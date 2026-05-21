Mirassol x Fluminense Palpite – Análise e odds (23/05)

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Mirassol e Fluminense se enfrentam no sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão Betano 2026, no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP).

O duelo coloca frente a frente duas realidades opostas na tabela: o Mirassol ocupa a 19ª posição, com 13 pontos, mas acaba de garantir vaga histórica nas oitavas da Libertadores; o Fluminense é o terceiro colocado, com 30 pontos, porém vive um drama na competição continental e tende a rodar o elenco no interior paulista. Veja outras dicas de apostas de hoje

Melhor palpite para Mirassol x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Contraste entre mesa e campo

O Mirassol vive uma temporada de extremos. Na terça-feira (19), o time de Rafael Guanaes venceu o Always Ready por 2 x 1 em Assunção e se classificou antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores com 12 pontos, liderando o Grupo G com quatro vitórias em cinco rodadas.

No Brasileirão, o cenário é o oposto: são apenas 13 pontos em 16 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas, a 19ª colocação e o risco concreto de rebaixamento.

Das três vitórias do Leão na Série A, duas vieram dentro de casa, incluindo o triunfo por 2 x 1 sobre o Corinthians na 14ª rodada, resultado que deu fôlego momentâneo antes do empate com a Chapecoense (1 x 1) e da derrota por 3 x 1 para o Atlético-MG na Arena MRV.

O rendimento como visitante é o principal problema: apenas uma vitória em oito jogos fora de casa, o que agrava a luta contra a degola.

O Fluminense está em terceiro lugar, com 30 pontos, e vem de uma sequência positiva: vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo na última rodada, no Maracanã, com gol de Rodrigo Castillo selando o resultado.

Na terça-feira, o Tricolor também venceu, desta vez o Bolívar por 2 x 1, pela Libertadores, com gols de Luciano Acosta e John Kennedy.

A vitória manteve o Fluminense vivo no Grupo C, mas a situação é delicada: são cinco pontos, os mesmos do Bolívar, que leva vantagem no confronto direto.

Para avançar às oitavas, o Tricolor precisa vencer o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27), no Maracanã, e torcer por um tropeço dos bolivianos diante do já classificado Independiente Rivadavia.

Com esse calendário apertado, a tendência é que Luis Zubeldía preserve peças para o jogo decisivo e utilize jogadores que tiveram menos minutos na Libertadores.

Outros palpites e odds para Mirassol x Fluminense

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Confrontos diretos entre Mirassol e Fluminense

As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pelo Brasileirão 2025.

Na 13ª rodada, em outubro de 2025, o Mirassol venceu por 2 x 1 no Maião, o mesmo palco do duelo de sábado, com gol decisivo nos minutos finais que garantiu ao Leão pontos fundamentais na luta para permanecer na Série A.

No segundo turno, pela 32ª rodada, o Fluminense devolveu a derrota com uma vitória por 1 x 0 no Maracanã, em jogo no qual o goleiro Fábio foi eleito o destaque com nota 8,3 no FotMob após uma atuação segura.

O retrospecto é equilibrado: uma vitória para cada lado e nenhum empate, com dois gols marcados e dois sofridos pelo Mirassol na soma dos dois confrontos.

Notícias de Mirassol x Fluminense

Mirassol: desfalques e dúvidas

O Mirassol chega ao jogo de sábado com o moral elevado pela classificação na Libertadores, mas com desgaste físico acumulado pelo jogo em Assunção na terça-feira.

O lateral-esquerdo Victor Luis foi expulso contra o Always Ready e cumpre suspensão automática na Libertadores, mas está disponível para o Brasileirão, já que as jurisdições são independentes.

Os desfalques confirmados são Igor Formiga e Negueba, ambos no departamento médico com lesões musculares.

Rafael Guanaes pode optar por dar descanso a alguns titulares que jogaram os 90 minutos em Assunção, como Denilson e Aldo Filho, mas a necessidade de pontos na Série A limita a margem para poupança.

Nathan Fogaça, autor do gol da classificação contra o Always Ready, é a principal arma ofensiva e deve ser titular.

Provável escalação do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Aldo Filho; Alesson, Shaylon e Carlos Eduardo; Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes.

Fluminense: desfalques e dúvidas

O grande tema no Fluminense é a gestão do desgaste físico antes do duelo decisivo contra o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27).

Zubeldía indicou que pretende rodar o elenco em Mirassol, priorizando jogadores com menos minutagem recente e preservando peças como Luciano Acosta e Ganso, que atuaram contra o Bolívar.

Germán Cano e Soteldo, que entraram como substitutos na terça-feira, também podem ser poupados para garantir disponibilidade plena na Libertadores.

Samuel Xavier, autor de uma finalização perigosa nos minutos finais contra o Bolívar, é uma das peças que pode aparecer entre os titulares, assim como nomes do elenco alternativo que ganharam rodagem na Copa do Brasil.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes e Arana; Hércules e Nonato; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino e Acosta; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Destaques individuais de Mirassol x Fluminense

Destaque do Mirassol Nathan Fogaça 2 Gols no Brasileirão 2026 4V Vitórias do Mirassol na Libertadores (em 5 jogos) 7 Finalizações totais (Série A) 1 Gol decisivo vs Always Ready (Libertadores R5) Destaque do Fluminense Luciano Acosta 7,52 Nota média FotMob (Série A) 2 Assistências na Série A 2 Gols na Libertadores 2026 1 Gol vs Bolívar (Libertadores R5)

Os técnicos - Pragmatismo contra gestão de elenco

Rafael Guanaes

Guanaes é o arquiteto da ascensão do Mirassol: conduziu o clube de cidade com 65 mil habitantes da Série D à Série A e, agora, às oitavas da Libertadores em uma única participação continental.

O treinador prioriza organização tática e pragmatismo, o que explica o rendimento superior na Libertadores, onde o Leão tem mais tempo para preparar cada adversário, em contraste com a sequência desgastante do Brasileirão.

Luis Zubeldía

O argentino assumiu o Fluminense no início de 2026 e levou o Tricolor à terceira colocação do Brasileirão com um futebol direto e eficiente.

Zubeldía é reconhecido pela capacidade de gestão de elenco, qualidade que será testada neste sábado diante da necessidade de dividir atenções entre o campeonato nacional e a Libertadores.

Análise tática de Mirassol x Fluminense

O Mirassol de Guanaes costuma atuar em um 4-2-3-1 com linhas compactas e transições rápidas, apostando na velocidade de Nathan Fogaça e Carlos Eduardo para explorar espaços nas costas das laterais adversárias.

Em casa, o Leão tende a ser mais propositivo com a bola, e Shaylon ocupa posição centralizada para distribuir passes e ditar o ritmo da equipe.

O Fluminense de Zubeldía utiliza o mesmo 4-2-3-1, mas com perfil mais controlador de posse de bola.

Com a provável ausência de Acosta e Ganso, o meio-campo tricolor perde criatividade e capacidade de infiltração entre linhas, o que pode favorecer o Mirassol na disputa territorial.

O ponto vulnerável do Leão está na defesa: média de 1,5 gol sofrido por partida na Série A, com 0% de clean sheets no campeonato, segundo o FootyMax, especialmente em jogadas aéreas e bolas paradas.

Se o Fluminense, mesmo com time alternativo, conseguir explorar a altura de jogadores como Thiago Silva e John Kennedy nas cobranças de escanteio, terá boas oportunidades.

Prognóstico de placar exato para Mirassol x Fluminense