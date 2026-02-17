O'Higgins x Bahia – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para O'Higgins x Bahia pela segunda fase da Libertadores
Confira os palpites do Lance! para O'Higgins x Bahia pela segunda fase da Libertadores. O duelo acontece nesta quarta-feira (18/02), no estádio El Teniente, a partir das 19h (horário de Brasília). A partida corresponde ao jogo de ida, com o primeiro confronto sendo disputado na casa do O'Higgins.
Palpite do Lance para O'Higgins x Bahia - Palpites, análise e odds (18/02/2026)
A expectativa é de que o O'Higgins inicie a fase com vitória sobre o Bahia. Atuando em casa, a equipe chilena tem demonstrado solidez, aproveitando o apoio da torcida para impor ritmo e intensidade desde os primeiros minutos. O desempenho recente como mandante reforça essa confiança.
Além disso, os Celestes tem conquistado resultados expressivos, inclusive diante de adversários considerados tecnicamente superiores, o que evidencia competitividade e organização tática. Diante desse contexto, a possibilidade de construir vantagem no jogo de ida se torna plausível, especialmente se mantiver o padrão de atuação apresentado nas últimas partidas.
- O'Higgins de Rancagua venceu cinco dos últimos seis jogos
- Jogando em casa, o El Capo de Provincia também venceu cinco dos últimos seis compromissos
- O Tricolor Baiano venceu apenas dois dos últimos cinco jogos disputados
Outros palpites para O'Higgins x Bahia
A segunda melhor expectativa aponta para um jogo disputado e com placar elástico, de no mínimo três gols. Tanto o Bahia quanto o O'Higgins vivem bom momento ofensivo e apresentam características que favorecem um confronto aberto. O ataque do Bahia registra média de 2,2 gols por jogo, enquanto três dos últimos quatro compromissos do El Capo de Provincia terminaram com mais de 2,5 gols.
O cenário também sustenta o mercado de ambos marcam. Cinco dos últimos seis jogos do Tricolor de Aço tiveram gols para os dois lados, e o Capo marcou e sofreu gols em três dos últimos quatro compromissos, reforçando a tendência de redes balançando para ambas as equipes.
Por fim, a expectativa é de que o Bahia abra o placar, já que costuma iniciar as partidas com intensidade. A equipe saiu na frente em oito dos últimos dez jogos, dado que fortalece essa projeção.
Análise e Forma dos Times
O'Higgins - Momento e escalação
O O'Higgins chega para o confronto de ida diante do Esquadrão de Aço com retrospecto recente positivo. Apesar da derrota por 2 x 1 para o Deportes Limache no último compromisso, a equipe vinha de uma sequência consistente de vitórias sobre La Serena, Concepción, Magallanes e Everton de Viña del Mar.
Esse desempenho reforça a competitividade do elenco, especialmente atuando em casa, onde costuma impor ritmo e intensidade. Para a partida, o O'Higgins entra completo, sem desfalques informados, fator que contribui para a manutenção da base titular e da organização tática apresentada nas últimas rodadas.
Provável escalação do O'Higgins: Carabali; Diniz, Garrido, Robledo e Faúndez; Schamine; Yañez, Ogaz, Rabello e González; Vecino. Técnico: Luvas Bovaglio
Bahia - Momento e escalação
O Bahia vive momento equilibrado, com sequência marcada por empates recentes. No compromisso mais recente, ficou no 2 x 2 diante do Jacuipense, mantendo o padrão de oscilação apresentado nas últimas rodadas. Antes disso, conquistou vitória importante sobre o Vasco da Gama por 1 x 0, resultado que demonstrou maior consistência defensiva.
Para o confronto, o Esquadrão de Aço segue com desfalques relevantes no setor defensivo. Os zagueiros David Duarte e Kanu permanecem lesionados e sem previsão de retorno, fator que pode impactar a organização da equipe.
Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Confronto direto e estatísticas de O'Higgins e Bahia
O histórico recente entre O'Higgins e Bahia é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre O'Higgins e Bahia
- Não há histórico de confrontos entre as equipes
Estatísticas e curiosidades de O'Higgins e Bahia
- O Bahia finaliza com frequência, registrando média de 14,3 chutes por partida
- As duas equipes somam média de 3,55 gols na temporada atual
- O mercado de ambos marcam ocorreu em 78% dos jogos do Bahia na temporada
- O O'Higgins concentra a maior parte dos seus gols entre os minutos 76 e 90, indicando força na segunda etapa e potencial para decidir nos minutos finais
- O ataque do Bahia apresenta alta intensidade, com cerca de 58 ações ofensivas por jogo, o equivalente a 0,6 por minuto
Comparação de Odds para O'Higgins x Bahia
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
Resumo dos palpites do Lance para O'Higgins x Bahia
