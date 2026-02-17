Club Brugge x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para Club Brugge x Atlético de Madrid pelas oitavas da Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance! para Club Brugge x Atlético de Madrid pelas playoffs de oitavas de final da Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira (18/02), no estádio Jan Breydel, a partir das 17h (horário de Brasília). A partida corresponde ao jogo de ida das oitavas de final, com o primeiro confronto sendo disputado na casa do Brugge.
Palpite do Lance para Club Brugge x Atlético de Madrid (18/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League e será disputado com mando do Club Brugge, equipe que costuma apresentar desempenho consistente diante da sua torcida. A expectativa é de que o time belga busque surpreender e fazer valer o fator casa em um dos torneios mais exigentes do calendário europeu.
Do outro lado, o Atlético de Madrid não vive sequência amplamente convincente, o que abre espaço para o Brugge tentar construir vantagem antes do jogo de volta, que será disputado em Madrid.
- O Brugge venceu cinco dos seus últimos seis compromissos
- Jogando em casa, o Club Brugge venceu quatro dos últimos seis jogos
- O Atlético de Madrid perdeu duas partidas, empatou uma e venceu duas nos últimos cinco jogos disputados
Outros palpites para Club Brugge x Atlético de Madrid
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Atlético de Madrid costuma explorar bastante os pontas e utilizar cruzamentos com frequência, o que naturalmente eleva o número de escanteios a seu favor. A expectativa é de superioridade da equipe visitante nesse fundamento. Nos confrontos diretos recentes, o time de Madrid somou 31 escanteios, enquanto o Club Brugge registrou apenas nove. Além disso, o Atlético tende a alcançar os sete primeiros escanteios da partida, feito que ocorreu em sete dos últimos dez jogos.
A projeção também indica possibilidade de placar elástico, considerando a importância do confronto. O ataque do Brugge apresenta média de 2,5 gols por jogo, enquanto o Los Rojiblancos cria, em média, 11,7 tentativas de gol por partida. Ambas as equipes mantêm alta frequência de ataques perigosos, com médias de 57 para o Brugge e 60 para o time de Madrid, o que sustenta um cenário de intensidade ofensiva.
Por outro lado, espera se uma partida disciplinada no aspecto físico, com foco tático e menor exposição defensiva, já que o segundo jogo também tem peso decisivo. A expectativa é de no máximo quatro cartões no total. Três dos últimos cinco jogos do Brugge terminaram com menos de 4,5 cartões, e as duas equipes somam média de 3,13 advertências na temporada atual.
Análise e Forma dos Times
Club Brugge - Momento e escalação
O Club Brugge vem de uma sequência positiva e convincente. A equipe venceu o Cercle Brugge por 2 x 1, o Standard Liège por 3 x 0, o Olympique de Marseille por 3 x 0 e o Zulte Waregem por 4 x 3. O desempenho ofensivo tem sido um dos principais pontos fortes, com boa produção de gols e intensidade ao longo das partidas.
Agora, diante dos Los Colchoneros, o Brugge tem a oportunidade de aproveitar o fator casa para buscar vantagem no jogo de ida e levar uma margem positiva para o confronto de volta.
Em relação ao elenco, não há novos desfalques. Lynnt Audoor e Dani van den Heuvel seguem fora por tempo indeterminado.
Provável escalação do Club Brugge: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Jorne Spileers; Joaquin Seys; Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic e Carlos Forbs; Romeo Vermant, Hans Vanaken e Mamadou Diakhon. Técnico: Ivan leko
Atlético de Madrid - Momento e escalação
O Atlético de Madrid também apresentou alto nível técnico nas últimas partidas. Conquistou vitória expressiva sobre o Barcelona por 4 x 0, demonstrando força ofensiva e controle tático. No entanto, no compromisso mais recente, acabou superado pelo Rayo Vallecano por 3 x 0, resultado que evidenciou oscilações.
Para o confronto, a equipe não contará com o meia Pablo Barrios, que está fora devido a lesão na coxa.
Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko e Ruggeri; Koke, Mendoza, Giuliano e Almada; Lookman e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone
Confronto direto e estatísticas de Club Brugge x Atlético de Madrid
O histórico recente entre Club Brugge e Atlético de Madrid é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Club Brugge e Atlético de Madrid
- 12/10/2022 — Atlético de Madrid 0 x 0 Club Brugge (Liga dos Campeões)
- 04/10/2022 — Club Brugge 2 x 0 Atlético de Madrid (Liga dos Campeões)
- 11/12/2018 — Club Brugge 0 x 0 Atlético de Madrid (Liga dos Campeões)
- 03/10/2018 — Atlético de Madrid 3 x 1 Club Brugge (Liga dos Campeões)
Estatísticas e curiosidades de Club Brugge e Atlético de Madrid
- O último encontro entre as equipes terminou em 0 x 0, e no confronto anterior o Club Brugge venceu por 2 x 0 diante dos Los Colchoneros
- O Atlético de Madrid registra média de 7,5 escanteios por partida
- O Brugge apresenta forte tendência para jogos com mais de 2,5 gols, cenário que ocorreu em 13 dos últimos 15 compromissos
- Três das últimas quatro partidas do Atleti terminaram com mais de 2,5 gols
- Três das últimas cinco apresentações da equipe de Madrid terminaram com no máximo quatro cartões
- O Club Brugge recebe, em média, apenas 1,2 cartões por jogo
Comparação de Odds para Club Brugge x Atlético de Madrid
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 10,5 Escanteios
|Menos de 10,5 Escanteios
Betsson
Superbet
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Club Brugge x Atlético de Madrid
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias