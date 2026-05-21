Flamengo x Palmeiras Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,85 na Betsson Placar provável: Flamengo 2 x 1 Palmeiras – 8,00 na Betsson Aposta de valor: Flamengo marcar o primeiro gol – 1,65 na Betsson Aposta alternativa: Pedro marcar a qualquer momento – 1,87 na Betano Dica com boas chances: Menos de 10,5 escanteios – 1,66 na Br4Bet

O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã, neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados da competição em um duelo direto que pode impactar significativamente a disputa pelo título. O Verdão lidera a tabela com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro aparece logo atrás, com 31, aumentando ainda mais o peso do clássico interestadual.

A partida acontece em uma semana de grande repercussão no futebol brasileiro após a convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2026, anunciada por Carlo Ancelotti. O contexto amplia a atenção sobre o confronto, que reúne alguns dos principais jogadores do país e pode alterar o cenário da corrida pela liderança antes da pausa do calendário para o Mundial. Confira os palpites do Lance para a partida no Rio de Janeiro e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Flamengo tenta encurtar distância para o líder

A vantagem do Palmeiras sobre o Flamengo chegou a ser de oito pontos entre a nona e a décima rodadas, mas o cenário mudou nas últimas semanas. A equipe de Leonardo Jardim reagiu com uma sequência consistente de resultados, impulsionada pela goleada por 4 x 0 sobre o Atlético-MG fora de casa, pela 13ª rodada. O desempenho marcou a consolidação da recuperação rubro-negra após um início de temporada instável, que incluiu as perdas da Supercopa Rei para o Corinthians e da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

Nas rodadas mais recentes, o Flamengo manteve o bom momento. O time venceu o Grêmio em Porto Alegre e empatou em 2 x 2 com o Vasco no clássico da 14ª rodada, após abrir o placar com Luiz Araújo e sofrer a igualdade na etapa final. O empate por 1 x 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, impediu uma aproximação ainda maior na liderança, mas reforçou a sensação de evolução coletiva sob o comando de Leonardo Jardim, principalmente pela proposta mais vertical e objetiva adotada pela equipe.

Pedro segue como principal referência ofensiva do Flamengo no Brasileirão, com nove gols marcados. O atacante vive bom momento no Maracanã, onde balançou as redes em quatro dos últimos seis jogos da equipe pelo campeonato. Com desfalques importantes no setor criativo, como Arrascaeta, Lucas Paquetá e Pulgar, o camisa 9 ganhou ainda mais protagonismo no sistema ofensivo rubro-negro. O desempenho em casa também reforça a confiança flamenguista: o clube venceu nove dos últimos dez compromissos disputados no Maracanã.

Do outro lado, o Palmeiras lidera o Brasileirão com 35 pontos somados em 16 rodadas e sofreu apenas uma derrota até aqui, diante do Vasco em São Januário. A equipe de Abel Ferreira acumula 12 vitórias e três empates no campeonato, sustentando a sequência mais consistente da Série A em 2026. O empate por 1 x 1 com o Cruzeiro na última rodada, no entanto, interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas e evidenciou uma leve queda de rendimento ofensivo nas partidas mais recentes.

Abel Ferreira chega ao confronto com o elenco praticamente completo e sem suspensões. O retorno de Allan amplia as alternativas ofensivas do Palmeiras, enquanto Andreas Pereira segue como peça central na criação das jogadas. Líder de assistências do Brasileirão, o meio-campista vive uma das melhores fases da carreira e aparece como um dos principais nomes da equipe na disputa pela liderança.

O principal ponto de atenção para o Palmeiras está no rendimento fora de casa contra adversários diretos na parte alta da tabela. O time encontrou dificuldades para impor o mesmo controle territorial apresentado no Allianz Parque em confrontos disputados como visitante. A derrota para o Vasco em São Januário e o empate diante do Cruzeiro reforçaram essa tendência de maior oscilação longe de casa.

A proximidade da pausa para a Copa do Mundo aumenta ainda mais o peso do confronto no Maracanã. Uma vitória do Flamengo reduziria a diferença para apenas um ponto e recolocaria pressão direta sobre o líder antes da paralisação do campeonato. Para o Palmeiras, sair do Rio de Janeiro mantendo ou ampliando a vantagem representaria um passo importante na consolidação da campanha como principal candidata ao título brasileiro.

Outros palpites e odds para Flamengo x Palmeiras

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Confrontos diretos entre Flamengo x Palmeiras

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é uma das mais equilibradas do futebol brasileiro. Em 134 confrontos oficiais, o Verdão soma 49 vitórias, contra 47 triunfos do Rubro-Negro, além de 38 empates. No recorte do Brasileirão por pontos corridos, porém, o Flamengo leva ligeira vantagem, com 24 vitórias em 73 partidas, contra 22 do Palmeiras, além de 27 empates registrados.

O duelo mais recente entre os clubes aconteceu na final da Copa Libertadores de 2025, em novembro, quando o Flamengo venceu por 1 x 0 com gol de Danilo e conquistou o quarto título continental de sua história. O confronto reforçou uma característica frequente dos encontros recentes entre as equipes: equilíbrio e placares apertados. Nos últimos oito jogos diretos, nenhuma partida terminou com diferença superior a dois gols.

Pelo Brasileirão de 2025, os dois confrontos terminaram empatados. O primeiro turno terminou em 1 x 1 no Allianz Parque, enquanto o duelo do returno acabou em 0 x 0 no Maracanã. Em ambos os jogos, o Palmeiras teve mais posse de bola, mas o Flamengo conseguiu ser perigoso explorando transições rápidas e contra-ataques. No retrospecto recente no Maracanã, o Rubro-Negro leva vantagem e não perde para o Palmeiras pelo Brasileirão no estádio desde 2023.

Notícias de Flamengo x Palmeiras

Flamengo: desfalques e dúvidas

Leonardo Jardim segue lidando com ausências importantes no setor criativo do Flamengo. Giorgian de Arrascaeta continua fora após passar por cirurgia na clavícula direita no início de maio e não deve retornar antes da metade de junho. Erick Pulgar ainda se recupera de uma luxação no ombro direito e segue sem trabalhos com o restante do elenco. Já Lucas Paquetá, convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, trata um edema no tendão da coxa esquerda e dificilmente terá condições de atuar no Maracanã neste sábado.

Emerson Royal treinou utilizando máscara de proteção após sofrer fratura nasal diante do Estudiantes pela Libertadores, mas a tendência é de que seja relacionado normalmente. Jorge Carrascal também volta a ficar disponível depois de cumprir punição aplicada pelo STJD, aumentando as alternativas de Leonardo Jardim para o meio-campo.

A convocação da seleção brasileira não interfere diretamente na escalação para a rodada, já que os jogadores só se apresentam em junho. Pedro, principal artilheiro rubro-negro na temporada, ficou fora da lista final de Carlo Ancelotti, embora esteja entre os nomes de reposição. A situação mantém o atacante totalmente focado no Flamengo antes da pausa para o Mundial.

Com os desfalques no setor criativo, Nicolás de la Cruz e Saúl devem assumir maior responsabilidade ao lado de Jorginho no meio-campo. No ataque, Gonzalo Plata e Luiz Araújo aparecem como responsáveis por dar velocidade e amplitude ao time, formando o trio ofensivo ao lado de Pedro.

Provável escalação do Flamengo (4-3-3): Agustín Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Nicolás de la Cruz e Saúl; Gonzalo Plata, Pedro e Luiz Araújo. Técnico: Leonardo Jardim.

Palmeiras: desfalques e dúvidas

Abel Ferreira chega ao Maracanã com praticamente todo o elenco à disposição. O Palmeiras não possui jogadores suspensos para a 17ª rodada, já que nenhum atleta pendurado recebeu cartão amarelo no empate diante do Cruzeiro. A principal novidade positiva é o retorno de Allan, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e volta a reforçar o setor ofensivo do Verdão.

Entre os jogadores pendurados estão Carlos Miguel, Agustín Giay, Khellven, Andreas Pereira, Ramón Sosa e Luighi. Caso recebam cartão amarelo contra o Flamengo, estarão fora do compromisso seguinte diante da Chapecoense, no Allianz Parque.

Andreas Pereira atravessa seu melhor momento desde a chegada ao Palmeiras e se consolidou como principal organizador ofensivo da equipe. O meia lidera o Brasileirão em assistências, com cinco passes decisivos em 16 rodadas. Jhon Arias acrescenta velocidade e capacidade de criação pelo lado direito, enquanto Flaco López segue como principal referência do ataque palmeirense, somando quatro gols na competição.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; José Manuel López e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Destaques individuais de Flamengo x Palmeiras

Jogador destaque · Flamengo Pedro 9 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Flamengo 18 Gols em todas as competições na temporada 4 Gols nos últimos seis jogos em casa pelo Brasileirão 1,7 Finalizações por partida no Brasileirão 2026 Jogador destaque · Palmeiras Andreas Pereira 9 Assistências no Brasileirão, líder da competição 1 Gol marcado no Brasileirão 2026 88% Aproveitamento de passes nas últimas cinco rodadas 16 Jogos como titular no Brasileirão

Os técnicos - Jardim busca afirmação, Abel defende a liderança

Leonardo Jardim

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em março de 2026 com a missão de reorganizar a equipe após um início de temporada turbulento sob o comando de Filipe Luís. O treinador português, que construiu trabalhos marcantes no Monaco e no Olympiacos, implementou um modelo menos dependente da posse de bola e mais focado em transições rápidas e objetividade ofensiva. A mudança ficou evidente nos números: o Flamengo reduziu o volume de posse, mas aumentou a média de gols e passou a atacar com mais verticalidade.

Os resultados recentes reforçaram a confiança no trabalho de Jardim. A conquista do Campeonato Carioca e atuações contundentes, como a goleada sobre o Atlético-MG fora de casa, consolidaram a recuperação do time após as frustrações no início da temporada. Ainda assim, o empate contra o Athletico-PR na última rodada mostrou que o modelo ainda encontra dificuldades diante de adversários que se fecham e reduzem espaços entre linhas.

Abel Ferreira

Do outro lado, Abel Ferreira segue cada vez mais consolidado como uma das figuras mais importantes da história recente do Palmeiras. Desde que assumiu o clube, em novembro de 2020, o treinador português acumulou títulos nacionais e continentais, mantendo o Verdão constantemente entre os protagonistas do futebol brasileiro. A campanha de 2026 reforça novamente essa consistência, com apenas uma derrota em 16 rodadas e a melhor sequência de invencibilidade da Série A até aqui.

Apesar da estabilidade, o Palmeiras também apresentou sinais de desgaste em alguns momentos da temporada. A derrota para o Vasco e os empates recentes contra Santos e Cruzeiro evidenciaram dificuldades da equipe para manter o mesmo nível de intensidade em sequências mais pesadas de jogos, principalmente atuando fora de casa. Abel tem respondido com gestão cuidadosa do elenco e rotações pontuais, tentando preservar competitividade sem comprometer o desempenho físico do grupo. O duelo no Maracanã marca o primeiro encontro entre os dois treinadores portugueses em 2026.

Análise tática de Flamengo x Palmeiras

O Flamengo deve manter o 4-3-3 consolidado por Leonardo Jardim nas últimas rodadas. Jorginho atua como volante de sustentação, enquanto De la Cruz e Saúl alternam funções de criação e pressão no meio-campo. No ataque, Gonzalo Plata oferece profundidade pelo lado direito, Luiz Araújo aparece pela esquerda e Pedro segue como principal referência ofensiva, especialmente forte em jogadas aéreas e finalizações dentro da área.

A principal mudança promovida por Leonardo Jardim em relação ao modelo anterior está na forma como o Flamengo administra os momentos sem a bola. A equipe passou a aceitar blocos mais baixos em determinados trechos das partidas, priorizando transições rápidas e exploração dos espaços deixados pelos adversários. Contra um Palmeiras acostumado a controlar a posse, o cenário favorece a velocidade de Plata e a movimentação de Pedro atacando as costas da defesa alviverde.

O Palmeiras deve responder em um 4-2-3-1 com variações defensivas para o 4-4-2. Andreas Pereira ganha liberdade para avançar na construção ofensiva, enquanto Arias, Maurício e Allan sustentam a movimentação por trás de Flaco López, principal referência dentro da área. O sistema ofensivo de Abel Ferreira aposta bastante em trocas de posição e circulação rápida para criar superioridade entre linhas.

O principal ponto vulnerável do Palmeiras aparece justamente nas transições defensivas. Quando Andreas Pereira sobe para participar da criação, surgem espaços importantes entre o meio-campo e a linha defensiva, setor que pode ser explorado pela velocidade de Plata e pelas infiltrações de De la Cruz. Por outro lado, o Flamengo também tende a sofrer pressão alta nos minutos iniciais, período em que o Palmeiras costuma concentrar maior volume ofensivo nas partidas.

As jogadas de bola parada também podem ganhar peso decisivo no confronto. O Flamengo apresenta uma das melhores médias ofensivas da competição nesse tipo de lance, principalmente pela presença aérea de Pedro. Do lado palmeirense, Gustavo Gómez continua sendo a principal referência nas bolas levantadas na área e já marcou gols importantes dessa forma ao longo da temporada.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Palmeiras