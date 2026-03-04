O Lance! apresenta os melhores palpites para Lyon x Lens, pelas quartas de final da Copa França. O confronto acontece nesta quinta-feira, 5 de março, às 17h10 (horário de Brasília), no OL Stadium, com transmissão ao vivo e gratuita no canal Molotov TV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Lyon x Lens (05/03/2026)

O segundo tempo aparece como o recorte mais provável para concentrar a maior quantidade de gols. As duas equipes tanto marcam quanto sofrem mais na etapa final, o que reforça a leitura de uma segunda parte mais produtiva novamente. O intervalo costuma ser um ponto de ajuste estratégico, com descanso, correções e combinações de jogadas, e isso tende a elevar intensidade e agressividade ofensiva após a volta, especialmente conforme o placar e a necessidade de resultado.

O Lens marca mais gols no segundo tempo, entre os minutos 76-90 A equipe de Lens sofreu cinco de seus últimos dez gols entre os minutos 61-75, na segunda parte O Lyon sofre mais gols entre os minutos 76-90, no segundo tempo A equipe de Lyon sofreu oito de seus últimos 11 gols na volta do intervalo

Outros palpites para Lyon x Lens

Espera-se uma quantidade reduzida de escanteios, considerando o histórico recente das equipes e também os encontros diretos, que costumam entregar um volume mais controlado nesse mercado. O Lyon marca poucos escanteios, com média de quatro por jogo. Vale mencionar que o Lens sofre, em média, 3,3 tiros de canto por partida, número considerado baixo. Outro dado relevante é que três de cinco compromissos recentes do Lyon terminaram com menos de 9,5 escanteios, reforçando o cenário de under.

Já no mercado de gols, a tendência é de um placar mais elástico, com pelo menos três gols, sustentado pela produção ofensiva das equipes. Na temporada atual, as duas equipes somam média de 3,92 gols marcados. O ataque do Lens é forte e marca, em média, 2,4 gols por jogo, enquanto o Lyon registra média de 2,1 gols por partida.

Nesse contexto, o ambos marcam também se torna uma leitura consistente, já que o cenário de placar elevado sugere participação ofensiva dos dois lados. Ambos marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do Lens. Além disso, todos os últimos dois jogos do Lyon terminaram com a equipe marcando e sofrendo gols.

Análise e Forma dos Times

Lyon - Momento e escalação

O Lyon vinha em uma sequência positiva, com três vitórias nos últimos cinco jogos, o que indica um recorte competitivo relevante. No entanto, as duas partidas mais recentes terminaram em reveses diante do Marselha e do Strasbourg, o que reduz a margem de confiança e reforça a necessidade de ajuste imediato, especialmente em termos de consistência defensiva e eficiência nas oportunidades criadas. Para este confronto, o desempenho recente mistura bons resultados com uma queda nas últimas atuações, tornando o cenário mais sensível ao contexto de elenco disponível.

Além disso, a equipe chega com desfalques importantes, todos no departamento médico: Pavel Sulc, Afonso Moreira, Ruben Kluivert e Malick Fofana. Essas ausências podem impactar diretamente a rotação e as alternativas de jogo, exigindo adaptações na estrutura tática e na gestão de ritmo ao longo da partida.

Provável escalação do Lyon: Dominik Greif; Abner, Moussa Niakhate, Clinton Mata e Ainsley Maitland-Niles; Corentin Tolisso, Tyler Morton e Tanner Tessmann; Noah Nartey; Roman Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca

Lens - Momento e escalação

O Lens também vive um momento de equilíbrio, com três vitórias no recorte recente, mas chega para o confronto após duas partidas sem resultado positivo. No último compromisso, empatou com o Strasbourg em 1 x 1 e, antes disso, foi derrotado pelo Mônaco por 3 x 2, pelo Campeonato Francês. Esse recorte indica um time competitivo, porém com oscilações recentes, especialmente em jogos mais abertos, em que a eficiência defensiva e a gestão de vantagem no placar se tornam determinantes.

Para a partida, o Lens ainda terá desfalques importantes, o que pode impactar a consistência do sistema e as opções de rotação ao longo dos 90 minutos. As ausências são Ruben Aguilar, Samson Baidoo e Jonathan Gradit, todos no departamento médico.

Provável escalação do Lens: Robin Risser; Nidal Celik, Malang Sarr e Ismaelo Ganiou; Matthieu Udol, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré e Saud Abdulhamid; Florian Thauvin e Wesley Said; Odsonne Edouard. Técnico: Pierre Sage

Confronto direto e estatísticas de Lyon x Lens

O histórico recente entre Lyon e Lens é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Lyon e Lens

16/08/2025 — Lens 0 x 1 Lyon (Campeonato Francês)

04/05/2025 — Lyon 1 x 2 Lens (Campeonato Francês)

15/09/2024 — Lens 0 x 0 Lyon (Campeonato Francês)

03/03/2024 — Lyon 0 x 3 Lens (Campeonato Francês)

02/12/2023 — Lens 3 x 2 Lyon (Campeonato Francês)

Estatísticas e curiosidades de Lyon e Lens

O visitante marcou 17 de seus últimos 24 gols no segundo tempo Três dos últimos cinco duelos do Lens tiveram no máximo nove cantos A média de escanteios nas últimas dez vezes em que as equipes se encontraram foi de 9,5, o que está dentro do nosso palpite Todos os últimos dois jogos do Lyon terminaram com mais de 2,5 gols Quatro de cinco compromissos recentes do Lens tiveram pelo menos três gols O ambos marcam saiu em 52% dos jogos do Lens na temporada atual, no recorte das últimas 27 partidas

Comparação de Odds para Lyon x Lens

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Lyon x Lens

Tempo com mais gols: 2ª parte (2,05 na Betsson) Menos de 9,5 Escanteios (1,70 na Betsson) Mais de 2,5 Gols (1,80 na Superbet) Ambos marcam (1,61 na Bet365)

