiros torneios de 2026. Nesse contexto, o Rio Open surge como chance de resgate do ritmo e das vitórias.

Ofensivo e agressivo de fundo, Fonseca tem saque potente, forehand devastador e facilidade para ditar o ritmo. Seu tênis rendeu vitórias sobre top 10 como Rublev no Australian Open 2025 e o título do ATP 500 de Basileia, consolidando a capacidade da jovem estrela brasileira sob pressão.

No saibro, o histórico é positivo: campeão em Buenos Aires 2025 e terceira rodada em Roland Garros. Os pontos fracos são a inconsistência física atual e irregularidade em sequências longas de torneios — fragilidades que podem custar caro em casa.

Thiago Monteiro — Momento e Estilo

Atual 209º do rankingda ATP, Monteiro chegou ao Rio Open pela qualificatória — reflexo de momento delicado, distante do pico de 61º no ranking. Aos 31 anos, porém, é veterano experiente: décima participação na chave principal, com dez vitórias e duas quartas de final (2017, 2024).

No saibro carioca, nenhum brasileiro acumula mais vitórias. Monteiro já eliminou Tsonga, Thiem, Baez e Bellucci ao longo das edições anteriores, consolidando status de "dono da casa" no torneio que melhor conhece.

Jogador sólido de fundo, também especialista em saibro, Monteiro usa a consistência e o backhand slice para construir pontos mais longos. Seu trunfo é o histórico no evento e conforto no piso. A fragilidade está no ranking atual e na dificuldade de responder à velocidade e agressividade que Fonseca pode impor desde o primeiro game.

Confronto Direto e Estatísticas de João Fonseca x Thiago Monteiro

O duelo desta terça-feira (17) será o primeiro oficial entre João Fonseca e Thiago Monteiro.

Estatísticas e tendências do confronto

H2H : Primeiro confronto direto entre os dois na carreira profissional — histórico zerado.

: Primeiro confronto direto entre os dois na carreira profissional — histórico zerado. 1º serviço : Aproveitamento similar — Fonseca 60,8% , Monteiro 61% — mas Monteiro vence mais pontos quando saca por dentro: 72% contra 65,3% .

: Aproveitamento similar — Fonseca , Monteiro — mas Monteiro vence mais pontos quando saca por dentro: contra . Break points : Fonseca converteu apenas 31,3% em 2026, Monteiro salvou 56% em 2025 — equilíbrio nos momentos decisivos.

: Fonseca converteu apenas em 2026, Monteiro salvou em 2025 — equilíbrio nos momentos decisivos. Retorno : Monteiro venceu só 21% dos pontos no retorno do 1º serviço em 2025 — Fonseca, com 7,5 aces/partida, tem uma arma direta pra explorar.

: Monteiro venceu só dos pontos no retorno do 1º serviço em 2025 — Fonseca, com aces/partida, tem uma arma direta pra explorar. Momento: Fonseca chega 0/2 em 2026, Monteiro furou o qualificatório — dois brasileiros sem vitória na temporada, com tudo a provar em casa em um torneio de prestígio.