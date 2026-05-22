Corinthians x Atlético-MG Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Corinthians – 1,80 na Betsson Placar provável: Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – 5,50 na Betsson Aposta de valor: Menos de 2,5 gols no jogo – 1,53 na Betsson Aposta alternativa: Rodrigo Garro marcar ou dar assistência – 1,80 na Betano Dica com boas chances: Corinthians não sofrer gols – 1,95 na Br4Bet

O Corinthians recebe o Atlético-MG neste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026. Pressionado pela luta contra o rebaixamento, o Timão precisa vencer para ganhar fôlego antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Atlético-MG chega na 10ª colocação, mas com desgaste acumulado após a vitória sobre o Cienciano pela Sul-Americana no meio da semana. O Corinthians também atuou pela Libertadores, porém Fernando Diniz preservou boa parte dos titulares pensando no confronto pelo Brasileirão. Confira os palpites do Lance para a partida em Itaquera e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Corinthians x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

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Análise da partida - Sobrevivência em casa, desgaste na bagagem do Galo

O Corinthians inicia a 17ª rodada dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos em 16 partidas. Desde a chegada de Fernando Diniz em abril, a equipe apresentou melhora ofensiva e passou a depender fortemente da criatividade de Rodrigo Garro, líder de assistências do Brasileirão em 2026. A vitória por 3 x 2 sobre o São Paulo representou o principal resultado positivo do período, mas a derrota por 3 x 1 para o Botafogo voltou a aumentar a pressão sobre o elenco antes desta rodada.

A preparação da semana favorece o Timão fisicamente. No empate contra o Peñarol pela Libertadores, Diniz preservou parte dos titulares, deixando Garro no banco e poupando jogadores importantes como Matheuzinho e Matheus Bidu, que devem retornar à equipe principal diante do Atlético-MG. O Galo, por outro lado, utilizou força máxima contra o Cienciano pela Sul-Americana e chega a São Paulo com desgaste acumulado pela sequência intensa de jogos.

O Atlético-MG vive momento de recuperação na tabela após resultados positivos recentes, incluindo a vitória sobre o Cruzeiro e a goleada diante do Mirassol. Ainda assim, a saída de Hulk para o Fluminense alterou significativamente o perfil ofensivo da equipe, que agora depende de nomes mais jovens como Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Alan Minda para sustentar o setor de ataque.

Defensivamente, porém, o time mineiro segue apresentando problemas importantes. O Atlético sofreu gols em todos os últimos cinco jogos somando Brasileirão, Copa Sul-Americana e demais competições, além de ter mostrado fragilidade na saída de bola e na proteção defensiva em partidas recentes. Em um ambiente de forte pressão como a Neo Química Arena, esse cenário aumenta a responsabilidade sobre o sistema defensivo do Galo.

Outros palpites e odds para Corinthians x Atlético-MG

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Confrontos diretos entre Corinthians x Atlético-MG

O histórico entre Corinthians e Atlético-MG é equilibrado, mas com leve vantagem do Timão. Em 115 confrontos oficiais, o clube paulista soma 44 vitórias contra 40 do Galo, além de 31 empates. Pelo Brasileirão, são 30 triunfos corintianos, 25 atleticanos e 19 igualdades.

O retrospecto recente favorece o Corinthians, especialmente na Neo Química Arena. No último encontro em Itaquera, em outubro de 2025, o Timão venceu por 1 x 0 com gol de Maycon, enquanto o Atlético criou poucas oportunidades ofensivas. O duelo do primeiro turno daquela temporada terminou empatado sem gols na Arena MRV.

Os confrontos recentes entre as equipes têm sido marcados por equilíbrio e poucos gols. Apenas um dos últimos cinco jogos pela Série A terminou com mais de dois gols marcados, reforçando a tendência de partidas mais fechadas entre Corinthians e Atlético-MG.

Notícias de Corinthians x Atlético-MG

Corinthians: desfalques e dúvidas

Fernando Diniz terá três desfalques confirmados para o confronto contra o Atlético-MG. A principal ausência é Memphis Depay, que sofreu uma contratura muscular na perna esquerda durante atividade no CT Joaquim Grava, agravando um período já marcado pela recuperação da lesão ligamentar no joelho direito sofrida em março diante do Flamengo.

Com contrato válido apenas até junho, o atacante holandês terá poucas oportunidades de voltar a atuar pelo Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. Vitinho, ainda em recuperação de artroscopia no joelho direito, também permanece fora, assim como outro jogador entregue ao departamento médico.

Zakaria Labyad, por outro lado, segue disponível após retornar aos gramados no empate contra o Peñarol pela Libertadores, partida em que marcou o gol corinthiano. O elenco ainda chega em alerta disciplinar: Hugo Souza, Matheus Bidu e Rodrigo Garro estão entre os pendurados e podem desfalcar o time na próxima rodada em caso de novo cartão amarelo.

Rodrigo Garro deve voltar ao time titular após ser preservado parcialmente no meio da semana. Principal articulador ofensivo da equipe em 2026, o argentino soma 11 assistências e dois gols na temporada. A tendência é que Fernando Diniz também promova o retorno de outros titulares poupados diante do Peñarol, como Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele e Breno Bidon.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e Breno Bidon; André Carrillo, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez terá ao menos três desfalques confirmados para o confronto diante do Corinthians. Patrick continua fora por conta de uma fratura por estresse na região lombar, enquanto Gustavo Scarpa segue em recuperação de uma entorse no joelho direito. Índio Ramírez, afastado por lesão ligamentar no joelho, completa a lista de baixas importantes do Atlético-MG para a rodada.

Além dos problemas físicos, o desgaste acumulado pelo calendário apertado também preocupa a comissão técnica. Na vitória sobre o Cienciano pela Copa Sul-Americana, jogadores como Maycon, Bernard, Cuello e Lyanco voltaram a atuar em alta intensidade poucos dias antes da viagem para São Paulo. Domínguez avalia a possibilidade de promover ajustes pontuais na equipe para controlar a carga física do elenco neste momento da temporada.

Tomás Cuello chega em excelente fase para o duelo na Neo Química Arena. O argentino participou diretamente dos dois gols marcados diante do Cienciano e vem acumulando números importantes em 2026, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do Atlético-MG. Após a partida pela Sul-Americana, Domínguez destacou publicamente a capacidade de desequilíbrio do atacante e sua importância dentro do modelo ofensivo da equipe.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Junior Alonso e Renan Lodi; Alexsander, Alan Franco e Bernard; Tomás Cuello, Mateo Cassierra e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Corinthians x Atlético-MG

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 11 Assistências na temporada 2026 – líder da Série A 2 Gols marcados na temporada 2026 13 Participações diretas em gol na temporada 2026 30 Partidas disputadas na temporada 2026 Jogador destaque · Atlético-MG Tomás Cuello 6 Assistências na temporada 2026 3 Gols marcados na temporada 2026 9 Participações diretas em gol na temporada 2026 2 Assistências decisivas na vitória 2 x 0 sobre o Cienciano (21/05)

Os técnicos - Ambos em busca de afirmação e estabilidade em seus trabalhos

Fernando Diniz

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em abril de 2026 em meio à crise na tabela e rapidamente implementou um modelo baseado em movimentação constante, aproximação entre setores e circulação intensa da bola. O estilo do treinador favoreceu especialmente Rodrigo Garro, que se tornou o principal articulador ofensivo da equipe e acumulou grande parte de suas assistências já sob o novo comando técnico.

A vitória por 3 x 2 sobre o São Paulo no Majestoso foi o principal resultado da equipe desde a chegada de Diniz. Apesar de o Corinthians ainda permanecer próximo da zona de rebaixamento, o desempenho coletivo ganhou identidade mais clara nas últimas semanas. A classificação antecipada como líder do grupo na Libertadores também ajudou a aliviar parte da pressão sobre o elenco antes deste confronto decisivo pelo Brasileirão.

Eduardo Domínguez

Do outro lado, Eduardo Domínguez assumiu o Atlético-MG em fevereiro de 2026 após a saída de Jorge Sampaoli. O treinador argentino trouxe um modelo mais organizado defensivamente, apoiado em pressão coordenada e transições rápidas, iniciando um processo de reconstrução do time após o encerramento do ciclo liderado por Hulk.

A goleada sofrida para o Flamengo em abril representou o momento mais delicado do trabalho de Domínguez, expondo problemas defensivos importantes. A reação nas semanas seguintes, porém, devolveu estabilidade ao ambiente, principalmente após as vitórias sobre Cruzeiro e Mirassol. O desempenho recente de Tomás Cuello também se tornou um dos pontos positivos do novo ciclo, com o treinador destacando publicamente a importância do atacante dentro do sistema ofensivo da equipe.

Análise tática de Corinthians x Atlético-MG

O Corinthians de Fernando Diniz organiza sua construção ofensiva a partir da dupla formada por Raniele e Breno Bidon, responsáveis por sustentar a saída de bola e liberar Rodrigo Garro para circular livremente entre as linhas adversárias. A movimentação constante do argentino pelo corredor central, somada aos avanços de Matheus Bidu pela esquerda, representa o principal mecanismo criativo do Timão neste momento da temporada.

O Atlético-MG tende a enfrentar dificuldades justamente nesse setor do campo. O 4-3-3 de Eduardo Domínguez mantém linhas compactas, mas costuma sofrer quando enfrenta meias capazes de receber entre os espaços e acelerar a jogada rapidamente, característica que Garro executa com alto nível. Foi exatamente explorando esse espaço central que o meia decidiu momentos importantes na vitória sobre o São Paulo no Majestoso.

Sem Hulk, o perfil ofensivo do Galo também mudou significativamente. O trio formado por Cuello, Cassierra e Alan Minda oferece mais velocidade e mobilidade, priorizando ataques em transição e combinações rápidas em espaço curto, em vez do jogo físico e aéreo que marcava o antigo modelo ofensivo da equipe. Para o Corinthians, controlar essas transições defensivas será fundamental, especialmente para limitar os avanços de Renan Lodi pelo lado esquerdo.

O aspecto físico pode se tornar decisivo ao longo da segunda etapa. Com parte dos titulares preservada no meio da semana pela Libertadores, o Corinthians chega mais descansado do que o Atlético-MG, que utilizou força máxima na Sul-Americana. A tendência é de que a intensidade do Timão cresça principalmente após os 60 minutos, período em que o Galo vem apresentando maior queda de rendimento defensivo nas partidas recentes.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Atlético-MG