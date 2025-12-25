Manchester United x Newcastle – Palpites, análise e odds

O Lance! separou os principais palpites para Manchester United x Newcastle pela 18ª rodada da Premier League 2025/26. A partida que abre os jogos de natal na Inglaterra acontece nesta sexta-feira (26/12), em Old Trafford. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília). Os times tropeçaram no final de semana e tentam voltar a vencer para subir posições na tabela. Além dos palpites, confira uma análise completa e as melhores odds do encontro.

Palpite do Lance! para Manchester United x Newcastle (26/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O encontro que abre a rodada de Natal opõe dois sistemas defensivos expostos na Premier League. O Manchester United sofreu gol em 16 das 17 rodadas, com 28 bolas nas redes. As últimas cinco partidas do time terminaram com ambos lados marcando. O Newcastle sofreu muito com lesões neste momento da temporada - principalmente na sua defesa. Assim, seus adversários marcaram ao menos uma vez nos últimos dez jogos.

O momento defensivo das equipes coincide com uma estatística negativa no recorte de segundo tempo. As equipes têm dois dos quatro piores desempenhos da etapa. Enquanto os Red Devils foram vazados 19 vezes no período, os The Magpies sofreram 18 tentos. A atuação dos visitantes diante dos Blues, no último final de semana, mostrou uma queda física para se proteger na etapa.

O Manchester United terminou três dos últimos quatro jogos em casa com ambos marcam no segundo tempo

dos últimos jogos em casa com ambos marcam no segundo tempo O mercado se repetiu em três dos seis jogos do Newcastle na Premier League

Outros palpites para Manchester United x Newcastle

O desempenho longe do St Jame's Park dos The Magpies é ruim. A equipe do Nordeste da Inglaterra somou apenas seis de 24 pontos disputados fora de casa, com quatro derrotas. O United também vive uma temporada de oscilações. Contudo, em casa, a postura mais agressiva deve ser a adotada pelo time. Logo, pela fases dos dois lados, o empate anula a favor dos Red Devils se torna uma boa opção.

Se a defesa comandada por Ruben Amorim é uma dor de cabeça, o ataque mostra uma maior eficiência. É o segundo time mais goleador da competição, com 31 gols. 16 deles foram nos jogos em Old Trafford. O lado vermelho abriu o placar em seis dos oito compromissos em casa. É esperado que o fator mando favoreça o time, com o mercado sendo uma boa opção.

Como citado nos palpites anteriores, o confronto entre times de inseguranças defensivas gera uma expectativa de 90 minutos com gols. O mercado acima de 2,5 bateu em oito dos últimos dez duelos do United. O Newcastle, apesar dos números defensivos, tem um ataque com média de 1,8 tentos nos dez jogos recentes.

Análise e Forma dos Times

Manchester United- Momento e escalação

O Manchester United não teve um bom resultado na visita ao Aston Villa na última rodada. Morgan Rogers marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 dos Villans. O brasileiro Matheus Cunha descontou para os Red Devils. O resultado derrubou a equipe para a sétima posição do Campeonato Inglês, com 26 pontos somados. No Boxing Day, Ruben Amorim será obrigado a mexer no time titular, após a lesão do capital Bruno Fernandes.

O meia português sofreu um problema no tendão durante a derrota no Villa Park, e tem previsão de um mês para sua recuperação. A tendência é que Casemiro assuma a vaga nesta sexta-feira, já que o brasileiro cumpriu suspensão na última rodada. Kobbie Mainoo, com problema na panturrilha, também deverá ser baixa. O elenco dos Red Devils conta com três convocados para a Copa Africana de Nações: Mazraoui, Amad Diallo e Bryan Mbeumo.

Provável formação do Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Ayden Heaven e Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte e Patryck Dorgu; Matheus Cunha e Mason Mount; Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim

Newcastle - Momento e escalação

O Newcastle sofreu um empate no sábado (20), contra o Chelsea mesmo abrindo 2 a 0 no placar. O time fez um grande primeiro tempo, com Nick Woltemade marcando duas vezes. Mas, Reece James e João Pedro descontaram na etapa final para os Blues. O ponto somado deixou os The Magpies na segunda metade da tabela, com o 11º lugar.

Eddie Howe lida com uma série de desfalques por lesões, que vem atrapalhando o desempenho recente. Para a visita ao United, o treinador confirmou que Nick Pope pode voltar a ser relacionado. Os últimos treinos definem a sua condição. Já Livramento, Sven Botman, Trippier, Dan Burn, Jamaal Lascelles e Khafth seguem entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Jacob Murphy, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Jacob Ramsey; Jacob Murphy, Antônio Gordon e Nick Woltemade. Técnico: Eddie Howe.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United e Newcastle

O histórico recente entre Manchester United e Newcastle é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United e Newcastle

13/04/2025 - Newcastle 4 x 1 Manchester United - (Premier League)

30/12/2024 – Manchester United 0 x 2 Newcastle - (Premier League)

15/05/2024 – Manchester United 3 x 2 Newcastle - (Premier League)

02/12/2023 – Newcastle 1 x 0 Manchester United - (Premier League)

01/11/2023 – Manchester United 0 x 3 Newcastle - (Copa da Liga Inglesa)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Newcastle

O mercado de empate anula Manchester United bateu em cinco dos últimos dez confrontos diretos Três dos últimos cinco encontros terminaram com mais de 2,5 gols O United sofreu 28 gols em 188 chutes totais realizados pelos seus adversários Nove das últimas dez partidas do Newcastle foram com ambos os times marcando O United venceu seis dos últimos nove confrontos diretos em Old Trafford

Comparação de Odds para Manchester United x Newcastle

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Manchester United Empate Vitória do Newcastle Betsson 2,42 3,65 2,82 Betano 2,45 3,60 2,75 Bet365 2,45 3,60 2,62

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester United x Newcastle

Ambos os times marcam no segundo tempo (2,67 na Betsson) Empate anula: Manchester United (1,82 na Betsson) Manchester United marca o primeiro gol (1,88 na Betano) Mais de 2,5 gols (1,61 na Bet365)

