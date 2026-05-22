Crystal Palace x Arsenal Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Arsenal vence – 1,80 na Betsson Aposta com chances consideráveis de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,98 na Betano Placar previsto: Crystal Palace 0 x 1 Arsenal – 8,40 na Betsson Aposta de valor: Gyokeres marcar a qualquer momento – 2,00 na Superbet Tempo mais movimentado: Tempo com mais gols: segunda parte – 2,02 na Betsson

O Crystal Palace recebe o Arsenal neste domingo (24), às 12h (horário de Brasília), em Selhurst Park, pela 38ª e última rodada da Premier League 2025-26. Os Gunners chegam com o título de campeão inglês já garantido — o primeiro desde 2004 — e com a final da Champions League contra o PSG marcada para o sábado seguinte. Os Eagles, por sua vez, disputam a final da Conference League contra o Rayo Vallecano, em Leipzig, na quarta-feira (27).

O contexto define o jogo: duas equipes que vão rodar o elenco de forma agressiva. Mikel Arteta não vai arriscar nenhuma peça para a decisão europeia, enquanto Oliver Glasner — que se despede do comando do Palace após esta rodada — tem a missão de preservar seus titulares para Leipzig. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Crystal Palace x Arsenal pelo Campeonato Inglês

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Análise da partida - Título na mala, cabeça na Europa

O Arsenal encerra a Premier League com 82 pontos, fruto de 25 vitórias, sete empates e cinco derrotas — números que selaram o fim de um jejum de 22 anos sem o troféu de campeão inglês. A equipe de Arteta perdeu apenas dois dos últimos 15 jogos no torneio, mas o foco agora é total na final da Champions League contra o PSG, no próximo sábado. Mikel Merino, Jurrien Timber e Ben White estão fora por lesão, e Bukayo Saka deve ser preservado como precaução.

Na prática, o onze reserva do Arsenal ainda conta com Kepa no gol, Eze no meio ofensivo e Gyokeres como referência — jogadores com qualidade individual superior à de boa parte dos titulares do circuito. Nos últimos cinco jogos fora de casa, os Gunners sofreram apenas três gols, indicativo de solidez defensiva mesmo em configuração rotacionada.

A gestão de risco será o tema central para Arteta: garantir uma despedida digna do campeonato sem comprometer nenhum jogador para a final em Istambul.

O Palace fecha a temporada na 14ª posição com 45 pontos — 11 vitórias, 12 empates e 14 derrotas numa campanha doméstica sem destaque. A história da temporada dos Eagles aconteceu na Conference League: eliminaram o Shakhtar Donetsk na semifinal com um agregado de 5 x 2 e jogarão a primeira final europeia da história do clube contra o Rayo Vallecano, em Leipzig.

Os resultados recentes no campeonato refletem as prioridades: seis jogos consecutivos sem vitória na Premier League, com o empate de 2 x 2 contra o Brentford como resultado mais recente. Em Selhurst Park, porém, o panorama é diferente — nove jogos invicto em todas as competições, o que mantém a casa como um ambiente competitivo mesmo em dia de rotação.

Chris Richards e Eddie Nketiah estão lesionados. Glasner deve escalar um time misto, reservando Lacroix, Sarr e possivelmente Mateta para a final de quarta-feira. A prioridade é clara: sair de campo sem novas baixas.

Outros palpites e odds para Crystal Palace x Arsenal

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Confrontos diretos entre Crystal Palace e Arsenal

O histórico é amplamente favorável ao Arsenal. Em 60 confrontos, os Gunners venceram 36 vezes, contra apenas seis vitórias do Palace e 18 empates. Nos nove jogos mais recentes entre as equipes, o Arsenal está invicto: sete vitórias e dois empates.

O jogo do primeiro turno, em 26 de outubro de 2025, terminou em 1 x 0 para o Arsenal no Emirates Stadium. O gol foi marcado por Eze, com uma voleio de bicicleta aos 38 minutos — contra seu ex-clube, em uma das imagens mais marcantes da temporada. Na Copa da Liga, os dois se encontraram nas quartas de final: empate de 1 x 1 no tempo regulamentar e classificação do Arsenal nos pênaltis por 8 x 7, em uma noite marcada pelo gol contra e pelo pênalti decisivo desperdiçado de Maxence Lacroix.

A tendência do confronto direto reforça o favoritismo dos Gunners mesmo com elenco alternativo. O Palace simplesmente não encontra o caminho da vitória neste duelo há anos, e o cenário de rotação dupla não altera esse desequilíbrio estrutural.

Notícias de Crystal Palace x Arsenal

Crystal Palace: desfalques e dúvidas

Oliver Glasner confirmou as ausências de Chris Richards (lesão muscular) e Eddie Nketiah para o jogo de domingo. Além dos lesionados, a grande dúvida é o nível de rotação que o treinador austríaco aplicará pensando na final da Conference League em Leipzig, na quarta-feira.

Maxence Lacroix, pilar da zaga na campanha europeia, pode ser poupado. O mesmo vale para Ismaila Sarr, principal opção pelos lados do campo na Conference League. Jean-Philippe Mateta tem a chance de começar como titular se Glasner optar por dar ritmo de jogo ao centroavante francês antes da final.

Jogadores como Kamada, Bogarde, Hughes e Guessand devem ganhar oportunidades no onze inicial. A formação 4-4-2 se mantém, mas com peças de rotação em pelo menos cinco posições em relação ao time que eliminou o Shakhtar na semifinal.

Este será o último jogo de Glasner como técnico do Crystal Palace em Selhurst Park. O austríaco confirmou sua saída ao final da temporada e admitiu estar em um "estado de espírito pensativo" na última coletiva antes do duelo.

Provável escalação do Crystal Palace (4-4-2): Henderson; Munoz, Guehi, Mitchell e Bogarde; Pino, Kamada, Johnson e Hughes; Guessand e Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Arsenal: desfalques e dúvidas

Mikel Merino, Jurrien Timber e Ben White estão confirmados como desfalques por lesão. Bukayo Saka, que vem sendo administrado com cautela nas últimas semanas, não deve ser arriscado a sete dias da final da Champions League contra o PSG.

A principal atração do lado do Arsenal é Eberechi Eze, que pisa em Selhurst Park pela primeira vez com a camisa dos Gunners. Arteta indicou que o meia deve ter minutos — seja como titular, seja entrando no segundo tempo — numa espécie de reencontro com a torcida que o viu crescer antes da transferência no meio de 2025.

Viktor Gyokeres deve iniciar como centroavante, mesmo em contexto de rotação. O sueco tem 14 gols na Premier League e é a referência ofensiva da equipe na área. Gabriel Martinelli e Leandro Trossard completam o trio de ataque, enquanto Norgaard e Rice formam a dupla de meio-campo.

A defesa deve ter Mosquera e Hincapié como zagueiros, com Lewis-Skelly na lateral esquerda — sinal claro de que os titulares habituais da linha defensiva serão preservados para a decisão europeia.

Provável escalação do Arsenal (4-3-3): Kepa; Mosquera, Gabriel, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Rice e Eze; Trossard, Gyokeres e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Destaques individuais de Crystal Palace x Arsenal

Destaque do Crystal Palace Jean-Philippe Mateta 11 Gols na Premier League 2025-26 31 Jogos no campeonato 41 Gols nas últimas 3 temporadas na PL 5x2 Agregado vs Shakhtar na semi da Conference League Destaque do Arsenal Viktor Gyokeres 14 Gols na Premier League 2025-26 35 Jogos no campeonato 1 a cada 2,5 Frequência de gol (jogos por gol na PL) 1º Título de campeão inglês com o Arsenal

Os técnicos - Adeus em Selhurst e olhar fixo na Europa

Oliver Glasner

Glasner encerra sua passagem pelo Crystal Palace com a chance de conquistar o primeiro título europeu da história do clube. O austríaco assumiu o comando em fevereiro de 2024, quando o Palace lutava contra o rebaixamento, e transformou a equipe em uma presença competitiva na Conference League — trajetória que culmina na final contra o Rayo Vallecano em Leipzig.

O jogo de domingo tem tom de despedida. Glasner reconheceu estar em um "estado de espírito pensativo" na coletiva pré-jogo, sabendo que o verdadeiro legado da sua passagem pelo clube será definido na quarta-feira, não no domingo. A gestão do elenco nesta rodada final é o último ato de equilíbrio do austríaco antes de partir.

Mikel Arteta

Arteta realizou o que parecia fora de alcance: devolveu o título da Premier League ao Arsenal após 22 anos de espera. Desde que assumiu em dezembro de 2019, o espanhol reconstruiu elenco, mentalidade e identidade tática — e agora busca a dobradinha com a Champions League contra o PSG.

O desafio nesta última rodada é de gestão, não de resultado. Com a cerimônia de entrega do troféu marcada para após o apito final, Arteta precisa equilibrar a celebração com a blindagem do elenco. Qualquer lesão antes da final europeia transformaria a festa de domingo em dor de cabeça.

Análise tática de Crystal Palace x Arsenal

O Crystal Palace de Glasner costuma operar em bloco baixo com transições rápidas pelas pontas, usando a velocidade dos alas para explorar espaços nas costas das laterais adversárias. Com um time alternativo, a tendência é que esse padrão se mantenha, mas com menor precisão nos lançamentos e menor entrosamento nos momentos de transição ofensiva.

O Arsenal deve alinhar um 4-3-3 com Eze como meia central ofensivo, apoiado pela dupla Norgaard-Rice na contenção. A linha de ataque com Martinelli, Trossard e Gyokeres oferece mobilidade e capacidade de finalização suficientes para criar desequilíbrios contra uma zaga do Palace que não estará na formação mais entrosada.

O ponto de fragilidade do Palace alternativo está nas bolas paradas e nos duelos aéreos — área em que o Arsenal, mesmo rotacionado, mantém vantagem com a presença de Gabriel e Hincapié na zaga. O cenário tático aponta para um jogo de baixa intensidade, com poucas chances claras, decidido por um lance isolado de qualidade ou uma jogada de bola parada.

Prognóstico de placar exato para Crystal Palace x Arsenal