Real Madrid x Athletic Bilbao Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Segundo tempo mais produtivo – 1,92 na Betsson Placar provável: Real Madrid 2 x 0 Athletic Bilbao – 9,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2.5 gols – 2,56 na Betsson Aposta alternativa: Menos de 9,5 chutes no gol – 2,20 na Betano Dica com boas chances: Vini Jr. marcar ou dar assistência – 1,64 na Br4Bet

O Real Madrid encerra sua participação na La Liga 2025/26 neste sábado (23), diante do Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu. A equipe merengue chega à rodada final na vice-liderança do campeonato, enquanto a semana também ficou marcada pela confirmação de José Mourinho como treinador para a próxima temporada.

Já o Athletic Bilbao faz um encerramento de campanha abaixo das expectativas após a participação na Champions League. A equipe basca ocupa apenas a 12ª colocação e ainda chega ao Bernabéu desfalcada de Nico Williams, principal referência ofensiva do elenco. Confira os palpites do Lance para a partida na Espanha e também outras dicas de aposta para hoje.

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Análise da partida - Real Madrid encerra era Arbeloa, Athletic busca encerrar campanha com dignidade

A temporada 2025/26 do Real Madrid ficou muito abaixo das expectativas criadas após mais um ciclo de reformulação no clube. Depois da saída de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira em meados de 2025, Xabi Alonso permaneceu apenas seis meses no comando antes de ser demitido após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Álvaro Arbeloa assumiu interinamente até o fim da temporada, estabilizou parcialmente os resultados, mas não conseguiu recolocar o time na disputa real pelo título da La Liga.

A derrota por 2 x 0 para o Barcelona no Camp Nou, em 10 de maio, encerrou matematicamente qualquer chance de reação no campeonato e acelerou os movimentos da diretoria para a próxima temporada. Nesta semana, o clube confirmou o acerto verbal com José Mourinho para assumir o comando técnico em 2026/27, marcando o retorno do treinador português ao Santiago Bernabéu após mais de uma década. A partida contra o Athletic Bilbao encerra oficialmente um dos anos mais turbulentos do clube nos últimos tempos, com três treinadores diferentes em uma única temporada.

Mesmo em meio ao cenário instável, o Real Madrid chega à rodada final embalado por duas vitórias consecutivas. Contra o Real Oviedo, Gonzalo García abriu o placar antes do intervalo e Jude Bellingham definiu o triunfo por 2 x 0 nos minutos finais. Já diante do Sevilla, Vinícius Júnior marcou o único gol da partida após assistência de Kylian Mbappé, que retornou ao time titular depois de quase um mês afastado por lesão muscular.

Os números ofensivos seguem sustentando a vice-liderança merengue. Mbappé encerra a temporada como artilheiro isolado da La Liga com 24 gols, enquanto Vinícius soma 16 no campeonato e 22 em todas as competições. Jude Bellingham também manteve alto nível de participação ofensiva, formando ao lado da dupla de ataque o trio mais produtivo do futebol espanhol em 2025/26.

Do outro lado, o Athletic Bilbao viveu uma queda acentuada de rendimento em comparação à temporada anterior. Depois de terminar no G4 e disputar a Champions League, a equipe de Ernesto Valverde chega à última rodada apenas na 12ª colocação, acumulando 18 derrotas e números ofensivos bastante modestos para o padrão recente do clube.

A campanha como visitante foi um dos principais problemas da equipe basca. O Athletic venceu apenas quatro partidas fora de casa durante toda a La Liga e apresentou enorme dificuldade para competir longe de San Mamés. Nas últimas semanas, empatou com o Celta de Vigo em casa e acumulou derrotas para Valencia e Espanyol, sequência que consolidou a reta final negativa da temporada.

A situação ofensiva ficou ainda mais delicada após a lesão de Nico Williams diante do Valencia. O atacante sofreu problema muscular na coxa esquerda e ficará fora das últimas semanas da temporada, além de gerar preocupação sobre sua condição física para a Copa do Mundo. Sem Nico, o peso ofensivo passa a recair principalmente sobre Gorka Guruzeta e Robert Navarro, que lideram as estatísticas de gols restantes do elenco basco.

Outros palpites e odds para Real Madrid x Athletic Bilbao

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Confrontos diretos entre Real Madrid x Athletic Bilbao

O retrospecto recente entre Real Madrid e Athletic Bilbao é amplamente favorável aos madrilenhos. Nos últimos dez confrontos entre as equipes, o clube merengue venceu seis partidas, empatou três e sofreu apenas uma derrota, justamente o 2 x 1 em San Mamés, em dezembro de 2024, quando Álex Berenguer e Gorka Guruzeta marcaram para os bascos.

No primeiro turno desta temporada, o Real Madrid voltou a demonstrar superioridade técnica ao vencer por 3 x 0 em pleno San Mamés, em partida disputada no início de dezembro de 2025. O desempenho reforçou uma tendência que se mantém há anos, especialmente nos confrontos disputados no Santiago Bernabéu, onde o Athletic não vence pela La Liga desde fevereiro de 2005.

Historicamente, o equilíbrio tradicional do futebol espanhol desaparece quando o confronto é analisado pelos números gerais. Em mais de 250 partidas oficiais entre os clubes, o Real Madrid acumula ampla vantagem no retrospecto, superando a marca de 125 vitórias. Jogando em Madri, a superioridade merengue se torna ainda mais evidente, sustentada por duas décadas de invencibilidade diante do Athletic Bilbao no campeonato espanhol.

Notícias de Real Madrid x Athletic Bilbao

Real Madrid: desfalques e dúvidas

Álvaro Arbeloa comandará o Real Madrid pela última vez neste sábado antes da chegada oficial de José Mourinho para a próxima temporada. A principal notícia positiva para o treinador interino é o retorno de Kylian Mbappé, que voltou a atuar como titular diante do Sevilla após quase um mês afastado por lesão muscular. O francês participou diretamente do gol de Vinícius Júnior naquela vitória e deve novamente liderar o setor ofensivo no encerramento da temporada no Santiago Bernabéu.

A lista de desfalques do Real Madrid, porém, continua extensa. Rodrygo sofreu ruptura ligamentar no joelho direito e está fora do restante da temporada e também da Copa do Mundo. Éder Militão segue em recuperação física, enquanto Ferland Mendy enfrenta longo período afastado após lesão no tendão do reto femoral. Arda Güler também foi descartado depois de sofrer problema muscular na coxa direita, aumentando ainda mais os problemas de Arbeloa para montar o elenco nesta rodada final. Dani Ceballos, David Alaba e Andriy Lunin completam a lista de ausências confirmadas.

Federico Valverde também não reúne condições de atuar após sofrer concussão durante um treinamento da equipe. Com isso, Eduardo Camavinga deve assumir espaço no meio-campo merengue. Dani Carvajal, por outro lado, ainda tenta se recuperar de uma fratura no dedo do pé para ter a chance de se despedir diante da torcida do Bernabéu após mais de uma década defendendo o clube e ultrapassando a marca de 450 partidas oficiais pelo Real Madrid.

Provável escalação do Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen e Fran García; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Jude Bellingham; Brahim Díaz, Kylian Mbappé e Vinícius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Athletic Bilbao: desfalques e dúvidas

Ernesto Valverde chega à última rodada da La Liga convivendo com vários desfalques importantes no elenco do Athletic Bilbao. Nico Williams está fora da partida após sofrer lesão moderada na posterior da coxa esquerda durante a derrota para o Valencia no início de maio. O clube trabalha com foco total em sua recuperação para a Copa do Mundo, descartando qualquer risco no encerramento da temporada espanhola.

Além de Nico, o Athletic também não contará com Aitor Paredes, peça importante do sistema defensivo ao longo da campanha. Unai Gómez, Maroan Sannadi, Beñat Prados e Unai Egiluz completam a lista de ausências confirmadas para a visita ao Santiago Bernabéu. Os problemas físicos se tornaram uma marca negativa da temporada basca, especialmente no caso de Nico Williams, que acumulou longos períodos afastado por diferentes lesões musculares e pubalgia ao longo do calendário.

Com tantas ausências ofensivas, Gorka Guruzeta assume novamente o papel de principal referência do ataque. O centroavante soma nove gols na La Liga e 16 em todas as competições na temporada. Ao seu lado, Robert Navarro e Iñaki Williams devem formar o trio ofensivo da equipe, sendo que Iñaki chega embalado após marcar no empate contra o Celta de Vigo na rodada passada.

Provável escalação do Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aymeric Laporte e Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta; Álex Berenguer, Robert Navarro, Iñaki Williams; Gorka Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Destaques individuais de Real Madrid x Athletic Bilbao

Jogador destaque · Real Madrid Vinícius Jr 16 Gols na La Liga 2025/2026 22 Gols em todas as competições na temporada 17 Gols marcados em 2026, segundo colocado nas top 5 ligas 2 Chances criadas contra o Sevilla, melhor da partida Jogador destaque · Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 9 Gols na La Liga 2025/2026, artilheiro do Athletic 16 Gols em todas as competições na temporada 34 Partidas disputadas na La Liga em 2025/2026 2 Gols nos últimos cinco jogos do campeonato

Os técnicos - Arbeloa se despede, Valverde encerra temporada para esquecer

Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid em janeiro de 2026 após a demissão de Xabi Alonso, sendo promovido diretamente da equipe Castilla para conduzir o restante da temporada. Em sua apresentação, o ex-lateral deixou claro que buscaria construir sua própria identidade, apesar da forte ligação pessoal com José Mourinho, justamente o treinador que assumirá o clube após esta última rodada da La Liga.

Durante sua passagem interina, Arbeloa conseguiu oferecer maior estabilidade defensiva em alguns momentos da temporada, mas nunca encontrou regularidade suficiente para recolocar o Real Madrid na disputa efetiva pelo título espanhol. O ponto mais alto do trabalho aconteceu na Champions League, especialmente na classificação sobre o Manchester City, mas a eliminação nas quartas de final e a derrota decisiva no Clásico praticamente definiram o encerramento de seu ciclo no clube principal.

Ernesto Valverde

Do outro lado, Ernesto Valverde vive uma terceira passagem bem menos positiva pelo Athletic Bilbao. O treinador retornou ao clube cercado por expectativa após os trabalhos anteriores e a recente conquista da Copa do Rei em 2024, mas encontrou uma temporada marcada por irregularidade, lesões e queda de rendimento coletivo.

As ausências frequentes de Nico Williams, os problemas de desempenho fora de casa e a sequência negativa acumulada entre outubro e dezembro impediram o Athletic de repetir o nível competitivo das últimas temporadas. Com apenas quatro vitórias como visitante em toda a La Liga, Valverde encerra a campanha sob pressão, enquanto o futuro de seu trabalho para 2026-27 ainda segue indefinido.

Análise tática de Real Madrid x Athletic Bilbao

O Real Madrid deve manter o 4-3-3 utilizado por Álvaro Arbeloa nas últimas rodadas, com Tchouaméni protegendo a defesa, Camavinga dando equilíbrio ao meio-campo e Bellingham avançando para atuar próximo da área adversária. No ataque, Mbappé centraliza as ações ofensivas, Vinícius Júnior atua pela esquerda e Brahim Díaz completa o trio ofensivo.

A principal força do time merengue segue sendo a velocidade nas transições ofensivas e a qualidade individual de seus atacantes. Contra o Sevilla, Vinícius voltou a ser o jogador mais agressivo do setor ofensivo, e a tendência é que o Real explore novamente os espaços deixados pela linha defensiva do Athletic com arrancadas de Mbappé e jogadas em profundidade pelos lados.

O Athletic Bilbao deve atuar no 4-2-3-1, com Álex Berenguer substituindo Nico Williams pelo lado esquerdo, Iñaki Williams aberto pela direita e Robert Navarro centralizado atrás de Guruzeta. Jauregizar e Ruiz de Galarreta terão a missão de tentar reduzir os espaços no meio-campo diante da movimentação ofensiva do Real Madrid.

A principal fragilidade dos bascos na temporada apareceu justamente nas transições defensivas fora de casa, setor que pode ser novamente exposto no Bernabéu. A bola parada surge como uma das poucas armas capazes de equilibrar o confronto para o Athletic, mas a diferença técnica entre os elencos e o fator casa colocam o Real Madrid em posição bastante favorável para encerrar a temporada com vitória.

Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Athletic Bilbao