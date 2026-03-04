O Lance! traz os principais palpites para Jessica Bouzas x Beatriz Haddad Maia pelo torneio de Indian Wells. A partida da primeira rodada do WTA 100 acontece nesta quarta-feira (4), na quadra 6 do complexo do Indian Wells Tennis Garden. O jogo da brasileira tem início previsto para as 19h (horário de Brasília), mas pode atrasar por conta do calendário da quadra para o dia. A vencedora encara Linda Noskova, uma das cabeças de chave e número 14 do ranking.

Palpite do Lance para Jessica Bouzas x Beatriz Haddad Maia (04/03/2026)

Confira a análise completa com os melhores mercados e palpites para o encontro entre a espanhola e brasileira pela primeira rodada do torneio.

Mais de 9,5 games no 1º set (1,90 na Betsson)

Beatriz Haddad tem um baixo aproveitamento de games ganhos a partir do saque da adversária, com 26,8% até o momento em 2026. Esse número é pouco maior por parte de Jessica Bouzas. A espanhola conquistou 37,3% dos 83 games sacados contra ela. Esse baixo aproveitamento favorece a aposta para o primeiro set.

Isso porque a tendência é de um jogo mais equilibrado entre duas tenistas com desempenhos longe do esperado no ano. O começo ruim de temporada pode equilibrar a disputa na quadra 6 de Indian Wells.

Três dos oito jogos de Bouaz Maneiro na temporada tiveram mais de 9,5 games no primeiro set

de Bouaz Maneiro na temporada tiveram mais de 9,5 games no primeiro set A brasileira ganhou 48,3% dos serviços sacados nas suas partidas

Outros mercados para apostar em Jessica Bouzas x Beatriz Haddad Maia

Jessica Bouzas Maneiro vence o 1º set (1,65 na Betsson)

A espanhola chega para o confronto com um começo de temporada melhor em relação a brasileira. Ela venceu o primeiro set em dois dos últimos três jogos. Além disso, o aproveitamento em primeiro serviços ganhos é de 58,5% em 2026. Bia Haddad vive um momento de instabilidade na carreira, entre más atuações e troca na comissão técnica. Assim, o momento pode favorecer para a espanhola ganhar o primeiro set.

Jessica ganhou 35,9% dos pontos em primeiros serviços sacados pelas adversárias na temporada

em primeiros serviços sacados pelas adversárias na temporada Beatriz venceu apenas 26,8% dos 56 games sacados contra ela

Três ou mais aces de Beatriz Haddad Maia (1,70 na Betano)

A brasileira pode buscar um saque muito agressivo, tentando dificultar a recepção das suas adversárias. E mesmo com um começo de temporada ruim, os números já refletem esse estilo. São nove aces conquistados nas primeiras sete partidas. Em 2025, Bia teve uma média de 2,5 aces feitos em 37 jogos ao longo do ano.

A brasileira venceu o ponto no primeiro saque em quadras duras 63,1% das vezes na última temporada

das vezes na última temporada 2,2 pontos de média foram conquistados a partir de aces

Para a partida ter dois sets (1,61 na Bet365)

Seis das últimas sete partidas do espanhola terminaram com dois sets disputados. Esse número passou muito pela dificuldade em conseguir competir contra suas rivais. A Bia não está em seu melhor momento individual, sofrendo derrotas sendo facilmente dominada. Em 2026, inclusive, chegou a perder um set com um pneu (o famoso 6 a 0 nos games). Logo, a nossa aposta é no duelo ter apenas duas parciais disputadas.

As últimas cinco partidas de Beatriz Haddad Maia terminaram com apenas dois sets disputadas

de Beatriz Haddad Maia terminaram com apenas dois sets disputadas A competidora da brasileira vem de três derrotas em quatro jogos no calendário

Onde assistir e transmissão ao vivo de Jessica Bouzas x Beatriz Haddad Maia

O torneio de Indian Wells terá cobertura completa da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming com todas as quadras. A partida da brasileira estará entre as transmissão dos players.

Análise das jogadoras

Jessica Bouzas Maneiro - Momento e Estilo

Atual número 40 do mundo, a espanhola entra em quadra pela oitava vez em 2026 nos duelos de simples. Jessica Bouzas tem duas vitórias conquistadas, sendo uma na United Cup e uma na estreia do WTA 500 de Merida. A tenista de 23 anos tenta superar esta primeira fase, no qual foi eliminada no torneio em 2025.

Com 1,70 de altura, Jessica tem o backhand como sua principal jogada. É nesse tipo de lance que ela deve forçar no duelo diante Bia Haddad. Apesar da preferência no saibro, teve em 2025 um aproveitamento de 15 vitórias em 31 partidas nas quadras duras - estilo deste torneio. Um dos destaques da última temporada foi quando chegou a quarta rodada de Wimbledon.

Beatriz Haddad Maia - Momento e Estilo

Bia Haddad desembarca no Indian Wells buscando superar o mau começo de ano no circuito da WTA. A brasileira perdeu seis das sete partidas feitas na temporada. A queda no desempenho forçou a troca do seu treinador principal. Após a eliminação no Catar Open, a tenista e Rafael Paciaroni enceraram a parceira.

A decisão é acompanhada da preparação para 2026, visto que Bia decidiu encerrar o calendário de 2025 ainda em setembro para um longo descanso. O período de recuperação e os resultados ruins recentes derrubaram a brasileira para a 67ª posição do ranking da WTA.

A paulista de 29 anos terá que superar o desempenho ruim em quadras duras do ano passado. Em 2025, teve um aproveitamento de 27% de nesse tipo de piso. Apesar de atuações ruins neste ano, Haddad Maia tem no mental uma das principais características, com a força e capacidade de superar adversidades. Nesta estreia, deve apresentar um jogo muito agressivo nos serviços diante da espanhola.

Confronto Direto e Estatísticas de Jessica Bouzas Maneiro x Beatriz Haddad Maia

Últimos jogos entre Jessica Bouzas x Beatriz Haddad Maia

11/04/2025 - Beatriz Haddad Maia 1 x 2 Jessica Bouzas Maneiro - (Billie Jean King Cup)

Estatísticas e tendências do confronto

Confronto direto: No único confronto entre as tenistas, Jessica conquistou 63% dos primeiros serviços contra 55% da brasileira Títulos na Carreira: Beatriz Haddad Maia tem quatro troféus conquistados na carreira solo, enquanto Jessica Bouzas busca seu primeiro título 1º serviços: A brasileira conquistou 62,1% dos primeiros serviços em 2026, enquanto a espanhola tem 59,1% Quebras de serviços em quadras duras em 2025: Jessica Bouzas teve 49% contra 59% de Bia Haddad Maia, com melhor desempenho da brasileira Games de serviços ganhos: A espanhola conquistou 50,8% dos games que sacou no ano, enquanto Bia tem 48,2% nesse quesito