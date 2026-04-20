Goiás x Cruzeiro – Palpites, análise e odds (22/04)

O Estádio Serra Dourada recebe nesta quarta-feira, 22 de abril, um confronto válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil. Depois de três fases eliminatórias acumuladas, o Goiás mede forças com o Cruzeiro, que estreia na competição nacional junto com os outros 19 clubes do Brasileirão. A diretoria verde tirou o duelo da Serrinha e levou para o Serra Dourada, que conta capacidade próxima de 40 mil torcedores.

Enquanto o Goiás após perder para o Cuiabá em casa, amargando a segunda derrota consecutiva na Série B, o Cruzeiro ainda tenta embalar sob o comando de Artur Jorge, e vê na Copa do Brasil uma chance real de título no ano. A Raposa é a maior campeã da competição, com sete troféus, e entra neste mata-mata em busca de consolidar a reação da temporada.

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Análise da partida

O Goiás começou 2026 com uma das campanhas fortes do futebol brasileiro. Conquistou o título goiano invicto, avançou nas três primeiras fases da Copa do Brasil e abriu a Série B disparado na parte de cima. Em vinte jogos consecutivos, o Esmeraldino não havia perdido. O quadro mudou nas últimas duas semanas. Primeiro perdeu por 2 a 0 diante do Juventude, fora de casa, e no último domingo para o Cuiabá na Serrinha.

As duas derrotas consecutivas custaram caro. O time de Daniel Paulista despencou para a 12ª colocação da Série B, com sete pontos somados em cinco rodadas. Antes do segundo tropeço, o Goiás havia somado apenas uma derrota em 21 partidas, com destaque para o ataque liderado por Anselmo Ramon e o meio criativo formado por Lourenço, Gegê e Lucas Lima. Nos últimos cinco jogos, o time venceu apenas Criciúma (1 a 0) e América-MG (3 a 1).

Do lado do Cruzeiro, o momento é de evolução. Sob o comando de Artur Jorge, que chegou ao clube no fim de março, a Raposa venceu Vitória, Bragantino e Grêmio no Brasileirão, além de um triunfo importante sobre o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores. A vitória por 2 a 0 sobre o Tricolor Gaúcho no último sábado, com gols de Christian e Lucas Romero, tirou a equipe da zona de rebaixamento.

Ainda assim, o panorama geral cobra atenção. O Cruzeiro ocupa apenas a décima sexta colocação da Série A, com 13 pontos em 12 rodadas, e sofreu recentemente uma derrota dolorosa por 2 a 1 para a Universidad Católica, no Mineirão, pela Libertadores. A maratona de jogos preocupa. Artur Jorge vai disputar o sétimo de nove compromissos marcados para abril, e a gestão física do elenco se tornou tema diário dentro da Toca da Raposa.

A mudança de estádio altera o clima da partida. O Serra Dourada, reaberto ao Goiás pela primeira vez desde abril de 2025, deve receber público próximo da capacidade. Foram colocados à venda 38.412 ingressos. É um mando de campo robusto, e a torcida esmeraldina pode fazer a diferença em um duelo que tende a ser equilibrado nos minutos iniciais.

A relevância esportiva é enorme para os dois lados. Para o Goiás, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil representa uma oportunidade histórica, especialmente considerando o cenário atrativo do confronto contra um time da Série A em plena reconstrução. Para o Cruzeiro, somar um bom resultado fora de casa é essencial para decidir a vaga com vantagem no Mineirão, no dia 12 de maio, e usar a competição como refúgio diante do ambiente tenso no Brasileirão.

Outros palpites para Goiás x Cruzeiro

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Confrontos diretos

Goiás e Cruzeiro já se enfrentaram 59 vezes no futebol profissional. A vantagem é mineira, com 32 vitórias para 15 triunfos esmeraldinos e 12 empates. O último encontro foi em 27 de novembro de 2023, pela 35ª rodada da Série A. A Raposa venceu por 1 a 0 no Serra Dourada, com gol do jovem Robert nos acréscimos, resultado que selou o rebaixamento virtual do Verdão na ocasião.

Na Copa do Brasil, o histórico é equilibrado e curiosamente decisivo. As duas equipes se enfrentaram em duas edições. Em 1990, pela primeira fase, o Goiás empatou em 0 a 0 no Mineirão e aplicou goleada por 4 a 0 em Goiânia, chegando à final como vice-campeão. Em 2003, pela semifinal, o Cruzeiro levou a melhor com vitórias por 3 a 2 e 2 a 1, terminando a campanha como campeão ao superar o Flamengo na decisão. Em ambas as oportunidades, quem avançou chegou à final.

Notícias de Goiás x Cruzeiro

Goiás

O técnico Daniel Paulista ganhou reforços para o duelo eliminatório. Rodrigo Soares e Esli Garcia, após cumprirem suspensões na Série B por expulsões, voltam à disposição. O grande desfalque do lado esmeraldino segue sendo Diego Caito, que se recupera de cirurgia no apêndice e ainda não tem previsão de retorno. O volante Lucas Rodrigues, recuperado de lesão no pé, voltou a ser relacionado nas últimas partidas e aparece como opção no banco.

Na lateral direita, o treinador tende a manter a improvisação recente. Djalma Silva vem atuando fora de sua posição natural, enquanto Baldória figura como alternativa. O centroavante Anselmo Ramon, artilheiro do time em 2026 com 11 gols e cinco assistências em 19 jogos, é peça central no modelo ofensivo esmeraldino e não marca há três partidas, cenário que o torcedor espera mudar já na quarta.

Provável escalação do Goiás (4-1-3-2): Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Luisão, Nicolas; Filipe Machado; Gegê, Lourenço, Lucas Lima; Cadu e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Cruzeiro

Do lado celeste, o Departamento Médico segue ativo. Cássio, titular do gol, se recupera de cirurgia no joelho e deve voltar apenas no último trimestre. O atacante Marquinhos também cumpre protocolo pós-cirúrgico e só retorna após a Copa do Mundo. Luis Sinisterra avançou na transição física e pode figurar entre os relacionados, mas ainda sem ritmo para os 90 minutos. A situação do volante Walace permanece indefinida nos bastidores.

Há boas notícias no setor ofensivo. Kaio Jorge, artilheiro do time em 2026 com nove gols, e Matheus Pereira, maior nota média do elenco pela Sofascore, estão à disposição. Fabrício Bruno e Matheus Pereira, suspensos para a rodada do Brasileirão contra o Remo por terem recebido o terceiro cartão amarelo, podem atuar normalmente na Copa do Brasil, o que fortalece a escalação de Artur Jorge em Goiânia.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Matheus Pereira; Christian, Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Destaques individuais de Goiás x Cruzeiro

Jogador destaque · Goiás Anselmo Ramon 11 Gols marcados em 2026 5 Assistências na temporada 19 Jogos disputados no ano 37 Idade do camisa 9 esmeraldino Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 7,14 Nota média Sofascore em 2026 54 Passes decisivos no ano 8 Grandes chances criadas 150 Jogos pelo Cruzeiro desde 2023

Os técnicos

Daniel Paulista devolveu ao Goiás um padrão competitivo em poucos meses de trabalho. O treinador chegou à Serrinha no fim de 2025 e assumiu a reformulação. Usa normalmente o 4-1-3-2, com Filipe Machado como volante de equilíbrio, e reencontrou em Anselmo Ramon a dupla vitoriosa do CRB. O desempenho em casa foi decisivo para a construção da invencibilidade até a última rodada.

Artur Jorge representa o retorno às raízes lusitanas do banco celeste. O técnico português, de 53 anos, chegou ao Cruzeiro no fim de março depois da demissão de Tite e do ano excepcional vivido no Botafogo em 2024, quando conquistou Brasileirão e Libertadores. Nos seis primeiros jogos na Raposa, acumulou quatro vitórias e duas derrotas, início praticamente idêntico ao que teve no Glorioso. Exige alto padrão de pressão após perda e valoriza a saída de bola qualificada, apoiada em Matheus Pereira e Gerson.

Análise tática

A tendência é que o Goiás adote postura ofensiva nos minutos iniciais para aproveitar o embalo da torcida. O 4-1-3-2 de Daniel Paulista deixa Filipe Machado como único volante de contenção, liberando o trio Lourenço, Gegê e Lucas Lima para atacar espaços entre as linhas e municiar Anselmo Ramon e Cadu. O ponto frágil do sistema, contudo, está na transição defensiva. O Cuiabá, no último domingo, explorou exatamente esse espaço em dois contragolpes fulminantes que decidiram o jogo.

O Cruzeiro tende a responder com o 4-2-3-1 que se consolidou sob Artur Jorge. A dupla Lucas Romero e Gerson protege a defesa e libera Matheus Pereira como dez clássico, flutuando entre linhas para municiar Kaio Jorge na área. Pelos lados, Christian abre pela esquerda e Keny Arroyo, recém-titularizado, estica o campo pela direita. A pressão alta pós-perda é a marca registrada e coincide justamente com a maior vulnerabilidade do Goiás.

No confronto direto de setores, a batalha no meio será decisiva. Se o Cruzeiro controlar a posse qualificada e limitar os passes de Lucas Lima, vence o jogo. Se o Goiás mantiver o ritmo alto nos primeiros 30 minutos e explorar cruzamentos para Anselmo Ramon, pode surpreender. Vale lembrar que a Raposa não venceu nenhuma partida fora de casa pelo Brasileirão em 2026, dado que reforça o cenário de equilíbrio para a ida.

Prognóstico de placar exato para Goiás x Cruzeiro

🎯 Previsão de Placar Goiás 1 x 1 Cruzeiro O Serra Dourada lotado tende a empurrar o Goiás nos minutos iniciais, mas a qualidade individual do Cruzeiro e o peso do jogo de volta no Mineirão apontam para uma ida cautelosa. Em um duelo de mata-mata entre dois times que chegam com cenários opostos na tabela, o equilíbrio é o resultado mais provável. Nos 27 jogos disputados em solo goiano, o Esmeraldino tem leve vantagem direta no confronto: 11 vitórias contra 9 da Raposa e 7 empates.

Em 29 estreias históricas na Copa do Brasil, o Cruzeiro perdeu apenas 4 primeiros jogos, com o revés mais recente datado de 2024 diante do Sousa, na Paraíba.

O aproveitamento do Cruzeiro sob Artur Jorge saltou de 49% para 67% em todas as competições, indicativo claro da reação celeste desde o fim de março.

Kaio Jorge atingiu o 23º jogo consecutivo como titular do Cruzeiro, sequência que o aproxima de marcas expressivas pelo clube e reforça a aposta no faro de área do camisa 19.

Resumo do palpites do Lance para Goiás x Cruzeiro