O Lance! apresenta os melhores palpites para Lazio x Atalanta, pela partida de ida da semifinal da Copa Itália. O confronto acontece nesta quarta-feira, 04 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Lazio x Atalanta (04/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Lazio tem apresentado, nas partidas mais recentes, forte concentração de gols na segunda etapa. Muito disso é consequência do perfil mais cauteloso adotado no início dos jogos, com uma primeira parte mais estudada e controlada, deixando as definições para depois do intervalo. A Atalanta acompanha esse padrão, registrando também maior volume de gols na etapa final de suas partidas.

Diante da importância do confronto — jogo de ida da semifinal da Copa Itália —, a tendência é de postura mais contida no início, com as equipes buscando minimizar erros que possam gerar desvantagem no placar. Assim, o cenário indica maior intensidade e movimentação ofensiva no segundo tempo. Com base nesse perfil estatístico e no contexto da eliminatória, o palpite para que a etapa final concentre maior número de gols surge como uma ótima opção para o duelo.

A Lazio registra 88% dos gols marcados e 64% dos gols sofridos nas últimas dez partidas na segunda etapa A Atalanta vem com 55% dos gols marcados dos últimos dez jogos no segundo tempo das partidas

Outros palpites para Lazio x Atalanta

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Lazio vem de um retrospecto recente com baixo volume de gols, evidenciando partidas mais disputadas e controladas, nas quais o sistema defensivo tem prevalecido — cenário observado em quatro dos últimos cinco jogos da equipe. O histórico do confronto direto contra a Atalanta também reforça esse padrão, com menos de 2,5 gols marcados em quatro dos últimos cinco encontros entre as equipes. Diante disso, o palpite para um duelo de placar mais enxuto na primeira partida da semifinal da Copa Itália ganha ainda mais consistência.

Mesmo com menor número de gols convertidos, as equipes mantêm bom volume de criação ofensiva. Nas últimas dez partidas, registram médias de 11,0 e 14,7 finalizações por jogo, respectivamente. Com esse perfil, o palpite para superação da linha de finalizações se mostra interessante para o confronto.

No aspecto disciplinar, a Lazio apresenta média de 1,9 cartões por partida nos últimos dez jogos, enquanto a Atalanta registra 2,0 no mesmo recorte. Além disso, em seis dos últimos sete confrontos diretos entre as equipes, o total de cartões ficou abaixo da linha de 4,5 advertências. Assim, o prognóstico para que esse padrão se repita mais uma vez também ganha força.

Análise e Forma dos Times

Lazio - Momento e escalação

A Lazio chega para o confronto vivendo momento delicado na temporada. Com apenas duas vitórias nas últimas oito partidas, a equipe caiu para a 11ª colocação na Serie A. Pela Copa Itália, avançou às semifinais após eliminar o Bologna nos pênaltis, depois de empate no tempo regulamentar. No compromisso mais recente, foi derrotada pelo Torino por 2 a 0, jogo válido pela Serie A.

Agora, recebe a Atalanta para o jogo de ida da semifinal, buscando reverter o momento negativo e conquistar um resultado que a coloque em vantagem na disputa por uma vaga na final. Para a partida, Maurizio Sarri não poderá contar com Daniel Maldini, Pedro e Mario Gila, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Lazio: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsit e Isak Hein; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Mario Pasalic e Lorenzo Bernasconi; Lazar Samardzic, Gianluca Scamacca e Nicola Zalewski. Técnico: Maurizio Sarri.

Atalanta - Momento e escalação

A Atalanta chega embalada pelo bom momento recente, com cinco vitórias nos últimos sete jogos. A equipe de Bérgamo garantiu vaga nas oitavas de final da Champions League ao reverter a derrota sofrida para o Borussia Dortmund, vencendo em casa com um gol de pênalti no último minuto. Pela Copa Itália, eliminou a Juventus nas quartas de final com vitória convincente por 3 a 0, fora de casa. Já no compromisso mais recente pela Serie A, acabou derrotada pelo Sassuolo.

Agora, visita a Lazio pelo jogo de ida da semifinal, com o objetivo de conquistar um resultado positivo fora de casa e decidir a classificação à final em seus domínios. Para o confronto, Raffaele Palladino tem apenas um desfalque confirmado: Charles De Ketelaere, que segue em recuperação de lesão.

Provável escalação do Atalanta: Ivan Provedel; Adam Marusic, Alessio Romagnoli, Oliver Provstgaard e Luca Pellegrini; Reda Belahyane, Kenneth Taylor e Fisayo Dele-Bashiru; Gustav Isaksen, Boulaye Dia e Mattia Zaccagni. Técnico: Raffaele Palladino.

Confronto direto e estatísticas de Lazio x Atalanta

O histórico recente entre Lazio e Atalanta é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Lazio x Atalanta

14/02/2026 - Lazio 0 x 2 Atalanta - (Serie A)

19/10/2025 - Atalanta 0 x 0 Lazio - (Serie A)

06/04/2025 - Atalanta 0 x 1 Lazio - (Serie A)

28/12/2024 - Lazio 1 x 1 Atalanta - (Serie A)

04/02/2024 - Atalanta 3 x 1 Lazio - (Serie A)

Estatísticas e curiosidades de Lazio x Atalanta

Em todas as competições foram disputados 129 jogos entre as duas equipes, com 39 vitórias da Lazio, 48 empates e 42 triunfos da Atalanta Na temporada a Lazio registra 28 gols marcados e 28 gols sofridos nas 29 partidas disputadas A Atalanta marcou 58 gols e sofreu 37 nas 39 partidas disputadas até o momento nessa temporada Tivemos menos de 2,5 gols em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes Em seis dos últimos sete jogos entre Lazio e Atalanta tivemos menos de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Lazio x Atalanta

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Atalanta

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.