O Lance! traz informações do duelo João Fonseca x Raphael Collignon, válido pela estreia dos tenistas no Masters 1000 de Indian Wells. O confronto está programado para não antes das 20h40 (horário de Brasília), mas pode acontecer após as 22h, já que será a quinta partida da programação noturna. O encontro será disputado na Quadra 3 do Indian Wells Tennis Garden, nos EUA.

Palpite do Lance para João Fonseca x Raphael Collignon (04/03)

Baseados nas estatísticas de 2025 e no momento atual dos jogadores, selecionamos quatro mercados com bom valor para este duelo:

João Fonseca vence (1,68 na Betsson)

João Fonseca, brasileiro participante de Indian Wells, surge como favorito para vencer a partida. Melhor colocado do que o adversário, Fonseca apresentou um desempenho considerável na temporada passada e, mesmo iniciando 2026 com alguns reveses, ainda aparece como a escolha mais sólida para este confronto.

No duelo contra Raphael Collignon, saiu na frente e conseguiu sustentar a vantagem até o fim, levando a decisão ao tie-break e confirmando a vitória, o que reforça a leitura de superioridade no encaixe e na capacidade de fechar pontos sob pressão.

A primeira e única vez em que os atletas se encontraram, João Fonseca se consagrou vencedor do duelo Jogando em piso duro, no ano de 2025, João Fonseca venceu 76,9% de suas partidas Na temporada de 2025, Raphael Collignon venceu apenas 33,3% de suas partidas em piso duro externo

Outros mercados para apostar em João Fonseca x Raphael Collignon

Menos de 21,5 games (2,25 na Betsson)

Há expectativa de uma partida com poucos games, tendência que tem se repetido com frequência nas atuações recentes de ambos os atletas. Mesmo sendo uma estreia de torneio, o que pode trazer um início mais cauteloso e de leitura, o cenário ainda favorece um placar mais curto, principalmente se um dos tenistas conseguir impor seu padrão desde os primeiros games e administrar o serviço com eficiência.

Em confrontos desse tipo, o mercado de under ganha força quando os recortes apontam para jogos resolvidos em sets mais objetivos, com quebras pontuais e pouca extensão para tie-breaks. Além disso, o fato de ser estreia não necessariamente empurra o jogo para longas trocas de sets, já que a falta de ritmo competitivo pode gerar oscilações e abrir espaço para um set mais desequilibrado.

Três das últimas cinco apresentações de João Fonseca terminaram com no máximo 21 games Quatro de cinco jogos recentes de Raphael Collignon terminaram com menos de 21,5 games

Mais de 2,5 sets (2,22 na Superbet)

O jogo tende a ser competitivo, com dois atletas de nível considerável e capacidade de sustentar trocas em bom ritmo. Ainda assim, pela leitura de mercado, a expectativa é de um confronto que pode se alongar, com possibilidade de pelo menos três sets, mas com vantagem técnica e de posicionamento para o nosso compatriota, João Fonseca.

O cenário sugere um duelo com alternância de momentos, em que a consistência nos pontos de saque e a gestão de pressão nos games longos devem ser determinantes para definir quem leva a melhor.

Cinco das últimas oito partidas de João Fonseca tiveram mais de 2,5 sets

das últimas partidas de João Fonseca tiveram mais de sets O último encontro entre os atletas terminou em 2 x 1, ultrapassando a marca de 2,5 sets

Raphael Collignon vence o 1º set (2,00 na Bet365)

Raphael Collignon aparece bem cotado para vencer o primeiro set, tendência que tem se repetido com frequência no recorte recente. O peso da estreia merece atenção, porque os primeiros games costumam ser mais sensíveis a ajustes de ritmo e leitura de bola, especialmente em piso duro ao ar livre. Nesse contexto, João Fonseca nem sempre consegue largar na frente no set inaugural, o que reforça o valor do mercado a favor de Collignon para abrir o jogo em vantagem.

Raphael venceu o 1º set em seus últimos sete duelos

duelos João Fonseca perdeu o primeiro set nas duas últimas partidas que disputou

Onde assistir e transmissão ao vivo de João Fonseca x Raphael Collignon

O duelo dos brasileiros nesta quarta-feira (4) tem transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ e pelo canal fechado ESPN.

Análise dos Jogadores

João Fonseca — Momento e Estilo

João Fonseca chega em boa forma, com 19 anos e ocupando o 35º lugar do ranking da ATP, após subir três posições recentemente. Melhor ranqueado que o adversário, ele consolidou um desempenho relevante na temporada passada e, mesmo iniciando 2026 com alguns reveses, mantém perfil de atleta com teto alto. Na carreira, já soma dois títulos e registra 38 vitórias e 27 derrotas, números que o colocam como forte candidato a se firmar entre os principais nomes do tênis brasileiro.

Além disso, Fonseca já alcançou a 24ª posição na ATP, sua melhor marca até aqui, o que reforça o nível de competitividade que ele já mostrou no circuito. Mesmo vindo de duas derrotas nos jogos mais recentes, antes disso ele acumulou três vitórias em sequência nas partidas disputadas no Rio de Janeiro, ainda em fevereiro, indicando capacidade de reação e consistência em curto prazo. Como credenciais adicionais, ele conquistou seu primeiro título de ATP Tour em 2025, no Argentina Open, e também já registrou vitória de alto impacto contra um top 10, ao bater Andrey Rublev no Australian Open.

Raphael Collignon — Momento e Estilo

Raphael Collignon aparece na 77ª posição do ranking da ATP e tem 24 anos, vivendo um momento de competitividade, apesar das oscilações recentes. Ele vem de duas derrotas, mas, antes disso, engatou sete vitórias em sequência, o que mostra capacidade de embalar quando encontra ritmo. Ainda assim, perdeu seis posições recentemente e, no recorte de carreira em nível ATP, soma 13 vitórias e 16 derrotas, sinalizando certa inconsistência na manutenção de performance.

Mesmo sem acumular "títulos importantes" no circuito principal, Collignon já atingiu o melhor ranking da carreira: 59º e chega com credenciais relevantes no currículo recente, como o título do Challenger de Pau. Além disso, já registrou vitórias de impacto contra adversários superiores, como o triunfo sobre Casper Ruud no US Open 2025 e a campanha que o levou à primeira semifinal de ATP no European Open 2025, incluindo vitória sobre Alejandro Davidovich Fokina. Esses resultados elevam o teto do belga, mas o desafio segue sendo transformar picos em regularidade.

Confronto Direto e Estatísticas de João Fonseca x Raphael Collignon

Os tenistas se enfrentaram pela primeira vez em 14 de setembro de 2024, pela Copa Davis, e o brasileiro João Fonseca levou a melhor por 2 sets a 1.

Estatísticas e tendências do confronto

João Fonseca venceu quatro torneios em 2025, enquanto Raphael Collignon venceu apenas dois Raphael Collignon pontuou no 1º saque em 78,2% até o momento João Fonseca marcou dez aces por jogo em 2026, enquanto Raphael Collignon marcou 7,1 Na temporada passada, em 2025, João Fonseca venceu 72,5% de suas partidas. Por outro lado, Raphael Collignon ficou abaixo dessa média, com 59,6% de triunfos no mesmo recorte Raphael Collignon aparece no 77º lugar do ranking da ATP, enquanto João Fonseca se posiciona melhor, em 35º

