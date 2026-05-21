Bologna x Internazionale Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória Bologna – 3,05 na Betsson Placar provável: Bologna 2 x 1 Internazionale – 10,00 na Betsson Aposta de valor: Mais de 2,5 gols – 1,56 na Betsson Aposta alternativa: Inter marcar o primeiro gol – 1,75 na Betano Dica com boas chances: Menos de 3,5 cartões – 1,70 na Br4Bet

O Bologna recebe a Internazionale no Estádio Renato Dall'Ara neste sábado (23), pela última rodada da Serie A 2025/26. Embalado por vitórias importantes sobre Napoli e Atalanta fora de casa, o time de Vincenzo Italiano chega ocupando a oitava posição com 55 pontos e tenta fechar a temporada em alta diante da torcida.

Já a Inter entra em campo sem pressão após conquistar o Scudetto e a Coppa Italia sob o comando de Cristian Chivu. Com o título garantido desde o início de maio, a tendência é de rodízio no elenco nerazzurro para o encerramento da temporada após uma campanha dominante no futebol italiano. Confira os palpites do Lance para a partida na Itália e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Bologna x Internazionale pela Serie A

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h50 (21/05) nas melhores casas de aposta do Brasil.

Análise da partida - Bologna quer encerrar a temporada com vitória no Dall'Ara

A temporada 2025/26 do Bologna foi marcada por oscilações importantes, mas também por momentos de grande impacto competitivo. O principal deles aconteceu em dezembro, quando a equipe conquistou a Supercoppa Italiana ao superar a Fiorentina na final depois de eliminar a própria Internazionale nas semifinais nos pênaltis. Apesar disso, a irregularidade ao longo da Serie A e a eliminação para o Aston Villa nas quartas de final da Europa League impediram os rossoblù de se consolidarem na disputa pelas vagas europeias via campeonato nacional.

A reta final da temporada, no entanto, trouxe sinais claros de evolução sob o comando de Vincenzo Italiano. A vitória por 3 x 2 sobre o Napoli no Diego Armando Maradona representou um dos resultados mais expressivos do clube na temporada, construída com gols de Bernardeschi, Orsolini e Jon Rowe nos acréscimos. Na rodada seguinte, o Bologna voltou a vencer fora de casa ao bater a Atalanta por 1 x 0 em Bérgamo, consolidando a oitava colocação da Serie A com 55 pontos.

Curiosamente, o desempenho como mandante ficou abaixo do rendimento fora de casa ao longo da campanha. No Dall'Ara, o Bologna acumulou mais derrotas do que o esperado diante de equipes da parte inferior da tabela, cenário que comprometeu a luta por objetivos maiores na classificação. Em contrapartida, o time encontrou mais consistência como visitante, especialmente na reta decisiva do campeonato.

Individualmente, Riccardo Orsolini terminou novamente como principal referência ofensiva da equipe na Serie A, liderando o elenco em gols no campeonato. Santiago Castro, Jens Odgaard, Jon Rowe e Federico Bernardeschi ampliaram as alternativas ofensivas do elenco, enquanto jogadores como Emil Holm e Nicolò Cambiaghi contribuíram na construção ofensiva antes dos problemas físicos enfrentados durante a temporada.

Do outro lado, a Internazionale chega à última rodada sem qualquer pressão competitiva após conquistar o dobradinha italiana sob o comando de Cristian Chivu. O Scudetto foi confirmado no início de maio, seguido pelo título da Coppa Italia na decisão contra a Lazio. A equipe encerra a temporada nacional como a campanha mais dominante da Serie A nos últimos anos, sustentada por equilíbrio defensivo, profundidade de elenco e grande regularidade ao longo do calendário.

Lautaro Martínez voltou a assumir protagonismo ofensivo dentro do projeto nerazzurro, encerrando a temporada como artilheiro da equipe tanto na Serie A quanto no acumulado geral de competições. Ao seu redor, a Inter manteve alto nível coletivo durante praticamente todo o campeonato, registrando números amplamente superiores aos principais concorrentes na disputa pelo título italiano.

Naturalmente, a intensidade competitiva diminuiu após a confirmação matemática do Scudetto. O empate diante do Hellas Verona na rodada anterior, em pleno San Siro, aconteceu em clima de celebração pela conquista do título, com amplo rodízio e menor nível de exigência física dentro de campo. A tendência é que Cristian Chivu preserve novamente parte dos titulares nesta última rodada em Bolonha.

O contexto da partida aponta para uma diferença clara de motivação entre os dois lados. O Bologna chega embalado pelas vitórias recentes e buscando encerrar a temporada diante da torcida com mais uma atuação positiva. Já a Internazionale entra em campo sem pressão competitiva imediata, utilizando o jogo principalmente como encerramento simbólico de uma campanha histórica no futebol italiano.

Outros palpites e odds para Bologna x Internazionale

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 10h50 (21/05). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Bologna x Internazionale

A Internazionale venceu o Bologna por 3 x 1 no primeiro turno da Serie A, em partida disputada no San Siro pela 18ª rodada. Zielinski abriu o placar ainda no primeiro tempo após assistência de Lautaro Martínez, que ampliou logo no início da etapa final em jogada construída por Calhanoglu. Marcus Thuram marcou o terceiro gol nerazzurro, enquanto Santiago Castro descontou para o Bologna nos minutos finais em cabeçada após cruzamento de Lykogiannis.

Apesar da derrota no campeonato, o Bologna conseguiu uma das vitórias mais marcantes da temporada justamente diante da Inter poucos dias antes. Nas semifinais da Supercoppa Italiana, disputada em Riade, os rossoblù seguraram o empate por 1 x 1 no tempo regulamentar e avançaram vencendo a disputa por pênaltis por 3 x 2. O resultado abriu caminho para a conquista do título da Supercoppa diante da Fiorentina na decisão.

No retrospecto geral do confronto, a Inter mantém ampla vantagem histórica, acumulando 16 vitórias contra oito do Bologna, além de oito empates. Os encontros recentes entre as equipes também ficaram marcados por alto número de gols e partidas abertas, com média próxima de três gols por jogo nos confrontos mais recentes entre os clubes.

Notícias de Bologna x Internazionale

Bologna: desfalques e dúvidas

Vincenzo Italiano deve ter praticamente todo o elenco disponível para a última rodada da Serie A, convivendo apenas com algumas ausências já conhecidas nas últimas semanas. Martin Vitík segue em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo e ainda aparece como dúvida remota para a partida, enquanto Nicolò Casale continua fora por lesão na panturrilha. Nicolò Cambiaghi também permanece afastado e dificilmente participará do encerramento da temporada.

Com isso, a tendência é de manutenção da dupla defensiva formada por Jhon Lucumí e Sam Beukema, embora Eivind Helland também apareça como alternativa para a zaga. Pela lateral esquerda, Juan Miranda chega em alta após boas atuações recentes, especialmente na vitória sobre a Atalanta, quando voltou a ser peça importante na construção ofensiva pelos corredores laterais.

No ataque, Riccardo Orsolini segue como principal destaque individual da equipe. O ponta marcou novamente na vitória sobre o Napoli e encerra a temporada como artilheiro do Bologna na Serie A. Jon Rowe, decisivo nos acréscimos contra o próprio Napoli, também ganhou espaço definitivo entre os titulares e deve iniciar mais uma vez diante da Internazionale no Dall'Ara.

Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Federico Ravaglia; Emil Holm, Sam Beukema, Jhon Lucumí e Juan Miranda; Remo Freuler e Nikola Moro; Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Jon Rowe; Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.

Internazionale: desfalques e dúvidas

Cristian Chivu deve utilizar a última rodada da Serie A para promover um rodízio amplo no elenco da Internazionale. Com o Scudetto e a Coppa Italia já garantidos, a prioridade do treinador passa pela preservação física após uma temporada extremamente desgastante, marcada por mais de 50 partidas disputadas. Nomes como Lautaro Martínez, Barella e Calhanoglu aparecem entre os candidatos a iniciar no banco, abrindo espaço para jogadores com menos minutos ao longo da campanha.

A tendência é de oportunidades para atletas como Piotr Zielinski, Petar Sucic e Francesco Pio Esposito, além de mudanças também no sistema defensivo. Marcus Thuram, que recentemente lidou com problemas físicos antes da final da Coppa Italia, deve ser preservado, enquanto Alessandro Bastoni pode ganhar descanso após atuar no limite físico nas últimas semanas. Nesse cenário, Carlos Augusto surge como principal alternativa para recompor a linha defensiva nerazzurra.

Mesmo em meio ao provável rodízio, Lautaro Martínez encerra mais uma temporada como principal referência técnica e ofensiva da Inter. O atacante argentino terminou a Serie A como artilheiro isolado do clube, mantendo o protagonismo ofensivo dentro do sistema de Chivu. Ao seu lado, Barella e Calhanoglu seguiram como os principais organizadores do meio-campo, sustentando o alto nível coletivo da equipe durante toda a campanha do doblete doméstico.

Provável escalação da Internazionale (3-5-2): Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Carlos Augusto; Matteo Darmian, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Destaques individuais de Bologna x Internazionale

Jogador destaque · Bologna Riccardo Orsolini 8 Gols na Serie A 2025/26, artilheiro do Bologna 28 Finalizações no alvo na liga na temporada 6,98 Nota média no FotMob na Serie A 1 Assistência na Serie A 2025/26 Jogador destaque · Internazionale Lautaro Martínez 16 Gols na Serie A 2025/26, artilheiro da Inter 20 Gols em todas as competições na temporada 7,31 Nota média no WhoScored na Serie A 4 Assistências na Serie A 2025-26

Os técnicos - Italiano busca encerramento positivo, Chivu administra o elenco

Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano assumiu o Bologna na temporada 2024/25 com a missão de dar continuidade ao trabalho deixado por Thiago Motta após a histórica classificação para a Champions League. Logo em sua primeira temporada, conquistou a Coppa Italia e garantiu vaga na Europa League seguinte, mesmo sem repetir o desempenho do clube na Serie A. Já em 2025/26, adicionou a Supercoppa Italiana ao currículo ao derrotar a Fiorentina na decisão depois de eliminar a própria Internazionale nas semifinais.

Apesar dos bons resultados em torneios eliminatórios, a campanha no campeonato italiano ficou abaixo da expectativa criada após a temporada anterior. O Bologna caiu da quinta para a oitava colocação da Serie A, convivendo com oscilações principalmente dentro de casa. Ainda assim, a reta final positiva, marcada pelas vitórias sobre Napoli e Atalanta fora de casa, fortaleceu novamente a confiança da diretoria no trabalho de Italiano para o próximo ciclo do clube.

Cristian Chivu

Do outro lado, Cristian Chivu vive uma estreia praticamente perfeita no comando da Internazionale. Promovido internamente após passagem pelas categorias de base, o ex-zagueiro romeno rapidamente consolidou um modelo competitivo e eficiente, conduzindo a equipe ao título da Serie A e também à conquista da Coppa Italia em sua primeira temporada completa como treinador principal.

O 3-5-2 implementado por Chivu se transformou no sistema mais consistente do futebol italiano ao longo da temporada. A Inter terminou o campeonato com ampla vantagem na liderança, sustentada pela profundidade do elenco, pela solidez defensiva e pela capacidade de manter alto nível coletivo mesmo promovendo rotações frequentes entre os titulares.

Análise tática de Bologna x Internazionale

O Bologna deve manter o 4-2-3-1 utilizado nas últimas rodadas, apostando principalmente na velocidade pelos lados do campo. Orsolini terá liberdade para atacar por dentro partindo da direita, enquanto Jon Rowe oferece profundidade e aceleração pelo lado esquerdo. A estratégia dos rossoblù passa justamente por explorar os espaços deixados pelos alas da Inter nas transições defensivas.

Mesmo com rodízio no elenco, a Internazionale deve preservar o 3-5-2 característico de Cristian Chivu. Zielinski aparece como principal organizador no meio-campo, enquanto Bonny pode ganhar espaço no ataque caso Thuram seja preservado. A tendência é de uma Inter menos intensa fisicamente após garantir o doblete doméstico nas últimas semanas.

O fator motivacional favorece claramente o Bologna, que busca fechar a temporada com uma terceira vitória consecutiva diante da torcida. Além disso, a bola parada pode ser um caminho importante para os donos da casa, especialmente com Beukema e Lucumí atacando uma defesa nerazzurra que deve entrar modificada nesta última rodada.

Prognóstico de placar exato para Bologna x Internazionale