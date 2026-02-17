Confira os principais palpites e análise completa para Qarabag x Newcastle pela Champions League. O confronto de ida dos playoffs acontece no Tofiq Bahramov nesta quarta-feira (18). A bola rola no Azerbaijão às 14h45 (horário de Brasília). O duelo vale uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

Palpite do Lance para Qarabag x Newcastle (18/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Newcastle ganhou um respiro nos últimos dois jogos encerrando uma sequência negativa na temporada. O desempenho ruim passou muito pela alta quantidade de desfalques por lesões. Apesar disso, um estilo mais ajustado sugere um domínio sobre o Qarabag neste duelo de ida. O time mandante perdeu quatro das seis últimas rodadas da Champions.

O time mostrou em campo pouca competitividade contra adversários mais qualificados, sofrendo nesse recorte 21 gols. Três desses reveses foram com placares acima de 2,5 tentos. Esse mercado se repetiu nas últimas cinco partidas dos Magpies. O combo indicado é uma boa opção de palpite neste encontro.

O Newcastle marcou 13 gols nas últimas dez partidas disputadas Cinco dos últimos sete jogos do Qarabag como mandante terminaram com mais de 2,5 gols

Outros palpites para Qarabag x Newcastle

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Newcastle não vive um bom momento defensivo na temporada, com sete jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol. Essa sequência fez com que as últimas seis partidas tenham terminado com ambos lados marcando. O mercado se repetiu em três das quatro atuações do Qarabag como mandante na Liga dos Campeões. Logo, nosso palpite é no duelo mais movimentado, com os dois lados balançando as redes.

Outro importante ponto de atenção é nos escanteios cobrados. Quatro dos cinco jogos recentes dos dois times terminaram com mais de 10,5 cobranças. A equipe inglesa teve em média cinco tiros de canto por duelo na primeira fase. Os dois lados procuram explorar bastante a velocidade em profundidade. Essa característica deve proporcionar muitas cobranças no encontro.

O tempo final foi o que a equipe mandante mais ficou exposta dentro da Liga dos Campeões. Dos 21 tentos sofridos, 13 foram após os intervalos. Os Magpies marcaram 54% das vezes nos últimos dez encontro nessa minutagem. Com boas opções nos bancos - principalmente os visitantes - as chances de gols tendem a aumentar na etapa.

Análise e Forma dos Times

Qarabag - Momento e escalação

O Qarabag encerrou a campanha na fase de liga sendo goleado pelo Liverpool pelo elástico placar de 6 a 0. Mesmo com a derrota, o time conseguiu a classificação aos playoffs na 22ª posição. A campanha na primeira fase teve três vitórias, um empate e quatro reverses. Gurban Gurbanov não tem novos desfalques para tentar sair em vantagem nesta quarta-feira. Assim, o treinador poderá repetir a formação base dos principais duelos.

Provável escalação do Qarabag: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazada, Kevin Medina e Elvin Cafarguliyev; Pedro Bicalho e Marko Jankovic; Leandro Andrade, Abdellah Zoubir e Joni Montiel; Camilo Durán. Técnico: Gurban Gurbanov.

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle não conseguiu alcançar o G8 da Liga dos Campeões na última rodada após empatar em 1 a 1 com o PSG. O resultado deixou os ingleses na 12ª posição, dois pontos a menos que o Manchester City. Desde esse duelo contra os franceses, os Magpies entraram em campo cinco vezes, com três derrotas e duas vitórias. A última foi a classificação na FA Cup sobre o Aston Villa.

A principal baixa do time inglês nesta eliminatória será o brasileiro Bruno Guimarães. Ele sofreu uma lesão na coxa e deve ficar no mínimo o próximo mês e meio fora dos campos. Além dele, Joelinton, Livramento e Schär serão desfalques dos Magpies na partida.

Provável escalação da Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman e Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali e Joe Willock; Harvey Barnes, Anthony Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Confronto direto e estatísticas de Qarabag e Newcastle

O histórico recente entre Qarabag e Newcastle é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Qarabag e Newcastle

Não há confrontos entre os times na história

Estatísticas e curiosidades de Qarabag x Newcastle

Sete dos dez pontos somados pelo Qarabag na primeira fase foram em jogos como mandante O Newcastle marcou 17 gols em oito duelos na fase de liga, com média de 2,1 por partida O time inglês perdeu o primeiro tempo em quatro das últimas cinco oportunidades Os mandantes não vivem bom momento defensivo, com média de 1,7 gols sofridos nos últimos dez compromissos Será o primeiro duelo direto entre os times na história

Comparação de Odds para Qarabag x Newcastle

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,85 1,90 Betano 1,91 1,83 Bet365 1,95 1,80

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Qarabag x Newcastle

Newcastle vence e mais de 2,5 gols (2,14 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,85 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,87 na Betano) Mais de 1,5 gols no 2º tempo (1,90 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.