Real Betis x Levante Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Placar previsto: Real Betis 2 x 1 Levante - 8,50 na Betsson Resultado: Real Betis vence - 2,22 na Betsson Melhor palpite: Mais de 2,5 gols - 1,68 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Ambas marcam - Sim - 1,52 na Betano Jogador com boas chances de marcar: Carlos Espí marca a qualquer momento - 1,90 na Superbet

O Real Betis encerra a temporada 2025-2026 da La Liga recebendo o Levante no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, pela 38ª e última rodada do campeonato espanhol.

Com a quinta colocação consolidada e a vaga na fase de grupos da Europa League 2026-2027 garantida matematicamente, o elenco de Manuel Pellegrini chega sem pressão competitiva, mas com cinco titulares no departamento médico.

O Levante, por outro lado, vive o jogo mais importante da sua temporada: uma simples igualdade em Sevilha assegura a permanência na primeira divisão espanhola, encerrando uma campanha de recuperação liderada pelo português Luís Castro desde dezembro de 2025.

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Análise da partida - Betis relaxado, Levante em modo sobrevivência

O Betis disputou 37 rodadas com 14 vitórias, 15 empates e oito derrotas, acumulando 57 pontos e a quinta posição na classificação geral.

Os 15 empates representam o maior número entre os cinco primeiros colocados da tabela e refletem uma equipe que se defendeu bem, mas converteu poucas vantagens em vitórias completas ao longo da campanha.

Em casa, o aproveitamento ficou em 50%, com desempenho mais irregular no segundo turno, incluindo a derrota recente por 1 x 3 diante do Barcelona, jogo em que Raphinha marcou de falta e Ferran Torres anotou hat-trick.

O Levante foi campeão da Segunda División 2024-2025 com 79 pontos e voltou à elite após três anos de ausência, mas a adaptação à primeira divisão foi turbulenta.

Sob Julián Calero, a equipe somou apenas nove pontos em 14 rodadas e ocupava a lanterna da La Liga quando o treinador foi demitido em 30 de novembro.

A chegada de Luís Castro, em 20 de dezembro, mudou a trajetória: o técnico português impôs circulação de bola mais lenta e controlada, priorizando compacidade defensiva, e obteve sete vitórias, seis empates e sete derrotas nos 20 jogos seguintes, o equivalente à sexta melhor campanha da La Liga considerando apenas o período de 2026.

Carlos Espí, com oito gols na La Liga e o prêmio de jogador do mês de março, consolidou-se como principal referência ofensiva de um time que saiu provisoriamente da zona de rebaixamento após vencer o Celta de Vigo na rodada 36.

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Confrontos diretos entre Real Betis e Levante

O retrospecto geral favorece o Betis de forma clara: em 27 confrontos desde 2004, os andaluzes venceram 13 vezes, contra nove do Levante, com cinco empates.

No jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 14 de setembro no Estadi Ciutat de València, o placar terminou em 2 x 2, com o Betis abrindo vantagem e o Levante buscando a igualdade no segundo tempo.

O último triunfo do Levante como visitante contra o Betis remonta a 2020, e desde então os béticos venceram todos os confrontos em casa contra os valencianos.

Notícias de Real Betis e Levante

Real Betis: desfalques e dúvidas

Juan Hernández, artilheiro da equipe com 15 gols em todas as competições, está fora por lesão e representa a principal baixa ofensiva.

Giovani Lo Celso, Isco e Sofyan Amrabat também estão lesionados, o que retira três das principais peças de criação e controle do meio-campo.

Héctor Bellerín completa a lista de ausentes, obrigando Pellegrini a improvisar na lateral direita, provavelmente com Sabaly.

Com a Europa League já garantida e nenhum objetivo em disputa, a tendência é que o treinador chileno promova rotação adicional no onze titular, abrindo espaço para jogadores menos utilizados ao longo da temporada.

Provável escalação do Real Betis (4-2-3-1): Álvaro Vallés; Sabaly, Natan, Valentín Gómez e Junior Firpo; Pablo Fornals e Marc Roca; Antony, Nelson Deossa e Rodrigo Riquelme; Abde Ezzalzouli. Técnico: Manuel Pellegrini.

Levante: desfalques e dúvidas

O Levante chega com cinco desfalques confirmados para o jogo mais importante da temporada. Matías Moreno, zagueiro titular na maior parte da campanha, está lesionado e deve dar lugar a Pablo Martínez no miolo da defesa.

Roger Brugué, opção ofensiva com três gols no campeonato, também está fora, assim como Diego Pampín, Unai Elgezabal e Víctor García.

Carlos Espí, artilheiro do time com oito gols na La Liga, é a principal arma ofensiva e será acompanhado por Etta Eyong, líder de assistências da equipe com quatro passes decisivos na temporada.

Luís Castro tende a manter a estrutura tática que funcionou na reta final, priorizando um bloco defensivo compacto e transições rápidas.

Provável escalação do Levante (4-4-2): Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Pablo Martínez, Pepelu e Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Oriol Rey, Jon Olasagasti e Iker Losada; Etta Eyong e Carlos Espí. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Real Betis x Levante

Jogador destaque · Real Betis Abde Ezzalzouli 14 Gols em todas as competições na temporada 2025-2026 7 Assistências na temporada, líder do elenco bético 33 Jogos disputados na La Liga nesta temporada 4,7 Finalizações por jogo, entre os mais ativos do elenco Jogador destaque · Levante Carlos Espí 8 Gols na La Liga, artilheiro do Levante na temporada 9 Gols nos últimos três meses, eleito jogador do mês de março 30 Jogos disputados na La Liga 2025-2026 3,2 Finalizações por jogo, principal ameaça ofensiva dos Granotes

Os técnicos - Veterano experiente contra revelação portuguesa

Manuel Pellegrini

O chileno de 72 anos está no comando do Betis desde 2020 e transformou o clube em presença constante no pelotão de cima da La Liga, com uma Copa del Rey conquistada em 2022 e participações consecutivas em competições europeias.

Pellegrini foi eleito técnico do mês de fevereiro de 2026 na La Liga e conduz uma temporada que consolidou o Betis na faixa de classificação para a Europa League pelo quarto ano seguido sob seu comando.

Luís Castro

O português de 45 anos chegou ao Levante em 20 de dezembro de 2025, quando a equipe estava na lanterna com nove pontos após 14 rodadas, e conduziu uma das recuperações mais notáveis da temporada espanhola.

Formado nas categorias de base do Benfica e com passagem pelo Dunkerque na Ligue 2 francesa, Castro declarou à Marca que permanecerá no Levante independentemente do desfecho da temporada, com contrato até 2027.

Análise tática de Real Betis x Levante

O Betis de Pellegrini costuma operar em um 4-2-3-1 com posse articulada e saídas pelas laterais, usando Fornals como pivô criativo e os pontas para gerar superioridade nos flancos.

Com as ausências de Lo Celso, Isco e Amrabat, o meio-campo perde experiência e variedade, o que torna as transições ofensivas mais dependentes de jogadas individuais de Abde Ezzalzouli e Rodrigo Riquelme.

O Levante de Castro opera em 4-4-2 com duas linhas de quatro bem posicionadas, priorizando bloqueio baixo e saídas rápidas em contra-ataque, modelo que funcionou especialmente bem fora de casa no segundo turno.

A vulnerabilidade está nos flancos defensivos: Manu Sánchez acumula oito cartões amarelos na temporada e Toljan soma sete, o que indica agressividade que pode ser explorada pelos pontas do Betis.

Prognóstico de placar exato para Real Betis x Levante