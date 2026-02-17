Confira os principais palpites aqui no Lance! para Nacional Potosí x Botafogo. O duelo de ida da segunda fase da pré-Libertadores acontece nesta quarta-feira (18/02), no Estádio Victor Agustín Ugarte, em Potosí. A bola rola na Bolívia a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira também neste artigo as principais informações dos times para o duelo.

Palpite do Lance para Nacional Potosí x Botafogo (18/02/2026)

Um palpite com bom cenário no duelo da segunda rodada da Pré-Libertadores é para o mercado de dois a três gols na partida. Esse cenário se repetiu em quatro dos últimos sete jogos do Nacional Potosí em casa. Nos últimos dez compromissos, teve uma média de 1,7 tentos marcados. Já do lado do Botafogo o cenário recente liga o alerta para Martín Anselmi.

As cinco derrotas seguidas vêm expondo uma fragilidade no setor defensivo: o da confiança do goleiro. Uma sequência de falhas dos arqueiros vem gerando a preocupação dos torcedores. Foram 11 gols levados nesse recorte. Fora de casa e contra a altitude, a jogada individual será fundamental nas escapadas para contra-ataques. Logo, o cenário favorece o palpite de dois a três tentos.

Metade dos dez jogos do Botafogo na temporada terminaram entre dois a três gols marcados A equipe tem média de 1,4 tentos marcados nesse recorte O Nacional Potosí foi vazado em metade dos últimos seis jogos em casa

Outros palpites para Nacional Potosí x Botafogo

O Botafogo terá uma difícil missão nesta quarta-feira já que terá um jogo com extrema altitude na Bolívia. A equipe se apega na diferença de elenco para tentar superar esse fator diante do Nacional Potosí. Os mandantes ainda não fizeram jogos oficiais no ano, e terá um nível físico abaixo já que segue em pré-temporada. Lembrando que o Glorioso venceu um dos tempos em quatro dos oito jogos recentes.

O Nacional terminou com um combinado acima de 4,5 cartões em cinco dos últimos seis jogos. Na Copa da Bolívia - competição que foi campeão - a média de cartões amarelos foi de 2,9 com nove expulsões em 22 partidas. Essa estatística reforça o estilo muito agressivo do time, que opta por um jogo físico de muita marcação.

Como citado acima, o duelo na altitude promete ter uma dificuldade ofensiva dos times. Esse fator deve pesar para uma dificuldade ofensiva, principalmente do Botafogo que não tem o costume. Assim, as equipes podem explorar mais chutes de média distância, diminuindo a qualidade certeira na direção dos alvos.

Análise e Forma dos Times

Nacional Potosí - Momento e escalação

Atual campeão da Copa da Bolívia, o Nacional Potosí tenta surpreender o Glorioso para seguir vivo na Libertadores. Será a segunda participação do time na competição. Em 2023, não conseguiu se classificar na rodadas iniciais, sendo eliminado pelo El Nacional. A principal força será a altitude do Estádio Victor Ugarte, que fica a 3.967 metros do nível do mar.

O clube fez importantes movimentações no mercado da bola, buscando reforçar o elenco para a competição. Uma das chegadas é do atacante Óscar Villalba, artilheiro do futebol boliviano em 2025. A equipe ainda não fez jogos oficiais nesta temporada.

Provável escalação do Nacional Potosí: Pedro Galindo; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo, Nelson Amarilla, Luis Demiquel e Andrés Torrico; Jhojan Arce, Pedro Azogue e Jorge Rojas; Óscar Villalba e William Álvarez. Técnico: Leonardo Eguez.

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo vive seu momento de instabilidade neste começo de temporada. Desde a vitória sobre o Cruzeiro, o Glorioso engatou uma sequência de cinco derrotas seguidas. A última foi para o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Esse revés pelo placar de 2 a 1 eliminou o time do sonho do título estadual, forçando a disputar da Taça Rio por mais um ano.

A prioridade no momento dos comandados de Martín Anselmi é buscar a classificação à fase de grupos do torneio continental. O treinador relacionou 44 jogadores para a disputa do mata-mata. Uma das dúvidas é o volante Danilo. Ele sentiu dores musculares na posterior e saiu ainda no primeiro tempo do clássico. Contudo, são grandes as chances dele participar do duelo. Um grupo de nove atletas viajou antes à Potosí para se adaptar a altitude.

Provável escalação da Botafogo: Léo Linck; Ythallo, Alexander Barboza e Newton; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

Confronto direto e estatísticas de Nacional Potosí e Botafogo

O histórico recente entre Nacional Potosí e Botafogo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nacional Potosí e Botafogo

Não há confrontos diretos entre os clubes na história

Estatísticas e curiosidades de Nacional Potosí x Botafogo

O Nacional Potosí teve 37 gols marcados e 30 sofridos nos 22 jogos na campanha do título da Copa da Bolívia O Botafogo saiu atrás do marcador em quatro das últimas cinco partidas 79% dos últimos 14 gols levados pelos bolivianos foram nos 45 minutos iniciais, ou seja, 11 totais O Glorioso tem média de 4,4 chutes certos por jogo no campeonato estadual Será o primeiro confronto direto entre os clubes na história

Comparação de Odds para Nacional Potosí x Botafogo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,85 1,85 Betano 1,93 1,88 Bet365 1,95 1,85

Resumo dos palpites do Lance para Nacional Potosí x Botafogo

Para a partida ter dois ou três gols (2,00 na Betsson) Botafogo vence qualquer um dos tempos (2,00 na Betsson) Corrida até o segundo cartão: Nacional Potosí (1,98 na Betano) Menos de 10,5 chutes no gol (1,80 na Bet365)

