Arsenal x Brighton – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise completa e as principais odds para Arsenal x Brighton pela Premier League. O encontro da 18ª rodada acontece neste sábado (27/12), no Emirates Stadium, a partir das 12h (horário de Brasília). Os Gunners tentam manter a liderança, buscando a terceira vitória seguida no torneio. Já os The Seagulls querem voltar a vencer após quatro rodadas.

Palpite do Lance! para Arsenal x Brighton (27/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal chegou a três gols marcados na temporada em sete partidas disputadas. Cinco vezes foram no Emirates Stadium. A efetividade ofensiva é uma marca do time dos Gunners nos seus jogos. A equipe de Londres é a terceira mais goleadora da Premier League, com 31 bolas nas redes.

O desafio deste sábado é contra o Brighton que vive oscilação na temporada. As últimas duas vezes que sofreu pelo menos três gols foram contra adversários acima na tabela. O Arsenal desempenha seu melhor futebol contra equipes que procuram sair mais ao ataque. Assim, os mandantes são favoritos à marcar três vezes primeiros no duelo.

27 gols do Arsenal na Premier League foram marcados de dentro da área O Brighton sofreu gol em 13 das 17 rodadas disputadas na competição Os Gunners marcam um gol na liga a cada 7,31 chutes realizados

Outros palpites para Arsenal x Brighton

O Arsenal tem nove vitórias em primeiros tempos na competição, com 12 gols marcados no período. Por todos os torneios, o time foi responsável por abrir o placar cinco das últimas seis vezes. O Brighton tem saldo negativo de menos cinco tentos nos 45 minutos iniciais. Como padrão coletivo, os Gunners devem procurar iniciar a partida propondo as ações, com favoritismo a abrir o placar do primeiro tempo.

No Campeonato Inglês, somando gols e assistências, Leandro Trossard tem sete participações em tentos pelos Gunners. O atacante belga é o líder da sua equipe no número de contribuições em bolas nas redes na liga. Três vezes que marcou foram nas últimas dez partidas disputadas. Pelo contexto do encontro, as participações de Trossard no encontro devem ser fundamentais para um resultado positivo.

Apesar da defesa forte, o Arsenal vive um recorte recente ruim. O time foi vazado em sete dos últimos dez compromissos. Todos eles terminaram com o mercado de ambos marcam. O Brighton também teve os dois lados marcando em três dos seis encontros recentes.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise e Forma dos Times

Arsenal- Momento e escalação

O Arsenal entrou em campo no meio de semana em partida válida pela Copa da Liga Inglesa. A equipe se garantiu entre os semifinalistas após vencer o Crystal Palace nos pênaltis. Agora, os Gunners irão enfrentar o Chelsea na próxima fase da competição. Na Premier League, a equipe defende a liderança após vencer as últimas duas rodadas. A diferença para o City no momento é de dois pontos.

Mikel Arteta volta com os titulares poupados durante a vitória sobre os The Eagles. Uma das dúvidas fica no sistema defensivo. Hincapié sofreu uma pancada contra o Everton, no último fim de semana, e será reavaliado. Caso não atue, Calafiori deve jogar como zagueiro e Lewis-Skelly ser o lateral esquerdo.

Provável formação do Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Salibam, Ricardo Calafiori (Hincapié) e Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard e Viktor Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Brighton - Momento e escalação

O Brighton tenta reencontrar o caminho das vitórias na Premier League. O time está há quatro rodadas sem vencer, caindo para a nona posição. Na última partida, não saiu do 0 a 0 com o Sunderland, em casa, chegando ao sexto empate na liga. Fabian Hurzeler, contudo, acredita que seus comandados podem sair da má fase e vencerem o líder Arsenal.

O jovem treinador terá boas notícias para encarar os Gunners. Lewis Dunk e Diego Gómez cumpriram suspensão na última rodada e voltam ao time titular. Além da dupla, van Hecke e Danny Welbeck se recuperaram de lesões e treinaram na última quarta-feira (24). O zagueiro deve iniciar jogando, enquanto o atacante é dúvida, já que Rutter deve seguir como centroavante.

Provável escalação do Brighton: Bart Verbruggen; Joël Veltman, van Hecke, Lewis Dunk e Ferdi Kadioglu; Hinshelwood e Diego Gómez; Yankuba Minteh, Brajan Gruda e Maxim de Cuyper; Georginio Rutter (Danny Welbeck). Técnico: Fabian Hurzeler.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal e Brighton

O histórico recente entre Arsenal e Brighton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Arsenal e Brighton

29/10/2025 - Arsenal 2 x 0 Brighton - (Premier League)

04/01/2025 – Brighton 1 x 1 Arsenal – (Premier League)

31/08/2024 – Arsenal 1 x 1 Brighton – (Premier League)

06/04/2024 – Brighton 0 x 3 Arsenal – (Premier League)

17/12/2023 – Arsenal 2 x 0 Brighton – (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Brighton

Metade dos últimos seis confrontos diretos no Emirates Stadium tiveram ambos marcam O Arsenal está há cinco partidas sem perder para o The Seagulls A diferença de média dos gols marcados nos últimos dez jogos é de 0,7 (Dois do Arsenal e 1,3 do Brighton) O Brighton finaliza 13,47 de média por partida na competição 20 dos 31 gols feitos pelos Gunners na liga foram em partidas como mandante

Comparação de Odds para Arsenal x Brighton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Vitória do Arsenal Empate Vitória do Brighton Betsson 1,40 5,00 7,80 Betano 1,40 4,75 8,00 Bet365 1,40 5,10 8,40

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Brighton

Corrida até o 3º gol: Arsenal (2,49 na Betsson) Arsenal abre o placar do primeiro tempo (1,76 na Betsson) Leandro Trossard para marcar ou dar assistência (1,80 na Betano) Ambas as equipes marcam (1,95 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.