São Paulo x Botafogo Palpite – Análise e odds (23/05)

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O São Paulo recebe o Botafogo no MorumBIS neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão Betano 2026, em um dos confrontos mais desequilibrados do ponto de vista de momento entre as duas equipes na história recente do duelo.

O Tricolor Paulista vive a pior fase da temporada: três derrotas consecutivas em jogos oficiais, eliminação da Copa do Brasil pelo Juventude e a demissão do técnico Roger Machado. Dorival Júnior, anunciado na sexta-feira (15), faz sua estreia no Brasileirão sob pressão imediata.

Do outro lado, o Botafogo de Franclim Carvalho chega embalado pela goleada de 3 x 1 sobre o Corinthians na rodada 16, com Arthur Cabral autor de um hat-trick, e subiu cinco posições na tabela desde a chegada do treinador português. Veja outras dicas de apostas de hoje.

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Análise da partida - Crise são-paulina abre espaço para o Botafogo em plena ascenção

O quarto colocado com 24 pontos está longe da estabilidade que a posição na tabela sugere.

Desde a 12ª rodada, o Tricolor somou apenas uma vitória em seis jogos pelo Brasileirão, sequência que incluiu a derrota por 3 x 2 no clássico contra o Corinthians (15ª rodada) e o revés de 2 x 1 no Maracanã diante do Fluminense (16ª rodada). A eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, com derrota por 3 x 1 em Caxias do Sul, precipitou a demissão de Roger Machado após 17 jogos no comando (sete vitórias, quatro empates e seis derrotas).

Dorival Júnior retorna ao MorumBIS como terceiro técnico da temporada. Campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo próprio São Paulo, o treinador encontra um elenco desgastado mentalmente, com orçamento restrito e três suspensões para a partida de sábado. O alento vem da Copa Sul-Americana: o Tricolor lidera o Grupo C com campanha invicta e sem gols sofridos na competição continental.

O cenário do Alvinegro mudou radicalmente desde a chegada de Franclim Carvalho em 2 de abril.

O português de 39 anos, que integrou a comissão técnica campeã brasileira e da Libertadores em 2024 ao lado de Artur Jorge, encontrou o Botafogo na 14ª posição, pressionado pela eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil e pela demissão de Martín Anselmi. O time reagiu: são quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota em seis rodadas no Brasileirão, com 14 gols marcados nesse intervalo.

A goleada de 3 x 1 sobre o Corinthians, com hat-trick de Arthur Cabral na rodada 16, consolidou a subida para a 9ª posição com 21 pontos e um jogo a menos. O Alvinegro está a apenas três pontos do G-4 e carrega a melhor média de gols por partida do campeonato (1,80).

Outros palpites e odds para São Paulo x Botafogo

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Confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo

São Paulo e Botafogo acumulam 113 confrontos oficiais na história, com equilíbrio real: 44 vitórias do Tricolor, 41 do Alvinegro e 28 empates. Pelo Campeonato Brasileiro (formato unificado), foram 75 jogos com vantagem são-paulina: 32 vitórias contra 26 do Botafogo e 17 empates.

O retrospecto recente pende para o Tricolor. Nos últimos cinco encontros, o São Paulo venceu dois, empatou três e não perdeu nenhum, incluindo o triunfo por 1 x 0 no MorumBIS pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. A memória mais marcante, porém, pertence ao Botafogo: a vitória por 2 x 1 na última rodada do Brasileirão 2024, no Nilton Santos, quando o Alvinegro de General Severiano garantiu o título brasileiro. Meses antes, em agosto de 2024, o Botafogo também eliminara o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores.

As duas equipes não se enfrentaram ainda nesta edição do Brasileirão. O jogo de sábado é o primeiro turno; a partida da 36ª rodada, no Nilton Santos, está prevista para novembro.

Notícias de São Paulo x Botafogo

São Paulo: desfalques e dúvidas

A lista de ausências do Tricolor é extensa e impacta diretamente a formação.

O zagueiro Enzo Díaz, o volante Bobadilla e o atacante André Silva estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. São três titulares regulares do time de Roger Machado que Dorival Júnior não poderá utilizar na estreia.

No departamento médico, Lucas Moura segue afastado por lesão no joelho e não tem prazo de retorno definido. Marcos Antônio trata uma lesão no reto femoral e também está fora.

Dorival terá pouco tempo de trabalho tático antes da partida. A tendência é de manutenção do esquema base, priorizando estabilidade emocional sobre inovação imediata.

O centroavante Calleri, artilheiro do time no Brasileirão com seis gols, lidera o setor ofensivo ao lado de Luciano e Ferreira. Os três concentram a maior parte da produção de gols do elenco.

Provável escalação do São Paulo (4-3-3): Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Wendell; Danielzinho, Luan e Artur; Ferreira, Calleri e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Botafogo: desfalques e dúvidas

O Alvinegro também lida com desfalques relevantes para a viagem a São Paulo.

O lateral-esquerdo Alex Telles, o lateral-direito Mateo Ponte e o volante Medina estão suspensos. As ausências nas duas laterais obrigam Franclim Carvalho a escalar Marçal na esquerda e Vitinho na direita.

No departamento médico, Júnior Santos (lesão muscular), Allan (problema na coxa), Matheus Martins, Kaio e Gabriel Abdias estão fora. São cinco jogadores do elenco principal indisponíveis por lesão.

A boa notícia é a plena condição de Arthur Cabral. O centroavante vive o melhor momento da temporada: quatro gols nas últimas três partidas, incluindo o hat-trick na vitória sobre o Corinthians. Ao lado de Danilo, artilheiro do Botafogo no Brasileirão com quatro gols, forma a principal referência ofensiva.

Franclim Carvalho trouxe identidade tática ao Botafogo desde abril. O time melhorou a saída de bola, passou a pressionar mais alto e ganhou eficiência nas bolas paradas, setor que rendeu três gols nos últimos quatro jogos.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Neto; Vitinho, Barboza, Bastos e Marçal; Edenílson, Freitas e Montoro; Villalba, Arthur Cabral e Huguinho. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de São Paulo x Botafogo

Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 6 Gols no Brasileirão 2026 (artilheiro do time) 11 Gols em todas as competições na temporada 2,3 Finalizações por jogo no Brasileirão Capitão Principal referência ofensiva de Dorival Júnior Jogador destaque · Botafogo Arthur Cabral 5 Gols no Brasileirão 2026 em 14 jogos Hat-trick Três gols contra o Corinthians na rodada 16 2,8 Finalizações por jogo no Brasileirão 4 em 3 Gols nos últimos três jogos disputados

Os técnicos - Experiência contra aposta

Dorival Júnior

Dorival retorna ao MorumBIS dois anos e meio depois de deixar o clube para assumir a Seleção Brasileira. Na primeira passagem, conquistou a Copa do Brasil de 2023 e deixou marca de organização tática e valorização do elenco. Antes, havia sido bicampeão pelo Flamengo (Libertadores e Copa do Brasil, 2022). É o terceiro treinador do São Paulo na temporada, após Hernán Crespo e Roger Machado.

O desafio imediato é restaurar a confiança de um grupo que perdeu cinco dos últimos sete jogos oficiais. A experiência de Dorival em situações de pressão, tanto no Flamengo quanto na Seleção, é o principal trunfo que a diretoria enxerga para estabilizar o ambiente e recuperar pontos na corrida pelo G-4.

Franclim Carvalho

Franclim Carvalho, de 39 anos, vive o primeiro desafio como treinador principal de uma equipe de primeira divisão. O português era auxiliar de Artur Jorge no Botafogo campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 e seguiu com o técnico ao Al-Rayyan, no Catar. Voltou ao Rio de Janeiro em abril de 2026, contratado por John Textor como aposta de renovação.

Os números justificam a confiança da SAF: o Botafogo subiu cinco posições na tabela desde sua chegada, com aproveitamento de 66,7% em seis jogos do Brasileirão. Franclim implementou marcação mais alta, construção de jogo desde o goleiro e alternância entre 4-3-3 e 4-2-3-1 conforme o adversário. O conhecimento do elenco, construído em 2024, acelerou a adaptação.

Análise tática de São Paulo x Botafogo

A principal questão é como o São Paulo vai reagir sem três titulares e com um técnico em fase de adaptação. Dorival Júnior historicamente monta equipes no 4-3-3, priorizando saída limpa pela primeira linha e transições rápidas pelos extremos. No São Paulo, Ferreira e Luciano como pontas e Calleri como referência central oferecem mobilidade, mas a ausência de Bobadilla no meio-campo retira poder de recuperação.

Danielzinho e Luan formam uma dupla de volantes sem a mesma intensidade de marcação, e o Botafogo pode explorar esse espaço com infiltrações de Montoro e tabelas curtas entre Villalba e Arthur Cabral.

Do lado do Botafogo, Franclim Carvalho tem usado Edenílson como âncora, liberando os meias para subir em apoio ao ataque. Barboza e Bastos garantem saída de jogo segura, e os escanteios se tornaram arma ofensiva sob o novo comando. O ponto fraco está nas laterais: Vitinho e Marçal, reservas promovidos por força das suspensões, podem sofrer contra a velocidade de Ferreira pela esquerda do ataque são-paulino.

O confronto deve ter espaços. O São Paulo jogando em casa tende a assumir a iniciativa e empurrar as linhas, o que deixa campo para o Botafogo explorar em transições. Arthur Cabral, com movimentação inteligente entre zagueiros, é o jogador mais preparado para punir qualquer desatenção da retaguarda tricolor.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Botafogo