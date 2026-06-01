Croácia x Bélgica Palpite – Análise e odds (02/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Empate – 3.25 na Betsson Placar provável: Croácia 1 x 1 Bélgica – 6.00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1.92 na Superbet Aposta alternativa: Andrej Kramaric marcar a qualquer momento – 3.40 na Betsson Aposta com boas chances de acontecer: Ambos marcam – 1.65 na Betano

A Croácia recebe a Bélgica no Stadion HNK Rijeka nesta terça-feira (2), em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Faltando poucos dias para o início do torneio na América do Norte, as duas seleções chegam a este encontro com objetivos claros, mas também com dúvidas em torno de nomes importantes.

Para os croatas, a partida é uma oportunidade de afinar o sistema de Zlatko Dalic em casa, diante de um adversário de peso. Já a Bélgica, sob o comando de Rudi Garcia, precisa avaliar a condição física de alguns titulares, a começar por Romelu Lukaku, antes de estrear no Grupo G do Mundial contra o Irã em 15 de junho. Confira os palpites do Lance para o confronto em Rijeka e também outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Croácia x Bélgica em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Croácia na melhor fase, Bélgica com interrogações

A Croácia chega a este amistoso respaldada por uma das melhores campanhas de qualificação de sua história recente.

Dalic conduziu a seleção à liderança do Grupo I das eliminatórias europeias com sete vitórias em oito jogos, 26 gols marcados e apenas quatro sofridos. O desempenho defensivo reflete a organização coletiva que a equipe mantém há anos.

O único tropeço foi o empate sem gols com a República Tcheca em outubro de 2025, quando a liderança já estava assegurada.

Nos amistosos de preparação, o saldo foi misto: vitória sobre a Colômbia (2 a 1) em março e derrota para o Brasil (3 a 1) em abril. Os resultados mostram uma equipe competitiva, mas não impermeável quando o nível do adversário sobe.

No Grupo L do Mundial, a Croácia terá pela frente Inglaterra, Gana e Panamá, com estreia marcada contra os ingleses em 17 de junho, em Dallas. Uma revisita à semifinal de 2018, quando os croatas eliminaram os Three Lions e chegaram à decisão.

A Bélgica também se classificou sem grandes sustos, liderando o Grupo J das eliminatórias e chegando ao torneio com um 7 a 0 sobre o Liechtenstein em novembro de 2025. Um placar que não reflete dificuldades, mas que deu ritmo ao grupo.

Rudi Garcia, que assumiu em janeiro de 2025 no lugar de Domenico Tedesco, teve apenas uma derrota nos primeiros dez jogos à frente dos Diabos Vermelhos, com destaque para o triunfo por 5 a 2 sobre os Estados Unidos em março de 2026.

O empate por 1 a 1 com o México em abril, porém, serviu de alerta: a equipe belga ainda pode ser pega em transições quando não sustenta a intensidade por 90 minutos.

No Mundial, a Bélgica foi sorteada no Grupo G ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia. Um chaveamento favorável no papel, mas que exige boa largada para evitar pressão desnecessária.

Outros palpites e odds para Croácia x Bélgica

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Confrontos diretos entre Croácia x Bélgica

As duas seleções já se enfrentaram nove vezes, com um histórico bastante equilibrado: três vitórias para cada lado e três empates.

O duelo mais recente foi um dos mais comentados do futebol mundial. Em 1º de dezembro de 2022, na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo no Catar, o empate por 0 a 0 eliminou a Bélgica e classificou a Croácia para as oitavas de final.

A partida ficou marcada pelas chances desperdiçadas de Lukaku, que precisava de uma vitória para avançar, e pelas defesas de Courtois, que paradoxalmente foi um dos melhores em campo pelo lado eliminado.

Antes disso, a Bélgica havia vencido nos dois confrontos anteriores, incluindo um amistoso em junho de 2021 decidido por gol de Lukaku.

No balanço geral, quando as duas equipes se encontram, os jogos costumam ser disputados e de poucos gols: a média por partida fica em torno de 1,7, com tendência a equilíbrio. Os dados orientam boa parte das análises para este confronto de junho de 2026.

Notícias de Croácia x Bélgica

Croácia: desfalques e dúvidas

Josip Sutalo foi convocado por Dalic para o grupo de 26, mas trata de lesão e pode não estar em condições de atuar desde o início neste amistoso.

Josko Gvardiol, por outro lado, está de volta ao grupo. O defensor do Manchester City ficou afastado por meses após fraturar a tíbia em janeiro de 2026, e sua presença na lista é uma notícia positiva. A dúvida é se Dalic vai escalá-lo desde o início ou prefere preservá-lo para a estreia no Mundial.

Luka Modric, aos 40 anos, segue como titular indiscutível. Recordista de convocações pela seleção croata (196 jogos, 28 gols), o meia do AC Milan vai disputar sua quinta Copa do Mundo.

Provável escalação da Croácia (4-3-3 / 3-5-2): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Erlic (ou Gvardiol), Perisic; Kovacic, Modric, Baturina (ou P. Sucic); Vlasic, Kramaric, Matanovic (ou Budimir). Técnico: Zlatko Dalic.

Bélgica: desfalques e dúvidas

O principal ponto de atenção na Bélgica é a condição física de Romelu Lukaku, que trata de lesão na anca e tem retorno previsto para o início de junho.

A questão é se Garcia vai arriscar escalá-lo desde o início neste amistoso ou se vai preferir preservá-lo para a estreia no Grupo G do Mundial contra o Irã.

Zeno Debast também é dúvida: o zagueiro do Sporting CP se lesionou durante um treino do clube e há incerteza sobre se vai se recuperar a tempo para os primeiros jogos do Mundial. De Winter, do Milan, é a opção mais provável para ocupar a vaga.

Leandro Trossard não estará disponível: o atacante do Arsenal está concentrado na final da Liga dos Campeões e não foi liberado para o amistoso.

Kevin De Bruyne retomou a sequência de jogos pelo Napoli após ficar afastado por lesão muscular grave no bíceps femoral da coxa direita, que exigiu cirurgia. Garcia precisa avaliá-lo de perto antes do início do torneio.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, De Winter, De Cuyper; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Saelemaekers (ou De Ketelaere); Lukebakio (ou Lukaku se recuperado). Técnico: Rudi Garcia.

Destaques individuais de Croácia x Bélgica

Jogador destaque · Croácia Luka Modrić 196 Convocatões – recordista de presenças pela Croácia 28 Gols pela seleção croata 7,58 Nota FotMob na temporada 2025/26 pelo Milan 5ª Copa do Mundo – o único meia a disputar cinco Mundiais pela Croácia Jogador destaque · Bélgica Kevin De Bruyne 114 Convocatões pela seleção belga 34 Gols pela Bélgica 7,58 Nota FotMob na temporada 2025/26 pelo Napoli 4ª Copa do Mundo – 13 jogos, dois gols e quatro assistências nas três edições anteriores

Os técnicos - Dalic consolida legado, Garcia busca identidade

Zlatko Dalic

Zlatko Dalic é o técnico mais vitorioso da história da seleção croata.

No comando desde outubro de 2017, ele levou a Croácia à final da Copa do Mundo de 2018 (derrota por 4 a 2 para a França) e ao terceiro lugar no Catar em 2022, com vitórias sobre Brasil e Marrocos nas fases eliminatórias.

Este será seu terceiro Mundial consecutivo à frente da seleção, o que lhe confere uma experiência rara nesse tipo de competição.

Dalic costuma trabalhar com um 4-2-3-1 ou 4-3-3, usando Modric como pivô de construção, mas nos amistosos recentes testou o 3-5-2 como alternativa. O histórico indica que ainda não fechou o sistema para o Mundial.

Rudi Garcia

Rudi Garcia assumiu o comando da Bélgica em janeiro de 2025, em substituição a Domenico Tedesco, em um momento delicado para a seleção belga.

O técnico francês acumula uma carreira extensa no futebol de clubes, incluindo o título do campeonato francês com o Lille em 2011, mas sua experiência à frente de seleções nacionais ainda é limitada.

Garcia encontrou rapidamente um sistema que funciona, alternando entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3 com De Bruyne posicionado entre linhas.

O mérito até aqui foi garantir a classificação ao Mundial sem derrotas no grupo, devolvendo à Bélgica uma estabilidade que havia se perdido nos últimos meses da era Tedesco.

Análise tática de Croácia x Bélgica

A Croácia deve se apoiar no que faz de melhor desde 2018: posse organizada com Modric e Kovacic ditando o ritmo no meio, transições rápidas pelas laterais e um bloco defensivo compacto difícil de furar.

Dalic pode optar pelo 3-5-2 justamente para neutralizar os pontas belgas Doku e Saelemaekers, cobrindo as faixas com pistons em vez de laterais convencionais. Essa foi a solução usada nos amistosos contra Colômbia e Brasil.

A principal vulnerabilidade croata é a velocidade de transição defensiva: se a Bélgica acelerar nas costas da linha de meio-campo, Doku em particular pode explorar bem esses espaços.

Do lado belga, Garcia deve buscar um pressing alto para cortar a saída de bola croata. A análise sugere que essa estratégia funcionou contra os Estados Unidos (5 a 2), mas não sustentou pressão total contra o México (1 a 1).

A dupla Onana-Tielemans no meio, ambos do Aston Villa, precisará equilibrar pressão e proteção da zaga, que mostrou fragilidades pontuais nas eliminatórias, especialmente em gols sofridos contra o País de Gales.

O duelo-chave do jogo passa pelo confronto entre a movimentação de Modric e a capacidade de Onana de fechar as linhas de passe. Se o croata encontrar espaço, a Bélgica sofre; se Onana o anular, o time de Garcia fica mais confortável para jogar.

Prognóstico de placar exato para Croácia x Bélgica