O Lance! apresenta os melhores palpites para Bodo/Glimt x Internazionale, pela partida de ida da rodada de playoffs da Champions League. O confronto acontece nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Aspmyra Stadium, em Bodo, na Noruega, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Bodo/Glimt x Internazionale (18/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Internazionale segue em ótima temporada, liderando a Serie A e vindo de um excelente retrospecto de partidas. Com seis vitórias seguidas, muito disso resultado da equipe dominar as ações da partida desde os minutos iniciais, implementar o seu estilo de jogo e sair a frente do marcador, ocorrendo na grande maioria de suas partidas mais recentes.

Além disso, ambas as equipes possuem partidas com volume ofensivo elevado, resultando em médias de 2,9 e 2,5 gols marcados, respectivamente. Diante do retrospecto bastante positivo da Inter em abrir o placar e no poder ofensivo das duas equipes, nosso palpite para o confronto aparece como uma ótima opção.

A Internazionale abriu o placar em todos os últimos cinco jogos que disputou Em todos os últimos nove jogos do Bodo/Glimt tivemos mais de 2,5 gols Tivemos mais de 2,5 gols em cinco dos últimos sete jogos da Inter

Outros palpites para Bodo/Glimt x Internazionale

Lautaro Martínez segue sendo o principal nome do ataque Nerazzurri. Com 18 gols marcados na temporada, sendo quatro nesta edição da Champions League, o atacante argentino continua como a maior esperança ofensiva da equipe italiana. Em momentos decisivos, o camisa 10 costuma aparecer — e nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva de Lautaro.

Somado ao forte volume ofensivo da Internazionale, o estilo de jogo dominante da equipe tem refletido diretamente no mercado de escanteios. A Inter teve mais tiros de canto que seus adversários em sete dos últimos dez jogos, com médias recentes de 5,4 escanteios a favor e apenas 3,2 contra, mostrando controle territorial e pressão constante no campo ofensivo. Tudo indica que esse padrão deve se manter no próximo confronto, reforçando o prognóstico.

Já no mercado disciplinar, o cenário aponta para um duelo mais controlado. Nesta Champions League, as equipes registram médias de 1,1 e 1,8 cartão por partida, respectivamente — números baixos para o padrão europeu. Por se tratar do primeiro jogo do confronto eliminatório, é natural que ambas evitem riscos desnecessários que possam gerar suspensões para a volta. Assim, o palpite para menos cartões na partida aparece como uma opção muito consistente dentro do contexto do confronto.

Análise e Forma dos Times

Bodo/Glimt - Momento e escalação

O Bodø/Glimt protagonizou uma reação surpreendente nas últimas rodadas da Champions League, encerrando a primeira fase na 23ª colocação e garantindo vaga nos playoffs da competição.

A equipe norueguesa teve um início complicado no torneio, mas as vitórias marcantes sobre o Manchester City e o Atlético de Madrid nas duas rodadas finais foram determinantes para a classificação. Ao todo, nas oito partidas da fase inicial, somou duas vitórias, três empates e três derrotas.

Vindo de uma sequência de seis jogos sem perder, agora recebe a Internazionale neste primeiro confronto do mata-mata, com o objetivo de surpreender novamente e conquistar um resultado positivo em casa e levar vantagem para a decisão fora de seus domínios.

Provável escalação do Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Hakon Evjen e Patrick Berg; Ole Blomberg, Kasper Hogh e Jens Petter Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

Internazionale - Momento e escalação

A Internazionale segue embalada na temporada. A equipe vem de seis vitórias consecutivas e soma apenas uma derrota nas últimas dez partidas disputadas. Líder da Serie A, abriu oito pontos de vantagem para o segundo colocado e, no último compromisso, venceu a Juventus por 3 a 2 em mais um grande jogo.

Na Champions League, finalizou a primeira fase na décima colocação, com cinco vitórias e três derrotas, somando 15 pontos e garantindo vaga nos playoffs.

Agora, a Inter viaja até a Noruega para encarar o Bodø/Glimt na primeira partida do confronto, com o objetivo de conquistar um bom resultado fora de casa e encaminhar a classificação para decidir em Milão no jogo de volta.

Provável escalação do Internazionale: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Piotr Zielinski e Petar Sucic; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Confronto direto e estatísticas de Bodo/Glimt x Internazionale

O histórico recente entre Bodo/Glimt e Internazionale é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Estatísticas e curiosidades de Bodo/Glimt x Internazionale

Esta será a primeira partida oficial entre Bodo/Glimt x Internazionale Na fase de liga da Champions League, o Bodo/Glimt registrou 14 gols marcados e 15 gols sofridos Nas oito rodadas da fase de liga, a Inter teve quatro partidas sem sofrer gols A Internazionale abriu o placar em todos os últimos cinco jogos Lautaro Martinez registra 18 gols pela Inter nessa temporada

Comparação de Odds para Bodo/Glimt x Internazionale

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Bodo/Glimt x Internazionale

