Estados Unidos x Alemanha Palpite – Análise e odds (06/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Alemanha vence – 1.62 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – 1.50 na Betano Placar previsto: Estados Unidos 1 x 2 Alemanha – 7.50 na Betsson Aposta ousada: Florian Wirtz marcar a qualquer momento – 3.40 na Betsson Dica com boas chances: Menos de 3,5 gols – 1.70 na Superbet

A seleção dos Estados Unidos recebe a Alemanha no Soldier Field, em Chicago, no sábado (6 de junho), no último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

Os anfitriões chegam embalados pela vitória de 3 x 2 sobre Senegal, com gols de Sergiño Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun, mas carregam o peso de duas derrotas pesadas em março: 5 x 2 para a Bélgica e 2 x 0 para Portugal.

Do outro lado, a Alemanha vive a sua melhor sequência desde 2022: oito vitórias consecutivas sob Julian Nagelsmann, incluindo a goleada de 4 x 0 sobre a Finlândia no último domingo, com dois gols de Deniz Undav, um de Florian Wirtz e outro de Jamal Musiala. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Estados Unidos x Alemanha em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Wirtz e Musiala contra a defesa improvisada de Pochettino

O cenário dos Estados Unidos para este amistoso carrega um paradoxo: a vitória sobre Senegal devolveu confiança ao grupo de Pochettino, mas também expôs fragilidades defensivas que se repetem ao longo de 2026.

Nos cinco jogos mais recentes, a seleção americana sofreu gol em todos eles: dois contra Senegal, cinco contra a Bélgica, dois contra Portugal, um contra o Paraguai e um contra o Uruguai (na goleada de 5 x 1 em novembro de 2025, o único resultado verdadeiramente dominante).

A lesão no tornozelo de Chris Richards, que rompeu dois ligamentos no dia 17 de maio pelo Crystal Palace, complica ainda mais o setor. Richards treinou individualmente na terça-feira (3 de junho) e não viajou para o jogo contra Senegal. Sem ele, Pochettino usou um esquema com três zagueiros (Ream, McKenzie e Freeman) contra Senegal, um arranjo que funcionou nos primeiros 20 minutos, mas desmoronou quando Sadio Mané encontrou espaços no segundo tempo.

Pulisic encerrou um jejum de gols que se arrastava desde dezembro com a boa atuação contra Senegal, onde marcou e deu assistência. O camisa 10 do Milan soma 33 gols em 85 jogos pela seleção e é o termômetro do time: quando ele produz, os EUA competem contra qualquer adversário.

A Alemanha, por sua vez, apresenta uma máquina ofensiva bem calibrada. A goleada sobre a Finlândia reforçou o que as eliminatórias europeias já indicavam: cinco vitórias em seis jogos, classificação como líder do grupo, incluindo um 6 x 0 sobre a Eslováquia na última rodada.

Wirtz, que se transferiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool, soma gols e assistências em praticamente todas as convocações recentes. Contra a Suíça, em março, fez dois gols e deu duas assistências na vitória de 4 x 3 fora de casa. Contra a Finlândia, completou a atuação com o segundo gol da noite, aos 48 minutos.

Musiala retornou de uma lesão grave na perna e demonstrou que está em ritmo de jogo ao marcar o quarto gol contra a Finlândia, com um chute curvado da entrada da área. O atacante do Bayern de Munique é o elemento mais imprevisível do ataque alemão: capaz de driblar em espaços reduzidos e finalizar com ambos os pés.

Outros palpites e odds para Estados Unidos x Alemanha

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Confrontos diretos entre Estados Unidos x Alemanha

O histórico geral entre as duas seleções é claramente favorável à Alemanha: em 12 partidas, a seleção europeia venceu oito, contra quatro vitórias americanas, sem nenhum empate.

O último confronto aconteceu em outubro de 2023, em Hartford, quando a Alemanha venceu por 3 x 1 no primeiro jogo de Julian Nagelsmann no comando da seleção.

Antes disso, o resultado mais recente havia sido uma vitória americana por 2 x 1 em Colônia, em junho de 2015. Os EUA também venceram um jogo memorável em junho de 2013, por 4 x 3, nos Estados Unidos.

Em Copas do Mundo, as duas seleções se enfrentaram duas vezes: derrota americana por 2 x 0 em 1998 e por 1 x 0 em 2014, quando Thomas Muller marcou o único gol na fase de grupos no Brasil.

Notícias de Estados Unidos x Alemanha

Estados Unidos: desfalques e dúvidas

Chris Richards segue como a principal dúvida. O zagueiro do Crystal Palace rompeu dois ligamentos do tornozelo no dia 17 de maio e não enfrentou Senegal. Na terça-feira (3 de junho), Richards fez trabalho individual com elásticos de resistência ao lado de membros da comissão técnica, enquanto o restante do grupo treinava normalmente.

Pochettino disse que os próximos dias seriam decisivos para avaliar a possibilidade de Richards estar pronto para a Copa. Mesmo que seja preservado contra a Alemanha, sua presença na estreia contra o Paraguai em 12 de junho ainda não está descartada.

Contra Senegal, Pochettino utilizou um esquema de três zagueiros com Ream, McKenzie e Freeman, e deve repetir o formato ou testar uma linha de quatro para comparar opções.

Matt Turner, titular na Copa de 2022, voltou ao gol depois de longo período afastado e teve atuação segura. Sebastian Berhalter, meio-campista do Vancouver Whitecaps, recebeu elogios de Pochettino após atuar 76 minutos contra Senegal.

Gio Reyna fez sua primeira titularidade desde dezembro de 2025, tanto por clube quanto por seleção.

Provável escalação dos EUA (3-4-3): Turner; McKenzie, Ream, Freeman; Dest, Adams, McKennie, Robinson; Pulisic, Balogun, Weah. Técnico: Mauricio Pochettino.

Alemanha: desfalques e dúvidas

Manuel Neuer, que voltou da aposentadoria internacional aos 40 anos para disputar a Copa, não jogou contra a Finlândia. O goleiro do Bayern de Munique assistiu à partida das arquibancadas devido a um problema físico, e Oliver Baumann assumiu a posição.

Nagelsmann confirmou que Neuer será o titular na Copa, mas sua condição para o amistoso contra os EUA ainda não foi esclarecida.

Kai Havertz não enfrentou a Finlândia porque o Arsenal disputou a final da Liga dos Campeões contra o PSG no sábado anterior (derrota nos pênaltis, 3 x 4). O atacante deve se reapresentar ao grupo e ganhar minutos em Chicago.

Deniz Undav sofreu uma pancada ao marcar seu segundo gol contra a Finlândia e foi substituído como precaução. Stuttgart e a comissão técnica da seleção não indicaram gravidade.

Lennart Karl, de 18 anos, fez sua estreia como titular contra a Finlândia e acertou a trave aos 55 minutos. O jovem do Bayern de Munique é a novidade mais jovem do elenco.

Provável escalação da Alemanha (4-2-3-1): Neuer (Baumann); Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Musiala, Wirtz, Sané; Havertz (Undav). Técnico: Julian Nagelsmann.

Destaques individuais de Estados Unidos x Alemanha

Destaque dos Estados Unidos Christian Pulisic 33 Gols pela seleção (em 85 jogos) 1G + 1A Gol e assistência vs Senegal (31/05) 8 Jogos com gol + assistência pelos EUA na carreira 85 Jogos internacionais (maior do elenco atual) Destaque da Alemanha Florian Wirtz 2G + 2A Gols e assistências vs Suíça (março 2026) 1 Gol vs Finlândia (48 min, 31/05) 3 Gols nos últimos três amistosos pela Alemanha em 2026 1 Gol de abertura da Euro 2024 (vs Escócia)

Os técnicos - Dois estilos de Copa em teste final

Mauricio Pochettino

O argentino de 54 anos comanda os EUA desde outubro de 2024 e acumula um retrospecto de 15 vitórias, nove derrotas e dois empates em 26 jogos. É o primeiro treinador estrangeiro desde Jurgen Klinsmann (2011-2016) e trouxe experiência de trabalhos no Tottenham, PSG e Chelsea.

Pochettino testou mais de 80 jogadores ao longo do ciclo e experimentou formações variadas: 3-4-3 no segundo semestre de 2025, 4-2-3-1 contra a Bélgica e 4-3-3 contra Portugal. Ainda busca a identidade tática definitiva a uma semana da estreia na Copa.

Julian Nagelsmann

O mais jovem técnico da história da Bundesliga quando assumiu o Hoffenheim aos 28 anos, Nagelsmann comanda a Alemanha desde setembro de 2023 e já soma mais de 20 vitórias. Levou a seleção à semifinal da Euro 2024 em casa e classificou o time como líder das eliminatórias europeias.

Renovou contrato até a Copa de 2026, recusando propostas de clubes europeus. Sua principal marca é a clareza tática: 4-2-3-1 com Kimmich na lateral direita, Wirtz e Musiala livres para criar, e pressão alta após a perda da bola.

Análise tática de Estados Unidos x Alemanha

Nagelsmann deve manter o 4-2-3-1 que é sua formação padrão, com Kimmich na lateral direita oferecendo saída de bola qualificada e Raum na esquerda dando profundidade. A dupla Pavlovic-Goretzka protege a defesa enquanto Wirtz e Musiala se movimentam entre as linhas com liberdade.

A vulnerabilidade da Alemanha aparece na transição defensiva: quando o time perde a bola no campo ofensivo, os laterais ficam expostos. A vitória por 4 x 3 sobre a Suíça em março ilustra esse padrão. Equipes que contra-atacam com velocidade encontram espaços generosos.

É exatamente aí que Pochettino pode explorar. Pulisic, Weah e Balogun têm velocidade para transições rápidas. Se Pochettino optar pelo 3-4-3 com Dest e Robinson como alas, o time ganha superioridade nas faixas laterais, onde pode isolar os laterais alemães.

O problema é o meio de campo: Adams e McKennie terão dificuldade para conter Wirtz e Musiala em espaços reduzidos. A chave do jogo está no duelo entre a criatividade alemã e a compactação americana.

Prognóstico de placar exato para Estados Unidos x Alemanha