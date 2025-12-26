Chelsea x Aston Villa – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise completa e as principais odds para Chelsea x Aston Villa. O confronto neste sábado (22/12), acontece pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida no Stamford Bridge terá início às 14h30 (horário de Brasília). As equipes estão dentro do G4 e prometem fazer um grande duelo na rodada de natal do Campeonato Inglês.

Palpite do Lance! para Chelsea x Aston Villa (27/12/2025)

O Aston Villa é o clube que vive o melhor momento dentro da Premier League. São sete vitórias seguidas na competição - arrancada essa que o colocou na terceira posição. E muito passa pelo seu ataque. O time tem 26 gols feitos em 17 rodadas, com média de 1,6 por jogo. Assim, por todos os torneios, abriu o placar em cinco das últimas sete partidas feitas.

O Chelsea também faz um bom início de Premier League, apesar das oscilações em algumas partidas. Porém, o seu sistema defensivo sofre um elevado número de gols nos primeiros tempos. Nove dos 17 tentos levados na liga foram nessa etapa. Pela grande fase coletiva dos Villans, nossa aposta é no placar ser aberto pelos visitantes.

O Aston Villa marcou 11 vezes nos últimos dez jogos em primeiros tempos

vezes nos últimos jogos em primeiros tempos O Chelsea tem média de 1,1 tentos sofridos na competição

Outros palpites para Chelsea x Aston Villa

O encontro tem leve tendência para gols marcados, já que frente a frente estarão dois times com posturas bem ofensivas. Esse mercado se repetiu nos últimos cinco jogos do Aston Villa. Já o Chelsea teve em cinco dos oito recentes. Combinadas, as equipes somam média de tentos feitos de 4,2 nos últimos dez compromissos. Os times devem explorar muita velocidade, gerando boas chances para marcar.

O Chelsea é o terceiro time da Premier League com mais finalizações certas por jogo. Em média, 5,1 por duelo. O Aston Villa vem logo abaixo com 4,2 chutes. Esses dados mostram como as equipes buscam criar bastante volume. Pelo equilíbrio em campo, é esperado uma boa disposição defensivas dos zagueiros. Assim, a faixa de chutes é uma boa opção.

Os times procurar valorizar um jogo mais técnico recentemente, com baixo número de cartões distribuídos. O Chelsea chegou a ter muitas punições na liga, porém cinco dos últimos seis jogos foram abaixa de 4,5 cartões combinados. O Aston Villa opta por um estilo menos faltoso, com apenas 1,5 cartões amarelos recebidos em média.

Análise e Forma dos Times

Chelsea- Momento e escalação

O Chelsea evitou uma nova derrota na última rodada da Premier League, após um primeiro tempo ruim. Mesmo com um 2 a 0 de desvantagem, a equipe conseguiu arrancar um empate com o Newcastle. Reece James, de falta, e João Pedro marcaram os gols dos Blues. O resultado garantiu a equipe entre os quatro primeiros colocados após 17 rodadas, com 29 pontos somados.

Enzo Maresca confirmou em coletiva pré-jogo que a dupla Estêvão e Liam Delap devem voltar a ser relacionada diante dos Villans. Os atacantes se recuperaram de lesões e devem ficar no banco de reservas. Essa pode ser a primeira partida de 90 minutos completos de Cole Palmer, que segue com retorno cauteloso após lesão. Enzo Fernández foi banco no último jogo e, caso retorne ao time titular, pode voltar ao meio, com Reece James assumindo a lateral.

Provável formação do Chelsea: Robert Sanchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Reece James (Enzo Fernández); Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Aston Villa - Momento e escalação

O excelente momento do Aston Villa começou a fazer o torcedor sonhar com a briga pelo título nacional. A vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United foi a décima seguida por todas as competições. O time chegou ao 36 pontos conquistados, três a menos que o líder Arsenal. O triunfo sobre os Red Devils veio com doblete de Morgan Rogers, autor dos dois gols do Villans no encontro.

A equipe tenta na rodada do Natal ampliar essa sequência antes do confronto direto contra o Arsenal, na próxima terça-feira (30). Unai Emery deve repetir a formação titular do último domingo. No momento, Evann Guessand é baixa, já que foi convocado por Costa do Marfim para a Copa Africana de Nações. Nenhum dos lesionados retornam neste encontro.

Provável escalação do Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Lindelof e Ian Maatsen; Amadou Onana e Boubacar Kamara; John McGinn, Tielemans e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e Aston Villa

O histórico recente entre Chelsea e Aston Villa é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e Aston Villa

22/02/2025 - Aston Villa 2 x 1 Chelsea - (Premier League)

01/12/2024 - Chelsea 3 x 0 Aston Villa - (Premier League)

27/04/2024 - Aston Villa 2 x 2 Chelsea - (Premier League)

07/02/2024 - Aston Villa 1 x 3 Chelsea - (FA Cup)

26/01/2024 - Chelsea 0 x 0 Aston Villa - (FA Cup)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Aston Villa

Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com mais de 2,5 gols Esse é o mesmo recorte de jogos que terminaram abaixo de 4,5 cartões O Aston Villa abriu o placar em dois dos últimos quatro duelos no Stamford Bridge Os Blues têm 29 gols marcados e 17 sofridos na Premier League Os Villans foram vazados nos últimos cinco jogos na temporada

Comparação de Odds para Chelsea x Aston Villa

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols marcados no primeiro tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no primeiro tempo Menos de 1,5 gols no primeiro tempo Betsson 2,55 1,51 Betano 2,60 1,47 Bet365 2,50 1,50

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Aston Villa

Aston Villa marca o primeiro gol (2,55 na Betsson) Mais de 2,5 gols (1,70 na Betsson) Faixa de sete a nove chutes certos no gol (1,95 na Betano) Menos de 4,5 cartões (1,72 na Bet365)

