Santos x Coritiba – Palpites, análise e odds (17/05)

Palpites Rápidos Classificação: Santos 15.º (18 pts) · Coritiba 9.º (20 pts) Previsão de placar: Santos 2 x 0 Coritiba – Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Gol em ambos os tempos – Odd 2,00 na Betsson Aposta de valor: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,78 na Betano Destaque ofensivo: Neymar – cinco gols na carreira contra o Coritiba – Para marcar – Odd 2,00 na Betsson

Santos e Coritiba se enfrentam novamente pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Peixe chega em boa fase, com duas vitórias consecutivas e busca pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Os ingressos estão esgotados, e a expectativa é de casa cheia em Itaquera.

O Coritiba vive uma fase difícil sob o comando de Fernando Seabra. A equipe não vence há cinco jogos em todas as competições, foi eliminada pelo Santos na Copa do Brasil e sofreu nove gols nos últimos cinco confrontos, incluindo a goleada de 4 x 1 para o Vitória. Mesmo assim, a campanha na Série A mantém o Coxa na nona posição, com 20 pontos, dois a mais que o adversário deste domingo.

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Análise da partida

O Santos optou por mandar o jogo na Neo Química Arena devido a uma combinação de fatores. A Vila Belmiro, com pouco mais de 16 mil lugares, limita a arrecadação justamente em um momento que o clube precisa de apoio financeiro e de público. Com nenhum dos quatro grandes de São Paulo jogando na cidade no domingo, o Peixe aproveitou a oportunidade para levar mais de 40 mil torcedores ao estádio.

A equipe vem de uma melhora recente após sete jogos sem vitória no Brasileirão, incluindo cinco empates consecutivos e duas derrotas, situação que resultou na saída de Vojvoda e no retorno de Cuca. Sob o comando do treinador, o Santos soma três vitórias, três empates e três derrotas em nove jogos, com média de 1,33 ponto por partida. A tendência é positiva: duas vitórias nos últimos três jogos, quatro gols marcados e nenhum sofrido.

No ataque, Neymar e Gabriel Barbosa dividem a artilharia da temporada na Série A com quatro gols cada. Gabigol, porém, ficou no banco nas duas últimas partidas, com Benjamín Rollheiser assumindo a referência ofensiva. Neymar, melhor avaliado pelo FotMob (7,67), marcou o primeiro gol na vitória sobre o Bragantino e deu assistência a Bontempo contra o Coritiba na Copa do Brasil, vivendo expectativa pessoal antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que sai no dia 18 de maio.

O Coritiba, por outro lado, enfrenta um momento ruim. O time de Fernando Seabra não vence desde a 12ª rodada, quando bateu o Atlético-MG, acumulando duas derrotas e um empate no Brasileiro, além da eliminação na Copa do Brasil. A goleada de 4 x 1 sofrida para o Vitória expôs fragilidades defensivas que persistem no Coxa.

Seabra reconheceu a fragilidade emocional do grupo após a derrota de quarta-feira. Segundo o treinador, o time não reagiu ao primeiro gol de Bontempo e perdeu controle tático ainda no primeiro tempo. A preocupação é consistente: o Coxa sofreu nove gols nos últimos cinco jogos.

Apesar do momento difícil, o Coritiba apresenta pontos positivos na temporada. O clube retornou à Série A após ser campeão da Série B em 2025 e conquistou 20 pontos em 15 rodadas, superando expectativas. Breno Lopes lidera a artilharia com cinco gols, enquanto Joaquín Lavega e Pedro Rocha marcaram quatro cada.

O meia Josué se destaca como principal criador de jogadas, acumulando cinco assistências. Seu desempenho é vital para organizar o ataque e buscar equilíbrio em partidas difíceis. A equipe depende de sua criatividade para tentar retomar a regularidade.

No Santos, a pressão está atrelada à necessidade de se afastar da zona de rebaixamento. O clube ocupa atualmente a 15ª posição com 18 pontos, um acima do Grêmio, e precisa consolidar os resultados positivos recentes. A partida em Itaquera representa oportunidade de manter a sequência e engatar confiança.

Para o Coritiba, o desafio é manter a competitividade e não afundar na irregularidade. Apesar dos problemas defensivos e do desgaste emocional, a equipe ainda possui jogadores-chave capazes de criar oportunidades, como Josué e Breno Lopes. O equilíbrio entre ataque e defesa será determinante no confronto.

Outros palpites para Santos x Coritiba

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre Santos e Coritiba favorece claramente o Peixe. Em 35 confrontos recentes, o Santos venceu 21 vezes, enquanto o Coritiba somou apenas oito vitórias, com saldo de gols de 61 a 33. Atuando em casa, o Peixe mantém domínio ainda maior: 18 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 25 jogos.

Na temporada 2026, as equipes já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil. O primeiro jogo na Vila Belmiro terminou em empate sem gols, e o Santos venceu a volta no Couto Pereira por 2 x 0, com gols de Gabriel Bontempo e Adonis Frías, ambos no primeiro tempo. Nos últimos quatro duelos diretos, o Coritiba não conseguiu vencer, com saldo de gols de 10 a 1 para o Santos, e em quatro dos cinco confrontos mais recentes, o Peixe marcou o primeiro gol.

Notícias de Santos x Coritiba

Santos

O Santos enfrenta problemas no elenco para o duelo de domingo. O zagueiro Luan Peres está fora com fratura na mão esquerda, e Adonis Frías tem ocupado a posição nas últimas partidas. João Schmidt saiu contra o Coritiba pela Copa do Brasil com dores e ainda é dúvida, com Willian Arão como opção; Thaciano e Vinícius Lira seguem em recuperação de lesões musculares e no joelho, respectivamente.

Gabriel Menino sofreu nova lesão muscular na partida de quarta-feira, deixando o campo de maca, e se junta a Schmidt como desfalque confirmado no meio-campo. Neymar deve ser titular novamente, especialmente com o estádio lotado e a convocação para a Copa do Mundo se aproximando. Gabriel Brazão retorna ao gol após cumprir suspensão, enquanto Gustavo Henrique e Lautaro Díaz voltaram a ficar à disposição.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Gonzalo Escobar; Christian Oliva e Willian Arão; Gabriel Bontempo, Neymar e Álvaro Barreal; Benjamín Rollheiser. Técnico: Cuca

Coritiba

No Coritiba, o cenário é ainda mais complicado. Lucas Ronier cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, uma baixa importante no ataque. O lateral Tinga saiu com dores musculares, Maicon segue lesionado, e outros desfalques incluem Keno, Fabinho, Pedro Morisco, Willian Oliveira e Rodrigo Rodrigues.

Breno Lopes, artilheiro do Coritiba, deve ser opção após se recuperar de infecção respiratória. JP Chermont, emprestado pelo Santos, não pode enfrentar o ex-clube por cláusula contratual. Sem Tinga e Chermont, a lateral direita do Coxa é um ponto crítico, e Seabra pode improvisar com Tiago Cóser ou adaptar o volante Wallisson na função.

Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; Tinga (Tiago Cóser), Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Vini Paulista e Sebastián Gómez; Josué, Joaquín Lavega e Breno Lopes; Pedro Rocha . Técnico: Fernando Seabra.

Destaques individuais de Santos x Coritiba

Jogador destaque · Santos Neymar 4 Gols na Série A, empatado na artilharia do Santos com Gabigol 7,67 Nota média FotMob, melhor do elenco na temporada 2 Assistências na Série A, principal criador do Peixe 5 Gols na carreira contra o Coritiba, nono time que mais marcou Jogador destaque · Coritiba Joaquín Lavega 4 Gols na Série A em 14 jogos, segundo artilheiro do Coxa 164 Minutos por gol, melhor eficiência ofensiva do time 1 Gol contra o Inter na última rodada 20 Anos de idade, revelação uruguaia na primeira temporada de Série A

Os Técnicos

Cuca está em sua quarta passagem pelo Santos, após comandar o clube em 2008, 2018 e 2020/2021. O treinador de 62 anos, natural de Curitiba, assumiu em 19 de março de 2026, substituindo Vojvoda, e encontrou um elenco fragilizado emocionalmente. Com aproveitamento de 33% (três vitórias em nove jogos), o Peixe ainda busca consistência, mas as duas últimas vitórias indicam que a equipe começa a assimilar suas ideias, com ênfase no 4-2-3-1, transições rápidas e exploração das laterais.

Fernando Seabra, de 48 anos, dirige o Coritiba desde dezembro de 2025. Formado pela USP e influenciado por Jürgen Klopp, chegou para consolidar o retorno do Coxa à Série A após o título da Série B. Com média de 1,33 ponto por jogo, idêntica à de Cuca, mantém como formação preferencial o 4-2-3-1 com marcação por zonas, e na coletiva pós-eliminação da Copa do Brasil destacou preocupação com a maturidade emocional do elenco em partidas decisivas.

Análise Tática

O Santos deve manter o 4-2-3-1 que Cuca vem utilizando nas últimas partidas, com Neymar livre para flutuar entre a armação e infiltrações pela esquerda. A dupla de volantes Oliva e Arão (ou Schmidt, se recuperado) protege a zaga, enquanto Bontempo atua pelo lado direito do trio ofensivo e Barreal pelo lado oposto, com Rollheiser como referência central. Gabigol, apesar dos quatro gols em nove jogos na Série A, deve começar no banco e entrar no segundo tempo, padrão repetido nos últimos compromissos.

O Coritiba de Seabra também joga em 4-2-3-1, com Josué como armador central e Lavega pela esquerda, principal via de ataque do Coxa no empate com o Internacional. Felipe Jonatan tende a ocupar a lateral esquerda, enquanto Bruno Melo sobe para a zaga na ausência de Maicon. Sem Lucas Ronier (suspenso) e possivelmente sem Tinga (lesão), o lado direito ofensivo e a lateral precisam ser reorganizados, exigindo improvisos como Tiago Cóser ou Wallisson.

A maior vulnerabilidade do Coritiba está na transição defensiva. A goleada de 4 x 1 em Salvador evidenciou fragilidade dos zagueiros em velocidade, cenário explorável por Neymar e Barreal. Com Tinga fora e JP Chermont impedido de atuar por cláusula, a lateral direita do Coxa será ponto crítico.

Para equilibrar, o Coxa terá que controlar a posse e explorar bolas paradas, aproveitando a qualidade de Josué, que soma cinco assistências na temporada. Porém, o Santos de Cuca mostrou solidez defensiva nas últimas partidas, sem sofrer gols contra Bragantino e contra o próprio Coritiba pela Copa do Brasil. A dupla de zaga formada por Adonis Frías e Lucas Veríssimo leva vantagem aérea sobre o ataque visitante, tornando o cenário desafiador para o Coxa.

Prognóstico de placar exato para Santos x Coritiba

🎯 Previsão de Placar Santos 2 x 0 Coritiba O Santos repete o placar da Copa do Brasil diante de um Coritiba fragilizado. A combinação de estádio lotado na Neo Química Arena, a motivação de Neymar na véspera da convocação para a Copa do Mundo e a sequência positiva de Cuca favorece o mandante. O Coritiba chega em má fase, sem vitórias há cinco jogos, eliminado pelo mesmo adversário na Copa do Brasil, e com desfalques importantes na defesa e no ataque, como Maicon, Tinga (possivelmente) e Lucas Ronier (suspenso). O técnico Seabra reconheceu a fragilidade emocional do grupo, e o desgaste físico e psicológico de enfrentar o Santos pela terceira vez em menos de um mês pesa contra os visitantes. O Santos tem 18 vitórias em 25 jogos em casa contra o Coritiba no histórico geral, com apenas duas derrotas

em casa contra o Coritiba no histórico geral, com apenas duas derrotas O Coritiba não vence há cinco jogos em todas as competições, com saldo de três gols marcados e nove sofridos nesse período

em todas as competições, com saldo de três gols marcados e nove sofridos nesse período O Santos não sofreu gols nos dois últimos jogos (2 x 0 no Bragantino e 2 x 0 no Coxa pela Copa do Brasil), acumulando 180 minutos de invencibilidade defensiva

(2 x 0 no Bragantino e 2 x 0 no Coxa pela Copa do Brasil), acumulando 180 minutos de invencibilidade defensiva Em quatro dos cinco confrontos diretos mais recentes, o Santos abriu o placar, padrão que indica domínio psicológico no duelo

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Coritiba