Vitória x Internacional Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,82 na Betsson Placar provável: Vitória 1 x 1 Internacional – 6,00 na Betsson Aposta de valor: Resultado: Empate – 3,05 na Betsson Aposta alternativa: Alerrandro marcar a qualquer momento – 2,80 na Betano Dica com boas chances: Menos de 10,5 escanteios – 1,50 na Br4Bet

O Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador, neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. O Leão da Barra busca recuperação após a derrota por 2 x 0 para o Red Bull Bragantino fora de casa, enquanto o Colorado chega em alta depois da goleada por 4 x 1 sobre o Vasco no Beira-Rio, resultado que trouxe mais tranquilidade para a equipe gaúcha na tabela.

As duas equipes ainda vivem um cenário de reconstrução na temporada e tentam abrir distância da zona de rebaixamento antes da pausa para a Copa do Mundo. O Vitória soma 19 pontos e ocupa a faixa intermediária da classificação, enquanto o Internacional alcançou os 21 pontos após a sequência recente de resultados positivos no campeonato. Confira os palpites do Lance para a partida no Barradão e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Vitória x Internacional pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - (Frase de impacto)

A temporada 2026 do Vitória segue marcada pela irregularidade. Após um início instável no Brasileirão, o time de Jair Ventura conseguiu reagir nas últimas rodadas, principalmente com a goleada por 4 x 1 sobre o Coritiba no Barradão. Ainda assim, o empate diante do Fluminense no Maracanã e a derrota para o Red Bull Bragantino voltaram a expor a dificuldade da equipe em manter uma sequência consistente de atuações e resultados.

Apesar disso, o Barradão continua sendo um trunfo importante para o Rubro-Negro baiano. O Vitória construiu suas melhores atuações da temporada atuando em Salvador, impulsionado pela pressão da torcida e pelo ambiente tradicionalmente complicado para os visitantes. O fator casa ganha ainda mais peso diante de adversários que enfrentam desgaste físico após viagens longas, como é o caso do Internacional nesta rodada.

O calendário também começa a exigir maior administração física do elenco. Com a semifinal da Copa do Nordeste contra o ABC marcada para a semana seguinte, Jair Ventura precisa equilibrar desgaste e competitividade em meio a um grupo ainda afetado por diversas ausências no departamento médico. A vitória sobre o Flamengo na Copa do Brasil manteve o calendário cheio, e os problemas físicos seguem limitando as opções de rotação.

Do outro lado, o Internacional atravessa seu melhor momento no Brasileirão desde o início da temporada. As vitórias consecutivas sobre Fluminense e Vasco no Beira-Rio aliviaram a pressão sobre a equipe e deram mais tranquilidade ao trabalho de Paulo Pezzolano. O sistema ofensivo ganhou fluidez nas últimas rodadas, principalmente com o crescimento de Johan Carbonero como principal peça de velocidade e desequilíbrio.

A suspensão de Carbonero, porém, muda bastante o cenário para o duelo em Salvador. O colombiano foi decisivo na goleada sobre o Vasco, participando diretamente de quatro gols, e sua ausência reduz significativamente a capacidade do Inter de acelerar transições ofensivas e explorar contra-ataques pelos lados do campo. Sem ele, o time perde justamente a principal arma da sequência positiva recente.

Além disso, o rendimento fora de casa segue sendo um problema para o Colorado em 2026. O time venceu poucas partidas como visitante no Brasileirão e costuma apresentar queda de intensidade longe do Beira-Rio. A longa viagem até Salvador, somada ao desgaste físico acumulado e à ausência de Carbonero, aumenta o grau de dificuldade para a equipe gaúcha no Barradão.

O contexto da aproximação da pausa para a Copa do Mundo também influencia diretamente o confronto. Tanto Vitória quanto Internacional encaram este momento como decisivo para consolidar uma posição mais segura na tabela antes da interrupção do campeonato. Para os baianos, uma vitória pode aproximar o clube da parte superior da classificação. Já o Colorado tenta confirmar a recuperação iniciada nas últimas semanas e se afastar definitivamente da zona de risco.

Outros palpites e odds para Vitória x Internacional

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Confrontos diretos entre Vitória x Internacional

O histórico entre Vitória e Internacional é bastante equilibrado. Em 27 confrontos oficiais, o Leão venceu 11 vezes, o Colorado triunfou em dez oportunidades e seis partidas terminaram empatadas. A média de 2,15 gols por jogo reforça a tendência de confrontos disputados e com placares apertados.

No Barradão, porém, o Vitória leva vantagem clara. Em 23 partidas disputadas em Salvador, o Rubro-Negro venceu 13 vezes, contra seis vitórias do Internacional e quatro empates, consolidando o estádio como um ambiente historicamente complicado para o time gaúcho.

Os encontros mais recentes mantiveram o equilíbrio. O Vitória venceu o último duelo no Barradão por 1 x 0, em novembro de 2025, enquanto o Internacional havia triunfado pelo mesmo placar no Beira-Rio anteriormente. Este será o primeiro confronto entre as equipes no Brasileirão 2026.

Notícias de Vitória x Internacional

Vitória: desfalques e dúvidas

Jair Ventura segue lidando com uma lista importante de desfalques no Vitória. Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Mateus Silva e Rúben Ismael continuam fora por lesão, enquanto Zé Vitor cumpre suspensão por acúmulo de cartões e desfalca o meio-campo titular diante do Internacional.

Apesar das ausências, o Vitória mantém algumas peças em bom momento individual. Lucas Arcanjo segue como principal destaque da equipe no Brasileirão, sustentando alto nível de atuações no gol, enquanto Gabriel Baralhas continua sendo o principal articulador do meio-campo rubro-negro. Na defesa, Cacá e Luan Cândido formam a dupla de zaga mais utilizada por Jair Ventura nas últimas rodadas.

No setor ofensivo, Erick aparece como o jogador mais criativo da equipe na competição, participando diretamente de gols importantes ao longo da campanha. Renato Kayzer segue como principal referência dentro da área, enquanto Matheuzinho, autor do gol da vitória sobre o Internacional no Barradão em 2025, deve novamente começar entre os titulares.

Provável escalação do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Renê e Erick. Técnico: Jair Ventura.

Internacional: desfalques e dúvidas

Paulo Pezzolano terá um desfalque importante para o duelo em Salvador. Johan Carbonero, destaque da goleada sobre o Vasco, cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e está fora da partida. A ausência do colombiano obriga o treinador a modificar o setor ofensivo, com Vitinho e Bruno Henrique aparecendo como principais opções para ocupar a vaga. No gol, a disputa entre Sergio Rochet e Anthoni segue aberta após o retorno do uruguaio, que ainda tenta recuperar confiança depois de falhas recentes.

No departamento médico, Alan Rodríguez, Paulinho e Thiago Maia permanecem fora de combate. A situação de Thiago Maia preocupa mais pela importância do volante no equilíbrio defensivo da equipe, enquanto Victor Gabriel e Félix Torres retornam após suspensão e reforçam novamente o sistema defensivo colorado.

No ataque, Alerrandro chega em bom momento após marcar contra o Vasco e deve formar dupla com Rafael Borré, artilheiro do Internacional na temporada. Alan Patrick segue como principal articulador do meio-campo e pode ganhar ainda mais liberdade ofensiva com a ausência de Carbonero pelos lados do campo.

Provável escalação do Internacional (3-5-2): Anthoni (Rochet); Victor Gabriel, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Allex e Alexandro Bernabei; Alerrandro e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Destaques individuais de Vitória x Internacional

Jogador destaque · Vitória Gabriel Baralhas 7,47 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 12 Partidas disputadas na Série A 6 Assistências na temporada 3 Gols no Brasileirão Jogador destaque · Internacional Alerrandro 4 Gols na temporada, artilheiro do Inter em 2026 (todas as competições) 3 Gols no Campeonato Brasileiro 15 Jogos disputados na Série A 4 Assistências na temorada

Os técnicos - Ventura busca estabilidade, Pezzolano administra os desfalques

Jair Ventura

Jair Ventura chega com a missão de consolidar o Vitória na Série A após a campanha de permanência na temporada anterior. Com perfil historicamente voltado para organização defensiva e valorização do mando de campo, o treinador conseguiu transformar o Barradão em um ambiente competitivo para o Rubro-Negro, cenário evidenciado na goleada por 4 x 1 sobre o Coritiba, principal atuação da equipe no campeonato até aqui.

Apesar da melhora em Salvador, o Vitória ainda demonstra dificuldade para manter regularidade fora de casa. As derrotas recentes para Athletico-PR e Red Bull Bragantino expuseram novamente a diferença de rendimento da equipe longe do Barradão. Ainda assim, a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste e superar o Flamengo na Copa do Brasil representam o principal resultado do trabalho de Jair Ventura até o momento e mantém o ambiente relativamente estável no clube.

Paulo Pezzolano

Do outro lado, Paulo Pezzolano iniciou sua trajetória no Internacional no fim de 2025 após substituir Abel Braga, que passou a exercer função diretiva no clube. O uruguaio implementou um modelo mais intenso e vertical, baseado em transições rápidas e pressão alta, mas encontrou dificuldades nas primeiras rodadas do Brasileirão, período em que o Colorado acumulou resultados negativos e flertou com a parte inferior da tabela.

A recuperação começou a partir de maio, quando Pezzolano ajustou o funcionamento ofensivo da equipe e deu maior liberdade para jogadores de velocidade pelos lados do campo. As vitórias sobre Fluminense e Vasco, além da classificação na Copa do Brasil diante do Athletic Club, aumentaram a confiança no trabalho do treinador. O desafio agora passa por manter o crescimento da equipe mesmo sem Johan Carbonero, principal destaque ofensivo do Inter nas últimas semanas.

Análise tática de Vitória x Internacional

O Vitória deve manter o 4-3-3 utilizado nas últimas rodadas, com Gabriel Baralhas centralizando a construção das jogadas e Erick atuando com mais liberdade pelo lado esquerdo. A equipe de Jair Ventura concentra boa parte das ações ofensivas nos avanços de Nathan Mendes pela direita e na movimentação de Matheuzinho entre as linhas adversárias. Renê tende a atuar de forma mais móvel no ataque, abrindo espaços para infiltrações dos homens de meio-campo.

Sem Johan Carbonero, o Internacional deve adotar postura mais reativa no Barradão, apostando principalmente nos contra-ataques. Paulo Pezzolano alternou sistemas defensivos recentemente e pode reforçar a linha de marcação com três zagueiros fora de casa. Bernabei, destaque ofensivo contra o Vasco, aparece novamente como principal válvula de escape do Colorado pelos lados do campo.

O principal ponto de atenção para o Vitória está justamente nas transições defensivas. Nas últimas partidas fora de casa, o time sofreu dificuldades contra equipes que aceleraram rapidamente após recuperar a posse, cenário que pode favorecer jogadores como Borré, Alerrandro e Vitinho. A tendência é de um Internacional mais vertical e objetivo, tentando aproveitar os espaços deixados pelos laterais baianos quando avançam ao ataque.

A bola parada também pode ganhar peso importante no confronto. O Vitória vem apresentando bom aproveitamento em escanteios ofensivos, especialmente com a presença aérea de Cacá e Luan Cândido, enquanto o Internacional mostrou vulnerabilidade defensiva nesse tipo de lance nas últimas rodadas. O cenário indica uma partida equilibrada, de poucos espaços e com tendência a placar mais controlado no Barradão.

Prognóstico de placar exato para Vitória x Internacional