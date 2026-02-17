Confira os palpites do Lance! para O'Higgins x Bahia pela segunda fase da Libertadores. O duelo acontece nesta quarta-feira (18/02), no estádio El Teniente, a partir das 19h (horário de Brasília). A partida corresponde ao jogo de ida, com o primeiro confronto sendo disputado na casa do O'Higgins.

Palpite do Lance para O'Higgins x Bahia - Palpites, análise e odds (18/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

A expectativa é de que o O'Higgins inicie a fase com vitória sobre o Bahia. Atuando em casa, a equipe chilena tem demonstrado solidez, aproveitando o apoio da torcida para impor ritmo e intensidade desde os primeiros minutos. O desempenho recente como mandante reforça essa confiança.

Além disso, os Celestes tem conquistado resultados expressivos, inclusive diante de adversários considerados tecnicamente superiores, o que evidencia competitividade e organização tática. Diante desse contexto, a possibilidade de construir vantagem no jogo de ida se torna plausível, especialmente se mantiver o padrão de atuação apresentado nas últimas partidas.

O'Higgins de Rancagua venceu cinco dos últimos seis jogos Jogando em casa, o El Capo de Provincia também venceu cinco dos últimos seis compromissos O Tricolor Baiano venceu apenas dois dos últimos cinco jogos disputados

Outros palpites para O'Higgins x Bahia

A segunda melhor expectativa aponta para um jogo disputado e com placar elástico, de no mínimo três gols. Tanto o Bahia quanto o O'Higgins vivem bom momento ofensivo e apresentam características que favorecem um confronto aberto. O ataque do Bahia registra média de 2,2 gols por jogo, enquanto três dos últimos quatro compromissos do El Capo de Provincia terminaram com mais de 2,5 gols.

O cenário também sustenta o mercado de ambos marcam. Cinco dos últimos seis jogos do Tricolor de Aço tiveram gols para os dois lados, e o Capo marcou e sofreu gols em três dos últimos quatro compromissos, reforçando a tendência de redes balançando para ambas as equipes.

Por fim, a expectativa é de que o Bahia abra o placar, já que costuma iniciar as partidas com intensidade. A equipe saiu na frente em oito dos últimos dez jogos, dado que fortalece essa projeção.

Análise e Forma dos Times

O'Higgins - Momento e escalação

O O'Higgins chega para o confronto de ida diante do Esquadrão de Aço com retrospecto recente positivo. Apesar da derrota por 2 x 1 para o Deportes Limache no último compromisso, a equipe vinha de uma sequência consistente de vitórias sobre La Serena, Concepción, Magallanes e Everton de Viña del Mar.

Esse desempenho reforça a competitividade do elenco, especialmente atuando em casa, onde costuma impor ritmo e intensidade. Para a partida, o O'Higgins entra completo, sem desfalques informados, fator que contribui para a manutenção da base titular e da organização tática apresentada nas últimas rodadas.

Provável escalação do O'Higgins: Carabali; Diniz, Garrido, Robledo e Faúndez; Schamine; Yañez, Ogaz, Rabello e González; Vecino. Técnico: Luvas Bovaglio

Bahia - Momento e escalação

O Bahia vive momento equilibrado, com sequência marcada por empates recentes. No compromisso mais recente, ficou no 2 x 2 diante do Jacuipense, mantendo o padrão de oscilação apresentado nas últimas rodadas. Antes disso, conquistou vitória importante sobre o Vasco da Gama por 1 x 0, resultado que demonstrou maior consistência defensiva.

Para o confronto, o Esquadrão de Aço segue com desfalques relevantes no setor defensivo. Os zagueiros David Duarte e Kanu permanecem lesionados e sem previsão de retorno, fator que pode impactar a organização da equipe.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Confronto direto e estatísticas de O'Higgins e Bahia

O histórico recente entre O'Higgins e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre O'Higgins e Bahia

Não há histórico de confrontos entre as equipes

Estatísticas e curiosidades de O'Higgins e Bahia

O Bahia finaliza com frequência, registrando média de 14,3 chutes por partida As duas equipes somam média de 3,55 gols na temporada atual O mercado de ambos marcam ocorreu em 78% dos jogos do Bahia na temporada O O'Higgins concentra a maior parte dos seus gols entre os minutos 76 e 90, indicando força na segunda etapa e potencial para decidir nos minutos finais O ataque do Bahia apresenta alta intensidade, com cerca de 58 ações ofensivas por jogo, o equivalente a 0,6 por minuto

Comparação de Odds para O'Higgins x Bahia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 1,5 Gols no 1º tempo Menos de 1,5 Gols no 1º tempo Betsson 2,95 1,35 Superbet 2,92 1,37 Bet365 3,00 1,36

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para O'Higgins x Bahia

O'Higgins vence (3,55 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,98 na Betsson) Ambos marcam (1,83 na Bet365) Bahia marca o 1º gol (1,74 na Superbet)

