Confira os palpites do Lance! para Club Brugge x Atlético de Madrid pelas playoffs de oitavas de final da Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira (18/02), no estádio Jan Breydel, a partir das 17h (horário de Brasília). A partida corresponde ao jogo de ida das oitavas de final, com o primeiro confronto sendo disputado na casa do Brugge.

Palpite do Lance para Club Brugge x Atlético de Madrid (18/02/2026)

O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League e será disputado com mando do Club Brugge, equipe que costuma apresentar desempenho consistente diante da sua torcida. A expectativa é de que o time belga busque surpreender e fazer valer o fator casa em um dos torneios mais exigentes do calendário europeu.

Do outro lado, o Atlético de Madrid não vive sequência amplamente convincente, o que abre espaço para o Brugge tentar construir vantagem antes do jogo de volta, que será disputado em Madrid.

O Brugge venceu cinco dos seus últimos seis compromissos

dos seus últimos compromissos Jogando em casa, o Club Brugge venceu quatro dos últimos seis jogos

dos últimos jogos O Atlético de Madrid perdeu duas partidas, empatou uma e venceu duas nos últimos cinco jogos disputados

Outros palpites para Club Brugge x Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid costuma explorar bastante os pontas e utilizar cruzamentos com frequência, o que naturalmente eleva o número de escanteios a seu favor. A expectativa é de superioridade da equipe visitante nesse fundamento. Nos confrontos diretos recentes, o time de Madrid somou 31 escanteios, enquanto o Club Brugge registrou apenas nove. Além disso, o Atlético tende a alcançar os sete primeiros escanteios da partida, feito que ocorreu em sete dos últimos dez jogos.

A projeção também indica possibilidade de placar elástico, considerando a importância do confronto. O ataque do Brugge apresenta média de 2,5 gols por jogo, enquanto o Los Rojiblancos cria, em média, 11,7 tentativas de gol por partida. Ambas as equipes mantêm alta frequência de ataques perigosos, com médias de 57 para o Brugge e 60 para o time de Madrid, o que sustenta um cenário de intensidade ofensiva.

Por outro lado, espera se uma partida disciplinada no aspecto físico, com foco tático e menor exposição defensiva, já que o segundo jogo também tem peso decisivo. A expectativa é de no máximo quatro cartões no total. Três dos últimos cinco jogos do Brugge terminaram com menos de 4,5 cartões, e as duas equipes somam média de 3,13 advertências na temporada atual.

Análise e Forma dos Times

Club Brugge - Momento e escalação

O Club Brugge vem de uma sequência positiva e convincente. A equipe venceu o Cercle Brugge por 2 x 1, o Standard Liège por 3 x 0, o Olympique de Marseille por 3 x 0 e o Zulte Waregem por 4 x 3. O desempenho ofensivo tem sido um dos principais pontos fortes, com boa produção de gols e intensidade ao longo das partidas.

Agora, diante dos Los Colchoneros, o Brugge tem a oportunidade de aproveitar o fator casa para buscar vantagem no jogo de ida e levar uma margem positiva para o confronto de volta.

Em relação ao elenco, não há novos desfalques. Lynnt Audoor e Dani van den Heuvel seguem fora por tempo indeterminado.

Provável escalação do Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Jorne Spileers; Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic e Carlos Forbs; Romeo Vermant, Hans Vanaken e Mamadou Diakhon. Técnico: Ivan leko

Atlético de Madrid - Momento e escalação

O Atlético de Madrid também apresentou alto nível técnico nas últimas partidas. Conquistou vitória expressiva sobre o Barcelona por 4 x 0, demonstrando força ofensiva e controle tático. No entanto, no compromisso mais recente, acabou superado pelo Rayo Vallecano por 3 x 0, resultado que evidenciou oscilações.

Para o confronto, a equipe não contará com o meia Pablo Barrios, que está fora devido a lesão na coxa.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Koke, Mendoza, Giuliano e Almada; Lookman e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone

Confronto direto e estatísticas de Club Brugge x Atlético de Madrid

O histórico recente entre Club Brugge e Atlético de Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Club Brugge e Atlético de Madrid

12/10/2022 — Atlético de Madrid 0 x 0 Club Brugge (Liga dos Campeões)

04/10/2022 — Club Brugge 2 x 0 Atlético de Madrid (Liga dos Campeões)

11/12/2018 — Club Brugge 0 x 0 Atlético de Madrid (Liga dos Campeões)

03/10/2018 — Atlético de Madrid 3 x 1 Club Brugge (Liga dos Campeões)

Estatísticas e curiosidades de Club Brugge e Atlético de Madrid

O último encontro entre as equipes terminou em 0 x 0, e no confronto anterior o Club Brugge venceu por 2 x 0 diante dos Los Colchoneros O Atlético de Madrid registra média de 7,5 escanteios por partida O Brugge apresenta forte tendência para jogos com mais de 2,5 gols, cenário que ocorreu em 13 dos últimos 15 compromissos Três das últimas quatro partidas do Atleti terminaram com mais de 2,5 gols Três das últimas cinco apresentações da equipe de Madrid terminaram com no máximo quatro cartões O Club Brugge recebe, em média, apenas 1,2 cartões por jogo

Comparação de Odds para Club Brugge x Atlético de Madrid

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 10,5 Escanteios Menos de 10,5 Escanteios Betsson 2,48 1,47 Superbet 2,40 1,51 Bet365 2,50 1,83

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Club Brugge x Atlético de Madrid

Club Brugge vence (3,70 na Betsson) Atlético de Madrid marca mais escanteios (1,78 na Superbet) Mais de 2,5 Gols (1,65 na Betsson) Menos de 4,5 Cartões (1,72 na Bet365)

