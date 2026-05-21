Valencia x Barcelona Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Barcelona – 1,85 na Betsson Placar provável: Valencia 1 x 2 Barcelona – 7,50 na Betsson Aposta de valor: Empate no primeiro tempo – 2,48 na Betsson Aposta alternativa: Menos de 3.5 gols na partida – 1,72 na Betano Dica com boas chances: Hugo Duro marcar a qualquer momento – 2,40 na Br4Bet

O Barcelona encerra a temporada 2025/26 da La Liga neste sábado (23), diante do Valencia no Mestalla, já confirmado como bicampeão espanhol sob o comando de Hansi Flick. Com 94 pontos, o clube catalão chega embalado após conquistar o título com antecedência e registrar campanha histórica como mandante.

O Valencia, por outro lado, ainda luta por uma vaga na Conference League e chega motivado após a vitória por 4 x 3 sobre a Real Sociedad na última rodada. Jogando no Mestalla, os valencianos tentam fechar a temporada surpreendendo o campeão espanhol diante da torcida. Confira os palpites do Lance para a partida na Espanha e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Valencia x Barcelona pela La Liga

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Análise da partida - Barcelona busca encerrar temporada histórica em grande estilo

A campanha do Barcelona na temporada 2025/26 já entrou para a história do futebol espanhol antes mesmo da rodada final. Sob o comando de Hansi Flick, o clube catalão conquistou o 29º título da La Liga com ampla superioridade, abrindo vantagem confortável sobre o Real Madrid nas últimas semanas do campeonato. Além do título, a equipe estabeleceu um recorde inédito ao vencer todas as 19 partidas disputadas como mandante na competição, algo jamais alcançado em uma edição de 20 clubes da liga espanhola.

Os números ofensivos refletem o domínio absoluto do Barcelona ao longo da temporada. Com 94 gols marcados em 37 rodadas, a equipe lidera a La Liga com folga em produção ofensiva e mantém média superior a dois gols por partida. Raphinha se transformou no principal destaque individual da reta final, participando diretamente de gols importantes nas últimas rodadas e assumindo protagonismo criativo ao lado de Lamine Yamal e Lewandowski.

Mesmo já campeão, o Barcelona sofreu um raro tropeço recente ao perder por 1 x 0 para o Alavés logo após confirmar matematicamente o título espanhol. A derrota interrompeu uma sequência de 11 vitórias consecutivas na liga e serviu como alerta para Hansi Flick sobre o risco de queda de intensidade após a conquista antecipada. A resposta veio rapidamente na rodada seguinte, com atuação dominante diante do Real Betis.

O duelo no Mestalla também carrega forte componente emocional para o elenco catalão. Robert Lewandowski deve disputar sua última partida pelo Barcelona após quatro temporadas marcadas por títulos, protagonismo ofensivo e mais de 100 gols pelo clube. Hansi Flick já confirmou que pretende dar ao atacante polonês uma despedida de destaque no encerramento da temporada.

Do outro lado, o Valencia chega à rodada final vivendo cenário de recuperação parcial após anos turbulentos. Desde a chegada de Carlos Corberán em dezembro de 2024, a equipe conseguiu se afastar das posições mais perigosas da tabela e recuperar competitividade, ainda que sem alcançar regularidade suficiente para disputar posições mais altas da La Liga. Com 46 pontos, o clube valenciano ainda mantém chances matemáticas de classificação para a Conference League.

A vitória dramática por 4 x 3 sobre a Real Sociedad na rodada passada devolveu esperança ao Mestalla. Guido Rodríguez marcou duas vezes, Javi Guerra decidiu nos minutos finais e Hugo Duro voltou a balançar as redes, consolidando-se como principal referência ofensiva da equipe na temporada. O resultado elevou a confiança do elenco para enfrentar o campeão espanhol na despedida da liga.

Apesar do bom resultado recente fora de casa, o desempenho do Valencia no Mestalla segue sendo uma preocupação importante. A equipe não vence diante de sua torcida há três partidas pela La Liga, sequência que comprometeu a pontuação necessária para brigar de forma mais consistente por vaga europeia. Ao longo da segunda metade da temporada, o rendimento como mandante ficou abaixo até mesmo dos números obtidos como visitante.

Outros palpites e odds para Valencia x Barcelona

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Confrontos diretos entre Valencia x Barcelona

O retrospecto recente entre Valencia e Barcelona evidencia amplo domínio do clube catalão. Na temporada passada, o Barça goleou os valencianos por 7 x 1 no Estadi Olímpic Lluís Companys e também venceu no Mestalla por 2 x 1, com dois gols de Robert Lewandowski. Já nesta edição da La Liga, o confronto do primeiro turno terminou em uma contundente vitória blaugrana por 6 x 0 no Camp Nou, resultado que entrou para os placares mais pesados sofridos pelo Valencia nos últimos anos.

Historicamente, o Barcelona também leva vantagem confortável no confronto direto. Em mais de 170 partidas disputadas pela La Liga, o clube catalão acumula superioridade tanto no número de vitórias quanto no saldo de gols, cenário que se intensificou nas temporadas mais recentes diante da dificuldade do Valencia em competir em alto nível contra os principais clubes espanhóis.

Mesmo assim, o Mestalla costuma oferecer um contexto mais equilibrado para o confronto. Jogando diante de sua torcida, o Valencia tradicionalmente consegue impor maior competitividade e reduzir os espaços ofensivos do Barcelona, fator que aumenta a expectativa de uma partida menos aberta em comparação à goleada aplicada pelos catalães no primeiro turno da temporada.

Notícias de Valencia x Barcelona

Valencia: desfalques e dúvidas

Carlos Corberán chega à última rodada da La Liga com cenário relativamente positivo no departamento médico do Valencia. O principal desfalque confirmado segue sendo Unai Núñez, afastado desde abril por lesão muscular na coxa e sem condições de retornar para enfrentar o Barcelona no Mestalla. Fora isso, o treinador espanhol deve contar praticamente com força máxima para a despedida da temporada diante da torcida valenciana.

José Gayà, que gerou preocupação após deixar o campo sentindo dores no duelo contra o Elche semanas atrás, treinou normalmente ao longo de toda a semana e deve reassumir a titularidade na lateral esquerda. Thierry Correia também volta a ficar disponível após período afastado, ampliando as alternativas defensivas do elenco para o confronto contra o campeão espanhol.

No ataque, Hugo Duro segue como principal referência ofensiva do Valencia na temporada, acumulando dez gols na La Liga e chegando embalado após marcar diante da Real Sociedad. Largie Ramazani, destaque do clube em fevereiro, oferece velocidade e profundidade pelo lado esquerdo, enquanto Javi Guerra vive ótimo momento após decidir a vitória em San Sebastián na rodada passada.

Provável escalação do Valencia (4-4-2): Julen Agirrezabala; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete e José Gayà; Diego López, Pepelu, Javi Guerra e Luis Rioja; Hugo Duro e Largie Ramazani. Técnico: Carlos Corberán.

Barcelona: desfalques e dúvidas

Hansi Flick chega à rodada final da La Liga convivendo com duas ausências importantes no elenco do Barcelona. Lamine Yamal não atua desde a partida contra o Celta de Vigo, em abril, após sofrer lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Considerado peça central do sistema ofensivo catalão ao longo da temporada, o atacante de 18 anos foi preservado pensando na Copa do Mundo de 2026, em acordo firmado entre o clube e a federação espanhola.

Fermín López também está fora após fraturar o quinto metatarso do pé direito na vitória sobre o Real Betis, lesão que encerrou sua temporada e o tirou da lista final da Espanha para o Mundial. Em compensação, o Barcelona recebe boas notícias no setor ofensivo e no meio-campo. Frenkie de Jong voltou aos treinamentos após duas partidas ausente e deve ficar disponível para o duelo no Mestalla.

Ferran Torres, recuperado de problema muscular leve, também treinou normalmente e pode começar como titular justamente contra seu ex-clube. Marcus Rashford, poupado na rodada passada por desconforto físico, retornou às atividades e amplia as opções ofensivas de Hansi Flick para o encerramento da temporada.

A partida também marca oficialmente a despedida de Robert Lewandowski do Barcelona. O atacante polonês encerra uma passagem extremamente vitoriosa pelo clube, acumulando mais de 100 gols e participações decisivas em títulos nacionais.

Provável escalação do Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri e Marc Bernal; Raphinha, Dani Olmo e Ferran Torres; Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Destaques individuais de Valencia x Barcelona

Jogador destaque · Valencia Hugo Duro 10 Gols na La Liga 2025/26, artilheiro do Valencia 34 Partidas disputadas na temporada 3 Gols nas últimas cinco rodadas da liga 2,8 Finalizações por jogo na La Liga Jogador destaque · Barcelona Raphinha 13 Gols na La Liga 2025/26 3 Assistências na liga 2 Gols na última rodada contra o Real Betis 7,68 Nota média FotMob nas últimas cinco partidas

Os técnicos - Flick encerra ciclo perfeito, Corberán luta por Europa

Hans-Dieter Flick

Hansi Flick chegou ao Barcelona no verão de 2024 cercado pela expectativa de recolocar o clube no topo do futebol espanhol, e superou rapidamente qualquer projeção inicial. Após conquistar a La Liga logo em sua primeira temporada, o treinador alemão repetiu o feito em 2025/26 com uma campanha dominante, marcada por ampla vantagem sobre os concorrentes e pelo recorde histórico de 19 vitórias em 19 jogos como mandante. O bicampeonato consolidou Flick como peça central da reconstrução esportiva do Barcelona após anos de instabilidade.

O modelo implementado pelo técnico alemão combinou posse agressiva, pressão alta e transições rápidas, tornando o Barcelona a equipe mais ofensiva e dominante da liga. Além dos resultados, Flick também se destacou pela capacidade de integrar jovens talentos como Cubarsí, Marc Bernal e Roony Bardghji a um elenco que já contava com nomes consolidados como Pedri, Raphinha e Lewandowski, criando um time equilibrado entre juventude e experiência.

Carlos Corberán

Do outro lado, Carlos Corberán assumiu o Valencia em um dos momentos mais delicados da história recente do clube. Quando substituiu Rubén Baraja em dezembro de 2024, a equipe lutava diretamente contra o rebaixamento e acumulava apenas duas vitórias em 17 rodadas da La Liga. Influenciado pela escola de Marcelo Bielsa, Corberán reorganizou o sistema defensivo e devolveu identidade competitiva a um elenco que parecia emocionalmente abalado.

A reação construída sob seu comando salvou o Valencia do descenso ainda na temporada 2024/25 e serviu de base para uma evolução mais consistente em 2025/26. Mesmo convivendo com limitações financeiras e instabilidade institucional sob a gestão do clube, Corberán conseguiu levar a equipe à disputa por vagas europeias na reta final da temporada. Dentro do cenário atual da La Liga, o trabalho do treinador espanhol passou a ser considerado um dos mais sólidos e relevantes entre os clubes fora do eixo de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.

Análise tática de Valencia x Barcelona

O Barcelona deve manter o 4-2-3-1 utilizado por Hansi Flick nas últimas rodadas, com Raphinha e Ferran Torres abertos pelos lados e Dani Olmo atuando centralizado atrás de Lewandowski. Pedri e Marc Bernal comandam a circulação de bola no meio-campo, enquanto Koundé e João Cancelo seguem dando profundidade ofensiva pelos corredores laterais.

A ausência de Lamine Yamal altera significativamente a dinâmica ofensiva catalã. Sem o principal driblador e líder de assistências da equipe, o Barcelona tende a depender mais da construção coletiva, da movimentação de Dani Olmo entre linhas e das infiltrações de Pedri pelo centro do campo.

O Valencia deve responder com o 4-4-2 compacto característico de Carlos Corberán, apostando em transições rápidas após recuperação da posse. Diego López e Luis Rioja terão papel importante explorando os espaços deixados pelos laterais avançados do Barcelona, enquanto Hugo Duro segue como principal referência ofensiva da equipe.

O grande desafio valenciano será equilibrar compactação defensiva sem recuar excessivamente diante da pressão catalã. Ao longo da temporada, equipes que se fecharam demais sofreram com a circulação rápida e a movimentação ofensiva do Barcelona, cenário que deve novamente colocar os donos da casa sob pressão no Mestalla.

Prognóstico de placar exato para Valencia x Barcelona