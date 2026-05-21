Grêmio x Santos Palpite – Análise e odds (23/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Grêmio – 2,18 na Betsson Placar provável: Grêmio 2 x 0 Santos – 10,00 na Betsson Aposta de valor: Grêmio não sofrer gols – 2,70 na Betsson Aposta alternativa: Carlos Vinícius marcar a qualquer momento – 1,91 na Betano Dica com boas chances: Mais de 4,5 cartões – 1,50 na Br4Bet

O Grêmio recebe o Santos na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. As duas equipes somam 18 pontos e aparecem próximas da zona de rebaixamento, cenário que transforma o confronto em um duelo direto de alta pressão na luta para se afastar da parte inferior da tabela.

O Tricolor gaúcho chega em momento mais positivo após a vitória por 2 x 0 sobre o Palestino pela Copa Sul-Americana, resultado que elevou a confiança da equipe antes da rodada do Brasileirão. Já o Santos vive cenário oposto: além da derrota por 3 x 0 para o Coritiba, o Peixe também desperdiçou vantagem no empate por 2 x 2 com o San Lorenzo na Vila Belmiro e ainda terá a ausência de Neymar, preservado antes de se apresentar à seleção brasileira para a Copa do Mundo. Confira os palpites do Lance para a partida em Porto Alegre e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Grêmio x Santos pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Santos carrega crise de resultados para a Arena do Grêmio

O Grêmio ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A campanha irregular na Série A contrasta com o título do Campeonato Gaúcho conquistado no início da temporada e com a trajetória consistente na Copa Sul-Americana, competição em que o Tricolor soma dez pontos no Grupo F e ainda disputa a liderança da chave.

Na última rodada do Brasileirão, o Grêmio empatou em 1 x 1 com o Bahia, em Salvador, resultado importante para evitar uma aproximação ainda maior do Z-4. Antes disso, a derrota por 1 x 0 para o Flamengo na Arena aumentou a pressão sobre a equipe, mas a resposta veio rapidamente na Sul-Americana com a vitória por 2 x 0 sobre o Palestino, construída com gols de Martin Braithwaite e Cristian Pavón em uma atuação que mostrou evolução coletiva sob o comando de Luís Castro.

O fator Arena do Grêmio volta a ser tratado como peça central para as pretensões do clube neste confronto. O triunfo sobre o Palestino recuperou parte da confiança perdida após a derrota para o Flamengo no mesmo estádio, e o desempenho defensivo apresentou sinais positivos, especialmente na entrega física do elenco. O lance de Kannemann salvando um gol praticamente em cima da linha simbolizou o nível de competitividade que a comissão técnica tenta consolidar dentro de casa.

No Santos, o cenário é de pressão crescente. A derrota por 3 x 0 para o Coritiba gerou consequências esportivas e extracampo, principalmente após a polêmica envolvendo a substituição equivocada de Neymar. O clube acionou o STJD alegando erro de procedimento da arbitragem, argumentando que a comissão técnica pretendia retirar Escobar, mas o quarto árbitro acabou sinalizando a saída de Neymar, que recebia atendimento médico na lateral do gramado.

A situação santista ficou ainda mais delicada após o empate por 2 x 2 com o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. O Peixe abriu vantagem de dois gols com Gabriel Bontempo e Gabigol, mas voltou a apresentar problemas defensivos e cedeu o empate na segunda etapa, desperdiçando a chance de assumir a liderança do Grupo D. O resultado manteve o clube na última colocação da chave e reforçou uma dificuldade recorrente da equipe em sustentar resultados positivos ao longo das partidas.

A situação na tabela aumenta a pressão para os dois lados. Grêmio e Santos somam os mesmos 18 pontos e seguem ameaçados pela proximidade da zona de rebaixamento. O Corinthians aparece logo atrás com a mesma pontuação, enquanto o Remo, com 15 pontos, continua próximo o suficiente para manter a disputa aberta na parte inferior da classificação.

Outros palpites e odds para Grêmio x Santos

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Confrontos diretos entre Grêmio x Santos

A rivalidade entre Grêmio e Santos soma 89 confrontos oficiais, com ligeira vantagem santista no retrospecto geral: são 35 vitórias do Peixe, 28 do Tricolor e 26 empates. Em Porto Alegre, porém, o cenário muda consideravelmente. Atuando como mandante, o Grêmio venceu 23 dos 43 jogos disputados, enquanto o Santos triunfou apenas oito vezes, além de 12 empates registrados no histórico.

Os confrontos recentes mostram bastante equilíbrio entre as equipes. Nos últimos seis encontros, cada lado venceu duas partidas, além de dois empates. Ainda assim, o Grêmio sustenta uma sequência importante dentro de casa, já que não perde para o Santos em Porto Alegre há cinco jogos consecutivos, fator que reforça o peso do mando de campo neste duelo.

Pelo Brasileirão de 2025, cada equipe venceu uma partida atuando em casa. O Grêmio levou a melhor por 1 x 0 em Porto Alegre, enquanto o Santos devolveu o placar na Vila Belmiro. O confronto deste sábado será o primeiro encontro entre os clubes na edição de 2026 da Série A.

Notícias de Grêmio x Santos

Grêmio: desfalques e dúvidas

A principal notícia da semana no Grêmio foi a convocação do goleiro Weverton para a Copa do Mundo de 2026. Aos 38 anos, o camisa 1 foi chamado por Carlo Ancelotti para compor o grupo da seleção brasileira como terceiro goleiro, ao lado de Alisson e Ederson. Antes de se apresentar na Granja Comary, Weverton ainda estará disponível para enfrentar o Santos neste sábado.

Luís Castro deve manter a base da equipe que venceu o Palestino pela Copa Sul-Americana, promovendo apenas ajustes pontuais por desgaste físico. Braithwaite, que abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida continental, vive bom momento e deve seguir entre os titulares. Pavón, autor do segundo gol diante dos chilenos, também ganhou espaço recente e aparece como opção importante pelo lado direito.

Carlos Vinícius segue como principal referência ofensiva do Grêmio na temporada. O atacante soma sete gols no Brasileirão e 14 no total em 2026, mantendo regularidade desde o início da competição. O destaque individual mais marcante aconteceu na goleada por 5 x 3 sobre o Botafogo, quando marcou três vezes ainda nas primeiras rodadas da Série A.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Cristian Pavón, Luis Eduardo (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Léo Pérez e Erick Noriega; José Enamorado, Martin Braithwaite e Francis Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Santos: desfalques e dúvidas

Neymar é desfalque confirmado para o confronto em Porto Alegre. O camisa 10 sofreu um edema de dois milímetros na panturrilha direita durante a derrota para o Coritiba e não atua desde então. O departamento médico do Santos confirmou que o atacante seguirá em tratamento nos próximos dias, com foco total em sua apresentação à seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Convocado por Carlo Ancelotti, Neymar não deve mais defender o Peixe antes de viajar para a Granja Comary.

A ausência do principal jogador do elenco pesa não apenas tecnicamente, mas também pelo impacto emocional causado nos bastidores. A polêmica envolvendo a substituição contra o Coritiba, somada ao pedido de anulação da partida no STJD e à lesão sofrida pelo atacante, aumentou o ambiente de instabilidade ao redor da equipe santista nas últimas semanas.

Com Neymar fora, Gabriel Barbosa assume ainda mais protagonismo ofensivo. O atacante viveu bom momento contra o San Lorenzo, marcando de falta e participando da construção ofensiva do time. Miguelito também vem ganhando espaço pela criatividade e capacidade de desequilíbrio entre linhas, enquanto Rollheiser e Gabriel Bontempo seguem como peças importantes na sustentação ofensiva da equipe de Cuca.

Escobar, que permaneceu em campo contra o Coritiba mesmo sentindo dores na coxa esquerda durante o episódio envolvendo Neymar, será reavaliado pelo departamento médico, mas a tendência é de que esteja disponível para enfrentar o Grêmio na Arena.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Gonzalo Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Miguelito, Thiago Rollheiser e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Grêmio x Santos

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 7 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Tricolor 14 Gols em todas as competições na temporada 7,52 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 3 Gols na goleada de 5 x 3 sobre o Botafogo (hat-trick) Jogador destaque · Santos Gabriel Barbosa (Gabigol) 4 Gols no Brasileirão 2026 10 Gols em todas as competições na temporada 1 Gol de falta contra o San Lorenzo na Sul-Americana 2 Gols sobre o Vasco na 4ª rodada

Os técnicos - Castro em busca de regularidade, Cuca tenta estancar a crise

Luís Castro

Luís Castro assumiu o Grêmio no início de 2026 após passagens por Botafogo, Al-Nassr e Al-Wasl. O treinador português conquistou o Campeonato Gaúcho logo em seus primeiros meses no clube, superando o Internacional na final, mas encontrou dificuldades para manter regularidade no Brasileirão diante do calendário intenso da temporada.

A vitória sobre o Palestino, pela Copa Sul-Americana, foi tratada internamente como um dos melhores momentos do trabalho até aqui. O Grêmio mostrou maior compactação defensiva, controle no meio-campo e eficiência nas transições ofensivas. Castro segue alternando estruturas entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3, buscando uma equipe mais equilibrada dentro e fora de casa.

Cuca

Do outro lado, Cuca retornou ao comando do Santos em março após a saída de Juan Pablo Vojvoda. Apesar da experiência e da identificação com o clube, o treinador ainda convive com instabilidade nos resultados. O time apresentou sinais positivos em algumas partidas, mas a derrota para o Coritiba e o empate sofrido diante do San Lorenzo aumentaram novamente a pressão sobre o trabalho.

Além das oscilações dentro de campo, Cuca também precisa administrar o impacto provocado pelas questões envolvendo Neymar. Sem o camisa 10, o treinador terá de reorganizar a criação ofensiva da equipe para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre.

Análise tática de Grêmio x Santos

O Grêmio deve manter o 4-2-3-1 utilizado por Luís Castro nas últimas rodadas, com Noriega e Léo Pérez responsáveis pela proteção defensiva no meio-campo e Braithwaite atuando com liberdade para se aproximar de Carlos Vinícius no setor ofensivo. Pelos lados, Enamorado e Amuzu oferecem velocidade e profundidade, principalmente para atacar os espaços deixados pelos laterais do Santos. O corredor esquerdo tende a ser uma das principais armas gremistas, aproveitando as subidas constantes de Caio Paulista e a capacidade de Amuzu criar jogadas em triangulações e cruzamentos rasteiros.

Sem Neymar, o Santos perde sua principal referência criativa e deve atuar em um 4-3-3 mais direto, com Gabigol centralizado no ataque e Miguelito partindo da esquerda para buscar diagonais pelo meio. Rollheiser aparece como opção para alternar entre a ponta direita e a faixa central durante a construção ofensiva. A tendência é de um Peixe mais cauteloso, tentando explorar transições rápidas e espaços concedidos pelo Grêmio quando avança suas linhas.

O sistema defensivo santista, porém, segue sendo motivo de preocupação, especialmente nos minutos finais das partidas. Contra o San Lorenzo, a equipe sofreu forte pressão no segundo tempo e voltou a demonstrar dificuldade para sustentar posse de bola sob intensidade alta. Na Arena do Grêmio, onde o ritmo costuma aumentar com o apoio da torcida, esse cenário pode se repetir. A bola parada também surge como arma importante para os gaúchos, que possuem força aérea com Carlos Vinícius e Gustavo Martins diante de um Santos que mostrou vulnerabilidade nesse tipo de jogada recentemente.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Santos